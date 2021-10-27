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Україна готова підписати новий контракт на транзит до Європи, але "Газпром" не відповідає, - Макогон

Україна готова підписати новий контракт на транзит до Європи, але

Україна готова підписати із російським "Газпромом" новий контракт на транзит газу до Європи. Але російська сторона не відповідає пропозиції.

Про це в інтерв'ю ТСН повідомив генеральний директор компанії "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) Сергій Макогон, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми наполегливо пропонуємо, якщо є зацікавленість американської та німецької сторін, вже зараз продовжити транзитний контракт - не чекаючи 2024 року. Можливість є. Хоча сьогодні ми готові підписати контракт на наступні 10-15 років з обсягом транзиту не менше ніж 45 млрд куб. м газу на рік", - сказав Макогон.

На питання, чи відмовляється це робити Росія, він відповів: "Скажімо так, не відповідає".

Також читайте: Українська газотранспортна система до кінця року могла б прокачати вдвічі більше газу, ніж "Північний потік-2", - Зеркаль

Автор: 

Газпром (3395) росія (66070) транзит газу (1014) Макогон Сергій (116)


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Топ коментарі
+13
"Украина готова подписать с российским Газпромом новый контракт, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон."

Позорище какое-то, быть такими дебилами.
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27.10.2021 01:32 Відповісти
+7
Газпром и не ответит.
Газовый бизнес - это "бизнес президентов", ***** почувствовал силу и ждёт когда Зеленский приползёт к нему на коленях...
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27.10.2021 01:23 Відповісти
+6
русский, а зачем оккупантам вода в Крым? У вас же гундяй есть.
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27.10.2021 02:38 Відповісти
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Газпром и не ответит.
Газовый бизнес - это "бизнес президентов", ***** почувствовал силу и ждёт когда Зеленский приползёт к нему на коленях...
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27.10.2021 01:23 Відповісти
"Украина готова подписать с российским Газпромом новый контракт, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон."

Позорище какое-то, быть такими дебилами.
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27.10.2021 01:32 Відповісти
Скажите спасибо Байдену . Газпром ничего подписывать не будет .
Let's go Brandon !
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27.10.2021 01:41 Відповісти
Бо Байден не називає ***** ;хорошим парнєм;?
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27.10.2021 07:59 Відповісти
А вы всегда верите в то что говорят а не в то что делают? То что называя хорошим парнем ***** Трамп санкциями по факту остановил строительство сп2, а называя убийцей ***** Байден с ним обнимашки устраивал и санкции снял этот реальный факт чем вам не подходит?
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27.10.2021 08:35 Відповісти
При Трампу ПП-2 і побудували, дурнику.
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27.10.2021 12:16 Відповісти
Ага вот вам верю в то что вы говорите, а не то что на самом деле в этом году достроили. Одно только не понятно Байден с чего санкции снимал, если все построили, когда к стати по вашему?
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27.10.2021 17:02 Відповісти
русский, а зачем оккупантам вода в Крым? У вас же гундяй есть.
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27.10.2021 02:38 Відповісти
Братская Германия для РАБссии была самым надежным союзником 500 лет...,а Северный потоп,то таке...,случайный договор Гитлер-Сралин... продолжение следует...
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27.10.2021 05:17 Відповісти
Джо Байден не занимается с газотрейдерами в США...,с нефтетрейдерами тоже,это вам не срань РАБссиянская.... мысли ваши дремучие...
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27.10.2021 05:22 Відповісти
Пора, пора украинский местный газ отдавать народу.
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27.10.2021 06:03 Відповісти
отсудил уже каломойский украинский газ.... поэтому , скорее всего, после вчера ни слова о поражении!
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27.10.2021 09:07 Відповісти
... ну, значить, пора по газогону в Явропу гнать мак (так, наш ты Макагон?)
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27.10.2021 06:17 Відповісти
И не ответит. Пока не заставят. Это ж козломордые.
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27.10.2021 06:54 Відповісти
интересно, а кто нибудь из барыг догадается добывать СВОЙ газ и реализовывать в Европу или 30-ть сребренников не дают принять такое решение
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27.10.2021 07:21 Відповісти
Коломойский может завтра через суд получить от "Нафтогаза" 9 млрд кубометров газа, - Николов Источник:

