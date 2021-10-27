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Новини Силовики
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Нацполіція не має інформації, що помилки до списків для санкції РНБО вносили навмисне, - Єнін про слова Арахамії

Нацполіція не має інформації, що помилки до списків для санкції РНБО вносили навмисне, - Єнін про слова Арахамії

Міністерство внутрішніх справ не має інформації про свідоме внесення помилок до списку санкцій, який затверджує РНБО, про що раніше заявляв голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія.

Про це в ефірі hromadske заявив перший заступник голови МВС Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ.

Напередодні в ефірі телеканалу "Україна 24" Арахамія заявив: за його інформацією, фігуранти санкційного списку РНБО платили від 100 до 300 тисяч доларів, щоб у список внесли помилки і вони могли безперешкодно виїжджати за кордон.

"Я думаю, що краще про це спитати безпосередньо Арахамію. Стосовно реакції на зазначені заяви — упевнений, що відповідні органи досудового розслідування повинні проаналізувати зазначені заяви... НАБУ всі карти в руки", — відповів Єнін.

Він уточнив, що в Національній поліції України станом на сьогодні інформації про продаж списків немає. Водночас Єнін нагадав, що триває перевірка санкційних списків і, як оголошувалося раніше, щодо 108 людей були виправлені помилки.

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"Йдеться про виправлення біографічних даних — написання прізвищ, досить складних для українського вуха, та виправлення паспортних даних — відомостей про наявність того чи іншого громадянства. І це лише перша стадія цього процесу", — каже перший заступник глави МВС.

Він нагадав, що дев’ятьох працівників МВС (зокрема й колишнього очільника департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції) через такі помилки звільнили або понизили на посаді. Втім, поки що перевірка не виявила, що помилки вносили навмисне.

Однією з таких помилок Єнін назвав внесення до санкційного переліку Рустама Джамбулатова із датою народження його брата Руслана. Останній, за даними поліції, зустрічався з народним депутатом Антоном Поляковим перед його смертю.

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"Наскільки вона [помилка щодо Джамбулатова] була вчинена умисне чи ненавмисне — ми обов’язково з’ясуємо", — запевнив перший заступник міністра. Він, однак, відмовився уточнювати, чи фігуруватиме хтось із братів Джамбулатових у фінальному списку.

Автор: 

Правоохоронні органи (2708) санкції (12113) силовики (2515) РНБО (2294) Арахамія Давид (1106) Єнін Євген (348)


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Топ коментарі
+5
Ну просто «вечер ахренительных историй». И видимо «успешно» таки платили… судя по «откату» в 108 человек… прям калькулятор сломался от нулей в этом коррупционном потоке.
Сам Джо Байден на пол часа вернулся в реальность, увидев такой кешфлоу от Зеленого «коррупционного победоносца»! А в Сомали объявили траур по случаю утраты первенства… (с)
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27.10.2021 00:04 Відповісти
+3
вот менты жгут))))...в надежде что лохи ушастые и это бред схавают...)))))
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27.10.2021 00:30 Відповісти
+2
Ну да, 108 человек внесли а потом вдруг взяли и удалили, мол мы ошиблись.
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27.10.2021 00:06 Відповісти
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..енин.. можно дальше заголовка не читать..
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27.10.2021 00:02 Відповісти
та лан, арахамия врать не станет! он в теме - лично вносил изменения за "долю малую"
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27.10.2021 00:13 Відповісти
Ну просто «вечер ахренительных историй». И видимо «успешно» таки платили… судя по «откату» в 108 человек… прям калькулятор сломался от нулей в этом коррупционном потоке.
Сам Джо Байден на пол часа вернулся в реальность, увидев такой кешфлоу от Зеленого «коррупционного победоносца»! А в Сомали объявили траур по случаю утраты первенства… (с)
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27.10.2021 00:04 Відповісти
Ну да, 108 человек внесли а потом вдруг взяли и удалили, мол мы ошиблись.
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27.10.2021 00:06 Відповісти
Нє, не навмисно. Просто дебіли.
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27.10.2021 00:09 Відповісти
То что сказал Арахамия - это и есть информация, проверяйте
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27.10.2021 00:11 Відповісти
вообщем всё ясно.. это сам Арахамия брал от 100 до 300 тыс уе за ошибки, а не полициейские.. так он и стал миллионером как он признался в передаче свалика шустера
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27.10.2021 00:14 Відповісти
вот менты жгут))))...в надежде что лохи ушастые и это бред схавают...)))))
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27.10.2021 00:30 Відповісти
Cлишком худая фото как подлещик ,поправляйся удачи
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27.10.2021 01:00 Відповісти
Вырвали из контекста))) Это же и так всем ясно. Опять зебилам по губам поводили )))
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27.10.2021 00:52 Відповісти
LOL. А что мог еще сказать Енин - наша полиция сплошное коррумпированное болото которое за деньги любые списки подкорректирует и прайс у нас такой то?
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27.10.2021 01:24 Відповісти
надо давать гражданство Украины так. как его дают, например, в Эмиратах... а не всяким понаехавшим из козлолюбии, ослоградии и прочая... а получилось так, что покупали его все подряд... и трахамонии, и амебы-туфельки, и... но только украинцам, засланным со своей Родины за предела Украины, было трудно получить гражданство страны, в которой родились их прадеда, деды, их родители, они сами... а вот трахамонии, найемы...
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27.10.2021 06:18 Відповісти
ну а потом это немыто-небритое создание будет говорить об испорченной ДНК украинцев... уже за это его надо гнать в три шеи...
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27.10.2021 06:23 Відповісти
Видимо есть досье на короля Донбасса, крестного отца, царя электричества, папы ДНР и батальона "Восток" Рината Охметова. Найти просто не могут. И как он госграницу проходит?
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27.10.2021 06:51 Відповісти
Так-так... вірю кожному слову... І зміну транслітерації в закордонних паспортах саме зараз Зе ******** затіяла випадково... Чисто з любові до філології...
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27.10.2021 08:12 Відповісти
Так в нацполіціі 100% чувак зеленського..і тому там напишуть все шо зелені скажуть!!! Тому не треба народ України тримати за дибілів
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27.10.2021 09:09 Відповісти
З тим списком заблукали в двох соснах, не знають як і пояснити.
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27.10.2021 09:35 Відповісти
 
 