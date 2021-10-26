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На руках в українців - від 3 до 5 млн одиниць нелегальної зброї, - Венедіктова

На руках в українців - від 3 до 5 млн одиниць нелегальної зброї, - Венедіктова

В Україні налічується від 3 до 5 млн одиниць нелегальної зброї, і ще 1 млн одиниць - легальної. Вилучити за цей рік вдалося 1300 одиниць.

Про це генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила на нараді правоохоронних та інших державних органів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"Наше завдання – визначити дієві шляхи протидії незаконному обігу зброї, якої, за різними даними, в Україні налічується від 3 до 5 мільйонів одиниць, при легальній кількості – понад мільйон. Насамперед сприяє розвитку в Україні нелегального ринку зброї збройна агресія Російської Федерації, що триває", - сказала Венедіктова.

За словами генпрокурора, за 2021 рік із нелегального обігу вилучили близько 1 300 одиниць зброї.

Наразі Нацполіція розслідує понад 8,6 тис. кримінальних справ, пов'язаних із нелегальним обігом зброї.

Читайте також: В Україні, найімовірніше, проведуть ревізію нагородної зброї, - Венедіктова

Автор: 

зброя (7535) Нацполіція (15276) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+29
Боитесь что будет не как, как в 2013-2014 году? И правильно делаете.

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26.10.2021 19:06 Відповісти
+21
Прямо як екстрасенс, все знає і кількість наркоманів в країні і кількість зброї у населення. А вот ніяк не може дізнатися чи був Трухін за кермом автомобіля на момент ДТП і хто ж стріляв в шофера шифера
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26.10.2021 19:08 Відповісти
+19
Плох тот наркоман, котрий не мріє стати презЄдентом
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26.10.2021 19:06 Відповісти
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А сколько твой друг Арсен подарил?
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26.10.2021 19:00 Відповісти
Поэтому Россия дальше и не идёт
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26.10.2021 19:02 Відповісти
Видать у вас, троллей на содержании оружейной мафии вообще берегов нет. Россия не идет, потому, что в Украине есть воорруженные силы и бойцы, защищающие ее, а не бандюги с нелегаными пистолями за пазухой. Рембы недоделанные, тролли дешевые.
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27.10.2021 00:16 Відповісти
И от куда ты об этом знаешь.?
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26.10.2021 19:02 Відповісти
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26.10.2021 19:20 Відповісти
Досягнення
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26.10.2021 19:02 Відповісти
Плох тот наркоман, котрий не мріє стати презЄдентом
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26.10.2021 19:06 Відповісти
Є з кого приклад брати.
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26.10.2021 19:09 Відповісти
Смутные времена.
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26.10.2021 19:02 Відповісти
І це добре нехай з цим лягають і встають
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26.10.2021 19:03 Відповісти
Ха-ха-ха, бреше як і всі ЗЕлені. За теорією великих чисел, один з цих мільйонів нелег. стволів вже був би застосований проти неї.
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26.10.2021 19:05 Відповісти
Боитесь что будет не как, как в 2013-2014 году? И правильно делаете.

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26.10.2021 19:06 Відповісти
Право на зберігання та носіння зброї громадянами США захищене Другою поправкою до Конституції Сполучених Штатів, ця поправка захищає право будь-якої людини зберігати та носити зброю без зв'язку зі службою в поліції для традиційно законних цілей, наприклад, таких як самооборона будинку.

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26.10.2021 20:49 Відповісти
а студіків бійтеся ще більше - вони завжди починають

Ковид-ЗАБАСТОВКА!

С 29.10 (Пятница) студенты Харьковского политеха прекращают очное посещение пар!

• В ХПИ умирают и заражаются преподаватели. Руководство это умалчивает;
• В ХПИ всё чаще заболевают студенты;
• Дельта-штамм намного опаснее для молодого поколения, чем предыдущие штаммы. Многие студенты не могут вакцинироваться ввиду несовершеннолетия;
• Ректор не раз заявлял о важности дистанционного обучения во время пандемии;
• Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) включил Украину в список стран с четвертым «высшим уровнем опасности» из-за ситуации с распространением COVID-19;
ХПИ игнорирует РНБО и МОН;
• В Харькове подавляющее кол-во ВУЗов перешли на дистанционку. В ХПИ учатся бессмертные студенты?

