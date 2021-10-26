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Новини Тарифи ЖКГ
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Кабмін ухвалив усі необхідні рішення, щоб опалювальний сезон розпочинався без затримок, - Шмигаль

Кабмін ухвалив усі необхідні рішення, щоб опалювальний сезон розпочинався без затримок, - Шмигаль

Кабінет Міністрів вже ухвалив усі необхідні рішення для того, щоб опалювальний сезон розпочинався без затримок.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Як підкреслив прем'єр-міністр, уряд розробив 5 кроків для врегулювання проблемних питань і сталого проходження опалювального сезону.

Зокрема, було знижено ціну на електроенергію для 80% домогосподарств до 1,44 грн за кВт-год. Також уряд зобов'язав газопостачальні компанії запровадити річний газовий продукт, завдяки якому ціна для населення буде незмінною до кінця опалювального сезону. Державна компанія "Нафтогаз" – це 7,96 грн за кубічний метр. Крім того, "Нафтогаз" пропонує газ для теплогенеруючих бюджетних організацій за ціною 7,42 грн/кубометр, а для бюджетних установ – 13,6 грн/кубометр без ПДВ.

"Уклавши меморандум із мерами, уряд також зобов'язався передати наступного року у розпорядження громад частину податку з доходів фізичних осіб та частину акцизу. Це досить об'ємний ресурс, який дозволить владі місцевих громад компенсувати навантаження ціни на газ", - зазначив Шмигаль.

Читайте також: Підвищення тарифів на газ і опалення - результат прорахунків Зе-влади, - фракція "ЄС" у Київраді

Автор: 

Кабмін (14153) опалювальний сезон (1754) Підвищення тарифів (309) Шмигаль Денис (4648)


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Топ коментарі
+3
издали указ морозам зимой 21-22 не наступать?
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26.10.2021 21:03 Відповісти
+2
73 % дебилов требуют 73 % тепла от мавзолейного говна Путлера... типа Северный ПОТОП...Южный ПОТОп и Турецкий потоп...... стадо баранов.....
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26.10.2021 21:07 Відповісти
+2
Передайте дебилу Шмыгалю,что у нас отопительный сезон с 15 октября)))
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26.10.2021 21:16 Відповісти
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Какой там сезон ,тепло на улице ..
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26.10.2021 21:01 Відповісти
в декабре?
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26.10.2021 21:01 Відповісти
издали указ морозам зимой 21-22 не наступать?
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26.10.2021 21:03 Відповісти
73 % дебилов требуют 73 % тепла от мавзолейного говна Путлера... типа Северный ПОТОП...Южный ПОТОп и Турецкий потоп...... стадо баранов.....
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26.10.2021 21:07 Відповісти
Вакансія!
 Діду на роботу потрібно 50 чол! ВелопіZдісту палки у колеса встромляти!
Дрброго вечора шановне панство!
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26.10.2021 21:10 Відповісти
Передайте дебилу Шмыгалю,что у нас отопительный сезон с 15 октября)))
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26.10.2021 21:16 Відповісти
В Украине раньше традиционно начинался отопительный сезон 15 октября, однако, в связи с новыми правилами, все будет зависеть от погодных условий. Поэтому, если среднесуточная температура в течение трех суток в регионе не поднимается выше 8 градусов тепла, то местные власти принимают решение о старте отопительного сезона.
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26.10.2021 21:21 Відповісти
А что у нас с погодными условиями?-5 ночью как бы)да и днем не тепло.А все потому,что провалили отопительный сезон
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26.10.2021 22:55 Відповісти
У Вас это где? В Днепре минуса ночью вроде не было(точно не скажу) 26.10 включили. В Виннице в школах, больницах и т.д. еще 8.10 включили. Смотрю погоду на 10 дней, минуса даже близко нету
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27.10.2021 02:06 Відповісти
Выдающий датский философ 19 столетия Серен Кьеркегор однажды произнес гениальную вещь...,когда еще не было ни газа ни нефти и прочих ядерных бомб....

