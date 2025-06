НАЗК оприлюднило результати перевірки декларації Зеленського: порушень не знайшли, відповіді від офшорних юрисдикцій не отримали

Національне агентство із запобігання корупції оприлюднило довідку про повну перевірку декларації президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на документ.

Так зазначено, що перевірка тривала із 12 квітня до 8 жовтня. Інспектори брали інформацію із десятків реєстрів, документів державних та місцевих органів влади. Деякі організації, до яких вони зверталися, не надали даних.

Серед іншого, НАЗК перевірила будівлю у Форте-дей-Мармі в Італії (вартість оцінили у 88,5 млн грн), що належить товариству з обмеженою відповідальністю San Tommaso S.R.L., кінцевим бенефіціарним власником якого є перша леді Олена Зеленська.

За словами глави держави, раніше сім'я там відпочивала, але не користувалися нерухомістю впродовж 2020 року і здають її в оренду – надано документи, що це підтверджують.

Читайте також: Глава НАЗК Новіков про Зеленського: Президент - зразковий декларант

Також НАЗК дослідило невідображення Зеленським відомостей про компанію Maltex Multicapital Corp., зареєстровану на Британських Віргінських Островах, про яку йшлося у розслідуванні журналістів Слідство.Інфо.

Зеленський надав НАЗК копії листів директорів компаній Film Heritage Inc. та Maltex Multicapital Corp. про відсутність будь-яких виплат у 2019-2020 роках від компанії Maltex Multicapital Corp. на користь Film Heritage Inc., а також від компанії Film Heritage Inc. на користь Олени Зеленської.

Зазначається, що президент дав усі пояснення та документи з цього питання. НАЗК також надіслала запити до органів Британських Віргінських Островів та Белізу, проте поки що не отримала відповіді.

Наприкінці перевірки йдеться, що відомство не виявило ознак незаконного збагачення, необґрунтованості активів та конфлікту інтересів, а точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим із наявних джерел.

Водночас, у коментарях у соцмережі "Фейсбук" НАЗК уточнює, що нібито не отримало відповіді від офшорних юрисдикцій, яка б поставила крапку в цьому питанні.