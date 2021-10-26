Головні новини 26 жовтня: "Байрактар" б'є по окупантах, "скіфське золото" повернуть Україні
"Байрактар" вперше завдав удару по окупантах на Донбасі, суд ухвалив повернути "скіфське золото" Україні, проти Киви почали справу про стрілянину - головні новини України 26 жовтня.
Перше бойове застосування "Байрактара"
На Донбасі загострення: один військовослужбовець загинув, одного поранено, від початку доби – 7 обстрілів. Російські гаубиці обстрілювали захисників України, розташувавшись просто на дорозі, без прикриття. І згори до них прилетів "Байрактар" - уперше за час війни. Більше ця батарея вже не стріляла.
Окрім цього, окупанти обстріляли з мінометів житлові будинки у Гранітному. І спробували розігнати у пабліках фейк про те, що ЗСУ нібито займають там нові позиції. В ООС спростували.
У санкційний список РНБО вкралися помилки. За гроші
З санкціями проти контрабандистів вийшло так: частина фігурантів встигли приховати свої активи до того, як Зеленський підписав указ. А частина - заплатили від 100 до 300 тис. доларів за те, щоб у ці списки не потрапити чи потрапити з помилкою. Принаймні, саме таким чином голова фракції "СН" Арахамія пояснює помилки у санкційних списках.
Рейтинги Зеленського і "слуг" падають
Свіже опитування Центру Разумкова показує, що рейтинг Зеленського із серпня впав із 28,8% до 25,7%, а "Слуги народу" з 26,6% до 21,6%. При цьому "СН" все одно тримають першість, далі йдуть "ЄС" (16%), "ОПЗЖ" (13%), "Батьківщина" (11%), "Наші" та "Сила та честь" (по 6%).
"Скіфське золото" повернуть Україні
Таке рішення ухвалив Апеляційний суд Амстердама. Експонати передадуть до Державного історичного музею України.
Проти Киви розслідують справу про стрілянину
Йдеться про показову стрілянину з автомата, якою Кива "відсвяткував" річницю загибелі Бандери. Венедіктова наголосила, що проти Киви є й інші справи. А голова "ОПЗЖ" Рабінович сказав, що "Кива один із найцінніших людей у нашій партії з однієї простої причини – він людина, яка воювала, контужена".
До "червоної" зони переведуть ще 5 областей
За добу від коронавірусу померло 734 українці, захворіло - як мінімум 19 120. За смертністю ми на другому місці в Європі. "Червону" зону найближчим часом поповнять Житомирська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області. На ШВЛ виживає лише кожен десятий пацієнт.
А от у Моршині, де масово вакцинували людей, немає жодного госпіталізованого з коронавірусом.
Газ для українців без постачальника буде не дорожчим 7,96
Населення, яке залишилося без постачальника газу, у жовтні платитиме за нього 7,96 грн за кубометр замість 16,56 грн, - так вирішив Кабмін.
Почав працювати "реєстр педофілів"
Поки що реєстр працює в тестовому режимі. У ньому є дані про 171 особу, притягнену за сексуальні злочини проти неповнолітніх.
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Суд наголосив, що золото належить державі Україна.
Головуюча суддя Пауліна Хофмейєр-Рюттен оголосила, що ці об'єкти є частиною культурної спадщини України і мають бути передані українській стороні.
Але там без шансів для свинособак
Все дуже просто
У Нідерландах адекватне правосуддя
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між Музеєм Алларда Пірсона та рядом музеїв, розташованих на території АРК, були укладені договори на експонування на виставці державної частини Музейного фонду України (так званого «скіфського золота»).
У зв'язку з окупацією АРК та претензіями з боку Кримських музеїв керівництво Музею Алларда Пірсона відмовилось повертати Україні експонати виставки, які були вивезені з України на підставі вищезазначених договорів, до моменту винесення компетентним судом відповідного рішення.
Юридично країна-агресор діє через окремих юридичних осіб: «Центральний музей Тавріди»; «Бахчисарайський історико-культурний заповідник»; «Керченський історико-культурний заповідник»,Національний заповідник «Херсонес Таврійський» інтереси яких представляють іноземні юридичні радники.
У судовому процесі в Нідерландах ми з 2015 року, а з 2016 року за клопотанням України на музейні експонати було накладено арешт.
14/12/2016 року Окружний суд м.Амстердам оголосив рішення про повернення колекції до Києва
У серпні 2017 року «музеї» подали апеляційну скаргу.
Активисты в Киеве привлекли внимание к тарифам ЖКХ, предварительно обнажившись
https://www.dialog.ua/ukraine/239044_1635261319 https://www.dialog.ua/ukraine/239044_1635261319