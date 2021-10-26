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Новини
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РНБО взяла на себе функції судів, це узурпація влади, - ексзаступник генпрокурора Трепак

РНБО взяла на себе функції судів, це узурпація влади, - ексзаступник генпрокурора Трепак

Конституція України забороняє присвоєння функцій судів іншими органами чи посадовими особами.

Про це пише у Фейсбуці колишній заступник генерального прокурора Віктор Трепак, повідомляє Цензор.НЕТ.

Таким чином він прокоментував слова секретаря РНБО Олексія Данілова, який раніше заявив, що "судова корпорація...не менш небезпечна для нашої країни, ніж олігархи".

"Не виключено, що таким чином Данілов випереджає перебіг подій, припускаючи, що "освячені" указами президента рішення РНБО в судах не "встоять". Турбується, щоб не бути крайнім у цій електорально ефектній, але юридично провальній історії", - пише Трепак.

Він вважає, що РНБО по суті взяла на себе функції і правоохоронних органів, і судів.

"За Данілова він фактично став квазісудовим органом, визначаючи винних у контрабанді та інших злочинах без слідства та суду. Конституція (стаття 124) категорично забороняє присвоєння функцій судів іншими органами чи посадовими особами. З правової точки зору це не що інше, як узурпація влади", - пише Трепак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деякі фігуранти санкційних списків РНБО встигли "приховати" свої активи до підписання указів Зеленським, - ЗМІ. ВIДЕО

Ексзаступник генпрокурора визнає, що у роботі українських судів є проблеми, але вважає, що вони породжені політичною владою.

"Незалежні суди політичній владі не потрібні. Більше того, вони справді для неї небезпечні. Але не в тому сенсі, як каже Данілов, а тому що їхня об'єктивна та неупереджена оцінка дій представників політичної влади загрожує їм реальною юридичною відповідальністю", - підсумував Трепак.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) РНБО (2294) суд (11740) Трепак Віктор (87)


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Топ коментарі
+10
Жовтень 2019
Одна з найперших "реформ" ВАЗеленського- керовані суди.

"Зміни до законодавства України, які впливають на роботу Верховного Суду та органів судового управління, ухвалені Верховною Радою 16 жовтня у "турборежимі", становлять загрозу для стабільності й незалежності всієї судової системи держави."
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26.10.2021 21:51 Відповісти
+7
Взагалі дивно як ця країна ще так-сяк функціонує,певно через наявність інфраструктури ще з радянських часів)
Жоден державний орган непрацює як потрібно де таке ще є?Навіть новостворені структури вже мають "хробака" всередині ..........."Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що завершило повну перевірку президента України Володимира Зеленського після оприлюднення інформації про його офшори. Правопорушень не знайшли."
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26.10.2021 21:55 Відповісти
+7
При Порошенко все працювало.
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26.10.2021 22:12 Відповісти
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а есть ли предохранитель от узурпации власти судами?
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26.10.2021 21:47 Відповісти
Жовтень 2019
Одна з найперших "реформ" ВАЗеленського- керовані суди.

"Зміни до законодавства України, які впливають на роботу Верховного Суду та органів судового управління, ухвалені Верховною Радою 16 жовтня у "турборежимі", становлять загрозу для стабільності й незалежності всієї судової системи держави."
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26.10.2021 21:51 Відповісти
Взагалі дивно як ця країна ще так-сяк функціонує,певно через наявність інфраструктури ще з радянських часів)
Жоден державний орган непрацює як потрібно де таке ще є?Навіть новостворені структури вже мають "хробака" всередині ..........."Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що завершило повну перевірку президента України Володимира Зеленського після оприлюднення інформації про його офшори. Правопорушень не знайшли."
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26.10.2021 21:55 Відповісти
При Порошенко все працювало.
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26.10.2021 22:12 Відповісти
бо була різниця ,а зараз інше гасло самі знаєте яке...
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26.10.2021 22:21 Відповісти
что, например? ГДЕ "судебная реформа" якобы "проведенная" этим брехуном, за которую оно "гордится"????
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27.10.2021 03:11 Відповісти
Странно если бы сейчас и нашли. Сейчас не находят абсолютно ничего.
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26.10.2021 22:28 Відповісти
Эх Трепак, Трепак...
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26.10.2021 22:04 Відповісти
Самая настоящая.
Только для идиотов это все еще тайна.
Они считают что введение санкций против собственных граждан, которые находятся на территории Украины, это нормально.
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26.10.2021 22:04 Відповісти
Ничего на себя СНБОУ не взял, всё это взял на себя лично Гундосик.
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26.10.2021 22:06 Відповісти
опасное заблуждение думать так. он просто читает с экрана
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26.10.2021 22:18 Відповісти
СНБОУ советует президенту, тот на основе этих советов "пишет" указы. Вся юридическая ответственность за незаконные решения лежит на нём (независимо от того с чего он читает). Где здесь "опасное заблуждение" и чем оно опасно?
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26.10.2021 22:32 Відповісти
Зебилам закон не писан. Поэтому суд Линча для них так и просится.
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26.10.2021 22:06 Відповісти
ZN.UA Зеркало недели


@zn_ua

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https://twitter.com/zn_ua/status/1453014255654031367 4 ч



