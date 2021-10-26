Підприємець із Харкова у берлінському суді впізнав росіянина Красикова, якого обвинувачують у вбивстві чеченського політемігранта Хангошвілі

Харків'янин свідчив у суді Берліна, що обвинувачений у вбивстві чеченця - чоловік сестри його дружини Вадим Миколайович К. Три місяці тому свідок заявляв, що він не впевнений у тому, що убивця - його родич.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Свідок з України на засіданні суду в Берліні у вівторок, 26 жовтня, впізнав росіянина, обвинуваченого у вбивстві колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, як чоловіка сестри його дружини на ім'я Вадим Миколайович К. Він також припустив, що не наводячи фактичних доказів, що обвинувачений є співробітником російських спецслужб у званні полковника.

Наприкінці липня свідок – 55-річний підприємець із Харкова на ім'я Олександр – вже давав свідчення у берлінському суді у справі про вбивство Хангошвілі, але тоді він заявив, що не впевнений у тому, що перед ним – його родич. Він уникнув прямої відповіді на запитання, чи впізнав він свого родича в підсудному, сказавши тоді, що чоловік його зовиці мав спортивніший вигляд. Та й бачилися вони, за його словами, лише двічі, причому обидва рази - десять років тому.

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Через три тижні після цього Олександр заявив в інтерв'ю журналу Der Spiegel, що він сказав у суді неправду - нібито через побоювання за власну безпеку. Він також заявив, що насправді він упізнав свого родича і, більше того, той у розмові з ним мало не натякав на особисте знайомство з президентом Росії Володимиром Путіним. Як зазначили у своїй статті журналісти Der Spiegel, неясно, чи хтось готував Олександра до того, щоб він змінив свої свідчення і заявив, що знає підсудного.

Нагадаємо, Зелімхана Хангошвілі, уродженця Панкіської ущелини, учасника російсько-чеченської війни та колишнього співробітника антитерористичного департаменту МВС Грузії, було вбито 23 серпня 2019 року в Берліні. Його застрелили вдень дорогою в мечеть, на очах у перехожих. Чоловіка з паспортом на ім'я громадянина Росії Вадима Соколова, який напав на нього, незабаром затримали. Невдовзі з’ясувалося, що паспорт був фальшивим, але своє справжнє ім'я росіянин назвати відмовився.

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Розслідувачі The Insider та Bellingcat з'ясували можливе справжнє ім'я чоловіка. За їхніми даними, його звуть Вадим Миколайович Красиков, він перед поїздкою до Європи тренувався на базі спецпризначенців ФСБ "Вимпел". Красиков-Соколов, як вважають розслідувачі, може бути причетний ще як мінімум до одного вбивства у Москві 2013 року. Німецькі слідчі підозрюють, що російські спецслужби могли знайти підозрюваного у вбивстві та завербувати його для нових злочинів. А для того, щоб їх було легше зробити, створили йому нову фальшиву особистість Вадима Соколова.

Розслідувачі впевнені, що вбивство Хангошвілі було санкціоноване як мінімум на рівні керівництва ФСБ, це ж формулювання міститься і в обвинувальних документах прокуратури Німеччини. Президент РФ Володимир Путін у грудні 2019 року називав Хангошвілі "кривавим бандитом" та "організатором вибухів у московському метро", але офіційно ця інформація ніколи не озвучувалася слідчими.

Федеральна прокуратура Німеччини в червні 2020 року висунула офіційне звинувачення у вбивстві Хангошвілі громадянинові Росії Вадиму С. (він же Вадим К.). Крім убивства, росіянина також звинувачують у порушенні законодавства про поводження зі зброєю.