У нас 2 требования к ректорату:

1-Соблюдение рекомендаций МОН. Смена формы образования на дистанционную.
2-Перевод невакцинированных преподавателей на дистанционную форму с сохранением зарплаты, вместо увольнения. Согласно ответу МОН.

Мы не прекращаем учебный процесс и не отказываемся от дистанционных пар! - https://t.me/hueviykharkov/42055
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26.10.2021 19:08 Відповісти
нє пугай єжа голой ж...

****** Харьков@h_kharko

https://twitter.com/h_kharkov/status/1452938319508262917 6 ч



В ответ на угрозу забастовки в ХПИ пытаются запугать студентов и администраторов студенческого канала

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26.10.2021 19:41 Відповісти
Если бы какого квартального ******** поймали с незаконным стволом, то ничего бы ему за это не было. Так что тупорылой бабе без сисек нужно сначала начать с себя, а потом требовать что-то от других
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26.10.2021 19:08 Відповісти
Так зельоні майже ніхто в армії не служили,зброю тільки в Коломої каналі бачили,так що опору проти патріотів чинити ніхто не буде,то просто зелене багно
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26.10.2021 19:41 Відповісти
Мыслить нужно правильно; а сколько же оружия будет направленно против Зе и всех вас мразей и тебя Венедиктова тоже? И это хорошо дай бог чтобы всё было направленно против вас.
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26.10.2021 19:08 Відповісти
Дай Бог,не промахнемось,нас непогано вчили.
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26.10.2021 19:42 Відповісти
Ну кого не погано, а кого й дуже добре. А хто ще й постійно тренуться...
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26.10.2021 20:28 Відповісти
Так і хочеться сказати зеленій шоблі слова відомого політика - "ДУМАЙТЕ !!! "...
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26.10.2021 22:14 Відповісти
Прямо як екстрасенс, все знає і кількість наркоманів в країні і кількість зброї у населення. А вот ніяк не може дізнатися чи був Трухін за кермом автомобіля на момент ДТП і хто ж стріляв в шофера шифера
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26.10.2021 19:08 Відповісти
На руках украинцев 3-5 млн нелегального оружия.
... и вы их безпрерывно БЕСИТЕ своей наглостью, коррупцией, враньем и не профессионализмом!
Напоминаете туристов тычущих веткой в морду льва в зоопарке.
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26.10.2021 19:10 Відповісти
Зброя хай буде. Бо від Зеля ми не дочекаємося захисту )))))
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26.10.2021 19:11 Відповісти
А в Швейцарии и в Швеции в каждой семье по автомату. Нужно, что-бы и в Украине так было.
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26.10.2021 19:14 Відповісти
Что и кому мешает оформить разрешение и приобрести карабин?
Цены на Ар-15, стартуют с 28 тысяч гривен, гражданскую версию АКМ, можно купить за 20 тысяч.
Все просто и доступно!
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26.10.2021 19:22 Відповісти
А для цього дозволу що потрібно? Бути членом спілки рибалків та полювання, мати роботу, що пов'язана з небезпекою (журналісти і т. ін.) або бути нагородженим нею. Де в цьому переліку пересічний ґромадянин, якому полювання до дупи, сам програміст чи геймер, та й в подарунок від міністрів фіг отримаєш, якщо не друг чи не проплатив, а постріляти любить?
Можу додатково зазначити, що стріляти зі своєї зброї - то підвищувати свою кваліфікацію, бо ти до неї звикаєш, а стріляти на стрільбищі кожен раз з іншої - лише збити оскому на запах пороху, але аж ніяк не стати влучним стрільцем.
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26.10.2021 19:36 Відповісти
1. Потратить неделю на курсы по изучению материальной части оружия (максимум 1 час в день)
Есть бесплатные, есть платные от 800 до 1500 гривен.
2. Получить медицинское заключение о отсутствии противопоказаний для владения оружием (форма 127-О): 1 час времени в частной клинике+500 грн, пару часов времени в государственной+200 грн.
3. Полис страхования гражданской ответственности - 51 грн в любой страховой
4. В разрешительной системе (центральная по Киеву, Ереванская, 18А) написать заявление на получение разрешения и оплатить административный сбор (менее 50 гривен). (если покупаете нарезное, обращаетесь в центральное отделение, если гладкоствол - в районное)
5. Купить сейф
6. Подождать 3-4 недели, забрать разрешение и ехать в магазин.
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26.10.2021 19:46 Відповісти
Бути членом спілки рибалків та полювання, мати роботу, що пов'язана з небезпекою (журналісти і т. ін.) - не треба. Пройди курси, отримай довідки і купи.
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27.10.2021 08:13 Відповісти
Видел минимал.пенсию?Какие 20 тыш. За ствол?Гречка 40 гр.кг.А боеприпасы?Может пшеном пулять?
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26.10.2021 19:55 Відповісти
Это дело дело добровольное.
Никто, никого не принуждает.
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26.10.2021 20:01 Відповісти
И солью можно.
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26.10.2021 20:30 Відповісти
> Ар-15, стартуют с 28 тысяч гривен

