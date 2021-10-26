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Польща планує збільшити та озброїти армію настільки, щоб це відлякувало РФ, - віцепрем'єр Качинський

Польща планує збільшити та озброїти армію настільки, щоб це відлякувало РФ, - віцепрем'єр Качинський

Польща планує значно збільшити кількість військовослужбовців та оборонні можливості країни. Це є відповіддю на агресивні імперські амбіції Росії.

Про це під час пресконференції у вівторок у Варшаві, представляючи новий законопроєкт "Про захист вітчизни", сказав віцепрем’єр-міністр Польщі з питань безпеки Ярослав Качинський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Качинський підкреслив, що Польща лежить на кордоні НАТО і ЄС, тому повинна мати відповідну "силу відлякування" до моменту прибуття до країни союзницьких військ у випадку загрози.

"Якщо ми хочемо уникнути найгіршого, тобто війни, то ми повинні діяти відповідно до старої формули: хочеш миру – готуйся до війни. Або ж, щоб не було війни: хочеш миру, то будуть сильну армію",- підкреслив він.

Віцепрем’єр-міністр наголосив, що законопроєкт передбачає збільшення сили і можливостей армії "у декілька разів", відтак значно зросте кількість військовослужбовців в армії.

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Він зазначив, що Польща хоче належати до найсильніших країн НАТО, що зумовлено її геополітичним становищем. Таке зміцнення польської армії стане можливим завдяки прийняттю закону "Про захист вітчизни" замість 14-ти діючих законів у сфері оборони.

За словами Качинського, Росія здійснює кроки щодо відбудови імперії, яка зникла після 1991 року.

"Це нас схиляє до радикального зміцнення наших збройних сил, і цей закон допомагатиме це зробити",- підкреслив він.

Польський урядовець додав, що Варшава відкидає концепцію про невелику, але добре озброєну армію.

"Вона повинна бути, по можливості, великою й добре озброєною. Тоді вона матиме силу відлякування", - констатував Качинський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Качиньський: Росія атакує там, де бачить слабке місце, - як от у Криму і на сході України

Автор: 

армія (3780) Качинський Ярослав (38) Польща (8629)


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Топ коментарі
+14
Россия это не медведь, она когда то им была но давно уже им не является, Россия это страна бензоколонка с барыгами во власти которым нужно только толкать природные ресурсы в страны Запада и хранить свое добро в их банках.
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26.10.2021 17:38 Відповісти
+14
пидароссия - огромная искусственная страна, состоящая на процентов девяносто из захваченных за последние 300-400 лет территорий, и населения, представляющего из себя такую дикую расовую и этническую смесь, которую невозможно было назвать нацией и поэтому обозвали прилагательным словом «русские», обозначающим принадлежность, а не этноним....
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26.10.2021 17:43 Відповісти
+8
Они скорее, как англичане, ЕС покинут чем НАТО.
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26.10.2021 17:38 Відповісти
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неадекватного медведя с ядреной бомбой?
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26.10.2021 17:35 Відповісти
Россия это не медведь, она когда то им была но давно уже им не является, Россия это страна бензоколонка с барыгами во власти которым нужно только толкать природные ресурсы в страны Запада и хранить свое добро в их банках.
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26.10.2021 17:38 Відповісти
пидароссия - огромная искусственная страна, состоящая на процентов девяносто из захваченных за последние 300-400 лет территорий, и населения, представляющего из себя такую дикую расовую и этническую смесь, которую невозможно было назвать нацией и поэтому обозвали прилагательным словом «русские», обозначающим принадлежность, а не этноним....
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26.10.2021 17:43 Відповісти
умели воевать теми, кого "бабы еще нарожают" - расходными мужичками

