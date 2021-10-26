Порошенко взяв шефство над дітьми заарештованого в окупованому Криму Джелялова, – адвокат Полозов

П'ятий президент України Петро Порошенко взяв під опіку сім'ю заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, якого незаконно затримали в окупованому Криму.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив адвокат Микола Полозов, інформує Цензор.НЕТ.

"Обговорювали і справу проти Нарімана Джелялова та братів Ахтемових, яких нині переслідують на окупованій території нібито за здійснення диверсії. У багатьох моментах, що стосуються тактики та стратегії захисту українських політв'язнів, наші погляди збігаються. Петро Порошенко чудово розуміє специфіку таких справ. Від імені партії і українців, які її підтримують, Петро Порошенко запропонував, як це говорили раніше, "взяти шефство" над дітьми Нарімана Джелялова і надавати його сім'ї на постійній основі матеріальну допомогу", - написав Полозов за підсумками зустрічі з Порошенком.

Адвокат нагадав, що підтримки на даний момент потребують понад 200 дітей українських політв'язнів, батьки яких були незаконно засуджені в Росії, і висловив сподівання, що приклад Порошенка "надихне інших небайдужих до чужої біди громадян України "взяти шефство" над дітьми політв'язнів в окупованому Криму і надати їм посильну допомогу".

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