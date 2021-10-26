Судова реформа: ВРП звинуватила міжнародних членів комісії з обрання до ВККС у затягуванні процесу

Члени Конкурсної комісії щодо обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від міжнародних організацій не з'явилися на робоче засідання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Вищої ради правосуддя.

"25 жовтня члени Конкурсної комісії з обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від міжнародних та іноземних організацій не з’явились на робоче засідання", - сказано у повідомленні.

Вища рада правосуддя запросила членів Конкурсної комісії на чергову робочу зустріч з метою обговорення нагальних питань, пов’язаних із початком її роботи.

"У листах до суб’єктів формування Конкурсної комісії Рада просила забезпечити присутність на зустрічі 25 жовтня 2021 року членів, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями. Однак, незважаючи на створення всіх умов для участі онлайн, члени Конкурсної комісії повідомили про неможливість участі в засіданні", - зазначили у ВРП.

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За словами виконувача обов’язків голови Вищої ради правосуддя Олексія Маловацького, ВРП, зі свого боку, вживає всіх необхідних заходів для початку роботи першого складу Конкурсної комісії.

У ВСП нагадали, що останні кілька років судова влада України перебуває у стані перманентного реформування.

"Через недосконалі законодавчі ініціативи впродовж двох років не працює Вища кваліфікаційна комісія суддів України. У результаті в судах не заповнені понад 2000 вакансій, не завершені процедури кваліфікаційного оцінювання щодо понад 2000 суддів, не розпочаті нові процедури добору та заповнення суддівських вакансій, внаслідок чого наявний значний кадровий дефіцит у судах", - наголосили у ВРП.

Рада занепокоєна масовим звільненням суддів та не наповненням судів новими кадрами. Наразі не здійснюється правосуддя у 8 судах першої інстанції. Таким чином, близько 136,7 тисячі громадян залишаються без доступу до правосуддя.

"Посли іноземних держав заявляють про необхідність судової реформи в Україні. Однак залишається не зрозумілим що насправді перешкоджає представникам іноземних держав негайно долучитися до виконання закону щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Виникає запитання: хто блокує такі необхідні для українських громадян зміни?", - зазначили у ВРП.