Лариса Гук, Сергей Следзь "Вывозить, по сути, уже нечего: трейдеры экспортировали из Украины около 10 млн т (более 75%) продовольственной пшеницы нового урожая": Теперь пекарям придется импортировать зерно, чтобы обеспечить обычным хлебом «житницу Европы»
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26.10.2021 22:07 Відповісти
Хуженібудіт.
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26.10.2021 22:17 Відповісти
Надо сказать за это большое "спасибо" и хозяйке ЗН мадам Грицацуевой с ее муженьком, и Рахманину, которые сделали все для прихода зеленой пошести к власти.
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26.10.2021 22:33 Відповісти
Нічо нічо . В нас суди настільки продажні , що це злочин давати їм вирішувати якісь справи . Шкідники в мантіях . Їх самих потрібно судити . Кляті хабарники .
Аякже . Захоплення влади . Бо гроші перестали в мішках приносити .
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26.10.2021 22:11 Відповісти
Ога, а як із заявою Арахасіі, що в РБ брали хабарі за виведення із списків?)
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26.10.2021 22:14 Відповісти
Подивіться на арахамію і ви все зрозумієте
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26.10.2021 22:17 Відповісти
Це не відповідь. Голова фракції влади стверджував сьогодні, що за виведення із списків в РБ просили до $330К. Це означає, що РБ так само корумпована як і суди? Можливо, вони тому і захопили владу?
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26.10.2021 22:19 Відповісти
Це нічого не означає . В нас свобода слова і арахамія говорить різне і всяке .
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26.10.2021 22:24 Відповісти
Т.е. глава всей президентской силы в высшем законадательном органе страны говорит "різне і всяке"? Кого же вы тогда привели к власти?
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26.10.2021 22:38 Відповісти
На какой помойке таких тупорылых зкбилов как ты находят? А, главное, почему еще и платят?
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26.10.2021 22:16 Відповісти
Одно не понятно : сколко всем можно об этом говорить? говорить... говорить... Ведь возмущенная оппозиция может сложить мандаты - и это первыборы в Раду. Если у них реально так кипит на слуг урода - почему они не делают этого ? Они могут заплатить лоббистам в США и ускорить процее посадки Бени... не заказывают... ПОчему же..Столько уъкриков возмущения ..столько часов изобличений... Почему ? Да потому что формат всех устраивает..им бы просто местами поменяться...
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26.10.2021 22:14 Відповісти
С какого после ухода ЕС с Рады, та должна распустится? Чукча пейсатель?
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26.10.2021 22:18 Відповісти
Надо, шоб зебилы обожрались своим квартальным выбором до рвоты, до усрачки!
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26.10.2021 22:19 Відповісти
Основания для роспуска ВР и перевыборов:
- в течении месяца после выборов не сформирована коалиция депутатских фракций
- в течении двух месяцев после отставки Кабинета Министров, не сформирован новый состав Кабинета Министров
- в течении месяца не могут начаться пленарные заседания
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26.10.2021 22:35 Відповісти
реальная власть в стране давно принадлежит силовикам на местах.
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26.10.2021 22:19 Відповісти
Вы просто не слышали и не видели как решают "дела" Зелины типа "губернаторы" или Тимошенко из ОПы. 90е отдыхают.
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26.10.2021 22:43 Відповісти
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26.10.2021 22:35 Відповісти
Це дзвіночки наступних судових справ проти зелених фігурантів...
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26.10.2021 22:40 Відповісти
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26.10.2021 22:45 Відповісти
Трепак не пояснил, какой срок грозит Данилову, за присвоение судебной функции, СНБО
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26.10.2021 22:55 Відповісти
Всё это пустая болтовня и бред сивой кобылы. Прямую цитату из Конституции без толкований, пожалуйста.
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26.10.2021 23:16 Відповісти
а что - вера в клоуна и зомбоящик не позволяет гуглем воспользоваться?
Статья 124 Конституции Украины

Правосудие в Украине осуществляют исключительно суды.

Делегирование функций судов, а также присвоение этих функций другими органами или должностными лицами не допускаются.

Юрисдикция судов распространяется на любой юридический спор и любое уголовное обвинение. В предусмотренных законом случаях суды рассматривают и другие дела.

Законом может быть определен обязательный досудебный порядок урегулирования спора.

Народ непосредственно принимает участие в осуществлении правосудия через присяжных.

Украина может признать юрисдикцию Международного уголовного суда на условиях, определенных Римским уставом Международного уголовного суда.

Статья 124 Конституции Украины на русском языке с изменениями 2021 год №254к/96-ВР от 28.06.1996, редакция от 01.01.2020
Подробнее: https://urst.com.ua/ru/konstitucija/st-124
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27.10.2021 00:35 Відповісти
Не вижу, где и каким образом СНБО присваивала себе юрисдикцию судов
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27.10.2021 01:05 Відповісти
Тем, что выносит приговор без суда.
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27.10.2021 01:30 Відповісти
а можно текст "приговоров"?
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27.10.2021 03:14 Відповісти
Вы не поняли смысла вопроса и получается как у Жванецкого - на любые вопросы любые ответы.
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27.10.2021 05:40 Відповісти
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27.10.2021 08:39 Відповісти
 
 