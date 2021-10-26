У Росії створять "супердодаток" для комунікації чиновників, щоб убезпечити їх від санкційних ризиків
Міністерство цифрового розвитку Російської Федерації оголосило тендер майже на півмільярда рублів на розробку "суперпрограми" для чиновників.
Такі дані оприлюднило російське видання "Коммерсантъ" із посиланням на портал держзакупівель, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з документами, до супердодатку (super app) увійдуть комунікаційні сервіси, якими користуватимуться всі федеральні органи виконавчої влади. Спочатку система буде розрахована на 100 тисяч користувачів.
У додатку, що розробляється, буде функціонал обміну миттєвими повідомленнями, аудіо- та відео-конференц-зв'язок, робота із завданнями та дорученнями, обмін файлами, хмарне сховище, внутрішній портал, робота з офісними документами та антивірусне програмне забезпечення, -розповів виданню директор департаменту розвитку хмарних сервісів та управління даними Мінцифри РФ Костянтин Гурзов. Систему можна буде встановити на особисті пристрої чиновників з "обліком вимог щодо інформаційної безпеки", а також користуватися ним через браузер, додав він.
Перший робочий прототип супердодатку для держслужбовців планують запустити до кінця 2022 року.
За даними джерела "Комерсанта", зараз понад 54 відсотки російських відомств користуються програмним забезпеченням Microsoft Exchange Server, проте "через санкції держава уникає іноземних рішень у бік рішень на відкритому коді або вітчизняних технологій".
Раніше видання писало, що до 2022 року влада Росії планує перевести всіх держслужбовців і співробітників бюджетних організацій на російські месенджери, сервіси електронної пошти та відеозв'язку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Ну и что? Мы так и останемся "заинтернечеными"... А вы станете "чебурахнутыми"...
вся популярность яндекса построена на махровой глупости пользователей, который не снимают галочку "установить яндекс браузер".
ЗА МИНУЛУ ДОБУ в Україні 19 120 хворих, 734 померлих.
СЬОГОДНІ російські війська 7 разів обстріляли позиції ЗСУ. Один наш воїн загинув. А от як на це реагує сміття під назвою "Зеленський". У нього немає пандемії, немає війни. У нього все добре. Тільки з дорогами розібратись.
В первую очередь данная система будет использоваться нечестными силовиками для слежки за чиновниками и силовиками других ведомств с целью отжатия их кормушек, личного обогащения и сбора компромата на сослуживцев для обхода их в карьере.
Разумеется другие чиновники и силовики это прекрасно понимают.
По этому продолжат пользоваться зарубежными системами или ДЕГРАДИРУЮТ перейдя на системы прошлого поколения (бумагу-тетрадки-записочки, мля), что, конечно, отрицательно скажется на качестве, скорости и конкуренции.
Деградация всего чиновничьего аппарата Рашки НЕМИНУЕМА.
Коррупция и преступная власть во всей своей сути НЕ СОВМЕСТИМА с прогрессом. Огромными материальными затратами ее можно пытаться развивать, но это экономически проиграшно и в конце всегда наступает застой, а затем деградация и развал.