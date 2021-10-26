УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12134 відвідувача онлайн
Новини Українські заручники в РФ Репресії в окупованому Криму
3 298 71

Порошенко взяв шефство над дітьми заарештованого в окупованому Криму Джелялова, – адвокат Полозов

Порошенко взяв шефство над дітьми заарештованого в окупованому Криму Джелялова, – адвокат Полозов

П'ятий президент України Петро Порошенко взяв під опіку сім'ю заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, якого незаконно затримали в окупованому Криму.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив адвокат Микола Полозов, інформує Цензор.НЕТ.

"Обговорювали і справу проти Нарімана Джелялова та братів Ахтемових, яких нині переслідують на окупованій території нібито за здійснення диверсії. У багатьох моментах, що стосуються тактики та стратегії захисту українських політв'язнів, наші погляди збігаються. Петро Порошенко чудово розуміє специфіку таких справ. Від імені партії і українців, які її підтримують, Петро Порошенко запропонував, як це говорили раніше, "взяти шефство" над дітьми Нарімана Джелялова і надавати його сім'ї на постійній основі матеріальну допомогу", - написав Полозов за підсумками зустрічі з Порошенком.

Адвокат нагадав, що підтримки на даний момент потребують понад 200 дітей українських політв'язнів, батьки яких були незаконно засуджені в Росії, і висловив сподівання, що приклад Порошенка "надихне інших небайдужих до чужої біди громадян України "взяти шефство" над дітьми політв'язнів в окупованому Криму і надати їм посильну допомогу".

Читайте також: У Сімферополі окупанти затримали 21 кримського татарина під час "суду" у справі "Червоногвардійської групи" Хізб ут-Тахрір. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Порошенко Петро (15193) кримські татари (2005) Полозов Микола (366) Джелялов Наріман (46) Джелял Наріман (52)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+29
показати весь коментар
26.10.2021 20:21 Відповісти
+25
Респект!
показати весь коментар
26.10.2021 20:09 Відповісти
+23
мокша, вернись на бутылку.
показати весь коментар
26.10.2021 20:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мокша, вернись на бутылку.
показати весь коментар
26.10.2021 20:11 Відповісти
Зато ти на фанфурик бояришника заработала.
показати весь коментар
26.10.2021 20:14 Відповісти
Порох- ні, а ВАЗеленський? Хоча, про що це я?
Мультимільйонер ВАЗеленський- жодної копійки людям, все собі, на офшори.
показати весь коментар
26.10.2021 20:41 Відповісти
Респект!
показати весь коментар
26.10.2021 20:09 Відповісти
Эрзя, вернись на бутылку.
показати весь коментар
26.10.2021 20:13 Відповісти
Люди добрі! Та щож таке діється!! Знову клятий Порошенко боту подоляка в штани насрав!!!
показати весь коментар
26.10.2021 20:14 Відповісти
Проблема ж не в тому, що і як він робить, проблема в тому, що цього не роблять Зе і його команда - не возять фрукти на фронт, не купують кисневі концентратори і ШВЛ... Хай це піар, ОК, але людям це потрібно. А зелені ж навіть для піару цього не роблять!
показати весь коментар
26.10.2021 20:14 Відповісти
Вы не понимаете. Это другое

