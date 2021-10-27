Нацполіція не має інформації, що помилки до списків для санкції РНБО вносили навмисне, - Єнін про слова Арахамії

Міністерство внутрішніх справ не має інформації про свідоме внесення помилок до списку санкцій, який затверджує РНБО, про що раніше заявляв голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія.

Про це в ефірі hromadske заявив перший заступник голови МВС Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ.

Напередодні в ефірі телеканалу "Україна 24" Арахамія заявив: за його інформацією, фігуранти санкційного списку РНБО платили від 100 до 300 тисяч доларів, щоб у список внесли помилки і вони могли безперешкодно виїжджати за кордон.

"Я думаю, що краще про це спитати безпосередньо Арахамію. Стосовно реакції на зазначені заяви — упевнений, що відповідні органи досудового розслідування повинні проаналізувати зазначені заяви... НАБУ всі карти в руки", — відповів Єнін.

Він уточнив, що в Національній поліції України станом на сьогодні інформації про продаж списків немає. Водночас Єнін нагадав, що триває перевірка санкційних списків і, як оголошувалося раніше, щодо 108 людей були виправлені помилки.

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"Йдеться про виправлення біографічних даних — написання прізвищ, досить складних для українського вуха, та виправлення паспортних даних — відомостей про наявність того чи іншого громадянства. І це лише перша стадія цього процесу", — каже перший заступник глави МВС.

Він нагадав, що дев’ятьох працівників МВС (зокрема й колишнього очільника департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції) через такі помилки звільнили або понизили на посаді. Втім, поки що перевірка не виявила, що помилки вносили навмисне.

Однією з таких помилок Єнін назвав внесення до санкційного переліку Рустама Джамбулатова із датою народження його брата Руслана. Останній, за даними поліції, зустрічався з народним депутатом Антоном Поляковим перед його смертю.

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"Наскільки вона [помилка щодо Джамбулатова] була вчинена умисне чи ненавмисне — ми обов’язково з’ясуємо", — запевнив перший заступник міністра. Він, однак, відмовився уточнювати, чи фігуруватиме хтось із братів Джамбулатових у фінальному списку.