Україна готова підписати новий контракт на транзит до Європи, але "Газпром" не відповідає, - Макогон

Україна готова підписати із російським "Газпромом" новий контракт на транзит газу до Європи. Але російська сторона не відповідає пропозиції.

Про це в інтерв'ю ТСН повідомив генеральний директор компанії "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) Сергій Макогон, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми наполегливо пропонуємо, якщо є зацікавленість американської та німецької сторін, вже зараз продовжити транзитний контракт - не чекаючи 2024 року. Можливість є. Хоча сьогодні ми готові підписати контракт на наступні 10-15 років з обсягом транзиту не менше ніж 45 млрд куб. м газу на рік", - сказав Макогон.

На питання, чи відмовляється це робити Росія, він відповів: "Скажімо так, не відповідає".

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