25.10.21 18:11
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27.10.2021 09:09 Відповісти
Это половина всего объема газа, который хранится в украинских газохранилищах. Источник:
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27.10.2021 09:10 Відповісти
И не ответит, у них другие задачи
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27.10.2021 07:51 Відповісти
Похожая ситуация, когда таксист пристаёт к тебе, чтобы довезти куда надо, а ты его нах.... посылаешь, потому что его услуги не нужны...
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27.10.2021 08:34 Відповісти
А до цього був готовий газпром щось підписувати?
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27.10.2021 08:49 Відповісти
Никто ничего не будет подписывать, не для этого строили обходные пути, нужно думать как выходить из ситуации
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27.10.2021 09:04 Відповісти
Предложение по транзиту , в т.ч. скидка 50% на дополнительньіе обьемьі , делалось Украиной не для Москвьі , а для ЕС. Теперь все увидят , что Кремль использует газ в виде геополитического оружия , а не ведет честньій бизнес по рьіночньім правилам . Правильньіе действия и хорошая основа для будущих судебньіх исков против Газпрома.
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27.10.2021 09:10 Відповісти
Суть иска : нерьіночньіе методьі ведения бизнеса.
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27.10.2021 09:27 Відповісти
Это же элементарно проверить, рыночные методы или не рыночные. Надо попробовать договориться о прокачке кацапского газа за бесплатно. Или даже с бонусом, за маленькую доплату рашке. Вот тогда всё и прояснится, что это за оружие такое эта Украинская ГТС и кому оно принадлежит. А то как то сложно понять отчего же это удешевление себестоимости прокачки, является не рыночным методом ведения бизнеса.
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27.10.2021 20:22 Відповісти
За транзит платит газпром, а не Европа и скидка делалась газпрому. Какая основа для суда, вы хоть немного подумайте головой. Вы хотите подать иск за то что кто то хочет продавать свой товар напрямую, а не через посредника? С экономической точки зрения это полнейший бред. Нет законов по которому две стороны сделки обязаны кормить посредника.
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27.10.2021 11:03 Відповісти
Транзит является не "посреднической услугой" , а логистической , и там должньі действовать рьіночньіе правила. Иначе - монополия и недобросовестная конкуренция. Железньій повод для судебного иска. Учите матчасть , прапорщик Никаноров.
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27.10.2021 11:44 Відповісти
Вы правильно заметили - услугой. НЕдобросовестная конкуренция это когда кто то хочет сохранить монополию и мешает конкуренции , в данном случае строительству альтернативного маршрута транспортировки. С матчастью у вас очень туго. Подавайте иск сами на себя. У любого продавца есть право выбора при покупке логистических услуг. Мамкин юрист.
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27.10.2021 11:50 Відповісти
Прапорщик Никаноров , вьібор услуги должен бьіть рьіночньім , а не политическим. Последнее ценовое предложение Украиньі вьібивает все козьіри Газпрома. Отвергнуть его , значит , расписаться в чисто политическом вьвборе. А на єто есть суд. Продолжайте учить матчасть .
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27.10.2021 12:08 Відповісти
Стоимость доставки по СП-2 дешевле даже с учётом скидки, пытаться настаивать на более дорогой услуге это и есть политический выбор, чем вы и занимаетесь.
В люом случае в рыночных отношениях НИКТО не обязан покупать услугу у конкретного продавца даже если она дешевле. Цена НЕ единственный фактор, есть ещё много критериев которые влияют на выбор. До тех пор пока за транспортировку платит газпром он по рыночным правилам имеет право выбирать поставщика услуги. Если Европа захочет покупать газ на границе с Россией, то тогда газпром не будет иметь права выбора. Но Европа этого не хочет.
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27.10.2021 12:15 Відповісти
Прапорщик Никаноров , много букв , а суть - в песок ! Еще про третий єнергопакет ЕС забьіли наврать с три короба. Учите матчасть.
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27.10.2021 12:20 Відповісти
Третий энергопакет тут вообще никакого оношения не имеет. вы не привили ниодного аргумента кроме размытых фраз которые выставляют вас глупцом. Разговор закончен, лучше бы вы в школе учились .
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27.10.2021 12:25 Відповісти
Так, куда же ещё рыночней? Рынок определяет по себестоимости, где экономней там и покупают. А по вашему, все страны мира могут подать в суд на Рф, за то, что они не дают возможности им заработать. Вот братья Монголы, возьмут и обидятся, что трубу не проложили по их территории и не дали им заработать на газе. Так, нет?
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27.10.2021 20:30 Відповісти
Украинская ГТС прокачивала российский газ в Европу десятилетиями , безаварийно и бесперебойно , по умеренной стоимости , дав возможность Газпрому заработать сотни миллиардов долларов. Хотя можно бьіло взвинтить тариф в несколько раз , у Газпрома не бьіло другого вьіхода . Украина всегда поступала цивилизованно и честно , в отличие от РФ.
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27.10.2021 20:37 Відповісти
Карл! Тридцать долларов за каждые 1000 кубометров получала Украина!!! И 30 лет уже как Украина и Россия стали независимыми!!! Это же сколько Украина заработала? Получается, что Раша это бензоколонка, а Украина шланг от той бензоколонки?
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27.10.2021 20:45 Відповісти
Как бы ты отнёсся к такой ситуации? Все женщины твоего микрорайона подали на тебя в суд за то, что ты не хочешь быть отцом ихних детей. Мог бы им стать, но не захотел. Ещё и на алименты заставят тебя платить.
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27.10.2021 20:50 Відповісти
Вот как раз сейчас, наступают те самые рыночные отношения. Если Украинский транзит станет выгоднее Балтийского, то рашка будет выбирать, по какой трубе перекачивать свой газ. А до его запуска, монополия Украины не позволяла ей этого делать.
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27.10.2021 20:54 Відповісти
Особенно удивительно, то, что у вас уживаются две диаметрально противоположные позиции. О запрете транзита Днепровской воды и запрете не транзита газа через Украину.
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27.10.2021 20:34 Відповісти
Работу Северо-Крьімского канала вьі назьіваете "транзитом днепровской водьі" ? Оригинально !
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27.10.2021 20:52 Відповісти
А, что формально не так? Днепр несёт свои воды из россии в море. И у него семь лет назад было два пути. Один тот который шел через Крым Вы перекрыли. И правильно сделали. Теперь у вас возможность торговаться с РФ, есть рычаги управления,
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27.10.2021 20:58 Відповісти
они еще поставки зимой прекратят.
это последний контракт с пуйлом, понятно же уже
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27.10.2021 09:16 Відповісти
Так и будет. СП-2 они строили для этого.
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27.10.2021 09:24 Відповісти
Ну... я так понимаю, мы же воюем с россией, разве нет? А вона выходит вполне себе сотрудничаем... и даже хотим сотрудничать... удивительно.
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27.10.2021 09:23 Відповісти
Довольно странно предлагать это АГРЕССОРУ и ждать от него позитивной реакции. Это либо наивность, либо полнейшая глупость и некомпетентность. Ведь война идет уже восьмой год !

