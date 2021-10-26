Українська розвідка заходила до села біля Гранітного, але не займала там позиції, - Бутусов
Село Старомаріївка лежить у низині між висотами, зайнятими з одного боку захисниками України, а з іншого боку – окупантами. І наша, і ворожа розвідка неодноразово заходили до села, але не займали там позиції.
Про це пише у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Село розташоване в низині, з одного боку наші висоти, з іншого боку висоти, захоплені російськими окупантами. До села впродовж останніх років неодноразово заходила розвідка різних українських підрозділів та розвідка супротивника. Але обладнати там постійні позиції – великий ризик. Вчора у село знову зайшла розвідка 93-ї бригади, село не займали і відійшли", - написав він.
Бутусов зазначив, що битви за Старомаріївку не було. А артилерійський бій із застосуванням "Байрактара" відбувся на розташованих неподалік основних позиціях у районі Гранітного.
"Навіщо росіяни розтрубили про бої у Старомаріївці?"
- Прикрити інформаційно черговий обстріл українських військ гаубицями у районі Гранітного.
- Вигадати фейкову "перемогу" для проведення інформаційно-психологічної операції для підняття духу своїх військ та демонстрації своєї ініціативи і слабкості українських військ.
- Звинуватити Україну у порушенні лінії розмежування", - вважає Бутусов.
На думку головного редактора Цензор.НЕТ, усі ці інформаційні операції провалено, оскільки Україна показала свою перевагу завдяки застосуванню "Байрактара".
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село то- земля України -
де хочем там ходим !
2)Кожна свинособака тепер буде срати в штани.
Одна нация - две страны
восьмой год война .уки позорные, а мы почти никак не готовимся и клоунов набрали собой командовать
Скільки кв. метрів української території звільнила наша армія від квітня 2019 з цим гундосим гадом ?
Опыт французов в Алжире в 50-х и голландцев+британцев в Индонезии (в тех же послевоенных годах) показал что уничтожением техники или удержанием территории блокпостами добьешься гораздо меньше. А вот когда начали первым делом охотиться за личным составом врага, то сразу стали в выигрышную позицию. Так и у нас в 14-15 годах- в Луганской области наставили вдоль трасс блокпосты ЗСУ (например 32-й и все что стояло восточнее) которые легко окружались, обстреливались, минировались подходы, и уничтожались- смысла в них было ноль- пока мы удерживали территорию, то охотились на наших воинов и технику (которая стояла без движения).