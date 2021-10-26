На руках в українців - від 3 до 5 млн одиниць нелегальної зброї, - Венедіктова

В Україні налічується від 3 до 5 млн одиниць нелегальної зброї, і ще 1 млн одиниць - легальної. Вилучити за цей рік вдалося 1300 одиниць.

Про це генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила на нараді правоохоронних та інших державних органів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"Наше завдання – визначити дієві шляхи протидії незаконному обігу зброї, якої, за різними даними, в Україні налічується від 3 до 5 мільйонів одиниць, при легальній кількості – понад мільйон. Насамперед сприяє розвитку в Україні нелегального ринку зброї збройна агресія Російської Федерації, що триває", - сказала Венедіктова.

За словами генпрокурора, за 2021 рік із нелегального обігу вилучили близько 1 300 одиниць зброї.

Наразі Нацполіція розслідує понад 8,6 тис. кримінальних справ, пов'язаних із нелегальним обігом зброї.

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