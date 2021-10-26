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Новини
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НАЗК оприлюднило результати перевірки декларації Зеленського: порушень не знайшли, відповіді від офшорних юрисдикцій не отримали

НАЗК оприлюднило результати перевірки декларації Зеленського: порушень не знайшли, відповіді від офшорних юрисдикцій не отримали

Національне агентство із запобігання корупції оприлюднило довідку про повну перевірку декларації президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на документ.

Так зазначено, що перевірка тривала із 12 квітня до 8 жовтня. Інспектори брали інформацію із десятків реєстрів, документів державних та місцевих органів влади. Деякі організації, до яких вони зверталися, не надали даних.

Серед іншого, НАЗК перевірила будівлю у Форте-дей-Мармі в Італії (вартість оцінили у 88,5 млн грн), що належить товариству з обмеженою відповідальністю San Tommaso S.R.L., кінцевим бенефіціарним власником якого є перша леді Олена Зеленська.

За словами глави держави, раніше сім'я там відпочивала, але не користувалися нерухомістю впродовж 2020 року і здають її в оренду – надано документи, що це підтверджують.

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Також НАЗК дослідило невідображення Зеленським відомостей про компанію Maltex Multicapital Corp., зареєстровану на Британських Віргінських Островах, про яку йшлося у розслідуванні журналістів Слідство.Інфо.

Зеленський надав НАЗК копії листів директорів компаній Film Heritage Inc. та Maltex Multicapital Corp. про відсутність будь-яких виплат у 2019-2020 роках від компанії Maltex Multicapital Corp. на користь Film Heritage Inc., а також від компанії Film Heritage Inc. на користь Олени Зеленської.

Зазначається, що президент дав усі пояснення та документи з цього питання. НАЗК також надіслала запити до органів Британських Віргінських Островів та Белізу, проте поки що не отримала відповіді.

Наприкінці перевірки йдеться, що відомство не виявило ознак незаконного збагачення, необґрунтованості активів та конфлікту інтересів, а точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим із наявних джерел.

Водночас, у коментарях у соцмережі "Фейсбук" НАЗК уточнює, що нібито не отримало відповіді від офшорних юрисдикцій, яка б поставила крапку в цьому питанні.

НАЗК оприлюднило результати перевірки декларації Зеленського: порушень не знайшли, відповіді від офшорних юрисдикцій не отримали 01

Автор: 

декларація (1438) Зеленський Володимир (24368) перевірка (1243) НАЗК (1695)


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Топ коментарі
+34
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26.10.2021 20:40 Відповісти
+20
Некоторые организации, к которым они обращались, не предоставили данных. Источник:

Вывод: нарушений не найдено
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26.10.2021 20:44 Відповісти
+18
Да я смотрю по сравнению с Зеленским ворюга Янукович моральный авторитет нации!
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26.10.2021 20:45 Відповісти
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26.10.2021 20:40 Відповісти
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26.10.2021 21:43 Відповісти
"Какая прекрасная схема. А главное - она рабочая. В смысле, работает до сих пор."

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27.10.2021 00:42 Відповісти
Некоторые организации, к которым они обращались, не предоставили данных. Источник:

Вывод: нарушений не найдено
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26.10.2021 20:44 Відповісти
А где подтверждение что обращались? Может они адрес забыли написать или вобще письмо забыли отправить!
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26.10.2021 20:47 Відповісти
смешно!
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26.10.2021 20:44 Відповісти
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_1c2a5064-f1bc-4ee5-b3e6-d9b3b37db48d?fbclid=IwAR2Gwz3hIaQdnMDuFgdl6ZA-JKulsI0NCHJL2QYT_z9K5Lc53i-F7qZlYPQ Декларація Зеленського : півшостий президент країни позичив у своєї дружини (!) £1.7M (!) через офшор (!) у Белізі (!)

