Маріонетки Кремля з ОРДЛО вимагали ввести до підгрупи ТКГ "професійного та договороспроможного" Медведчука, Україна відмовилася

"Представники" ОРДЛО, введені Росією до складу гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи, вимагали від України повернути в переговорний процес нардепа, що підозрюється в держзраді, від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Про це, як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Донбасса, повідомила "омбудсмен ДНР" Дар'я Морозова.

Окупанти вимагають, щоб "слугу народу" Галину Третьякову вивели з переговорного процесу, "замінивши її професійним та договороспроможним представником".

"Найбільш підходящою на цю позицію ми вважаємо кандидатуру політичного та громадського діяча Віктора Медведчука, який має успішний досвід роботи на Мінському майданчику та проведення обміну утримуваними особами", - наголосила Морозова.

Радник голови ОП Андрія Єрмака та української делегації у ТКГ Олексій Арестович сказав виданню, що українська сторона вимогу включити Медведчука до переговорного процесу з обуренням відкинула.

Читайте також: Змін складу української делегації у ТКГ не було і не планується, - Резніков

"Вони висунули [умову щодо Медведчука], але це порушує дві статті Кримінального кодексу України. Тому що виглядає як торгівля заручниками в обмін на виставлення політичних умов", - сказав Арестович.

"Я думаю, будуть наслідки. У тому сенсі, що ми не залишимо поза увагою цей шантаж", - додав він.

За словами Арестовича, безпосередньо російська делегація у ситуації із пропозицією повернути Медведчука відмовчала.

На своїй сторінці у Facebook Арестович уточнив, що також окупанти запропонували видати Україні трьох утримуваних жінок в обмін на повернення Медведчука.