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Маріонетки Кремля з ОРДЛО вимагали ввести до підгрупи ТКГ "професійного та договороспроможного" Медведчука, Україна відмовилася

Маріонетки Кремля з ОРДЛО вимагали ввести до підгрупи ТКГ

"Представники" ОРДЛО, введені Росією до складу гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи, вимагали від України повернути в переговорний процес нардепа, що підозрюється в держзраді, від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Про це, як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Донбасса, повідомила "омбудсмен ДНР" Дар'я Морозова.

Окупанти вимагають, щоб "слугу народу" Галину Третьякову вивели з переговорного процесу, "замінивши її професійним та договороспроможним представником".

"Найбільш підходящою на цю позицію ми вважаємо кандидатуру політичного та громадського діяча Віктора Медведчука, який має успішний досвід роботи на Мінському майданчику та проведення обміну утримуваними особами", - наголосила Морозова.

Радник голови ОП Андрія Єрмака та української делегації у ТКГ Олексій Арестович сказав виданню, що українська сторона вимогу включити Медведчука до переговорного процесу з обуренням відкинула.

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"Вони висунули [умову щодо Медведчука], але це порушує дві статті Кримінального кодексу України. Тому що виглядає як торгівля заручниками в обмін на виставлення політичних умов", - сказав Арестович.

"Я думаю, будуть наслідки. У тому сенсі, що ми не залишимо поза увагою цей шантаж", - додав він.

За словами Арестовича, безпосередньо російська делегація у ситуації із пропозицією повернути Медведчука відмовчала.

На своїй сторінці у Facebook Арестович уточнив, що також окупанти запропонували видати Україні трьох утримуваних жінок в обмін на повернення Медведчука.

Автор: 

Медведчук Віктор (1711) Тристороння контактна група (827) Арестович Олексій (382) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+11
Мы вам тварям как введём ,шо очко ваше ватное треснет ...
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26.10.2021 18:16 Відповісти
+5
Этот "профессионал" уже был года 3 в этой подгруппе.
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26.10.2021 18:17 Відповісти
+5
Нагадаю дебілам, що використовуючи Медведчука, Петро повернув більш за 3000 наших військово-полонених, без таксістів та сепарів а головне без шкоди державним інтересам не рахуючи Савченко!
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26.10.2021 19:15 Відповісти
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Мы вам тварям как введём ,шо очко ваше ватное треснет ...
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26.10.2021 18:16 Відповісти
Нашли чем набутылочников напугать)))
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26.10.2021 18:54 Відповісти
пусть сепары представят полный список предателей и в трех экземплярах
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26.10.2021 19:35 Відповісти
Этот "профессионал" уже был года 3 в этой подгруппе.
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26.10.2021 18:17 Відповісти
не был он там, а работал "лыжником" пастором Шлагом у Пороха
да и то по большущей просьбе Анжелы, переданной хлом
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26.10.2021 19:37 Відповісти
Кремлёвский падший осквернитель Мертведчук
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26.10.2021 20:02 Відповісти
Бестолковая говорильня ни о чем и ни с чем. Дуракаваляние. Лугандонских террористов вместе с кацапами стрелять надо, а не разговоры разговаривать.
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26.10.2021 18:23 Відповісти
Мешочнику ихонному, порвать жопу на крест британский..наел падла беглая огузок на щах кремлевских..
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26.10.2021 18:24 Відповісти
Ну, будемо чесними самі із собою, «Л-ДНР» выступили с требованием к украинской стороне вывести Галину Третьякову из переговорного процесса, «заменив ее профессиональным и договороспособным представителем», а Медведчук, то так , "як приклад"
Доречі, Третякова з її неонацистсбкіми поглядами та висловлюваннями, взагалі повинна у тюрмі сидіти, а не в депутатах бути
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26.10.2021 18:25 Відповісти
Третякова з її неонацистсбкіми поглядами та висловлюваннями, взагалі повинна у тюрмі сидіти разом з медведчуком
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26.10.2021 18:49 Відповісти
Тільки раніше це вимагала фрау Меркель, канцлер Германії, а зараз хто? Це все що потрібно знати про ваш, та вибраної вами влади, рівень.
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26.10.2021 18:55 Відповісти
Такою "маріонеткою", що кацапи та дебіли досі сруться цеглою від нього.
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26.10.2021 19:17 Відповісти
Зачем так гнать?

