Кабмін ухвалив усі необхідні рішення, щоб опалювальний сезон розпочинався без затримок, - Шмигаль
Кабінет Міністрів вже ухвалив усі необхідні рішення для того, щоб опалювальний сезон розпочинався без затримок.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Як підкреслив прем'єр-міністр, уряд розробив 5 кроків для врегулювання проблемних питань і сталого проходження опалювального сезону.
Зокрема, було знижено ціну на електроенергію для 80% домогосподарств до 1,44 грн за кВт-год. Також уряд зобов'язав газопостачальні компанії запровадити річний газовий продукт, завдяки якому ціна для населення буде незмінною до кінця опалювального сезону. Державна компанія "Нафтогаз" – це 7,96 грн за кубічний метр. Крім того, "Нафтогаз" пропонує газ для теплогенеруючих бюджетних організацій за ціною 7,42 грн/кубометр, а для бюджетних установ – 13,6 грн/кубометр без ПДВ.
"Уклавши меморандум із мерами, уряд також зобов'язався передати наступного року у розпорядження громад частину податку з доходів фізичних осіб та частину акцизу. Це досить об'ємний ресурс, який дозволить владі місцевих громад компенсувати навантаження ціни на газ", - зазначив Шмигаль.
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Діду на роботу потрібно 50 чол! ВелопіZдісту палки у колеса встромляти!
Дрброго вечора шановне панство!
Пещерные люди хотели знать даже такую простую вещь,почему Солнце восходит с Востока,а падат на Западе без всяких шансов на спасение... Света....
Вам бы хотя бы в церковно-приходскую школу дохлой РАБссии
А цей опалювальний сезон вони теж планують розпочати та фінансувати в наступному році??? Чи сподіваються втекти до того, як настане час відшкодовувати місцевим бюджетам їхні збитки? До того ж навіть ці збитки зумовлені діями чинної влади. Яку статтю вони видумають Пороху для маскування цієї своєї жопи?
только батареи до сих пор холодные
хочется шмыгаля молотком по ****** зарядить, чистомисходя из человеческой благодарности
покупаем биметалл радиоторы на 4 комнаты из Польши...,ставим нагреватель Аристон в каждый нижний вход радиатора,ставим насос за тысчу гривен,ставим клапана, фильтры,вентили и обязательно Маевского...,а включаем всегда вечером на ночь,поскольку днем мне тепло не нужно...,детвора на учебе, мы на работе.Другими словами тепло в доме нужно с 7 вечера до 5 утра...,выключаем нагреватели и на работу...,дешево просто и доступно.
Надобраніч Панове...
Потребитель может пригласить экспертов, измеряющих калорийность топлива, но если оно впишется в стандарты, заплатить придется тысячи…Бытовые потребители начали чаще жаловаться на качество газа в своих домах. Сетуют, что из-за низкой калорийности голубого топлива приготовление пищи на плите занимает больше времени. Более того, газ при сгорании якобы приобретает специфический запах. И это все на фоне общего подорожания ресурса не только в Европе, но и в Украине.