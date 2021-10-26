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Українська розвідка заходила до села біля Гранітного, але не займала там позиції, - Бутусов

Українська розвідка заходила до села біля Гранітного, але не займала там позиції, - Бутусов

Село Старомаріївка лежить у низині між висотами, зайнятими з одного боку захисниками України, а з іншого боку – окупантами. І наша, і ворожа розвідка неодноразово заходили до села, але не займали там позиції.

Про це пише у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Село розташоване в низині, з одного боку наші висоти, з іншого боку висоти, захоплені російськими окупантами. До села впродовж останніх років неодноразово заходила розвідка різних українських підрозділів та розвідка супротивника. Але обладнати там постійні позиції – великий ризик. Вчора у село знову зайшла розвідка 93-ї бригади, село не займали і відійшли", - написав він.

Бутусов зазначив, що битви за Старомаріївку не було. А артилерійський бій із застосуванням "Байрактара" відбувся на розташованих неподалік основних позиціях у районі Гранітного.

Читайте також: Інформація соцмереж про захоплення українськими військовослужбовцями нових позицій біля Гранітного не відповідає дійсності, - пресцентр ОС

"Навіщо росіяни розтрубили про бої у Старомаріївці?"

  • Прикрити інформаційно черговий обстріл українських військ гаубицями у районі Гранітного.
  • Вигадати фейкову "перемогу" для проведення інформаційно-психологічної операції для підняття духу своїх військ та демонстрації своєї ініціативи і слабкості українських військ.
  • Звинуватити Україну у порушенні лінії розмежування", - вважає Бутусов.

На думку головного редактора Цензор.НЕТ, усі ці інформаційні операції провалено, оскільки Україна показала свою перевагу завдяки застосуванню "Байрактара".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безпілотник Bayraktar знищив бомбою російську гаубицю, яка обстрілювала захисників України - Бутусов. ВIДЕО

Автор: 

Донбас (22357) Бутусов Юрій (3617) фейк (749) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+22
запам'ятайте кацапські уроди:
село то- земля України -
де хочем там ходим !
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26.10.2021 22:51 Відповісти
+8
Главное здесь, что и "серая зона", и позиции парашного говна находятся на временно оккупированной парашей территории Украины. Поэтому Украина может и должна уничтожать там парашников без разбора, никого при этом не спрашивая и ни перед кем не оправдываясь. Азербайджан в Карабахе это доказал, и параша с армяшками соснули.
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26.10.2021 22:57 Відповісти
+8
1)Гаубиця виведена зі строю.
2)Кожна свинособака тепер буде срати в штани.
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26.10.2021 23:04 Відповісти
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запам'ятайте кацапські уроди:
село то- земля України -
де хочем там ходим !
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26.10.2021 22:51 Відповісти
да норм там всё попали-одна свинка побежала,ну и? а железку посекло-ей кирдык...такшо возьми тазик ,насыпь туда льда и седай....
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26.10.2021 22:59 Відповісти
Какая одна, там трое залягли и все трое отбежали после недолета.
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26.10.2021 23:10 Відповісти
и что они такое без оружия? фарш.
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26.10.2021 23:18 Відповісти
Это не недолёт, было практически прямое попадание. Просто масса ВВ в БЧ MAM-C - пара сотен граммов. Вот если бы ударили другим боеприпасом - MAM-L - то расчёту была бы гарантированная амба.
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26.10.2021 23:19 Відповісти
Про "недалет" тебе ********* уже успела рассказать, русский?
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26.10.2021 23:28 Відповісти
Глаза протри, четко виден недолет несколько метров.
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26.10.2021 23:29 Відповісти
Ну так, если из страны-помойки смотреть, глазами сливных бачков.
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26.10.2021 23:32 Відповісти
пушка выведенна из строя если повредили ствол то д 30 ку чинить -геморой лаптям
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26.10.2021 23:49 Відповісти
Угу. Проще новую в шахте откопать
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27.10.2021 00:04 Відповісти
как то так кужухет их снять решил и на склады ну и братишкам продат
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27.10.2021 00:07 Відповісти
Отбежать отбежали, но в ботинки натекло тепленького. Перед следующими попытками обстрела будут чаще на небо поглядывать.
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26.10.2021 23:36 Відповісти
вата, иди бухай бояру, хватит тут грустить ... получили Байрактаром промеж скреп? готовьтесь к следующей порции
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26.10.2021 23:01 Відповісти
1)Гаубиця виведена зі строю.
2)Кожна свинособака тепер буде срати в штани.
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26.10.2021 23:04 Відповісти
Главное здесь, что и "серая зона", и позиции парашного говна находятся на временно оккупированной парашей территории Украины. Поэтому Украина может и должна уничтожать там парашников без разбора, никого при этом не спрашивая и ни перед кем не оправдываясь. Азербайджан в Карабахе это доказал, и параша с армяшками соснули.
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26.10.2021 22:57 Відповісти
турки доказали. и именно Эрдоган откроет аэропорт в Карабахе. айзеры там уже вообще не при чем
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26.10.2021 23:14 Відповісти
Азербайджанцы и есть турки
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26.10.2021 23:40 Відповісти
нет
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26.10.2021 23:42 Відповісти
так
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26.10.2021 23:54 Відповісти
Погугли.
Одна нация - две страны
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27.10.2021 00:06 Відповісти
ага Дурак Дурак, а кацапы воюют в Украине с солдатами НАТО
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26.10.2021 23:46 Відповісти
А кремлёвские уже и тут возбудились с первых секунд выхода статьи.
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26.10.2021 23:02 Відповісти
Я не зрозумів, на хєра ЦІ виправдання?
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26.10.2021 23:30 Відповісти
Теперь осталось наладить производство боеприпасов к этим беспилотникам.А где наши хваленные высокоточные ракеты ольха м?Их должно быть давно сделано десятки тысяч и они должны быть на фронте готовыми ко всему .И пора уже поставить военным с десяток дивизионов Нептуна...
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26.10.2021 23:36 Відповісти
и не только на фронте , но и на въезде в каждый город , село и посёлочек, и чтоб от этом ********* рассказывала по 25 часов в сутки захлёбываясь от "любви" к бандеровцам !!!

восьмой год война .уки позорные, а мы почти никак не готовимся и клоунов набрали собой командовать
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27.10.2021 00:19 Відповісти
На своїй землі ризиковано перебувати ...

Скільки кв. метрів української території звільнила наша армія від квітня 2019 з цим гундосим гадом ?
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27.10.2021 06:40 Відповісти
Хорошее начало с Байрактаром! Теперь продолжать, только осколочными!
Опыт французов в Алжире в 50-х и голландцев+британцев в Индонезии (в тех же послевоенных годах) показал что уничтожением техники или удержанием территории блокпостами добьешься гораздо меньше. А вот когда начали первым делом охотиться за личным составом врага, то сразу стали в выигрышную позицию. Так и у нас в 14-15 годах- в Луганской области наставили вдоль трасс блокпосты ЗСУ (например 32-й и все что стояло восточнее) которые легко окружались, обстреливались, минировались подходы, и уничтожались- смысла в них было ноль- пока мы удерживали территорию, то охотились на наших воинов и технику (которая стояла без движения).
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27.10.2021 10:31 Відповісти
 
 