и против тех, кто гораздо слабее - завоевать башкин-бурятов-якутов-чукчей много ума не надо
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26.10.2021 17:55 Відповісти
тех воевать не нужно было - водка,водка,и еще раз водка..
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26.10.2021 17:58 Відповісти
Мокша. ты как с бутылки соскочил?
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26.10.2021 18:04 Відповісти
Ну да... Вся Сибирь легла под супостата. А вот чукчи шороху кацапам 2 столетия наводили, пока кацапы не догадались их водкой сразить. Ща чукчи - вымирающая ветвь кацапии.
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26.10.2021 18:14 Відповісти
Вот, почитайте, сколько россия с Чукоткой воевала.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Присоединение_Чукотки_к_России
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26.10.2021 18:18 Відповісти
Не скажи. Якуты и тунгусы сопротивлялись кацапам до 1928 года, пока кацапия их водкой полностью не додавила. У северных народов не было иммунитета против алкоголя вот этим кацапы и воспользовались.
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26.10.2021 18:57 Відповісти
Бг-ггг... Тришкин кафтан не каждый отхватит...ХЕХ...
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26.10.2021 18:11 Відповісти
Мокшанин, весь мир нынче подамериканцы, гегемон ведь, как-никак.
Китай тоже подамериканцы, и вы подкитайцы, получается, тоже.
И тебя конкретно задевает то, что одних подамериканцев больше, чем других? Или на картину гегемонства накладывается мрачная картина сортирночистной иерархии? Так ты этот гротеск из прошивки убери, пока ватой не оброс. Жизнь сразу будет яснее.
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26.10.2021 18:27 Відповісти
селюк,твой гегемон уже протух.Его даже афганцы нах послали
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26.10.2021 19:06 Відповісти
рузге и талиб братья на век рукзге ты готов стать талибу гуриеей
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26.10.2021 19:40 Відповісти
Опасность от Московии еще и в том, что этой территорией управляют евреи. И не просто евреи, а чекисты, а это наиболее жестокие люди, такие же жестокие, как гестаповцы.
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26.10.2021 20:06 Відповісти
Петуха с ржавой ракетой...
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26.10.2021 18:01 Відповісти
Очень правильное решение...
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26.10.2021 17:35 Відповісти
Польша это страна НАТО, против НАТО РФ не попрет.. хотя конечно если Польша планирует покинуть блок то можно и вооружиться.
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26.10.2021 17:36 Відповісти
Они скорее, как англичане, ЕС покинут чем НАТО.
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26.10.2021 17:38 Відповісти
Они будут отталкиваться от обстоятельств и действовать по ситуации, не надо воспринимать их слова буквально что это против РФ, выгоду почувствуют и момент и вполне могут и Львов у Украины отжать который в 1939 году подло отобрал у них И. Сталин.
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26.10.2021 17:42 Відповісти
Знаешь, вот не выгорает у них почему-то такой сценарий. В Москве они тоже во время бардака плотно осели, но даже в этом бардаке удержаться не смогли. Наверное потому как они тоже часть этого извечного славянского бардака - во всех смыслах, не только в плохом.
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26.10.2021 17:53 Відповісти
Да по разному бывало.. Речь Посполитая лет 150 была одним из сильнейших государств Европы перед тем как на 150 лет исчезнуть с политической карты мира когда ее разделили между собой Австрия, Пруссия и Россия.. я не берусь предугадывать будущее- могу только пробовать предположить.
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26.10.2021 17:58 Відповісти
у вас,пацаны,мечты патрициев и грандов - но реальность для нападальщиков будет,как всегда - смешной,и кроваво-грустной..
будете,суки,кто выживет,лет 500 на трубопроводах репарации за пайку отбивать..
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26.10.2021 17:53 Відповісти
Изучайте историю, тогда поймёте как обычно бывает.
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26.10.2021 17:57 Відповісти
История,она девка изменчивая,так что русне,пыжась от величия,нужно всегда опасаться просто громко испортить воздух..
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26.10.2021 18:01 Відповісти
История булгаковского Шарикова - точное отображение эволюции мокшан
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26.10.2021 18:11 Відповісти
Мокша , расскажи свою историю?
Хуть поржьом
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26.10.2021 18:05 Відповісти
С большой долей вероятности проект НАТО нечто такое же как и проект Будапешсткий меморандум.
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26.10.2021 17:40 Відповісти
Ух ты!!! Новая методичка!!! Дай полистать!
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26.10.2021 17:42 Відповісти
Да какая там методичка.
Сбитие под Смоленском самолёта с высшим руководством страны НАТО.
Взрывы военных складов в стране НАТО Болгарии.
Взрывы военных складов в стране НАТО Чехии, при которых погибли местные жители.
Отравление Скрипалей в стране НАТО Великобритании, при котором погибли местные жители.
И когда Турция, член НАТО сбила самолёт над своей территорией, руководство НАТО сразу Турции дало понять, что это проблемы только Турции.
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26.10.2021 17:47 Відповісти
У них память короткая аки комариный хер, будто и не было всего вами перечисленного.
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26.10.2021 20:43 Відповісти
Kakoj pokinut NATO jesli u nix NATO vojska stojat.Amerikansi so Patriot sistemami i tak daleje.
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26.10.2021 17:56 Відповісти
Силы НАТО это на 90% США

