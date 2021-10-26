Польща планує збільшити та озброїти армію настільки, щоб це відлякувало РФ, - віцепрем'єр Качинський

Польща планує значно збільшити кількість військовослужбовців та оборонні можливості країни. Це є відповіддю на агресивні імперські амбіції Росії.

Про це під час пресконференції у вівторок у Варшаві, представляючи новий законопроєкт "Про захист вітчизни", сказав віцепрем’єр-міністр Польщі з питань безпеки Ярослав Качинський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Качинський підкреслив, що Польща лежить на кордоні НАТО і ЄС, тому повинна мати відповідну "силу відлякування" до моменту прибуття до країни союзницьких військ у випадку загрози.

"Якщо ми хочемо уникнути найгіршого, тобто війни, то ми повинні діяти відповідно до старої формули: хочеш миру – готуйся до війни. Або ж, щоб не було війни: хочеш миру, то будуть сильну армію",- підкреслив він.

Віцепрем’єр-міністр наголосив, що законопроєкт передбачає збільшення сили і можливостей армії "у декілька разів", відтак значно зросте кількість військовослужбовців в армії.

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Він зазначив, що Польща хоче належати до найсильніших країн НАТО, що зумовлено її геополітичним становищем. Таке зміцнення польської армії стане можливим завдяки прийняттю закону "Про захист вітчизни" замість 14-ти діючих законів у сфері оборони.

За словами Качинського, Росія здійснює кроки щодо відбудови імперії, яка зникла після 1991 року.

"Це нас схиляє до радикального зміцнення наших збройних сил, і цей закон допомагатиме це зробити",- підкреслив він.

Польський урядовець додав, що Варшава відкидає концепцію про невелику, але добре озброєну армію.

"Вона повинна бути, по можливості, великою й добре озброєною. Тоді вона матиме силу відлякування", - констатував Качинський.

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