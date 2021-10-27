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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. Війська РФ 13 разів обстріляли позиції ЗСУ, застосовуючи артилерію, ПТРК та ВОГ-17, - штаб ОС

Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. Війська РФ 13 разів обстріляли позиції ЗСУ, застосовуючи артилерію, ПТРК та ВОГ-17, - штаб ОС

Минулої доби, 26 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, 6 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, біля Гранітного найманці чотири рази вели вогонь з артилерії калібру 122 мм.

Поблизу Новозванівки ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Крім цього, ділянки місцевості в районі цього населеного пункту потрапили під обстріл з артилерії калібру 122 мм.

Неподалік Троїцького противник вів вогонь з протитанкового ракетного комплексу.

В бік Кримського окупанти відкривали вогонь з артилерії калібру 122 мм.

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В напрямку Травневого найманці двічі обстріляли наші позиції з гранатометів різних систем.

Біля Зайцевого обстріл вівся зі станкових протитанкових гранатометів.

Позиції біля Луганського потрапили під обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Павлополя російсько-окупаційні війська задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям, ще один зазнав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я - задовільний.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну", - сказано у повідомленні.

У штабі також підкреслили, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

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"Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними зазначили у пресцентрі ОС.

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 27 жовтня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням артилерії калібру 122 мм.

Так, поблизу Гранітного окупанти здійснили обстріл з артилерії калібру 122 мм.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням", - додали у штабі.

Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. Війська РФ 13 разів обстріляли позиції ЗСУ, застосовуючи артилерію, ПТРК та ВОГ-17, - штаб ОС 01

Автор: 

обстріл (29195) поранення (2816) Донбас (22357) втрати (4447) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+8
Вечная и светлая память погибшему…….. Пусть покоится с миром……..
Родным и близким искренние соболезнования

Раненному - выздоровления и сил.
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27.10.2021 07:56 Відповісти
+6
Мочите их Байрактарами ! Слава Богу наступил переломный момент в войне. Если кто не понял. - Да. Кацапы ничего не смогут противопоставить. А мы можем их и безопасного расстояния уничтожать как тараканов. И это нужно делать ! Они еще не поняли,что они для нас теперь - тараканы беспомощные ))
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27.10.2021 07:55 Відповісти
+6
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27.10.2021 08:21 Відповісти
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Мочите их Байрактарами ! Слава Богу наступил переломный момент в войне. Если кто не понял. - Да. Кацапы ничего не смогут противопоставить. А мы можем их и безопасного расстояния уничтожать как тараканов. И это нужно делать ! Они еще не поняли,что они для нас теперь - тараканы беспомощные ))
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27.10.2021 07:55 Відповісти
Боюсь, что Вы не правы, говоря, что кацы нам ничего противопоставить не могут. Могут! У них уже сейчас есть на вооружении аналогичные "Байрактарам" ударные беспилотники, которые, взлетев с территории либо Ростовской, либо Воронежской областей, и не пересекая линии соприкосновения, - отбомбить наши позиции!
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27.10.2021 08:25 Відповісти
Даже если и так,то это будет уже явной поддержкой боевиков.А они утверждают,что не помогают им вооружением. И зачем беспилотники,если с самолетов им можно тоже самое было сделать ? Кстати они уже недавно вроде залетали на территорию луганской области. Непонятно,почему мы их не сбиваем. Имеем полное право охранять свое воздушное пространство.
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27.10.2021 08:41 Відповісти
почему не понятно- "просто надо перестать стрелять", что и выполняется...
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27.10.2021 09:57 Відповісти
Вечная и светлая память погибшему…….. Пусть покоится с миром……..
Родным и близким искренние соболезнования

Раненному - выздоровления и сил.
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27.10.2021 07:56 Відповісти
ЗЕбанда купляє лояльність ху%ла життями наших захисників. Ну а байрактар з імітаційним чи учбовим *********** то для піпла, мол "сматрите как я барюсь.."
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27.10.2021 08:03 Відповісти
Ну так применили же Байрактар. И очень удачно.Это прогресс в сравнении ,что было.
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27.10.2021 08:10 Відповісти
этот прогресс достигался долгих 7 лет
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27.10.2021 09:55 Відповісти
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27.10.2021 08:05 Відповісти
нинада отвечать-это они провоцируют
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27.10.2021 08:14 Відповісти
та нада ваще перестать стрилять (цитата найвелиснейшего лидера...)
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27.10.2021 08:20 Відповісти
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27.10.2021 08:21 Відповісти
царствіє небесне загиблим захисникам нашої Вітчизни
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27.10.2021 09:53 Відповісти
Интересно, как они отвечали из калашей на обстрелы арты?
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27.10.2021 09:09 Відповісти
Это должно быть самой топовой новостью на всех сайтах всех СМИ Украины, что все помнили, что в стране ВОЙНА - это важнее, чем строительство, т к гибнут и страдают люди и наша земля.
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27.10.2021 09:52 Відповісти
 
 