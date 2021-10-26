На руках в українців - від 3 до 5 млн одиниць нелегальної зброї, - Венедіктова
В Україні налічується від 3 до 5 млн одиниць нелегальної зброї, і ще 1 млн одиниць - легальної. Вилучити за цей рік вдалося 1300 одиниць.
Про це генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила на нараді правоохоронних та інших державних органів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
"Наше завдання – визначити дієві шляхи протидії незаконному обігу зброї, якої, за різними даними, в Україні налічується від 3 до 5 мільйонів одиниць, при легальній кількості – понад мільйон. Насамперед сприяє розвитку в Україні нелегального ринку зброї збройна агресія Російської Федерації, що триває", - сказала Венедіктова.
За словами генпрокурора, за 2021 рік із нелегального обігу вилучили близько 1 300 одиниць зброї.
Наразі Нацполіція розслідує понад 8,6 тис. кримінальних справ, пов'язаних із нелегальним обігом зброї.
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Ковид-ЗАБАСТОВКА!
С 29.10 (Пятница) студенты Харьковского политеха прекращают очное посещение пар!
• В ХПИ умирают и заражаются преподаватели. Руководство это умалчивает;
• В ХПИ всё чаще заболевают студенты;
• Дельта-штамм намного опаснее для молодого поколения, чем предыдущие штаммы. Многие студенты не могут вакцинироваться ввиду несовершеннолетия;
• Ректор не раз заявлял о важности дистанционного обучения во время пандемии;
• Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) включил Украину в список стран с четвертым «высшим уровнем опасности» из-за ситуации с распространением COVID-19;
• ХПИ игнорирует РНБО и МОН;
• В Харькове подавляющее кол-во ВУЗов перешли на дистанционку. В ХПИ учатся бессмертные студенты?
У нас 2 требования к ректорату:
1-Соблюдение рекомендаций МОН. Смена формы образования на дистанционную.
2-Перевод невакцинированных преподавателей на дистанционную форму с сохранением зарплаты, вместо увольнения. Согласно ответу МОН.
Мы не прекращаем учебный процесс и не отказываемся от дистанционных пар! - https://t.me/hueviykharkov/42055
****** Харьков@h_kharko
https://twitter.com/h_kharkov/status/1452938319508262917 6 ч
В ответ на угрозу забастовки в ХПИ пытаются запугать студентов и администраторов студенческого канала
... и вы их безпрерывно БЕСИТЕ своей наглостью, коррупцией, враньем и не профессионализмом!
Напоминаете туристов тычущих веткой в морду льва в зоопарке.
Цены на Ар-15, стартуют с 28 тысяч гривен, гражданскую версию АКМ, можно купить за 20 тысяч.
Все просто и доступно!
Можу додатково зазначити, що стріляти зі своєї зброї - то підвищувати свою кваліфікацію, бо ти до неї звикаєш, а стріляти на стрільбищі кожен раз з іншої - лише збити оскому на запах пороху, але аж ніяк не стати влучним стрільцем.
Есть бесплатные, есть платные от 800 до 1500 гривен.
2. Получить медицинское заключение о отсутствии противопоказаний для владения оружием (форма 127-О): 1 час времени в частной клинике+500 грн, пару часов времени в государственной+200 грн.
3. Полис страхования гражданской ответственности - 51 грн в любой страховой
4. В разрешительной системе (центральная по Киеву, Ереванская, 18А) написать заявление на получение разрешения и оплатить административный сбор (менее 50 гривен). (если покупаете нарезное, обращаетесь в центральное отделение, если гладкоствол - в районное)
5. Купить сейф
6. Подождать 3-4 недели, забрать разрешение и ехать в магазин.
Никто, никого не принуждает.
Подобия да, но платить такие деньги за "подделку" как то странно, ближе к оригиналу совсем других денег стоит.
> гражданскую версию АКМ, можно купить за 20 тысяч
Так это все полуавтоматы, одиночными стрелять, а в пример привели Швейцарию, где бесплатно боевое отдают после армии. Насколько помню, карабин со старта не так то и просто купить + заморочка с гильзотекой. Кстати, а что там с разрешительными, уже вернули разве?
Такая же "подделка" и у товарища, но настрел около 6000 выстрелов.
Оба карабина в отличном состоянии, так что не стоит привередничать.
Разрешительная работает в обычном режиме.
Да, с нарезным приходится каждые три года ездить на отстрел, но это не проблема: с утра завез, после обеда забрал и все дела.
Я честно говоря не знаю насчет особенностей при покупке первой единицы оружия, но моей первой покупкой был карабин 22лр.
И никто мне ничего не говорил.
А по поводу автомат-полуавтомат, так для начала, неплохо бы вообще хоть что то освоить.
Если ВЫ правы, тогда у кажного моего восьмого, пятого знакомого есть незаконный ствол.
Могу с уверенностью сказать - вы БРЕХУХА СОВДЕПОВСКАЯ.
У более чем сорока моих знакомых (только со стволами) нет НИ ОДНОГО левака. Это в детсве мы мелкашами -однодневками из пистолетиков баловали. Сейчас все взрослые. А ВЫ впали в детство-сочинялкино.
"Арешт Порошенка: несподіванка, чи логічний хід подій?"
https://www.youtube.com/watch?v=QvVD6znj8EE
Ты хоть представляешь, что такое от 3 до 6 миллионов единиц оружия?
Включи мозги и попробуй представить, откуда они могли появится!
То прийміть закон "Про зброю"! Її тільки в законослухняних громадян немає (законно)...
Да, на территории Крымского полуострова и других оккупированных Мордором территорий Украины, много незаконного оружия.
Настав час,коли люди сподіваються не на державу,а тільки на самих себе....
***
Мне так нравилось в 2014-м. Обитаю рядом с районной разрешительной - выстраивались очереди на зеленку. Да и сейчас народ ходит перерегистировать, и новых много (магазины ведь работают, есть стволы, которые нужно заказывать чуть ли на полгода наперед. Ремы870, например).
Все в порядке с оружием.
А по нелегальному - у кого есть, пусть лежит тихонько почищенное. Пригодится.
Почему? да потому что если ваш каганат снова захочет, через продразверстки, отобрать у украинцев еду и уморить Голодом еще несколько миллионов украинцев, то эти продотряды будет и чем, и будет кому уничтожать, а не надеяться на вашу доброту и совесть, которых у вас небыло и нет.
Рассказывать сказки стране должен точно не Генпрокурор!
Кто подскажет этим имбецилам, что проще легализовать это оружие, чем запрещать и бороться с ним?
При таком раскладе просто необходим закон об огенестрельном оружии.
Гениально,от и до разница в два млн.