МВС планує до кінця наступного року встановити відеокамери у більш ніж 200 відділках поліції, - Єнін
Міністерство внутрішніх справ планує до кінця 2022 року встановити систему Custody Records у понад 200 поліцейських відділках.
Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі програми "Мокрик По Живому" на hromadske, передає Цензор.НЕТ.
Система фіксуватиме на відео ситуацію у відділку та захищатиме затриманих від зловживань правоохоронців, а поліцейських — від незаконних дій затриманих.
Єнін уточнив, що наразі ця система вже діє у чотирьох обласних центрах, проте МВС працює над її впровадженням і в інших регіонах.
"Це такий електронний офіцер, який спостерігає за тобою з самого моменту входу в поліцейський відділок, і до моменту виходу з нього", — пояснив Єнін. Він уточнив, що ця система вже дозволила за 10 місяців цього року врятувати 9 життів.
Custody Records має захищати як поліцейського, так і затриманого. Усі дії записують на відеокамеру. Завдяки цьому у будь-який час можна прослідкувати, хто що говорив та вчиняв.
Ця система вже діє у чотирьох ізоляторах тимчасового тримання у Сарнах, Кропивницькому, Херсоні та Дніпрі.
Відсутність відеоспостереження може призвести до зловживань серед правоохоронців. Яскравим прикладом є випадок у Кагарлику - місцевих поліцейських підозрюють у зґвалтуванні та побитті жінки просто у відділку поліції.
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