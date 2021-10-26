Головні новини 26 жовтня: "Байрактар" б'є по окупантах, "скіфське золото" повернуть Україні

"Байрактар" вперше завдав удару по окупантах на Донбасі, суд ухвалив повернути "скіфське золото" Україні, проти Киви почали справу про стрілянину - головні новини України 26 жовтня.

Перше бойове застосування "Байрактара"

На Донбасі загострення: один військовослужбовець загинув, одного поранено, від початку доби – 7 обстрілів. Російські гаубиці обстрілювали захисників України, розташувавшись просто на дорозі, без прикриття. І згори до них прилетів "Байрактар" - уперше за час війни. Більше ця батарея вже не стріляла.

Окрім цього, окупанти обстріляли з мінометів житлові будинки у Гранітному. І спробували розігнати у пабліках фейк про те, що ЗСУ нібито займають там нові позиції. В ООС спростували.

У санкційний список РНБО вкралися помилки. За гроші

З санкціями проти контрабандистів вийшло так: частина фігурантів встигли приховати свої активи до того, як Зеленський підписав указ. А частина - заплатили від 100 до 300 тис. доларів за те, щоб у ці списки не потрапити чи потрапити з помилкою. Принаймні, саме таким чином голова фракції "СН" Арахамія пояснює помилки у санкційних списках.

Рейтинги Зеленського і "слуг" падають

Свіже опитування Центру Разумкова показує, що рейтинг Зеленського із серпня впав із 28,8% до 25,7%, а "Слуги народу" з 26,6% до 21,6%. При цьому "СН" все одно тримають першість, далі йдуть "ЄС" (16%), "ОПЗЖ" (13%), "Батьківщина" (11%), "Наші" та "Сила та честь" (по 6%).

"Скіфське золото" повернуть Україні

Таке рішення ухвалив Апеляційний суд Амстердама. Експонати передадуть до Державного історичного музею України.

Проти Киви розслідують справу про стрілянину

Йдеться про показову стрілянину з автомата, якою Кива "відсвяткував" річницю загибелі Бандери. Венедіктова наголосила, що проти Киви є й інші справи. А голова "ОПЗЖ" Рабінович сказав, що "Кива один із найцінніших людей у ​​нашій партії з однієї простої причини – він людина, яка воювала, контужена".

До "червоної" зони переведуть ще 5 областей

За добу від коронавірусу померло 734 українці, захворіло - як мінімум 19 120. За смертністю ми на другому місці в Європі. "Червону" зону найближчим часом поповнять Житомирська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області. На ШВЛ виживає лише кожен десятий пацієнт.

А от у Моршині, де масово вакцинували людей, немає жодного госпіталізованого з коронавірусом.

Газ для українців без постачальника буде не дорожчим 7,96

Населення, яке залишилося без постачальника газу, у жовтні платитиме за нього 7,96 грн за кубометр замість 16,56 грн, - так вирішив Кабмін.

Почав працювати "реєстр педофілів"

Поки що реєстр працює в тестовому режимі. У ньому є дані про 171 особу, притягнену за сексуальні злочини проти неповнолітніх.