показати весь коментар
26.10.2021 20:17 Відповісти
Что там за блонда к детям пристает? Где настоящая мама ПЕСов?Куда дели Геращенко???
показати весь коментар
27.10.2021 06:57 Відповісти
Повний колапс с пандемією, вже майже по 30 000 хворих за день, Україна - ЄДИНА невакцинована чорна діра Европи. Про індустрію підробних сертифікатів в Україні пишуть New York Times. А Володька Зеленьский роздає інтерв'ю де тішиться що "пан Порошенко" нічого на нього не накопав.
показати весь коментар
26.10.2021 20:19 Відповісти
наркоман так якщо він крав, то чого ж ще не сидить? Чи є хоч одна справа де Порошенко підозрюваний? Я вже не кажу про рішення суду.
Ще раз: по якій справі Порошенко проходить підозрюваним?
показати весь коментар
26.10.2021 20:21 Відповісти
ДБР порушила справу проти Порошенка за заявою попів РПЦ за статтею ККУ "Доведення до банкрутства"
показати весь коментар
26.10.2021 20:24 Відповісти
Гнида падаль личная у твоего членограя в офшорах гораздо больше
показати весь коментар
26.10.2021 20:27 Відповісти
То сарказм
показати весь коментар
26.10.2021 20:29 Відповісти
показати весь коментар
26.10.2021 21:57 Відповісти
А можно поподробнее про миллиарды? А то Портнов с шоблой никак найти не могут, как землю носом не роют. Бегом с Портнову доложитесь где он просмотрел.
показати весь коментар
26.10.2021 20:22 Відповісти
Ніззя детальніше. В методичках полдяка про це нічого не написано, як і в мокшанських.
показати весь коментар
26.10.2021 20:44 Відповісти
свинособака, ты хотя бы раз что-нибудь возил на передовую?
показати весь коментар
26.10.2021 20:24 Відповісти
І що ще з клубнікою привіз?
До речі, Вава, хоч раз полуницю привіз, чи лише нажерся на халяву й дерьмака зі свитою нагодував?
показати весь коментар
26.10.2021 20:46 Відповісти
Порошенко! Подкинь мне офшор! У тебя же их много.
показати весь коментар
26.10.2021 20:22 Відповісти
щось від тебе мокшою воняє .

показати весь коментар
26.10.2021 20:31 Відповісти
Рашотролли и подоляшавки! ФАС!
показати весь коментар
26.10.2021 20:13 Відповісти
показати весь коментар
26.10.2021 20:25 Відповісти
Ну да, а мог как Зеля -- забрать деньги у больных и распилять их по карманам на дорогах. Так, набутылочник?
показати весь коментар
26.10.2021 20:20 Відповісти
мокша, давай рассказывай про госзаказы на свои предприятия.
показати весь коментар
26.10.2021 20:23 Відповісти
Он просто тупо гребет все под себя и своего хозяина.
показати весь коментар
26.10.2021 20:24 Відповісти
а как же "крымская платформа"?
почему молчит этот мощный орган?
показати весь коментар
26.10.2021 20:20 Відповісти
показати весь коментар
26.10.2021 20:21 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin?__cft__[0]=AZXNgDbV0I9KgRMRjRhbxhdf88t568I7umcGQD4KQZMjmt2P4w8XEOhNHv7cM-2jMZfBxITgdGkDZLp0hJ17M15pz_Mc3rLKAYZcftjl-ofNsUZ-dfcMCX0dGHvpJCN7WQThcJ1s9gsjQsfGpo1Ajr5m&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Чекалкин

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4236142259745328&id=365125280180398&__cft__[0]=AZXNgDbV0I9KgRMRjRhbxhdf88t568I7umcGQD4KQZMjmt2P4w8XEOhNHv7cM-2jMZfBxITgdGkDZLp0hJ17M15pz_Mc3rLKAYZcftjl-ofNsUZ-dfcMCX0dGHvpJCN7WQThcJ1s9gsjQsfGpo1Ajr5m&__tn__=%2CO%2CP-R 7 января 2020 г. ·

А
Армія
Асоціація з ЄС
Антипутинська коаліція
Автокефалія
Автоматичне відшкодування ПДВ та інші Антикорупційні заходи в головних корупційних сферах - Нафтогаз, Нацбанк, держзамовлення, "площадки обнала саши стоматолога"

Б
Безвіз
Банківська система очищена від банків-пилососів
Бюджети обласних центрів виросли в 2 рази
Бум української музики, кіновиробництва і книговидання
Благодійність. 1,5 млрд грн. з фонду родини Порошенка на Армію, інклюзивні програми для дітей та інше.

