Один український воїн загинув, одного поранено, російські війська 7 разів обстріляли позиції ЗСУ, застосовуючи артилерію, ПТРК та скидання боєприпасів з безпілотника, - пресцентр ОС

Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 7 обстрілів, 4 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Біля Гранітного окупанти тричі вели вогонь із артилерії калібру 122 мм. У районі Новодзвінки ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Біля Троїцького супротивник вів вогонь із протитанкового ракетного комплексу.

Поблизу Павлополя російсько-окупаційні війська задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинули постріли ВОГ-17. У бік Кримського війська РФ відкривали вогонь із артилерії калібру 122 мм.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення, несумісного з життям, ще одного було поранено. Воїнові надано медичну допомогу, його евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що українські воїни відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння.

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