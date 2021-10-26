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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Головні новини 26 жовтня: "Байрактар" б'є по окупантах, "скіфське золото" повернуть Україні

Головні новини 26 жовтня:

"Байрактар" вперше завдав удару по окупантах на Донбасі, суд ухвалив повернути "скіфське золото" Україні, проти Киви почали справу про стрілянину - головні новини України 26 жовтня.

Перше бойове застосування "Байрактара"

На Донбасі загострення: один військовослужбовець загинув, одного поранено, від початку доби – 7 обстрілів. Російські гаубиці обстрілювали захисників України, розташувавшись просто на дорозі, без прикриття. І згори до них прилетів "Байрактар" - уперше за час війни. Більше ця батарея вже не стріляла.

Окрім цього, окупанти обстріляли з мінометів житлові будинки у Гранітному. І спробували розігнати у пабліках фейк про те, що ЗСУ нібито займають там нові позиції. В ООС спростували.

У санкційний список РНБО вкралися помилки. За гроші

З санкціями проти контрабандистів вийшло так: частина фігурантів встигли приховати свої активи до того, як Зеленський підписав указ. А частина - заплатили від 100 до 300 тис. доларів за те, щоб у ці списки не потрапити чи потрапити з помилкою. Принаймні, саме таким чином голова фракції "СН" Арахамія пояснює помилки у санкційних списках.

Рейтинги Зеленського і "слуг" падають

Свіже опитування Центру Разумкова показує, що рейтинг Зеленського із серпня впав із 28,8% до 25,7%, а "Слуги народу" з 26,6% до 21,6%. При цьому "СН" все одно тримають першість, далі йдуть "ЄС" (16%), "ОПЗЖ" (13%), "Батьківщина" (11%), "Наші" та "Сила та честь" (по 6%).

"Скіфське золото" повернуть Україні

Таке рішення ухвалив Апеляційний суд Амстердама. Експонати передадуть до Державного історичного музею України.

Проти Киви розслідують справу про стрілянину

Йдеться про показову стрілянину з автомата, якою Кива "відсвяткував" річницю загибелі Бандери. Венедіктова наголосила, що проти Киви є й інші справи. А голова "ОПЗЖ" Рабінович сказав, що "Кива один із найцінніших людей у ​​нашій партії з однієї простої причини – він людина, яка воювала, контужена".

До "червоної" зони переведуть ще 5 областей

За добу від коронавірусу померло 734 українці, захворіло - як мінімум 19 120. За смертністю ми на другому місці в Європі. "Червону" зону найближчим часом поповнять Житомирська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області. На ШВЛ виживає лише кожен десятий пацієнт.

А от у Моршині, де масово вакцинували людей, немає жодного госпіталізованого з коронавірусом.

Газ для українців без постачальника буде не дорожчим 7,96

Населення, яке залишилося без постачальника газу, у жовтні платитиме за нього 7,96 грн за кубометр замість 16,56 грн, - так вирішив Кабмін.

Почав працювати "реєстр педофілів"

Поки що реєстр працює в тестовому режимі. У ньому є дані про 171 особу, притягнену за сексуальні злочини проти неповнолітніх.

Автор: 

вакцина (4419) газ (10495) Зеленський Володимир (24358) золото (438) педофіл (158) рейтинг (1667) санкції (12113) РНБО (2294) тарифи (2060) Донбас (22357) Кива Ілля (377) Тарифи на газ (1060) Слуга народу (2820) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Байрактар (192)


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Топ коментарі
+5
По факту заголовок нужно писать так: "Байрактар" напугал двух оккупантов, за золото скифов предстоит ещё долгая тяжба". Это ближе к истине, хотя понимаю как Зе-команде нужны хоть какие-то победы.
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26.10.2021 22:31 Відповісти
+4
Байрактару лайк. Смог бы 100- тоже бы поставил. Хороший парашник- дохлый.
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26.10.2021 22:26 Відповісти
+2
При чём этот контрак за Байрактры был договорен ещё Порошенком... а сейчас этот зе шмаркля припишет эту победу себе как обычно
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26.10.2021 22:45 Відповісти
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а ось як світові ЗМІ пишуть про Україну
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26.10.2021 22:23 Відповісти
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26.10.2021 22:23 Відповісти
Байрактару лайк. Смог бы 100- тоже бы поставил. Хороший парашник- дохлый.
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26.10.2021 22:26 Відповісти
По факту заголовок нужно писать так: "Байрактар" напугал двух оккупантов, за золото скифов предстоит ещё долгая тяжба". Это ближе к истине, хотя понимаю как Зе-команде нужны хоть какие-то победы.
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26.10.2021 22:31 Відповісти
Апеляційний суд Амстердаму виніс довгоочікуване рішення на нашу користь. Фінальний вердікт суду чекали з 2016 року.
Суд наголосив, що золото належить державі Україна.
Головуюча суддя Пауліна Хофмейєр-Рюттен оголосила, що ці об'єкти є частиною культурної спадщини України і мають бути передані українській стороні.
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26.10.2021 22:35 Відповісти
И? Разумеется это решение ******** обжалуют в верховном суде. Они уже и объвили об этом. Что? Не так?
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26.10.2021 22:40 Відповісти
Так 3 місяці на оскарження у них є
Але там без шансів для свинособак
Все дуже просто
У Нідерландах адекватне правосуддя
___________________________________