В
Зовнішньополітичний Вектор (вступ в НАТО і ЄС)
Введення Європою і США санкцій проти РФ
Вихід з нафто- і газозалежності від РФ
Вихід з економічної кризи
Відкриті реєстри власності
Відновлення економічного зростання
відновлення ВПК

Г
геополітичні перемоги
Гаазький трибунал розглядає справу проти країни-окупанта

Д
декомунізація
деолігархізація
дерусифікація
децентралізація
дипломатичні перемоги
дороги
Джавеліни

Е
Економічна незалежність від країни-окупанта
Економіка України зростає з 2015 року
Електронні декларації чиновників

З
Звільнення 2/3 Донбасу
Золотовалютні резерви збільшилися з 5 до 20 млрд доларів

І
Інфраструктурні проекти отримали свій розвиток

Л
Летальну зброю з США

М
Мир в переважній більшості областей
Міжнародний авторитет Петра Порошенка

Н
Найбільший авіаперевізник Європи Ryanair прийшов в Україну
Незалежність української церкви
Нафтогаз виграв суд у Газпрому
Націоналізація Приватбанку

О
Оновлення системи ППО Києва особистими грошима Порошенко
Онлайн-послуги
Офіційні зарплати зросли в 3 рази

П
Патрульна поліція
Побутова корупція знижена
Порятунок Приватбанку
Прозорро

Р
Реформа ЗСУ

С
Сили спеціальних операцій
Співпраця з МВФ
Стабілізація ситуації на фронті
Субсидії для нужденних

Т
Томос

У
Укрнафта
Укртатнафта
Укртелеком
(Повернуті державі)

Ц
Центри надання адмінпослуг

ОСЬ що мені подобається в Порошенка.
показати весь коментар
26.10.2021 20:27 Відповісти
Все правда. на виборах усе спаплюжили ідіоти і вибрали ганьбу, зраду і зубожіння.
показати весь коментар
26.10.2021 21:10 Відповісти
До всього,шо зробив Порошенко і його команда додам ше, саме основне для себе, думаю і для багатьох інших, при його каденції я вдихала на всі груди повітря СВОБОДИ, ГОРДОСТІ за Україну, відчувала себе шасливою людиною.
показати весь коментар
26.10.2021 21:33 Відповісти
показати весь коментар
26.10.2021 20:37 Відповісти
Не паникуйте! Ваш президент - чемпион по борьбе с короновирусом.
показати весь коментар
26.10.2021 20:38 Відповісти
Мокшанксое животное кто виновен в смерти Журавля и чем в тот момент занимался твой любовник ЗЕбанат?
показати весь коментар
26.10.2021 20:48 Відповісти
Ярослав Журавель - сержант-розвідник, який 4 дні помирав під особистим контролем Зеленського не дочекавшись допомоги.
показати весь коментар
26.10.2021 21:01 Відповісти
показати весь коментар
26.10.2021 20:49 Відповісти
Нагадайте, за що ви третій рік збираєтесь Порошенка садити? Зебіли вже щось придумали, чи по беСпределу закриють?
показати весь коментар
26.10.2021 20:52 Відповісти
Ярослава Журавель протягом всього навчання в Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна отримуватиме іменну стипендію від Фонд Порошенка
https://twitter.com/ppfund @ppfund
показати весь коментар
26.10.2021 20:54 Відповісти
Ярослава Журавель і Олексій Петров
Вона посміхається
показати весь коментар
26.10.2021 20:55 Відповісти
Поздно уже закрывать. Сразу после выборов было окно возможностей. Потом казалось ещё что-то стоящее с Чаусом могут провернуть, раз затеяли такую чехарду. Но… видимо очередной холостой зе-пшик.)) Сейчас закрывать По уже нелепо будет выглядеть. Через деолигархизацию наверное будут щемить.
показати весь коментар
26.10.2021 22:59 Відповісти
За що закривати? Яке вікно, яких можливостей? Що з чаусом? Порох відправив компромат на себе, під крило прокацапського додона? Серйозно?
Один з головних розрахунків москальських політтехнологів, працюючих з вашим зЕзідентом, були "протесні" голоси, і те, що ви повірите у всіляку брехню, знищите майбутнє своїх дітей, та не визнаєте, що вас, лохів, розвели кацапи з клоунами. Вони не помилились.
показати весь коментар
27.10.2021 10:02 Відповісти
В моём конкретном случае на счет политтехнологий- точно мимо!)) Для меня, бескомпромиссного сторонника Майдана, шоком и личной травмой ещё в 2014 стали первые соцопросы, демонстрирующие, что президентом после проевропейской, антиолигархической революции станет типичный постсоветский олигарх и политический флюгер. Я уже тогда орал- «астанавитесь!!!».)) Везде, где только мог. Но помешательство было не остановить. Как раз тогда и сработали политтехнологии и вчерашний министр януковича с рейтингом в 1,1%, с помощью венских договорняков устранил главного конкурента- боксёра, и за три месяца взвинтил рейтинг до 54%.
За что закрывать? Была бы статься за лицемерие, Порошенко получил бы по ней максимум. Но её нет. Поэтому, пусть думают Зе-юристы. Если чётких юридических поводов нет, то лучше уже вообще не закрывать. Гиря антирейтига будет определённой страховкой. Об этом и написал выше.
показати весь коментар
27.10.2021 12:42 Відповісти
В 2014 був хтось, за кого варто було б голосувати? Правда? Хто?
Олігарх? Ви одержимі такою ж ненавістю до Порошенка, як і ваш зЕзідент. Вам, як зЕзіденту, не потрібна правова країна, за яку стояв Майдан, ви бажаєте задовольнити власну пиху і хотілки.
Лицемірство? Це про що?
Гіря антирейтинга? Це та ж кацапська технологія для тупих, що й "протестне" голосування.
Розважайтесь далі.
показати весь коментар
27.10.2021 13:00 Відповісти
Зеленському тепер доведеться брати шефство над дітьми Саакашвілі...
показати весь коментар
26.10.2021 20:40 Відповісти
показати весь коментар
26.10.2021 20:50 Відповісти
Одесса????
Я ТАК И ЗНАЛ!!!!
показати весь коментар
26.10.2021 21:47 Відповісти
На РАБссии Аллергия на Порошенко....

