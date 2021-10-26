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Новини Операція Об'єднаних сил
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Один український воїн загинув, одного поранено, російські війська 7 разів обстріляли позиції ЗСУ, застосовуючи артилерію, ПТРК та скидання боєприпасів з безпілотника, - пресцентр ОС

Один український воїн загинув, одного поранено, російські війська 7 разів обстріляли позиції ЗСУ, застосовуючи артилерію, ПТРК та скидання боєприпасів з безпілотника, - пресцентр ОС

Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 7 обстрілів, 4 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Біля Гранітного окупанти тричі вели вогонь із артилерії калібру 122 мм. У районі Новодзвінки ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Біля Троїцького супротивник вів вогонь із протитанкового ракетного комплексу.

Поблизу Павлополя російсько-окупаційні війська задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинули постріли ВОГ-17. У бік Кримського війська РФ відкривали вогонь із артилерії калібру 122 мм.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення, несумісного з життям, ще одного було поранено. Воїнові надано медичну допомогу, його евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що українські воїни відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Читайте також: Інформація соцмереж про захоплення українськими військовослужбовцями нових позицій біля Гранітного не відповідає дійсності, - пресцентр ОС

Автор: 

обстріл (29195) поранення (2815) Донбас (22357) втрати (4447) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+21
Царство небесне загиблому.
Найшвидшого одужання пораненому.
Горіть у пеклі москалі !!!
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26.10.2021 18:34 Відповісти
+16
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26.10.2021 18:35 Відповісти
+15
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26.10.2021 18:34 Відповісти
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Царство небесне загиблому.
Найшвидшого одужання пораненому.
Горіть у пеклі москалі !!!
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26.10.2021 18:34 Відповісти
Війна не зупиняється ні на мить...
Щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
Швидкого одужання пораненому воїну.
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26.10.2021 18:43 Відповісти
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26.10.2021 18:34 Відповісти
Що побачив в очах біса мир? Курва!
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26.10.2021 18:38 Відповісти
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26.10.2021 18:35 Відповісти
применив американские контрбатарейные радары, артиллеристы ЗСУ сразу получили координаты целей и ответным огнем уничтожили агрессора
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26.10.2021 18:36 Відповісти
Мабуть кацапня від злості за скіфське золото... А Зеля - сцикло !
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26.10.2021 18:36 Відповісти
Путин все не разрешает применять Байрактары... Мало ему разведения войск и Минского криминального договорняка с украинской элиткой, собаке такой....
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26.10.2021 19:26 Відповісти
Неправда - https://censor.net/ru/news/3295939/bespilotnik_bayraktar_unichtojil_bomboyi_rossiyiskuyu_gaubitsu_obstrelivavshuyu_zaschitnikov_ukrainy
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26.10.2021 21:44 Відповісти
Вброс. Посмотри видео. Там расчет орудия весь живой разбегается. Ракета UMTAS бьет до 8 км, корректируемая планирующая бомба MAM-S до 8 км.... Теоретически может долететь MAM-L в 22 кг с использованием GPS, если конечно они у нас есть.... Но в этом случае живых не должно быть... 22кг... И снимал видео второй беспилотник за 11 км?
Вброс. Надо оправдать бездействие и потери.
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26.10.2021 21:51 Відповісти
Царство небесне і вічна пам'ять воїну-захиснику
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26.10.2021 20:05 Відповісти
У ДНРы есть беспилотники для сброса бомб, а где наши поделки?
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26.10.2021 20:10 Відповісти
Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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26.10.2021 23:38 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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26.10.2021 23:40 Відповісти
 
 