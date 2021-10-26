Один український воїн загинув, одного поранено, російські війська 7 разів обстріляли позиції ЗСУ, застосовуючи артилерію, ПТРК та скидання боєприпасів з безпілотника, - пресцентр ОС
Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 7 обстрілів, 4 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Біля Гранітного окупанти тричі вели вогонь із артилерії калібру 122 мм. У районі Новодзвінки ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Біля Троїцького супротивник вів вогонь із протитанкового ракетного комплексу.
Поблизу Павлополя російсько-окупаційні війська задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинули постріли ВОГ-17. У бік Кримського війська РФ відкривали вогонь із артилерії калібру 122 мм.
"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення, несумісного з життям, ще одного було поранено. Воїнові надано медичну допомогу, його евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що українські воїни відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння.
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Найшвидшого одужання пораненому.
Горіть у пеклі москалі !!!
Щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
Швидкого одужання пораненому воїну.
Вброс. Надо оправдать бездействие и потери.