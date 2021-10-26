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Новини Судова реформа
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Судова реформа: ВРП звинуватила міжнародних членів комісії з обрання до ВККС у затягуванні процесу

Судова реформа: ВРП звинуватила міжнародних членів комісії з обрання до ВККС у затягуванні процесу

Члени Конкурсної комісії щодо обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від міжнародних організацій не з'явилися на робоче засідання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Вищої ради правосуддя.

"25 жовтня члени Конкурсної комісії з обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від міжнародних та іноземних організацій не з’явились на робоче засідання", - сказано у повідомленні.

Вища рада правосуддя запросила членів Конкурсної комісії на чергову робочу зустріч з метою обговорення нагальних питань, пов’язаних із початком її роботи.

"У листах до суб’єктів формування Конкурсної комісії Рада просила забезпечити присутність на зустрічі 25 жовтня 2021 року членів, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями. Однак, незважаючи на створення всіх умов для участі онлайн, члени Конкурсної комісії повідомили про неможливість участі в засіданні", - зазначили у ВРП.

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За словами виконувача обов’язків голови Вищої ради правосуддя Олексія Маловацького, ВРП, зі свого боку, вживає всіх необхідних заходів для початку роботи першого складу Конкурсної комісії.

У ВСП нагадали, що останні кілька років судова влада України перебуває у стані перманентного реформування.

"Через недосконалі законодавчі ініціативи впродовж двох років не працює Вища кваліфікаційна комісія суддів України. У результаті в судах не заповнені понад 2000 вакансій, не завершені процедури кваліфікаційного оцінювання щодо понад 2000 суддів, не розпочаті нові процедури добору та заповнення суддівських вакансій, внаслідок чого наявний значний кадровий дефіцит у судах", - наголосили у ВРП.

Рада занепокоєна масовим звільненням суддів та не наповненням судів новими кадрами. Наразі не здійснюється правосуддя у 8 судах першої інстанції. Таким чином, близько 136,7 тисячі громадян залишаються без доступу до правосуддя.

"Посли іноземних держав заявляють про необхідність судової реформи в Україні. Однак залишається не зрозумілим що насправді перешкоджає представникам іноземних держав негайно долучитися до виконання закону щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Виникає запитання: хто блокує такі необхідні для українських громадян зміни?", - зазначили у ВРП.

Автор: 

судова реформа (1459) Вища рада правосуддя (583) ВККСУ (453)


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Топ коментарі
+9
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26.10.2021 18:00 Відповісти
+7
Мрази чего-то опять мутят и стрелки перекидывают на международных членов комиссии,которые мешают обтяпывать делишки.
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26.10.2021 18:14 Відповісти
+5
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26.10.2021 18:12 Відповісти
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26.10.2021 18:00 Відповісти
Ось яка вона судова реформа наркомана Зеленського!
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26.10.2021 18:02 Відповісти
"Из-за несовершенных законодательных инициатив на протяжении двух лет..." Источник:

Нє, я все розумію, але так відкрито казати про два роки! От клятий "барига"! Вже не був Президентом, а так наклав в штані найвеличнішому! Та й кляті міжнародні організації отак кинули реформу бубочки... Стопудово їх Порох купив, як CNN, BBC, "офшоргейт" і, звісно, "вагнергейт". І звідки тільки гроші, якщо все йшло в офщори та на фінансування лугандонії???
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26.10.2021 18:07 Відповісти
просто раніше у мафії з врп не було проблем з петею,
а зараз з'явилися..

хоча вона відчуває, що не все втрачено, і все ще можна порішати,
тільки не знає як і коли
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26.10.2021 22:20 Відповісти
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26.10.2021 18:12 Відповісти
Мрази чего-то опять мутят и стрелки перекидывают на международных членов комиссии,которые мешают обтяпывать делишки.
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26.10.2021 18:14 Відповісти
да не збираються зебіли сьогоднішньої влади реформувати суди, їх задовольняють сьогоднішні, прикормлені судді, які не мають своєї думки, а тільки заглядують в рот ділкам з ОП і озвучують це, від імені України, в Рішеннях і Постановах суді.
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26.10.2021 18:37 Відповісти
Без повноважень від народу вся судова влада нелегітимна. Спеціалізації потребують фахівці, а не структура. Злодійством є розпорошення по функціям судочинства та галузям права. Треба всенародно обирати необхідних фахівців без визначення посад і рівня по вертикалі влади. Краще самих обранців нікому не дано розподіляти функції між собою. Після формування влади в районах делегувати представників до областей, де так само - до центру. Відповідальні за делегованих зможуть оперативно виправляти невдалий вибір. Якщо ж повернутому обранцю не буде довіри і в рідному районі, то це означає втрату мандата та необхідність локальних довиборів. Слід позбавитися порушення статті 5 Конституції в самій Конституції.
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26.10.2021 18:57 Відповісти
международные и иностранные юристы отказываются работать с "зелеными наперсточниками",которые несколько раз до этого их обманывали, придумывая отмазки написанные в ОП врагами Украины ,да бы не выполнять требование американских и европейских друзей Украины
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26.10.2021 20:36 Відповісти
Всё просто, нынешний "зашкваренный" состав ВСП очень торопится сформировать себе подобную, коррумпированную и управляемую судейской мафией ВККС, пока их самих не заменили на новых, избранных конкурсной комиссией. Позиция международных экспертов неизменна, сначала замена ВСП, затем ВККС, но продажные судейские будут упираться до последнего, ещё немало будет лжи, манипуляций и шантажа с их стороны.
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26.10.2021 22:44 Відповісти
 
 