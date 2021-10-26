Польща планує збільшити та озброїти армію настільки, щоб це відлякувало РФ, - віцепрем'єр Качинський
Польща планує значно збільшити кількість військовослужбовців та оборонні можливості країни. Це є відповіддю на агресивні імперські амбіції Росії.
Про це під час пресконференції у вівторок у Варшаві, представляючи новий законопроєкт "Про захист вітчизни", сказав віцепрем’єр-міністр Польщі з питань безпеки Ярослав Качинський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Качинський підкреслив, що Польща лежить на кордоні НАТО і ЄС, тому повинна мати відповідну "силу відлякування" до моменту прибуття до країни союзницьких військ у випадку загрози.
"Якщо ми хочемо уникнути найгіршого, тобто війни, то ми повинні діяти відповідно до старої формули: хочеш миру – готуйся до війни. Або ж, щоб не було війни: хочеш миру, то будуть сильну армію",- підкреслив він.
Віцепрем’єр-міністр наголосив, що законопроєкт передбачає збільшення сили і можливостей армії "у декілька разів", відтак значно зросте кількість військовослужбовців в армії.
Він зазначив, що Польща хоче належати до найсильніших країн НАТО, що зумовлено її геополітичним становищем. Таке зміцнення польської армії стане можливим завдяки прийняттю закону "Про захист вітчизни" замість 14-ти діючих законів у сфері оборони.
За словами Качинського, Росія здійснює кроки щодо відбудови імперії, яка зникла після 1991 року.
"Це нас схиляє до радикального зміцнення наших збройних сил, і цей закон допомагатиме це зробити",- підкреслив він.
Польський урядовець додав, що Варшава відкидає концепцію про невелику, але добре озброєну армію.
"Вона повинна бути, по можливості, великою й добре озброєною. Тоді вона матиме силу відлякування", - констатував Качинський.
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и против тех, кто гораздо слабее - завоевать башкин-бурятов-якутов-чукчей много ума не надо
https://ru.wikipedia.org/wiki/Присоединение_Чукотки_к_России
Китай тоже подамериканцы, и вы подкитайцы, получается, тоже.
И тебя конкретно задевает то, что одних подамериканцев больше, чем других? Или на картину гегемонства накладывается мрачная картина сортирночистной иерархии? Так ты этот гротеск из прошивки убери, пока ватой не оброс. Жизнь сразу будет яснее.
будете,суки,кто выживет,лет 500 на трубопроводах репарации за пайку отбивать..
Хуть поржьом
Сбитие под Смоленском самолёта с высшим руководством страны НАТО.
Взрывы военных складов в стране НАТО Болгарии.
Взрывы военных складов в стране НАТО Чехии, при которых погибли местные жители.
Отравление Скрипалей в стране НАТО Великобритании, при котором погибли местные жители.
И когда Турция, член НАТО сбила самолёт над своей территорией, руководство НАТО сразу Турции дало понять, что это проблемы только Турции.
а ядерный потенциал, так считай все 100%
Вовочка, смотри, как надо действовать!
Зачем рассказывать противнику, что и где. Однако даже вы, в открытой прессе можете прочитать, что военные полигоны уже почти три десятилетия расположены в Одеской, Николаевской, Черниговской, Житомирской и Ровенской областях...
Остальное можете додумать.
Вы не смогли найти у меня ошибок, кроме придуманной вами - "так не говорят". ))))))))))
Я погоны одел, когда Леонида Ильича чекисты еще не травили психотропными веществами, когда мой дед и мой отец учили меня читать советские газеты между строк, когда мой дед ночами слушал, с помощью радиоприемника "Голос Америки". А они были далеко не рядовыми гражданами. Такая в стране была система.