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26.10.2021 20:46 Відповісти
а у нас, если займешь у жены больше 5000 грн с переводом на свою на карточку, то уже нужно писать объяснения и скорее всего придется заплатить налог
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26.10.2021 20:49 Відповісти
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26.10.2021 20:44 Відповісти
Да я смотрю по сравнению с Зеленским ворюга Янукович моральный авторитет нации!
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26.10.2021 20:45 Відповісти
Янукодло хоть понятия похоже соблюдало....зечмо беспредельщик...
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26.10.2021 20:54 Відповісти
Согласен на все сто!
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26.10.2021 20:58 Відповісти
у Зели есть один приятель . ученый . три класса образования . так он за пять минут липовую декларацию так нарисует что НАПК за пол года никаких нарушений не найдет
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26.10.2021 20:47 Відповісти
Ну перевіряли ж тільки за 2020-й, а там нічого надзвичайного, наче, не було. А от як пройшла у них декларація за 2019-й, де найвеличніший "забув" зазначити в законний строк 5 млн... Ну а на "офшор-95" повинне було відреагувати ДБР і прокуратура (САП чи ГПУ)...
Але нас перетягують в ту реальність, в якій у Колі-катлєти м'со по 30грн, де у вчителів зарплатня в $4000, де за добу через Україну перекачується 40млрд кубів газу, де 4000 км відремонтованих та збудованих за рік в 10 разів більше, ніж 10тис. км (навіть більше) за попередні 10 років (але за ціною майже в 2 рази більше ніж при "папєрєдніках")... І це тільки те, що згадалося відразу...
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26.10.2021 20:51 Відповісти
тре привітати сцикуна.

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26.10.2021 20:51 Відповісти
Після каденції найдуть, тільки декларанта слід вже прохолоне.
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26.10.2021 20:53 Відповісти
А может тело остынет...
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26.10.2021 20:54 Відповісти
Мультик в Китае конечно задекларировал, прокат сериалов в России, кэш в сокровищнице султана одной из стран Ближнего Востока. Ці руки нічого не крали-- помним, помним.
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26.10.2021 20:54 Відповісти
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26.10.2021 20:54 Відповісти
Але ж, пілять, ну зовсім не смішно...
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26.10.2021 20:55 Відповісти
Пля... 40 лимонов Коломойского откуда взялись у ЗЕ в офшорах???!!!

Они блин проверяют то, что и так известно.
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26.10.2021 21:04 Відповісти
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26.10.2021 21:05 Відповісти
Как говорил сам Володя в квартале, тут главное на самих себя не выйти.
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26.10.2021 21:11 Відповісти
ТРАГИЧЕСКАЯ И ПОУЧИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ О МАЛЬЧИКЕ БЕНЕ

https://www.youtube.com/watch?v=86YET2V2nj4&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9

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26.10.2021 21:16 Відповісти
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26.10.2021 21:41 Відповісти
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26.10.2021 21:53 Відповісти
Эти выводы доказывают НЕ ЧЕСТНОСТЬ Зеленского, а ПРОДАЖНОСТЬ НАПК!
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26.10.2021 21:56 Відповісти
Пора гнать их в три шеи
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26.10.2021 22:07 Відповісти
офшоры - это просто творческий подход к оборудкам с ворованным
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26.10.2021 23:25 Відповісти
Зеленский-А нефтяную трубу у Украины для Путина то же я украл? -Нет это до вас два кума Медведчук и Порошенко
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27.10.2021 00:17 Відповісти
Катя,иди на хутина
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27.10.2021 00:49 Відповісти
Неавистный брехливый ---ты устал --уходи в ближайшее СИЗО !!!
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27.10.2021 02:31 Відповісти
БЛІІІІН-ХТОБ СОМНІВАВСЯ))))))))))))
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27.10.2021 07:55 Відповісти
Зеленковиченко. Фамилия самого честного человека в Украине.
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27.10.2021 08:11 Відповісти
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27.10.2021 08:33 Відповісти
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27.10.2021 08:58 Відповісти
НАЗК утримується на наші податки. За наші гроші антикорупційний орган відмазує корупціонера-преЗЕдента
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27.10.2021 12:28 Відповісти
 
 