 а ядерный потенциал, так считай все 100%
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26.10.2021 17:57 Відповісти
Уж кому-кому, но полякам точно бояться не стоит. После всех исторических перипетий в рюсский империй их больше не возьмут, даже за деньги.
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26.10.2021 17:37 Відповісти
рузський жадный шибко - даже на бандеровцев, дурак, роток раззевает
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26.10.2021 19:51 Відповісти
Зробіть на кордоні зону посиленої військової присутності та назвіть її "Вєйшнорія". Після славнозвісних навчань Луки з московитами навіть кацапи тричі подумають перед тим, як спровокувати Вєйшнорію
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26.10.2021 17:37 Відповісти
Щас все страны буду наращивать военную мощь, так как у руля в крысси обезьяна с гранатой...
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26.10.2021 17:38 Відповісти
войско польске на роверах моцне, як холєра...
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26.10.2021 17:39 Відповісти
Не увидел в статье ни одного слова про "пасматреть Утину в глаза".
Вовочка, смотри, как надо действовать!
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26.10.2021 17:39 Відповісти
Польша МОЛОДЕЦ, теперь ей предстоит защищаться не только от кацапов, но и от Таракана, пока мы их не уничтожим вместе с Молью.
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26.10.2021 17:40 Відповісти
вы обязательно уничтожите лукавого, только цветочками закупитесь и при встрече с вашими болотными мусорами кросовки снимите.
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26.10.2021 17:55 Відповісти
Опасаются. Уже было 5 разделов Польши, и во всех участвовала Россия. Боятся Шестого раздела. Ни одну страну в мире так не препарировали как Польшу. Аж 6 раз. Генетическая память уже.
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26.10.2021 17:41 Відповісти
До договору поділу Польщі, підписаного на Підербурзі у 1795, був доданий таємний протокол: "Польща має залишитися придушеною від нині на віки вічні»".
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26.10.2021 17:47 Відповісти
у Миколи ІІ був титул "Цар Польський" - при тому, що Польща (і також Фінляндія) офіційно не входили до складу імперії - просто кацапський імператор за сумісництвом був правителем цих псевдо-самостійних держав
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26.10.2021 19:15 Відповісти
А поговорить с Путиным как же?
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26.10.2021 17:48 Відповісти
Це той качур що брата близнюка москалям підставив у смоленську!
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26.10.2021 17:52 Відповісти
Только если поляки сбацают ядерную бомбу.
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26.10.2021 17:52 Відповісти
уранием с Желтых вод и атомных станций поможем....
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26.10.2021 17:59 Відповісти
если страна сильно богатая то москали обязательно нападут....рано или поздно....
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26.10.2021 17:58 Відповісти
Финляндия бедная?
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26.10.2021 18:01 Відповісти
Мокшане с финнами еще за Виипури не рассчитались
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26.10.2021 18:05 Відповісти
Ще нам Польщі бракувало))
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26.10.2021 17:58 Відповісти
Дайте Польше одну Ядренную бонбу и всем понтам кацапии придет полный писец
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26.10.2021 18:02 Відповісти
Польша отобьется, а у нас вся надежда на шапки. Судя по горячим высказываниям Зе команды особенгл Кулебы и Данилова то шапками РФ мы быстро закидаем
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26.10.2021 18:10 Відповісти
Не надоть ля-ля... шапками дидываивале... Трындеть на Волгу, там тоже вода - соленая.
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26.10.2021 18:17 Відповісти
Не надо ля-ля. Украинцы уже семь с половиной лет отбиваются от мокшан, и это при предательстве верхов. А если сумеем власть поменять, то еще сильнее станем - вот этого Путин и боится.
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26.10.2021 20:10 Відповісти
Почитайте интервью со Смешко на апострофе. Я точно не его фанат, но он абсолютно прав , стратегически сейчас ничего не предпринимается для защиты со стороны Беларуси и Крыма, а это позволит кацапам быстро окружить ВСУ. Конечно мы не проиграем, Смешко тоже так считает, но армию реально млжем мгновенно потерять за пару недель, при таком подходе к обороне
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27.10.2021 09:38 Відповісти
Бывший руководитель украинской военной разведки, которого Президент Кучма на год и три месяца отправил руководить СБУ, чтобы отчистить Службу от засилья кацапских агентов, точно знает, что такое Военная тайна.
Зачем рассказывать противнику, что и где. Однако даже вы, в открытой прессе можете прочитать, что военные полигоны уже почти три десятилетия расположены в Одеской, Николаевской, Черниговской, Житомирской и Ровенской областях...
Остальное можете додумать.
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27.10.2021 18:30 Відповісти
У меня дома висит карта Украины, у вас похоже нет. "Однако даже вы, в открытой прессе " можете найти массу информации войне и военной промышленности и сделать выводы, если есть чем, конечно. Какая военная тайна,? ну не смешите пожалуйста, Кстати , " найти в открытой прессе" так не говорят, особенно в век Интернета. Есть отткрытые источники информации, а не "пресса". Умник.
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27.10.2021 19:02 Відповісти
Вот видите, как быстро вы начали анализировать и думать.
Вы не смогли найти у меня ошибок, кроме придуманной вами - "так не говорят". ))))))))))
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27.10.2021 19:08 Відповісти
так говорят люди , на советских сказках Гайдара выросшие, мне увы с ними не по пути
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27.10.2021 19:56 Відповісти
Так я не на сказках Гайдара вырос ))))
Я погоны одел, когда Леонида Ильича чекисты еще не травили психотропными веществами, когда мой дед и мой отец учили меня читать советские газеты между строк, когда мой дед ночами слушал, с помощью радиоприемника "Голос Америки". А они были далеко не рядовыми гражданами. Такая в стране была система.
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27.10.2021 21:04 Відповісти
У поляков тоже имперская попаболь.
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26.10.2021 18:49 Відповісти
 
 