Подобия да, но платить такие деньги за "подделку" как то странно, ближе к оригиналу совсем других денег стоит.

> гражданскую версию АКМ, можно купить за 20 тысяч

Так это все полуавтоматы, одиночными стрелять, а в пример привели Швейцарию, где бесплатно боевое отдают после армии. Насколько помню, карабин со старта не так то и просто купить + заморочка с гильзотекой. Кстати, а что там с разрешительными, уже вернули разве?
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26.10.2021 22:58 Відповісти
У моей "подделки" от Mossberg, настрел около 1000 выстрелов.
Такая же "подделка" и у товарища, но настрел около 6000 выстрелов.
Оба карабина в отличном состоянии, так что не стоит привередничать.
Разрешительная работает в обычном режиме.
Да, с нарезным приходится каждые три года ездить на отстрел, но это не проблема: с утра завез, после обеда забрал и все дела.
Я честно говоря не знаю насчет особенностей при покупке первой единицы оружия, но моей первой покупкой был карабин 22лр.
И никто мне ничего не говорил.
А по поводу автомат-полуавтомат, так для начала, неплохо бы вообще хоть что то освоить.

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26.10.2021 23:21 Відповісти
Знайдемо
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26.10.2021 19:43 Відповісти
Уважаемая пани Венедиктова, ваша речЬ напоминает совдепиУ МВД УССР 58 года, когда подавляли оставшиеся островки свободы в Украине.
Если ВЫ правы, тогда у кажного моего восьмого, пятого знакомого есть незаконный ствол.
Могу с уверенностью сказать - вы БРЕХУХА СОВДЕПОВСКАЯ.
У более чем сорока моих знакомых (только со стволами) нет НИ ОДНОГО левака. Это в детсве мы мелкашами -однодневками из пистолетиков баловали. Сейчас все взрослые. А ВЫ впали в детство-сочинялкино.
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26.10.2021 19:15 Відповісти
Просто,зап зділи зельоні,це ж не на сцені кварталу скакати
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26.10.2021 19:46 Відповісти
писец. 8 лет на войне, даже патрон домой не принес. Только корпус от ВОГ и тот подарили.
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26.10.2021 19:16 Відповісти
Трішки Ви недопрацювали,себе потрібно захищати,від зелених потвор.
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26.10.2021 19:52 Відповісти
Кстати в период Майдана в конце 2013 г. войны не было и не было 300тыс ветеранов АТО. А сейчас они есть!
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26.10.2021 19:17 Відповісти
3 млн, это минимум но... нелегальное, значить что его владелец преступник и у него на руках пистолеты, автоматы, гранаты и тд. у законопослушных, 1,2 млн и это в основном гладкоствол. соотношение 3 к 1. почему же все правительства до этих пор блокируют короткоствол простым людям? ответ очевиден. бандит стреляет в себеподобных, простых и за редким исключением по политикам. бандит не будет выходить на митинг и забастовку и потому менты знают что митинг можно разгонять с дубинками и газом не встретя достойного сопротивления. потому и не разрешают боевое оружие оюычным людям. с бандосами властьимущие могут договориться чего не получаеться с обычными людьми
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26.10.2021 19:17 Відповісти
Чим нижче рейтинг, тим більше "боротьби".