У нашей страны должен быть стратегический курс на полный уход от газа оккупанта.

1. Максимально развивать собственную добычу. Свой газ в Украине ЕСТЬ, и его нам вполне хватит.
2. Договариваться с поляками и строить газогон от СПГ-терминала Свиноустье.
3. Строить свой терминал по приему СПГ в Одессе или Николаеве.

И это нужно было срочно начинать делать еще в 2014-м. Но никто даже не почесался!
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27.10.2021 10:16 Відповісти
Ты прав. По всем трем пунктам. Но нужно учитывать:
1. Для этого нужны всего лишь деньги. Где взять? Какова тогда будет цена этого газа (а добыча его технически сложнее и дороже чем к примеру рфского, хотя если сделать его государственным и безприбыльным то ест варианты... но с учетом компенсации закупки оборудования все равн дороже будет)
2. Опять же - деньги. И СПГ к слову существенно дороже, несмотря на рост нынешних цен.
3. Опять же - деньги и стоимость СПГ.
И я сильно сомневаюсь, что у нас были в 2014 деньги на все это.
И тут возникает закономерный вопрос - а что ж нам их на это не одолжили? И ты прав - а почему никто не спрашивал... или тратил не на это?
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28.10.2021 10:00 Відповісти
Вот и в Европе этого не понимают. С одной стороны, мы ведем войну против оккупанта и требуем от ЕС и США максимальных санкций. А с другой стороны - у нас нормально себя чувствует кацапский бизнес, ведется активная торговля. Вот те немцы и рассуждают - если даже Украине можно зарабатывать торговлей с рашкой и транзитом газа, то почему нам нельзя ?

Вот если бы мы сами ввели жесткие санкции еще в 2014-м, ввели полное эмбарго на нефть и газ агрессора, то они бы поняли что все серьезно. И мы могли бы требовать аналогичных санкций от них. Тогда сейчас никакого "потока" не было бы 100%.
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27.10.2021 10:17 Відповісти
Ты прав. Но в то же время, если бы мы так сделали... то дефолт. Объективно. Знаешь почему? Потому что, например, квоты на экспорт курицы нам де-факто даже подсократили (схема там куда как интересная, если хочешь - расскажу), с металлом - фактически не увеличили... и так далее.
В общем... я как бы сильно соменваюсь, что там нам друзья. Не, в их глобальных разборках с рфией мы им нужны... но и только, как инструмент.
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28.10.2021 10:02 Відповісти
Мы настоятельно предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, Источник:

Эээ, американцы то тут при чем
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27.10.2021 09:42 Відповісти
нехай зейоріки закриють залізничні перевезення з парашастану
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27.10.2021 10:02 Відповісти
Довольно странно предлагать это АГРЕССОРУ и ждать от него позитивной реакции. Это либо наивность, либо полнейшая глупость и некомпетентность. Ведь война идет уже восьмой год !

У нашей страны должен быть стратегический курс на полный уход от газа оккупанта.

1. Максимально развивать собственную добычу. Свой газ в Украине ЕСТЬ, и его нам вполне хватит.
2. Договариваться с поляками и строить газогон от СПГ-терминала Свиноустье.
3. Строить свой терминал по приему СПГ в Одессе или Николаеве.

И это нужно было срочно начинать делать еще в 2014-м. Но никто даже не почесался!
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27.10.2021 10:07 Відповісти
 
 