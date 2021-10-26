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Новини Санкції проти Росії
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Радник Байдена Хохштейн про зняті з "Північного потоку-2" санкції: США не змінювали думки, а переключили увагу на зменшення негативних наслідків будівництва

Радник Байдена Хохштейн про зняті з

Президент США Джо Байден не змінював думки, що російський газопровід "Північний потік-2" є фактором нестабільності для України та Європи.

Про це заявив ЗМІ старший радник Байдена з глобальної енергетичної безпеки Амос Хохштейн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Державного департаменту США.

"Ідея досягнення спільної заяви з Німеччиною походила з усвідомлення, що трубопровід завершено - майже завершено, усвідомлення, що агресивні заходи з боку США не змінили б результату і можливо тільки відстрочили б його. Тому, враховуючи реалії, усвідомлюючи їх, формувалася угода з Німеччиною, яка дозволила б нам продовжити захищати значні інтереси Європи, інтереси США із захисту безпеки України, і при цьому реагувати на, та пом'якшувати негативні ефекти та загрози, які може нести "Північний потік-2", - заявив Хохштейн.

Високопосадовець США також підкреслив, що Вашингтон перебуває на зв'язку з європейськими країнами та Україною щодо пошуку механізмів, які б дозволили полегшити ризики, які можуть виникнути взимку.

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Хохштейн також заявив, що світ перебуває на порозі переходу до чистішої енергетики і висловив сподівання, що в майбутньому Україна збереже історичну роль у постачанні енергоресурсів до Європи.

На думку чиновника, чинником цього стануть інвестиції в Україну, позначені спільною заявою США та Німеччини, та інтеграція України до європейської електромережі.

Хохштейн вказав на підписання меморандумів про взаєморозуміння між американськими компаніями та Україною про розширення, ремонт та модернізацію ядерної енергетики, а також підписання президентом України Зеленським меморандумів з атомної енергетики.

Автор: 

Байден Джо (2893) санкції (12113) США (23410) Північний потік (2473) Хохштейн Амос (6)


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Топ коментарі
+9
байден - позорнейший президент Америки всех времен, он сливает союзников одного за другим, сливает Оси Зла, сливает в обмен на левацкую аферу "Зеленую сделку".

И первая страна, которую он слил - это Украина, слил через Северный поток, слил как наперсточник, говоря одно, а делая другое.

Именно с его подачи пуйло поднял цены на газ Европе и Украине в том числе.
Пуйло перекрыл подачу газа Европе, а Байден перекрыл добычу сланцевого газа в США = это и создало дефицит газа в Европе.
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26.10.2021 20:13 Відповісти
+7
При Трампе того газа было, хоть жопой ешь, цены на нефть падали, рупь обесценивался.
Пришлось кацапским провокаторам объявить его шпиеном и реализовать схему фальсификации выборов.
Жрите!
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26.10.2021 20:08 Відповісти
+5
байден ещё то х-йло...
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26.10.2021 20:15 Відповісти
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Хе-хе-хе)))) вони наші «зелені» якщо хтось не знав.
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26.10.2021 19:57 Відповісти
угу. Похоже на то.
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26.10.2021 20:04 Відповісти
Короче вот этим либеральным предателям нас уговаривают доверится наши либерашки. Они бросили на произвол судьбы афганцев, кинули нас с поддержкой в плане северного потока, осталось только формулу штайнмайера, чтобы просрать донбасс - и будем очень удобными "партнерами" для либерастического запада.
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26.10.2021 20:04 Відповісти
Сектанти "животворящого козака" вас заспамили.
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27.10.2021 02:02 Відповісти
це всего лишь амос амосович, тринадесятый клерк, зато зеле теперь все потоки покорны, захочет и цей прихлопнет, а ще сказочник размовлял, шо рашка завтра извинится и отдаст 120 лярдов за крим
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26.10.2021 20:08 Відповісти
какое оно гибкое, прям как наше тигипкое.
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26.10.2021 20:08 Відповісти
При Трампе того газа было, хоть жопой ешь, цены на нефть падали, рупь обесценивался.
Пришлось кацапским провокаторам объявить его шпиеном и реализовать схему фальсификации выборов.
Жрите!
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26.10.2021 20:08 Відповісти
чубчик захотел быть ампиратором США,и это его подвело.
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26.10.2021 20:17 Відповісти
таблетки прими или вакцинируйся .
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26.10.2021 20:55 Відповісти
Хохштейн: США не меняли, а переключили .-Чтобы да так нет.
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26.10.2021 20:11 Відповісти
байден - позорнейший президент Америки всех времен, он сливает союзников одного за другим, сливает Оси Зла, сливает в обмен на левацкую аферу "Зеленую сделку".

И первая страна, которую он слил - это Украина, слил через Северный поток, слил как наперсточник, говоря одно, а делая другое.

Именно с его подачи пуйло поднял цены на газ Европе и Украине в том числе.
Пуйло перекрыл подачу газа Европе, а Байден перекрыл добычу сланцевого газа в США = это и создало дефицит газа в Европе.
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26.10.2021 20:13 Відповісти
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26.10.2021 21:33 Відповісти
байден ещё то х-йло...
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26.10.2021 20:15 Відповісти
Президент США Джо Байден не менял мнения, что российский газопровод "Северный поток-2" является фактором нестабильности для Украины и Европы,Но если "Байда" не менял мнение, тогда мнение"капутина" по цене на газ в Европе указывает на то,что неизменчивое мнение "американского Байды" лживое и именно оно помогло рашисту взвинтить цены на газ,
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26.10.2021 20:21 Відповісти
Байда:
''Сон не сон, сон не прониссон..., так, всё, переключаем внимание, следите за руками, вы погружаетесь в сон, в нирвану благополучия
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26.10.2021 20:32 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=24AAE5LFsds
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26.10.2021 20:35 Відповісти
Балабольство.
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26.10.2021 20:37 Відповісти
Щось схоже на "гарантії " Будапештського меморандума, не треба нас дурити
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26.10.2021 20:46 Відповісти
"Ми обісрались, але це дурниця, бо ми попшикалисьтдезодорантом"
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26.10.2021 20:55 Відповісти
И у хохштейнов при американском президенте, и у хохштейнов при украинском президенте суть заяв не хохштейнам одна и та же: Рабинович, сколько будет дважды два? А сколько вам надо?
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26.10.2021 21:14 Відповісти
Та я тоже мнение реже меняю с годами особо. А вот носки меняю. Каждый день с утра другие одеваю. Воняют они если не менять. А у того и мнение заштыняло потянуло кацапскими прохарями.
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26.10.2021 23:06 Відповісти
А вы думали эта прогрессистская банда будет только американцам нагло врать в глаза?
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26.10.2021 23:43 Відповісти
Хоч би одну іконку "великого українського святого" поставили фанатики.
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27.10.2021 02:04 Відповісти
 
 