Порошенко взяв шефство над дітьми заарештованого в окупованому Криму Джелялова, – адвокат Полозов
П'ятий президент України Петро Порошенко взяв під опіку сім'ю заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, якого незаконно затримали в окупованому Криму.
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив адвокат Микола Полозов, інформує Цензор.НЕТ.
"Обговорювали і справу проти Нарімана Джелялова та братів Ахтемових, яких нині переслідують на окупованій території нібито за здійснення диверсії. У багатьох моментах, що стосуються тактики та стратегії захисту українських політв'язнів, наші погляди збігаються. Петро Порошенко чудово розуміє специфіку таких справ. Від імені партії і українців, які її підтримують, Петро Порошенко запропонував, як це говорили раніше, "взяти шефство" над дітьми Нарімана Джелялова і надавати його сім'ї на постійній основі матеріальну допомогу", - написав Полозов за підсумками зустрічі з Порошенком.
Адвокат нагадав, що підтримки на даний момент потребують понад 200 дітей українських політв'язнів, батьки яких були незаконно засуджені в Росії, і висловив сподівання, що приклад Порошенка "надихне інших небайдужих до чужої біди громадян України "взяти шефство" над дітьми політв'язнів в окупованому Криму і надати їм посильну допомогу".
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Мультимільйонер ВАЗеленський- жодної копійки людям, все собі, на офшори.
Ще раз: по якій справі Порошенко проходить підозрюваним?
До речі, Вава, хоч раз полуницю привіз, чи лише нажерся на халяву й дерьмака зі свитою нагодував?
почему молчит этот мощный орган?
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4236142259745328&id=365125280180398&__cft__[0]=AZXNgDbV0I9KgRMRjRhbxhdf88t568I7umcGQD4KQZMjmt2P4w8XEOhNHv7cM-2jMZfBxITgdGkDZLp0hJ17M15pz_Mc3rLKAYZcftjl-ofNsUZ-dfcMCX0dGHvpJCN7WQThcJ1s9gsjQsfGpo1Ajr5m&__tn__=%2CO%2CP-R 7 января 2020 г. ·
А
Армія
Асоціація з ЄС
Антипутинська коаліція
Автокефалія
Автоматичне відшкодування ПДВ та інші Антикорупційні заходи в головних корупційних сферах - Нафтогаз, Нацбанк, держзамовлення, "площадки обнала саши стоматолога"
Б
Безвіз
Банківська система очищена від банків-пилососів
Бюджети обласних центрів виросли в 2 рази
Бум української музики, кіновиробництва і книговидання
Благодійність. 1,5 млрд грн. з фонду родини Порошенка на Армію, інклюзивні програми для дітей та інше.
В
Зовнішньополітичний Вектор (вступ в НАТО і ЄС)
Введення Європою і США санкцій проти РФ
Вихід з нафто- і газозалежності від РФ
Вихід з економічної кризи
Відкриті реєстри власності
Відновлення економічного зростання
відновлення ВПК
Г
геополітичні перемоги
Гаазький трибунал розглядає справу проти країни-окупанта
Д
декомунізація
деолігархізація
дерусифікація
децентралізація
дипломатичні перемоги
дороги
Джавеліни
Е
Економічна незалежність від країни-окупанта
Економіка України зростає з 2015 року
Електронні декларації чиновників
З
Звільнення 2/3 Донбасу
Золотовалютні резерви збільшилися з 5 до 20 млрд доларів
І
Інфраструктурні проекти отримали свій розвиток
Л
Летальну зброю з США
М
Мир в переважній більшості областей
Міжнародний авторитет Петра Порошенка
Н
Найбільший авіаперевізник Європи Ryanair прийшов в Україну
Незалежність української церкви
Нафтогаз виграв суд у Газпрому
Націоналізація Приватбанку
О
Оновлення системи ППО Києва особистими грошима Порошенко
Онлайн-послуги
Офіційні зарплати зросли в 3 рази
П
Патрульна поліція
Побутова корупція знижена
Порятунок Приватбанку
Прозорро
Р
Реформа ЗСУ
С
Сили спеціальних операцій
Співпраця з МВФ
Стабілізація ситуації на фронті
Субсидії для нужденних
Т
Томос
У
Укрнафта
Укртатнафта
Укртелеком
(Повернуті державі)
Ц
Центри надання адмінпослуг
ОСЬ що мені подобається в Порошенка.
https://twitter.com/ppfund @ppfund
Вона посміхається
Один з головних розрахунків москальських політтехнологів, працюючих з вашим зЕзідентом, були "протесні" голоси, і те, що ви повірите у всіляку брехню, знищите майбутнє своїх дітей, та не визнаєте, що вас, лохів, розвели кацапи з клоунами. Вони не помилились.
За что закрывать? Была бы статься за лицемерие, Порошенко получил бы по ней максимум. Но её нет. Поэтому, пусть думают Зе-юристы. Если чётких юридических поводов нет, то лучше уже вообще не закрывать. Гиря антирейтига будет определённой страховкой. Об этом и написал выше.
Олігарх? Ви одержимі такою ж ненавістю до Порошенка, як і ваш зЕзідент. Вам, як зЕзіденту, не потрібна правова країна, за яку стояв Майдан, ви бажаєте задовольнити власну пиху і хотілки.
Лицемірство? Це про що?
Гіря антирейтинга? Це та ж кацапська технологія для тупих, що й "протестне" голосування.
Розважайтесь далі.
Я ТАК И ЗНАЛ!!!!
чуваки Мавзолейные на Донбассе собрали ПОРОЖНЯК а он и нфиг никому не нужен...уголь закончился с первой Забастовкойц шахтеров СССР летом 1989 года...масла нет...кальбасы нет...яйца видим ьолько в шахтерской бане.... а металлурги Данбасса на шахтеров Данбасса насрали и забастовку не поддержали...
Быдло Мавзолейное Ольги Сукбеевой...вы правы....ШАРИКОВЫ это ваше ДЕРЬМО и в Украине жить не должно...