між Музеєм Алларда Пірсона та рядом музеїв, розташованих на території АРК, були укладені договори на експонування на виставці державної частини Музейного фонду України (так званого «скіфського золота»).

У зв'язку з окупацією АРК та претензіями з боку Кримських музеїв керівництво Музею Алларда Пірсона відмовилось повертати Україні експонати виставки, які були вивезені з України на підставі вищезазначених договорів, до моменту винесення компетентним судом відповідного рішення.

Юридично країна-агресор діє через окремих юридичних осіб: «Центральний музей Тавріди»; «Бахчисарайський історико-культурний заповідник»; «Керченський історико-культурний заповідник»,Національний заповідник «Херсонес Таврійський» інтереси яких представляють іноземні юридичні радники.

У судовому процесі в Нідерландах ми з 2015 року, а з 2016 року за клопотанням України на музейні експонати було накладено арешт.

14/12/2016 року Окружний суд м.Амстердам оголосив рішення про повернення колекції до Києва

У серпні 2017 року «музеї» подали апеляційну скаргу.
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26.10.2021 22:51 Відповісти
Шансов нет, согласен. Но вернётся золото уже после того как Зеленский вернётся в Квартал-95.
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26.10.2021 23:02 Відповісти
С этой властью главное, чтоб стреляли не по турецкому беспилотнику.
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26.10.2021 22:41 Відповісти
Справу про скіфське золото виграв Порошенко. мокшани сьогодні програли апеляцію на ухвалене раніше рішення.
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26.10.2021 22:31 Відповісти
Так. За скіфське золото порішали. Де, ***, золото Полуботка??!
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26.10.2021 22:32 Відповісти
Як єрмак допустив такий пройоб?
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26.10.2021 22:40 Відповісти
При чём этот контрак за Байрактры был договорен ещё Порошенком... а сейчас этот зе шмаркля припишет эту победу себе как обычно
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26.10.2021 22:45 Відповісти
Эрдоган для РАБссии стал Султаном...поймал 6 Штирлицов Путлера,поймал 7 поджигателей лесов в Турции типа руссо-туристо-террористо,а тут еще 120 Байрактаров для Украины...карочи Эрдоганыч, чисто варвар и фошызд для Мавзолейных Гопников...
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26.10.2021 22:46 Відповісти
Печенеги тюркский народец и прочие Скифы нападали на Мацковию еще при Князе Ярославе Мудром... но Фишка в том что Хан Батый придумал Мацковию аж через 300 лет,...в 1237 году...когда уже не было ни печенегов ни Скифов Поскольку Князь Ярослав Мудрый разгромил печенегов в 1096 году...,остатки печенегов сбежали в Венгрию и растворились...,позже их назвали Гагаузами,но это совсем другая История....
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26.10.2021 22:58 Відповісти
Байрактар передає привіт лаптям.
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26.10.2021 23:04 Відповісти
Та це фейк....це моцкалики шастають на подлодке Курск...
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26.10.2021 23:15 Відповісти
кива ценньій кадр, это не только символ ОПза гарне Життя, но и науківець, кандидат в проффесора управления народом
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26.10.2021 23:17 Відповісти
Тоже значимая, имхо, новость: легендарные кровосиси (фемен) возвращаются?
Активисты в Киеве привлекли внимание к тарифам ЖКХ, предварительно обнажившись

https://www.dialog.ua/ukraine/239044_1635261319 https://www.dialog.ua/ukraine/239044_1635261319

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27.10.2021 01:08 Відповісти
 
 