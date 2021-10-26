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Новини Помер нардеп Поляков
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В організмі Полякова, крім метадону, був димедрол. Він посилює дію наркотиків, - заступник голови МВС Єнін

В організмі Полякова, крім метадону, був димедрол. Він посилює дію наркотиків, - заступник голови МВС Єнін

Крім метадону та алкоголю, в організмі померлого народного депутата Антона Полякова виявили димедрол, який посилює дію наркотиків.

Про це перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів в ефірі "Громадського", повідомляє Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що метадон із димедролом називають "вуличним метадоном". Метою димедролу є посилення дії наркотичної речовини. У звичайній аптеці за звичайним рецептом отримати цей препарат неможливо.

"Тобто ми можемо абсолютно впевнено говорити, що це суміш, отримана десь не в офіційній аптечній мережі", - резюмував Єнін.

Він зазначив, що слідство триває, тому правоохоронці поки що не можуть сказати, як саме ця речовина потрапила до організму.

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Єнін каже, що правоохоронці ще не знайшли доказів, що Полякова вбили. "Водночас ми досі не виключаємо жодної з версій", - сказав чиновник.

Він додав, що правоохоронці вже допитали співмешканку Полякова народну депутатку Ганну Скороход, а також її помічника Руслана Джамбулатова, з яким депутат випивав перед смертю.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко написала, що смерть нардепа Полякова настала внаслідок реакції алкоголю і метадону.

Пізніше стало відомо, що слідство розглядає дві версії смерті нардепа Полякова: самостійне вживання метадону або отруєння.

 

Автор: 

наркотики (1462) смерть (6779) Єнін Євген (348) Поляков Антон (107)


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Топ коментарі
+46
И все это он выпил по собственному желанию? Как то не похож на идиота!
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26.10.2021 21:20 Відповісти
+27
За четыре дня до убийства.... депутат Верховной Рады Антон Поляков рассказал украинскому телевидению, как депутаты от партии Зеленского получали конверты с деньгами в туалете Рады. А потом он "умер" в киевском такси.
https://www.youtube.com/watch?v=2GuLmTKgD7g
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26.10.2021 21:30 Відповісти
+26
что удивительно, найти бухого трухина за рулем автомобиля не могут 3 месяца, а тут пару недель после погребения тела - и "находится" и метадон, и димедрол.. героин, так понимаю на подходе.. тоже вот-вот найдется
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26.10.2021 21:29 Відповісти
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Целью димедрола является усиление действия наркотического вещества
Димедрол используется наркоманом,как антирвотное средство.Все видели и знают,що ширнутых тянет на рвоту.Димедрол гасит рвотный позыв,що делает невозможным проблеваться на пассажира в Метро например
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27.10.2021 14:24 Відповісти
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