Пещерные люди хотели знать даже такую простую вещь,почему Солнце восходит с Востока,а падат на Западе без всяких шансов на спасение... Света....

Вам бы хотя бы в церковно-приходскую школу дохлой РАБссии
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26.10.2021 21:17 Відповісти
рехан вам, овцы, тепло, когда в стране столько неиспользованной , а значит и не отрапортованой с финансовыми последствиями, вакцины, от которой и в жар бросит , а потом правда может и остудить...навеки. почему то скромно умалчивают о пятой волне , например, в индии? они вон свои запасы ганг-14 нам отдали и теперь страдают от отсутствия волн. или им повезло , что у них нет таких мудрых шмыгаль-раборти да и в октябре на улице буяет шортно-бархатный сезон, не до батарей им.
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26.10.2021 21:26 Відповісти
Зеля и Кучма одна голова...зуб даю,а Коломойский не виноват....
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26.10.2021 21:28 Відповісти
"обязалось передать в следующем году в распоряжение общин часть налога" Источник:

А цей опалювальний сезон вони теж планують розпочати та фінансувати в наступному році??? Чи сподіваються втекти до того, як настане час відшкодовувати місцевим бюджетам їхні збитки? До того ж навіть ці збитки зумовлені діями чинної влади. Яку статтю вони видумають Пороху для маскування цієї своєї жопи?
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26.10.2021 21:29 Відповісти
Вы не поверите...но факт...в 1989 году я женился и поселился в сьемной квартире города Харькова...жена поступила в медицинский, а я Харьковский авиационный университет радиоэлектроники...но через полгода эта сраная квартира стала неподьемной два двух студентов...,а перенвелся в Киев на Журфак,а Ольга моя уехала преподавать в простое село Полтавской области...,через год решили купить дом....,с тех пор в газе и прочем говне не нуждаюсь...чего и вам желаю...
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26.10.2021 21:37 Відповісти
все решения властью приняты - это ****..но... все молодцы

только батареи до сих пор холодные
хочется шмыгаля молотком по ****** зарядить, чистомисходя из человеческой благодарности
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26.10.2021 21:41 Відповісти
Простейший способ как обогрется...

покупаем биметалл радиоторы на 4 комнаты из Польши...,ставим нагреватель Аристон в каждый нижний вход радиатора,ставим насос за тысчу гривен,ставим клапана, фильтры,вентили и обязательно Маевского...,а включаем всегда вечером на ночь,поскольку днем мне тепло не нужно...,детвора на учебе, мы на работе.Другими словами тепло в доме нужно с 7 вечера до 5 утра...,выключаем нагреватели и на работу...,дешево просто и доступно.

Надобраніч Панове...
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26.10.2021 21:50 Відповісти
Какой тя *** умный))А от централизованного отопления отказаться невозможно)),в нашей стране все рубается на корню
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26.10.2021 23:17 Відповісти
«Холодный» газ пустили в дома украинцев. Что делать?

Потребитель может пригласить экспертов, измеряющих калорийность топлива, но если оно впишется в стандарты, заплатить придется тысячи…Бытовые потребители начали чаще жаловаться на качество газа в своих домах. Сетуют, что из-за низкой калорийности голубого топлива приготовление пищи на плите занимает больше времени. Более того, газ при сгорании якобы приобретает специфический запах. И это все на фоне общего подорожания ресурса не только в Европе, но и в Украине.
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26.10.2021 23:18 Відповісти
Просрали все а в штанах теплее не становится?
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27.10.2021 00:44 Відповісти
який же ти шмигаль брехун!!! в нашій школі подовжили канікули ще на тиждень, бо нема чим топити! а звертають все на вірус, хоча ніхто в нас не хворий , вся вчителі вакцинувалися і навіть сторожиха школи, що хвора на онко- теж! які ж це цинічні брехуни! нагадувати починає совкову ідеологію ,типу в нас все добре і ми найкращі
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27.10.2021 09:25 Відповісти
 
 