"Арешт Порошенка: несподіванка, чи логічний хід подій?"
https://www.youtube.com/watch?v=QvVD6znj8EE
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26.10.2021 19:18 Відповісти
Дура набитая.
Ты хоть представляешь, что такое от 3 до 6 миллионов единиц оружия?
Включи мозги и попробуй представить, откуда они могли появится!
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26.10.2021 19:19 Відповісти
помнишь сколько сгорело складов? а горели они от недостачи. во время БД было зарыто или вывезено к нам огромное колличество. с молдовы и абхазии ехало по крупному. не знаю за шесть но до трех набиреться. а из чего палили в 90х? после развала в Украине осталось самое большое колличество мелкого вооружения
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26.10.2021 19:30 Відповісти
Бенядиктова - редкая дура, о каким мозгах можно говорить? Сия субстанция недоступна ЗЕбанутым.
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26.10.2021 20:33 Відповісти
Ванга від прокуратури? Це вже не смішно
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26.10.2021 19:21 Відповісти
Нехай Шмаркля пісяється,разом з Дерьмаком,це ж не на сцені піс юном грати.У Наполеона жизнь недовга.
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26.10.2021 19:55 Відповісти
"Наша задача - определить действенные пути противодействия незаконному обороту оружия" Источник:

То прийміть закон "Про зброю"! Її тільки в законослухняних громадян немає (законно)...
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26.10.2021 19:25 Відповісти
А незаконно багато мабуть знайдемо?
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26.10.2021 19:56 Відповісти
Тільки в заголовку йде мова про кількість від 3 до 5 мільйонів... Але при наявності діючого збройного конфлікту в країні, на мою думку, цю цифру можна сміливо помножувати мінімум на 2...
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26.10.2021 20:36 Відповісти
дальше-больше
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26.10.2021 19:29 Відповісти
чего то оружия маловато,нужно усилить эту позицию,интересно откуда цифры?
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26.10.2021 19:29 Відповісти
Нелегальный ствол у каждого десятого, включая бабушек и младенцев. 3-5 млн. - это лапша на уши. Вопрос, для чего?
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26.10.2021 19:53 Відповісти
Соплі мабуть приснилось,та й Дерьмак так каже.
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26.10.2021 19:58 Відповісти
Эти прокацапские сказки мы слышим с 2014 года.
Да, на территории Крымского полуострова и других оккупированных Мордором территорий Украины, много незаконного оружия.
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26.10.2021 19:30 Відповісти
страаааашно?
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26.10.2021 19:30 Відповісти
якщо б ця неповажна пані назвала цифру втричі меншу або втричі більшу, результат і враження були б ті самі - ніякі... ЗВІДКИ ці цифри???
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26.10.2021 19:37 Відповісти
Що, страшно, курви?
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26.10.2021 19:41 Відповісти
Вопрос дамочке как там Вагнергейт как то больше интересует кто предатель и второй вопрос как там хорошие офшоры величайшего *******
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26.10.2021 19:44 Відповісти
Офшори вже в Омані,сам надіється вижити.Ну побачимо,на чиїй стороні щастя.Зрадник,мабуть це власник офшорів і рояліст-пісю ніст.Талантище,однако.
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26.10.2021 20:02 Відповісти
Добавте к этому количество ребят-АТОшников и представте какой будет "увлекательный" майдан в этом году... Это вам не с фанерными щитами против снайперов.
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26.10.2021 19:46 Відповісти
сама панночка Генпрокурор рахувала.Може зачёт?
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26.10.2021 19:48 Відповісти
Нічого дивного про кількість незареєстрованої зброї.
Настав час,коли люди сподіваються не на державу,а тільки на самих себе....
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26.10.2021 19:52 Відповісти
А якщо,ще дідівські обрізи викопаємо?
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26.10.2021 20:04 Відповісти
Они не в состоянии точно посчитать даже количество легального оружия.
***
Мне так нравилось в 2014-м. Обитаю рядом с районной разрешительной - выстраивались очереди на зеленку. Да и сейчас народ ходит перерегистировать, и новых много (магазины ведь работают, есть стволы, которые нужно заказывать чуть ли на полгода наперед. Ремы870, например).
Все в порядке с оружием.

