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Новини
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Британський суд підтвердив штраф у 200 тис. фунтів російським пропагандистам із RT

Британський суд підтвердив штраф у 200 тис. фунтів російським пропагандистам із RT

Апеляційний суд у Лондоні визнав правомірність рішення медіарегулятора Ofcom, який оштрафував на 200 тисяч фунтів російський пропагандистський телеканал RT. Росіян покарали за порушення принципу неупередженості у семи сюжетах про війну в Україні, отруєння Скрипалів та ситуацію в Сирії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на DW.

Апеляційний суддя Джеффрі Вос зазначив, що особисто переглянув усі сюжети і підтверджує, що "всі вони були упереджені та незбалансовані". "Мабуть, у цьому був умисел", - додав він. Тим самим штраф Ofcom щодо RT у розмірі 200 тисяч фунтів стерлінгів (у перерахунку майже 240 тисяч євро) залишається чинним.

Розгляд стосувався сюжетів, що вийшли в ефір у період з 17 березня по 26 квітня. Йдеться про два випуски новин, три програми Crosstalk і дві передачі Sputnik. Серед іншого, темами передач стали отруєння Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері, ймовірне застосування хімічної зброї в Сирії, зовнішня політика США та війна на Донбасі.

У грудні того ж року Ofcom вказав на порушення, а в липні 2019-го на RT наклали штраф. У відповідь Роскомнагляд оголосив про аналогічну перевірку ВВС.

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Автор: 

Велика Британія (5663) журналістика (1784) пропаганда (2825) росія (66070) штраф (1880) RT (29)


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Топ коментарі
+4
"Тем, кто затевает русофобию, русофобию затевает, вот это вот..."(с)
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26.10.2021 19:20 Відповісти
+4
Хіба це дерево??? Як на мене, то більше на тварину схоже.
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26.10.2021 19:43 Відповісти
+2
раиса бахатая. Хай платит.
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26.10.2021 19:13 Відповісти
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раиса бахатая. Хай платит.
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26.10.2021 19:13 Відповісти
А почему так мало? Они заслуживают большего штрафа!
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26.10.2021 19:14 Відповісти
В Европе и Америке правильные суды. Кацапы никогда ничего не выигрывают. В Украине даже в судах любят играть в независимость.
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26.10.2021 19:17 Відповісти
"Тем, кто затевает русофобию, русофобию затевает, вот это вот..."(с)
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26.10.2021 19:20 Відповісти
Це політичне і расове переслідування неіснуючої нації "руССкіх"
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26.10.2021 19:22 Відповісти
Захарова должна обязательно прокомментировать данный инцидент
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26.10.2021 19:25 Відповісти
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26.10.2021 19:40 Відповісти
Хіба це дерево??? Як на мене, то більше на тварину схоже.
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26.10.2021 19:43 Відповісти
не пугай людей такой крысой...!
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26.10.2021 21:59 Відповісти
У меня давно создаётся впечатление, что британцы «любят» козлопитеков ещё больше, чем американцы) Иногда даже кажется, что они из Евросоюза вышли специально для этого..)
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26.10.2021 19:23 Відповісти
в Германии просто прихлопнули 5 каналов рашки, без всяких гульденов
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26.10.2021 19:44 Відповісти
пока в рашке е нефть какие то 200 тыщ фунтов це так, попить смачной кавы в братиславе
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26.10.2021 20:02 Відповісти
 
 