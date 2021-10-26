Українська розвідка заходила до села біля Гранітного, але не займала там позиції, - Бутусов

Село Старомаріївка лежить у низині між висотами, зайнятими з одного боку захисниками України, а з іншого боку – окупантами. І наша, і ворожа розвідка неодноразово заходили до села, але не займали там позиції.

Про це пише у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Село розташоване в низині, з одного боку наші висоти, з іншого боку висоти, захоплені російськими окупантами. До села впродовж останніх років неодноразово заходила розвідка різних українських підрозділів та розвідка супротивника. Але обладнати там постійні позиції – великий ризик. Вчора у село знову зайшла розвідка 93-ї бригади, село не займали і відійшли", - написав він.

Бутусов зазначив, що битви за Старомаріївку не було. А артилерійський бій із застосуванням "Байрактара" відбувся на розташованих неподалік основних позиціях у районі Гранітного.

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"Навіщо росіяни розтрубили про бої у Старомаріївці?"

Прикрити інформаційно черговий обстріл українських військ гаубицями у районі Гранітного.

Вигадати фейкову "перемогу" для проведення інформаційно-психологічної операції для підняття духу своїх військ та демонстрації своєї ініціативи і слабкості українських військ.

Звинуватити Україну у порушенні лінії розмежування", - вважає Бутусов.

На думку головного редактора Цензор.НЕТ, усі ці інформаційні операції провалено, оскільки Україна показала свою перевагу завдяки застосуванню "Байрактара".

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