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Новини
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МЗС намагалося перешкодити візиту депутатів-членів МФО із "зеленої" енергетики до США - Гончаренко

МЗС намагалося перешкодити візиту депутатів-членів МФО із

Міністерство закордонних справ намагалося зірвати візит народних депутатів-членів МФО "Чиста енергія - здорове довкілля" до США для обговорення в тому числі проблем розвитку відновлюваної енергетики в Україні.

Про це повідомив голова МФО Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Делегація сама домовлялася про більшість зустрічей з нашими партнерами у США. За 36 годин до вильоту МЗС відкликало ноту і посольство США було вимушено скасувати візи більшості членів делегації. Після цього Посольство України в США почало зв’язуватися з усіма, з ким в нас були заплановані зустрічі, і скасовувати їх", - заявив нардеп.

Він додав, що після розголосу цієї історії посольство почало маніпулювати і "вигадувати смішні виправдання".

"Зараз ми разом із членами делегації, які вже мали візи і змогли приїхати до США, проводимо зустрічі, про які самі домовилися раніше. Візит не скасовується, у нас запланована насичена програма", - додав Гончаренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Схід України має особливу потребу в переході на чисту енергетику, - єврокомісар Сінкевічюс

Автор: 

МЗС (4173) США (23410) Гончаренко Олексій (488) альтернативна енергетика (850)


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Топ коментарі
+20
Как чувствует себя глава МИД Украины, у которого понятие "Украина превыше всего" спокойно перечеркнуто и заменено на "Моя карьера превыше всего"? Вам же всю жизнь клеймо трусливого карьериста не смыть.
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26.10.2021 18:44 Відповісти
+13
Мабуть приблизно так само, як і найвеличніший, який злив всі досягнення "бариги" на міжнародній арені за 2,5 роки. Це ж "папріколу" і "хужє нє будєт"! А гаманець-то наповнюється...
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26.10.2021 18:53 Відповісти
+8
Свиняча партія Коломийського ціеї зими з тебе здере по 15 грн за кіловат, а ти продовжив кричати "божья роса".
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26.10.2021 19:06 Відповісти
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Как чувствует себя глава МИД Украины, у которого понятие "Украина превыше всего" спокойно перечеркнуто и заменено на "Моя карьера превыше всего"? Вам же всю жизнь клеймо трусливого карьериста не смыть.
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26.10.2021 18:44 Відповісти
Мабуть приблизно так само, як і найвеличніший, який злив всі досягнення "бариги" на міжнародній арені за 2,5 роки. Це ж "папріколу" і "хужє нє будєт"! А гаманець-то наповнюється...
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26.10.2021 18:53 Відповісти
Скоріше так само як виборці "найвеличнішого борцуна з олігархами".
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26.10.2021 19:30 Відповісти
Бо воно продажна подоляківсько-дєрмаківська КулЁба
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26.10.2021 19:19 Відповісти
🤢🐲земразь !🤮🤮🤮 Алексей и Гео ,Вы ЛУЧШИЕ ! Держитесь , удачи и успешной работы
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26.10.2021 20:03 Відповісти
Не рвет ли карман пересичным украинцам из "зеленая" энергетика? Если она такая зеленая, то почему цены красные?
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26.10.2021 18:48 Відповісти
Спитай у того, кому твое обленерго належить.
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26.10.2021 19:38 Відповісти
"Лоббистом "зеленой революции" стал политик и бизнесмен из Донецка Андрей Клюев. По его инициативе, в 2008 году Верховная Рада внесла изменения в закон "Об электроэнергетике", где впервые закрепила с 2009 года особые условия для альтернативных источников энергии до 2030 года.

Будучи теневым владельцем австрийской компании Active Solar, Клюев стал главным бенефициаром государственных дотаций для "чистого" бизнеса. По данным издания БизнесЦензор, электростанции Active Solar в первые годы тарифа производили 90% всей "зеленой" электроэнергии в стране."

Ну и по традиции, сейчас самый зеленый энэргетик - ахметов и замыкает топ десятку левочкина
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26.10.2021 18:49 Відповісти
«Слуги наріду» у складі делегації не змогли полетіти у США. МЗС допомагало їм оформити дипвізу, а потім передумало
_____________________________________

А може прийшла інформація, що їх в Америці заарештують?
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26.10.2021 18:49 Відповісти
МФО - 6-значний код, який використовується для ідентифікації банківських установ в Україні
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26.10.2021 18:51 Відповісти
В Молдову отправляйте етих ****сов по *зельоной енергетике*. Уже доенеретического колапса многие страны довели своей *зельоной енергетикой*
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26.10.2021 19:00 Відповісти
Считал кулебу украинцем, а он оказался членом команды офшорника, продажный хохол.
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26.10.2021 19:00 Відповісти
зеленую энергетику по 10 гр за киловат- в дом каждому украинцу- гончаренко, свыняча партия
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26.10.2021 19:02 Відповісти
Свиняча партія Коломийського ціеї зими з тебе здере по 15 грн за кіловат, а ти продовжив кричати "божья роса".
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26.10.2021 19:06 Відповісти
Вам, теж ДОГАНА!
За два роки не зрозуміли, що покладатися на Зе-чиновників ні в чому НЕ МОЖНА?!
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26.10.2021 19:03 Відповісти
Обойдётесь как-нибудь без командировки в Штаты. Тем более зелёная энергетика в сочетании с зелёной властью привели страну на порог энергетического кризиса.
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26.10.2021 19:03 Відповісти
В прошлом году Шмыгаль пожаловался: папиредники понастроили слишком много ветровых и солнечных электростанций-3,7 % по выработанной электроэнергии. Стоимость электроэнергии ВЭС и СЭС втрое выше и поэтому вся энергетика Украины гигнулась (накрылась медным тазом). Что бы сделал украинец : он растолковал бы инвесторам что в Украине война, эпидемия, президент умственно отсталый , Украиной правит воровская мафия, в казне пусто и поэтому форс-мажор , никаких ВИЭ. Что делает мафия Коломойского, зная что денег для инвесторов нет : мощность ВИЭ в Украине выросла в четыре раза- с 2,1 ГВт в начале 2019 г. до 8,4 ГВт в апреле 2021 г. Увеличивая мощности ВИЭ мафия получает деньги на продаже закачанной в энергосистему электроэнергии от ВИЭ и ублажает Путина, ссоря Украину с инвесторами. Правящая мафия Коломойского разрушает Украину. Как сто лет назад разрушила УНР мафия где то Бланка.
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26.10.2021 19:07 Відповісти
Сподіваємося на ваш конструктивний діалог. Не просто "порвіть на ганчирья" опонентів, а треба називати конкретні прізвища, які блокують розвиток екологічних джерел енергоресурсів в країні, особливо тих, що однією рукою за, а іншою проти.
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26.10.2021 19:17 Відповісти
Кулебяка - бяка. . . .
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26.10.2021 19:23 Відповісти
В сраку їм Ахметівську зельонку
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26.10.2021 19:45 Відповісти
Лелик Костусев уже топит за ахметовскую зелёнку? Ох и продажная шавка!
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26.10.2021 21:31 Відповісти
Что удивительно---за всю 30 летнюю новейшую историю у нас не было ни одного сильного и яркого министра ИД. А ведь по схеме при наличии должности президента--это второе лицо государства. Та сплошные невдалые, лохматые, косматые, шизанутые, зацикленные и просто никакие! Второгодники короче!
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26.10.2021 22:56 Відповісти
 
 