Кацапам вообще фиолетовый тот чувак, ну платит налоги винторогих и хорошо.
То, как срутся кирпичами его поклонники очень видно.
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26.10.2021 19:22 Відповісти
Ну, на прикладі тебе, зразу видно, як вам, кацапам, фіолетово. Я біжала за вамі трі квартала чьтоби сказать как ви мнє безразлічьни!
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26.10.2021 19:33 Відповісти
Дипломатія - мистецтво компромісу. А ти ідіот, і не "тагда", а прямо зараз. Але завдяки ефекту Даннінга-Крюгера, ти цього не зрзумієш.
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26.10.2021 19:29 Відповісти
введем.. и мертветчуку и подгруппе....
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26.10.2021 18:28 Відповісти
Україні доведеться звільнювати окуповану територію військовим шляхом. Іншого варіанту я бачу. переговори ні до чого не призведуть. Особливий статус ОРДЛО - це фактично віддати цю територію ерефії!!
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26.10.2021 18:29 Відповісти
Не с сегодняшним клоуном-уклонистом, к сожалению...
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26.10.2021 18:35 Відповісти
Особливий стату ОРДЛО - це молдовське Придністров'я чи адзербайджанський Карабах - міна з дистанційним керуванням. А пульт від цієї міни - у кремлядів
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26.10.2021 18:39 Відповісти
А може на Яроша чи Москаля замінити? Ото б палахнуло!
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26.10.2021 18:36 Відповісти
«Наш ответ Чемберлену» введіть в групу Моторолу Гіві і Захарченка вони теж договороспроможні
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26.10.2021 18:37 Відповісти
та гавно вопрос. пущай кормящие всю галактику дамбасяне приезжают в лукьяновский изолятор. подселим легко их на одну хату к мертвяку. пущай переговариваются с нар на нары.
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26.10.2021 18:45 Відповісти
Треба було погодитись щоб ввести тільки частину Медведчука, наприклад тільки голову або жопу.
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26.10.2021 18:59 Відповісти
А хто вони такі "права качати"!
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26.10.2021 19:01 Відповісти
Вот именно. Шо в ТКГ вообще делают эти "Представители" ОРДЛО.
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26.10.2021 21:41 Відповісти
Вот раньше патриотизм был, мертвечуку и ТВ, и трубу, и место в ткг, закачаешься.
Сейчас сдача интересов с арестом мертвечука, закрытия каналов и отбор трубы.
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26.10.2021 19:09 Відповісти
Нагадаю дебілам, що використовуючи Медведчука, Петро повернув більш за 3000 наших військово-полонених, без таксістів та сепарів а головне без шкоди державним інтересам не рахуючи Савченко!
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26.10.2021 19:15 Відповісти
И ща бы все было так же , не полезь мертвечучка cвоей заточкой на каналы, стала застувати першу ледi...
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26.10.2021 19:17 Відповісти
Эти свинособаки ************* не имеют права ничего требовать. Им повезло что у нас президент зе, иначе бы давно уже превратили их в говно и отправили домой в пакете для мусора!
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26.10.2021 19:17 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти шимбазови, добкіни, медведчуки з мураєвими, шуфричі з бойками та трухиновими...і....і...!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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26.10.2021 22:40 Відповісти
А может им и Петю Вернуть -ведь это он подписал позорные минские соглашения -Типа сначала выборы а потом граница-Путин от такого подарка был в шоке а 3000 тысячи пленных-так их в плен сдал Петин охранник-Гелетей по совместительству-МИНИСТР ОБОРОНЫ при Порошенко
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27.10.2021 00:26 Відповісти
Захарова,ты задолбала кацапская старая кляча
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27.10.2021 00:54 Відповісти
Медведчука лучше ввести в подгруппу кобзона. Пусть свою договороспособность с чертями полирует
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27.10.2021 00:53 Відповісти
 
 