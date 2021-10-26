У Росії створять "супердодаток" для комунікації чиновників, щоб убезпечити їх від санкційних ризиків

Міністерство цифрового розвитку Російської Федерації оголосило тендер майже на півмільярда рублів на розробку "суперпрограми" для чиновників.

Такі дані оприлюднило російське видання "Коммерсантъ" із посиланням на портал держзакупівель, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з документами, до супердодатку (super app) увійдуть комунікаційні сервіси, якими користуватимуться всі федеральні органи виконавчої влади. Спочатку система буде розрахована на 100 тисяч користувачів.

У додатку, що розробляється, буде функціонал обміну миттєвими повідомленнями, аудіо- та відео-конференц-зв'язок, робота із завданнями та дорученнями, обмін файлами, хмарне сховище, внутрішній портал, робота з офісними документами та антивірусне програмне забезпечення, -розповів виданню директор департаменту розвитку хмарних сервісів та управління даними Мінцифри РФ Костянтин Гурзов. Систему можна буде встановити на особисті пристрої чиновників з "обліком вимог щодо інформаційної безпеки", а також користуватися ним через браузер, додав він.

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Перший робочий прототип супердодатку для держслужбовців планують запустити до кінця 2022 року.

За даними джерела "Комерсанта", зараз понад 54 відсотки російських відомств користуються програмним забезпеченням Microsoft Exchange Server, проте "через санкції держава уникає іноземних рішень у бік рішень на відкритому коді або вітчизняних технологій".

Раніше видання писало, що до 2022 року влада Росії планує перевести всіх держслужбовців і співробітників бюджетних організацій на російські месенджери, сервіси електронної пошти та відеозв'язку.