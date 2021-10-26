УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12134 відвідувача онлайн
Новини
2 570 22

У Росії створять "супердодаток" для комунікації чиновників, щоб убезпечити їх від санкційних ризиків

У Росії створять
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Міністерство цифрового розвитку Російської Федерації оголосило тендер майже на півмільярда рублів на розробку "суперпрограми" для чиновників.

Такі дані оприлюднило російське видання "Коммерсантъ" із посиланням на портал держзакупівель, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з документами, до супердодатку (super app) увійдуть комунікаційні сервіси, якими користуватимуться всі федеральні органи виконавчої влади. Спочатку система буде розрахована на 100 тисяч користувачів.

У додатку, що розробляється, буде функціонал обміну миттєвими повідомленнями, аудіо- та відео-конференц-зв'язок, робота із завданнями та дорученнями, обмін файлами, хмарне сховище, внутрішній портал, робота з офісними документами та антивірусне програмне забезпечення, -розповів виданню директор департаменту розвитку хмарних сервісів та управління даними Мінцифри РФ Костянтин Гурзов. Систему можна буде встановити на особисті пристрої чиновників з "обліком вимог щодо інформаційної безпеки", а також користуватися ним через браузер, додав він.

Читайте також: Білий дім про кібератаки росіян: Подібні спроби відбуваються щодня, США реагуватимуть агресивно

Перший робочий прототип супердодатку для держслужбовців планують запустити до кінця 2022 року.

За даними джерела "Комерсанта", зараз понад 54 відсотки російських відомств користуються програмним забезпеченням Microsoft Exchange Server, проте "через санкції держава уникає іноземних рішень у бік рішень на відкритому коді або вітчизняних технологій".

Раніше видання писало, що до 2022 року влада Росії планує перевести всіх держслужбовців і співробітників бюджетних організацій на російські месенджери, сервіси електронної пошти та відеозв'язку.

Автор: 

росія (66070) комунікація (28) додаток (481)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Офіційно. Хто сумнівався.
показати весь коментар
26.10.2021 21:38 Відповісти
+4
показати весь коментар
26.10.2021 21:35 Відповісти
+1
Да запускайте уже чебурнет...и не ипите себе и другим мозг...
показати весь коментар
26.10.2021 21:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да запускайте уже чебурнет...и не ипите себе и другим мозг...
показати весь коментар
26.10.2021 21:35 Відповісти
- Ну, фсё, "Гейропа" с "пиндосами", кончилось ваше мнимое превосходство!... Мы блокируем ваш гнилой Интернет и запускаем нашу "Чебурашку". Будет теперь у нас свой "Чебурнет"!!!
- Ну и что? Мы так и останемся "заинтернечеными"... А вы станете "чебурахнутыми"...
показати весь коментар
26.10.2021 21:47 Відповісти
показати весь коментар
26.10.2021 21:35 Відповісти
ого какая древняя фотка. 5 грвн за соус
показати весь коментар
26.10.2021 22:22 Відповісти
Офіційно. Хто сумнівався.
показати весь коментар
26.10.2021 21:38 Відповісти
Чем их Телеграмм не устраивает от их фсб-шного агента Дурова или Вайбер от лукашенковского КГБ?
показати весь коментар
26.10.2021 21:39 Відповісти
по итогу опять 1с сделают еще раз... или битрикс.... ну или школота какая вордпрес скачает и выдаст за супер-пупермегапартал...кацапы и создать.. не смешите моего хомяка
показати весь коментар
26.10.2021 21:41 Відповісти
В отличие от наших неорганизованных программистов у них есть мегакомпании вроде Яндекса, которые в лёгкую конкурируют с Гуглом. В той же маскве, несмотря на её оппозиционность, Гугл нахрен никому не упёрся - все ездят по яндекс-навигатору и повседневные сервисы тоже от него.
показати весь коментар
26.10.2021 21:48 Відповісти
ну.... наши программисты, прошу прощения за прямоту, если судить по обновленному интерфейсу цензора и интерфейсу дия вообще на уровне средних индусов...
показати весь коментар
26.10.2021 21:51 Відповісти
ваши программисты может быть.
показати весь коментар
26.10.2021 22:26 Відповісти
я не понаслышке знаю о чем говорю... сам являюсь программистом одиночкой. есть свой аналог тим вьвьювера
показати весь коментар
26.10.2021 21:53 Відповісти
вот это шутка)) яндекс конкурирует с гуглом)

вся популярность яндекса построена на махровой глупости пользователей, который не снимают галочку "установить яндекс браузер".
показати весь коментар
26.10.2021 22:24 Відповісти
Я это видел сам, когда был в маскве. Гугл там не запрещён и точно также ставится на всё. К тому же лично на мой взгляд, как поисковик на русском яндекс однозначно лучше гугла.
показати весь коментар
26.10.2021 22:27 Відповісти
враньё
показати весь коментар
26.10.2021 23:24 Відповісти
Что именно?
показати весь коментар
26.10.2021 23:32 Відповісти
З приводу новини вище у стрічці.
ЗА МИНУЛУ ДОБУ в Україні 19 120 хворих, 734 померлих.
СЬОГОДНІ російські війська 7 разів обстріляли позиції ЗСУ. Один наш воїн загинув. А от як на це реагує сміття під назвою "Зеленський". У нього немає пандемії, немає війни. У нього все добре. Тільки з дорогами розібратись.
показати весь коментар
26.10.2021 21:55 Відповісти
І, за традицією, або вкрадуть за кордоном і назвуть якось скрєпно, або куплять китайське за копійки, розпиляють на цьому купу бабла і також скрєпно назвуть. В обох випадках буде працювати через сраку.
показати весь коментар
26.10.2021 22:12 Відповісти
Заранее сообщаю: ПРОВАЛЬНАЯ инициатива!
В первую очередь данная система будет использоваться нечестными силовиками для слежки за чиновниками и силовиками других ведомств с целью отжатия их кормушек, личного обогащения и сбора компромата на сослуживцев для обхода их в карьере.
Разумеется другие чиновники и силовики это прекрасно понимают.
По этому продолжат пользоваться зарубежными системами или ДЕГРАДИРУЮТ перейдя на системы прошлого поколения (бумагу-тетрадки-записочки, мля), что, конечно, отрицательно скажется на качестве, скорости и конкуренции.
Деградация всего чиновничьего аппарата Рашки НЕМИНУЕМА.
Коррупция и преступная власть во всей своей сути НЕ СОВМЕСТИМА с прогрессом. Огромными материальными затратами ее можно пытаться развивать, но это экономически проиграшно и в конце всегда наступает застой, а затем деградация и развал.
показати весь коментар
26.10.2021 22:14 Відповісти
Ракету из гафна уже построили ,благо на расии много гафна есть из чего лепить
показати весь коментар
26.10.2021 22:58 Відповісти
Программа,,ШуХЕР,, называться будет? Или ,,ШаХЕР-маХЕР,,?
показати весь коментар
27.10.2021 00:42 Відповісти
И телефоны им -только йотафоны, а авто - исключительно ё-мобили.
показати весь коментар
27.10.2021 01:03 Відповісти
 
 