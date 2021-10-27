Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. Війська РФ 13 разів обстріляли позиції ЗСУ, застосовуючи артилерію, ПТРК та ВОГ-17, - штаб ОС
Минулої доби, 26 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, 6 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, біля Гранітного найманці чотири рази вели вогонь з артилерії калібру 122 мм.
Поблизу Новозванівки ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Крім цього, ділянки місцевості в районі цього населеного пункту потрапили під обстріл з артилерії калібру 122 мм.
Неподалік Троїцького противник вів вогонь з протитанкового ракетного комплексу.
В бік Кримського окупанти відкривали вогонь з артилерії калібру 122 мм.
В напрямку Травневого найманці двічі обстріляли наші позиції з гранатометів різних систем.
Біля Зайцевого обстріл вівся зі станкових протитанкових гранатометів.
Позиції біля Луганського потрапили під обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Поблизу Павлополя російсько-окупаційні війська задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.
"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям, ще один зазнав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я - задовільний.
Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну", - сказано у повідомленні.
У штабі також підкреслили, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
"Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними зазначили у пресцентрі ОС.
Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 27 жовтня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням артилерії калібру 122 мм.
Так, поблизу Гранітного окупанти здійснили обстріл з артилерії калібру 122 мм.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням", - додали у штабі.
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