Британський суд підтвердив штраф у 200 тис. фунтів російським пропагандистам із RT

Апеляційний суд у Лондоні визнав правомірність рішення медіарегулятора Ofcom, який оштрафував на 200 тисяч фунтів російський пропагандистський телеканал RT. Росіян покарали за порушення принципу неупередженості у семи сюжетах про війну в Україні, отруєння Скрипалів та ситуацію в Сирії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на DW.

Апеляційний суддя Джеффрі Вос зазначив, що особисто переглянув усі сюжети і підтверджує, що "всі вони були упереджені та незбалансовані". "Мабуть, у цьому був умисел", - додав він. Тим самим штраф Ofcom щодо RT у розмірі 200 тисяч фунтів стерлінгів (у перерахунку майже 240 тисяч євро) залишається чинним.

Розгляд стосувався сюжетів, що вийшли в ефір у період з 17 березня по 26 квітня. Йдеться про два випуски новин, три програми Crosstalk і дві передачі Sputnik. Серед іншого, темами передач стали отруєння Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері, ймовірне застосування хімічної зброї в Сирії, зовнішня політика США та війна на Донбасі.

У грудні того ж року Ofcom вказав на порушення, а в липні 2019-го на RT наклали штраф. У відповідь Роскомнагляд оголосив про аналогічну перевірку ВВС.

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