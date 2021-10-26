МЗС намагалося перешкодити візиту депутатів-членів МФО із "зеленої" енергетики до США - Гончаренко

Міністерство закордонних справ намагалося зірвати візит народних депутатів-членів МФО "Чиста енергія - здорове довкілля" до США для обговорення в тому числі проблем розвитку відновлюваної енергетики в Україні.

Про це повідомив голова МФО Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Делегація сама домовлялася про більшість зустрічей з нашими партнерами у США. За 36 годин до вильоту МЗС відкликало ноту і посольство США було вимушено скасувати візи більшості членів делегації. Після цього Посольство України в США почало зв’язуватися з усіма, з ким в нас були заплановані зустрічі, і скасовувати їх", - заявив нардеп.

Він додав, що після розголосу цієї історії посольство почало маніпулювати і "вигадувати смішні виправдання".

"Зараз ми разом із членами делегації, які вже мали візи і змогли приїхати до США, проводимо зустрічі, про які самі домовилися раніше. Візит не скасовується, у нас запланована насичена програма", - додав Гончаренко.

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