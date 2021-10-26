РНБО взяла на себе функції судів, це узурпація влади, - ексзаступник генпрокурора Трепак
Конституція України забороняє присвоєння функцій судів іншими органами чи посадовими особами.
Про це пише у Фейсбуці колишній заступник генерального прокурора Віктор Трепак, повідомляє Цензор.НЕТ.
Таким чином він прокоментував слова секретаря РНБО Олексія Данілова, який раніше заявив, що "судова корпорація...не менш небезпечна для нашої країни, ніж олігархи".
"Не виключено, що таким чином Данілов випереджає перебіг подій, припускаючи, що "освячені" указами президента рішення РНБО в судах не "встоять". Турбується, щоб не бути крайнім у цій електорально ефектній, але юридично провальній історії", - пише Трепак.
Він вважає, що РНБО по суті взяла на себе функції і правоохоронних органів, і судів.
"За Данілова він фактично став квазісудовим органом, визначаючи винних у контрабанді та інших злочинах без слідства та суду. Конституція (стаття 124) категорично забороняє присвоєння функцій судів іншими органами чи посадовими особами. З правової точки зору це не що інше, як узурпація влади", - пише Трепак.
Ексзаступник генпрокурора визнає, що у роботі українських судів є проблеми, але вважає, що вони породжені політичною владою.
"Незалежні суди політичній владі не потрібні. Більше того, вони справді для неї небезпечні. Але не в тому сенсі, як каже Данілов, а тому що їхня об'єктивна та неупереджена оцінка дій представників політичної влади загрожує їм реальною юридичною відповідальністю", - підсумував Трепак.
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Одна з найперших "реформ" ВАЗеленського- керовані суди.
"Зміни до законодавства України, які впливають на роботу Верховного Суду та органів судового управління, ухвалені Верховною Радою 16 жовтня у "турборежимі", становлять загрозу для стабільності й незалежності всієї судової системи держави."
Жоден державний орган непрацює як потрібно де таке ще є?Навіть новостворені структури вже мають "хробака" всередині ..........."Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що завершило повну перевірку президента України Володимира Зеленського після оприлюднення інформації про його офшори. Правопорушень не знайшли."
Только для идиотов это все еще тайна.
Они считают что введение санкций против собственных граждан, которые находятся на территории Украины, это нормально.
@zn_ua
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https://twitter.com/zn_ua/status/1453014255654031367 4 ч
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Аякже . Захоплення влади . Бо гроші перестали в мішках приносити .
- в течении месяца после выборов не сформирована коалиция депутатских фракций
- в течении двух месяцев после отставки Кабинета Министров, не сформирован новый состав Кабинета Министров
- в течении месяца не могут начаться пленарные заседания
Статья 124 Конституции Украины
Правосудие в Украине осуществляют исключительно суды.
Делегирование функций судов, а также присвоение этих функций другими органами или должностными лицами не допускаются.
Юрисдикция судов распространяется на любой юридический спор и любое уголовное обвинение. В предусмотренных законом случаях суды рассматривают и другие дела.
Законом может быть определен обязательный досудебный порядок урегулирования спора.
Народ непосредственно принимает участие в осуществлении правосудия через присяжных.
Украина может признать юрисдикцию Международного уголовного суда на условиях, определенных Римским уставом Международного уголовного суда.
Статья 124 Конституции Украины на русском языке с изменениями 2021 год №254к/96-ВР от 28.06.1996, редакция от 01.01.2020
Подробнее: https://urst.com.ua/ru/konstitucija/st-124