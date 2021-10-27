Нульовий раунд імунізації дітей від поліомієліту запустили на Рівненщині, - головний санлікар Кузін

На Рівненщині запустили нульовий раунд імунізації дітей від поліомієліту у зв'язку з реєстрацією випадку вакциноспорідненого поліовіруса типу 2.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на пресконференції в "Укрінформі" розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"З приводу ситуації, яка трапилася в Рівненській області, в Україні був зарестрований випадок вакциноспорідненого поліовірусу типу 2. Ці результати були підтверджені національною референс-лабораторією ВООЗ. Відповідно відбулося засідання комісії ТЕБ та НС на рівні Рівненської області, де було оголошено надзвичайну ситуацію біологічного характеру обласного рівня. По інструкціям, якими зараз керується уряд, було запущено нульовий раунд імунізації дітей на рівні області, який необхідний для того, що захистити дітей від поліовірусу", - сказав Кузін.

За його словами, нині проводиться епідеміологічне розслідування, працюють дві команди на рівні Рівненської та Закарпатської областей, МОЗ очікує на результати лабораторних досліджень на рівні цих областей.

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"У цих областях ми наголошуємо на посиленні рутинної імунізації дітей віком до 1 року інактивованою поліовакциною, а також охоплення дітей інших вікових груп. Також проводяться зустрічі з батьками, які відмовляються від щеплень, для того, щоб переконати їх або надати достовірну інформацію про те, що таке поліомієліт, як він перебігає, які є ризики. І також проводиться обстеження контактних осіб, які мешкали в одній родині, щоб зробити певні висновки", - розповів він.

Головний держсанлікар поінформував, що після проведення епідрозслідування буде ухвалено рішення про проведення турової імунізації дитячого населення.

Як повідомлялося, 6 жовтня був зареєстрований випадок інфікування поліомієлітом невакцинованої 17-місячної дитини в Рівненській області. За даними МОЗ, лише 59% дітей першого року життя вакциновані від поліомієліту згідно з національним календарем щеплень.

Поліомієліт — гостра інфекційна хвороба, зумовлена поіловірусом, яка спричиняє інвалідність і є небезпечною для життя. Поліовірус передається від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше через брудні руки, інфіковану їжу, воду, та розмножується в кишківнику. Параліч — найважчий симптом, пов’язаний із поліомієлітом, оскільки він може призвести до постійної інвалідності та смерті. Єдиний спосіб убезпечитися від наслідків хвороби — це вакцинація, оскільки специфічного лікування не існує.