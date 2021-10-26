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Новини Операція Об'єднаних сил
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Російські війська двічі обстріляли з мінометів житлові будинки у Гранітному на Донеччині, - прокуратура. ФОТОрепортаж

На Донеччині російські війська обстріляли з мінометів житлові будинки у селищі Гранітне Волноваського району.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

Російські війська двічі обстріляли з мінометів житлові будинки у Гранітному на Донеччині, - прокуратура 01

"Досудовим розслідуванням встановлено, що 26 жовтня 2021 року, близько 10:10, представники незаконних збройних формувань РФ здійснили мінометний обстріл селища Гранітне Волноваського району. Під час обстрілу пошкоджено 6 житлових будинків. Постраждалих серед цивільного населення немає", - сказано в повідомленні.

Російські війська двічі обстріляли з мінометів житлові будинки у Гранітному на Донеччині, - прокуратура 02
Російські війська двічі обстріляли з мінометів житлові будинки у Гранітному на Донеччині, - прокуратура 03

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Російські війська двічі обстріляли з мінометів житлові будинки у Гранітному на Донеччині, - прокуратура 04

Зазначається, що обстріл мирного селища окупаційним контингентом Росії триває, після чого буде проведено першочергові слідчі (розшукові) дії.

Російські війська двічі обстріляли з мінометів житлові будинки у Гранітному на Донеччині, - прокуратура 05
Російські війська двічі обстріляли з мінометів житлові будинки у Гранітному на Донеччині, - прокуратура 06

Російські війська двічі обстріляли з мінометів житлові будинки у Гранітному на Донеччині, - прокуратура 07

Прокуратура розпочала досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Автор: 

обстріл (29195) Донецька область (8812) операція Об’єднаних сил (6725)


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Нелох-молчит?😂
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26.10.2021 18:14 Відповісти
так ведь украинским ватникам нравится:
10% у ЗАЖОПы
5-7% у Мураева
25 % у ЗЕ-лоха
4% у Разумкова...

никого не забыл
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26.10.2021 18:42 Відповісти
 
 