Радник Байдена Хохштейн про зняті з "Північного потоку-2" санкції: США не змінювали думки, а переключили увагу на зменшення негативних наслідків будівництва

Президент США Джо Байден не змінював думки, що російський газопровід "Північний потік-2" є фактором нестабільності для України та Європи.

Про це заявив ЗМІ старший радник Байдена з глобальної енергетичної безпеки Амос Хохштейн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Державного департаменту США.

"Ідея досягнення спільної заяви з Німеччиною походила з усвідомлення, що трубопровід завершено - майже завершено, усвідомлення, що агресивні заходи з боку США не змінили б результату і можливо тільки відстрочили б його. Тому, враховуючи реалії, усвідомлюючи їх, формувалася угода з Німеччиною, яка дозволила б нам продовжити захищати значні інтереси Європи, інтереси США із захисту безпеки України, і при цьому реагувати на, та пом'якшувати негативні ефекти та загрози, які може нести "Північний потік-2", - заявив Хохштейн.

Високопосадовець США також підкреслив, що Вашингтон перебуває на зв'язку з європейськими країнами та Україною щодо пошуку механізмів, які б дозволили полегшити ризики, які можуть виникнути взимку.

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Хохштейн також заявив, що світ перебуває на порозі переходу до чистішої енергетики і висловив сподівання, що в майбутньому Україна збереже історичну роль у постачанні енергоресурсів до Європи.

На думку чиновника, чинником цього стануть інвестиції в Україну, позначені спільною заявою США та Німеччини, та інтеграція України до європейської електромережі.

Хохштейн вказав на підписання меморандумів про взаєморозуміння між американськими компаніями та Україною про розширення, ремонт та модернізацію ядерної енергетики, а також підписання президентом України Зеленським меморандумів з атомної енергетики.