чуваки Мавзолейные на Донбассе собрали ПОРОЖНЯК а он и нфиг никому не нужен...уголь закончился с первой Забастовкойц шахтеров СССР летом 1989 года...масла нет...кальбасы нет...яйца видим ьолько в шахтерской бане.... а металлурги Данбасса на шахтеров Данбасса насрали и забастовку не поддержали...
показати весь коментар
26.10.2021 20:50 Відповісти
Напомните, а брал-ли он шефство над детьми пленных моряков, пока они в рашкином плену сидели?
показати весь коментар
26.10.2021 20:51 Відповісти
Він їх батьків повернув додому. Живими.
показати весь коментар
26.10.2021 20:53 Відповісти
Маргарет Тэтчер однажды спросили...а зачем вам обосранный Донбасс который развивал для сраной РАБссии сЦаря Николашки ваш британский бизнесмен Джон ХьюЗ?...ЮЗЗОВКА ЮЗЗОВКА..Юзовка..Юзовка...это Донбасс? а где это?
показати весь коментар
26.10.2021 20:53 Відповісти
Украинскому БЫДЛУ 73 % которые...я вам желаю КУЧМУ навечно....и Зеленского...чтобы вы БАРАНЫ попали в Крымский РАЙ ПУТЛЕРА.... стадо Шариковых...энд Швондеров
показати весь коментар
26.10.2021 20:57 Відповісти
Украинский Генерал Павловский зря освободил МАРИУПОЛЬ...,это быдло достойно ГУЛАГа Сралина...

Быдло Мавзолейное Ольги Сукбеевой...вы правы....ШАРИКОВЫ это ваше ДЕРЬМО и в Украине жить не должно...
показати весь коментар
26.10.2021 21:01 Відповісти
Respect!!!
показати весь коментар
26.10.2021 21:08 Відповісти
ну как бы еще узнали "правоверные" про сие славнейшее деяние скромнейшего сонцеликого, не взболтни "невзначай" штатный адвокат...
показати весь коментар
27.10.2021 03:24 Відповісти
 
 