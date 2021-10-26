РНБО взяла на себе функції судів, це узурпація влади, - ексзаступник генпрокурора Трепак

Конституція України забороняє присвоєння функцій судів іншими органами чи посадовими особами.

Про це пише у Фейсбуці колишній заступник генерального прокурора Віктор Трепак, повідомляє Цензор.НЕТ.

Таким чином він прокоментував слова секретаря РНБО Олексія Данілова, який раніше заявив, що "судова корпорація...не менш небезпечна для нашої країни, ніж олігархи".

"Не виключено, що таким чином Данілов випереджає перебіг подій, припускаючи, що "освячені" указами президента рішення РНБО в судах не "встоять". Турбується, щоб не бути крайнім у цій електорально ефектній, але юридично провальній історії", - пише Трепак.

Він вважає, що РНБО по суті взяла на себе функції і правоохоронних органів, і судів.

"За Данілова він фактично став квазісудовим органом, визначаючи винних у контрабанді та інших злочинах без слідства та суду. Конституція (стаття 124) категорично забороняє присвоєння функцій судів іншими органами чи посадовими особами. З правової точки зору це не що інше, як узурпація влади", - пише Трепак.

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Ексзаступник генпрокурора визнає, що у роботі українських судів є проблеми, але вважає, що вони породжені політичною владою.

"Незалежні суди політичній владі не потрібні. Більше того, вони справді для неї небезпечні. Але не в тому сенсі, як каже Данілов, а тому що їхня об'єктивна та неупереджена оцінка дій представників політичної влади загрожує їм реальною юридичною відповідальністю", - підсумував Трепак.