А по нелегальному - у кого есть, пусть лежит тихонько почищенное. Пригодится.
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26.10.2021 19:55 Відповісти
И это не просто хорошо, это замечательно, это великолепно!!!
Почему? да потому что если ваш каганат снова захочет, через продразверстки, отобрать у украинцев еду и уморить Голодом еще несколько миллионов украинцев, то эти продотряды будет и чем, и будет кому уничтожать, а не надеяться на вашу доброту и совесть, которых у вас небыло и нет.
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26.10.2021 19:57 Відповісти
А ми їм потрібні? Їм потрібна наша земля,та робоча сила.Гляньте скільки їх в верховній Зраді.
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26.10.2021 20:07 Відповісти
а шо, неистребимому стремлению к свободе треба соответствующие аргументы
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26.10.2021 20:09 Відповісти
А надо чтоб 30 млн легально, тогда никакие маскали сюда не сунутся, а чинуши будут работать как часики.
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26.10.2021 20:11 Відповісти
В случае агрессии РФ - прогулка их по Украине покажется им Адом на Земле....
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26.10.2021 20:15 Відповісти
Роскошный бред, Генерального прокурора)
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26.10.2021 20:17 Відповісти
Ты Киву притяни к ответственности за стрельбу сначала! Вот факт твоей бездеятельности.
Рассказывать сказки стране должен точно не Генпрокурор!
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26.10.2021 20:18 Відповісти
5 000 000 разделить на 1300 равно 3846 лет, будет необходимо для изъятия этого оружия.

Кто подскажет этим имбецилам, что проще легализовать это оружие, чем запрещать и бороться с ним?
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26.10.2021 20:24 Відповісти
расхождение в подсчетах в 2 млн стволов ,указывает на "точность" подсчета бенядиктовой, но 2 млн - это чуть меньше китайской армии
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26.10.2021 20:41 Відповісти
о как. получается почти в каждой семье есть ствол. хотя может и нет. у меня 5 единиц оружия, не думаю, что я такой один.
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26.10.2021 20:47 Відповісти
Так легализуй тётя это оружие и закон срочно введи об коротком огнестреле---и потечёт ручеёк в бюджет денежный. А кое кому чуть севернее нас станет чуть беспокойней. Не зря молдавские хлопцы так сделали в 1993 г. Чуть помогло утихомирить. А то вдруг вздумают массы пойти к арсеналам ни у кого не спрашивая. Догадалась тётя к кому первому вернутся из арсеналов возвратясь не с пустыми руками и не пустыми обоймами? К тебе!
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26.10.2021 20:53 Відповісти
Брешет. Если теоретически принять население Украина за 35 -40млн, то ствол должен быть у каждого 7го,8го.
При таком раскладе просто необходим закон об огенестрельном оружии.
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26.10.2021 21:36 Відповісти
С такими судьями как Венедиктова кто будет его исполнять ?
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26.10.2021 22:10 Відповісти
очко жмет? на каштаны скоро.... падаль зеленая
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26.10.2021 21:49 Відповісти
Так это еще со второй мировой войны цифры . Сейчас должно быть больше .
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26.10.2021 21:57 Відповісти
А под жопами номенклатуры - тысячи дорогущих Мерседесов, Порше и Ауди из нашего кармана - мы тоже ведём счёт ...
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26.10.2021 22:09 Відповісти
А может просто сделать этот оборот законным?
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27.10.2021 00:26 Відповісти
Просто украинцы разочаровалась в полиции, прокуратуре, судах и решили обеспечивать безопасность сами. Да и при таком генштабе и главнокомандующем нужно думать о защите Украины от агрессора.
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27.10.2021 00:41 Відповісти
ну що таке ?в Україні з тими прохурорами щось поробленно
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27.10.2021 02:15 Відповісти
Не розводьте антисемітизм, шановний, тепер за це стаття.
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27.10.2021 03:38 Відповісти
"Везёт" Украине на генеральных и не только.

Гениально,от и до разница в два млн.
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27.10.2021 08:26 Відповісти
Оце так точність - від 3 до 5 мільйонів, похибка на 2 мільйони. Та бери більше, у кожної хазяйки на кухні є набори ножів, хай люди жахаються. Але цікаво для чого це сказала прокурорка, щоб дозволити силовикам проводити обшуки без постанов суду?
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27.10.2021 09:01 Відповісти
Немає закону про зброю - немає нелегальної зброї.
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27.10.2021 09:09 Відповісти
правильно ****... бойся нас.....
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28.10.2021 17:05 Відповісти
 
 