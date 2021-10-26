Кабмін ухвалив усі необхідні рішення, щоб опалювальний сезон розпочинався без затримок, - Шмигаль

Кабінет Міністрів вже ухвалив усі необхідні рішення для того, щоб опалювальний сезон розпочинався без затримок.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Як підкреслив прем'єр-міністр, уряд розробив 5 кроків для врегулювання проблемних питань і сталого проходження опалювального сезону.

Зокрема, було знижено ціну на електроенергію для 80% домогосподарств до 1,44 грн за кВт-год. Також уряд зобов'язав газопостачальні компанії запровадити річний газовий продукт, завдяки якому ціна для населення буде незмінною до кінця опалювального сезону. Державна компанія "Нафтогаз" – це 7,96 грн за кубічний метр. Крім того, "Нафтогаз" пропонує газ для теплогенеруючих бюджетних організацій за ціною 7,42 грн/кубометр, а для бюджетних установ – 13,6 грн/кубометр без ПДВ.

"Уклавши меморандум із мерами, уряд також зобов'язався передати наступного року у розпорядження громад частину податку з доходів фізичних осіб та частину акцизу. Це досить об'ємний ресурс, який дозволить владі місцевих громад компенсувати навантаження ціни на газ", - зазначив Шмигаль.

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