В Україні за добу від COVID-19 померли 692 особи, зафіксовано 22 574 нові випадки зараження, 11 593 особи одужали
В Україні зафіксовано 22 574 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 27 жовтня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"Новий рекорд щеплень: за добу вакциновано понад 291 тис. українців!"
За добу 26 жовтня в Україні:
зафіксовано 22 574 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 532, медпрацівників – 399);
291 293 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 212 013 людей, повністю імунізовані - 79 280 людей.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 5 925 осіб;
- летальних випадків – 692;
- одужало – 11 593 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 825 733 особи;
- одужало – 2 401 705 осіб;
- летальних випадків – 65 628;
- проведено ПЛР-тестувань – 14 154 508.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 9363493 особи, з них отримали одну дозу - 9363491 особа, повністю імунізовані і отримали дві дози - 7138082 людини (з них дві людини отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 16 501 573 щеплення.
94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані", - розповіли в МОЗ.
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https://mignews.com/news/health/covid-v-izraile-810-zarazhennyh-279-v-tyazhelom-sostoyanii.html
В курортном Моршине на Львовщине, который весной принял участие в эксперименте Минздрава по массовой вакцинации для выработки коллективного иммунитета, ни один больной коронавирусом не нуждается в госпитализации.
Об этом сообщил городской голова Моршина Руслан Ильницкий, информирует со ссылкой наhttps://www.ukrinform.ru/rubric-regions/3339071-eksperiment-minzdrava-v-vakcinirovannom-morsine-net-gospitalizirovannyh-s-covid19.html Укринформ.
"По состоянию на сегодня в Моршине всего 22 человека имеют COVID-19 (это не новые случаи, которые фиксируют в сутки, а суммарное количество по состоянию на 26 октября. - Ред.), из них 8 вакцинированных, но ни один человек не находится в больнице. Если летом у нас не было ни одного больного человека, то с появлением "Дельта"-штамма имеем такую тенденцию. Но за весь этот период ни один больной не был госпитализирован. Болеют в легкой и средней форме, поэтому лечатся дома на самоизоляции", - отметил Ильницкий.
Городской голова делится, что ожидания от массовой вакцинации у них были несколько больше: надеялись, что люди вообще не будут болеть. Но, по его словам, во время предыдущей волны коронавируса, которая была в марте, в Моршине госпитализированных в тяжелых состояниях было очень много, случались и летальные случаи.
"Эксперимент удался по разным подходам, поскольку госпитализированных нет. И если говорить об экономическом факторе, потому что это тоже была наша мотивация, когда обращались в Минздрав, то все лето и сейчас у нас есть отдыхающие, санатории работают на полную мощность. По требованиям, предъявляемым в Украине, все работники санаториев вакцинированы на 90-100%, поэтому этот эксперимент нам существенно помог выйти из экономически пандемического кризиса. У нас было выполнение бюджета в апреле 50%, теперь 86-87%", - добавил Ильницкий.
Вакцинированные от COVID реже умирают от других заболеваний
Центр по контролю и профилактике заболеваний США представил отчет, в котором утверждается, что люди, вакцинированные от коронавируса, реже умирают от причин, несвязанных с COVID.
Исследование провел Стэнли Сю из Kaiser Permanente в Южной Калифорнии. Ему удалось выяснить, что у тех, кто получил две дозы любой вакцины, уровень смертности ниже, чем у тех, кто получил только одну дозу.
"В период с декабря 2020 года по июль 2021 года было проведено когортное исследование среди примерно 11 миллионов человек. После стандартизации показателей смертности по возрасту и полу это исследование показало, что у реципиентов вакцины против COVID-19 смертность, не связанная с COVID-19, ниже, чем у невакцинированных лиц", - говорится в отчете.
Более того, исследование показало, что у привитых вакцинами Pfizer-BioNTech и Moderna вероятность смерти ниже, чем у людей, вакцинированных препаратом Johnson & Johnson. Так, у привитых Pfizer вероятность умереть от причин, несвязанных с коронавирусом, на 34% ниже, чем у тех, кто не был вакцинирован.
Данное исследование еще раз подтвердило, что вакцины безопасны для использования и эффективны против коронавируса.
По факту, зелох и его опг, бросили решения проблемы на самотек. Т.е как такой власти в стране нет! Если толпа актеров на Банковой, которые низачто не отвечают и ничего не решают в стране.
После эксперимента Минздрава по массовой вакцинации в Моршине нет ни одного госпитализированного с COVID-19, - мэр Ильницкий
В курортном Моршине на Львовщине, который весной принял участие в эксперименте Минздрава по массовой вакцинации для выработки коллективного иммунитета, ни один больной коронавирусом не нуждается в госпитализации.
Об этом сообщил городской голова Моршина Руслан Ильницкий, информирует https://www.ukrinform.ru/rubric-regions/3339071-eksperiment-minzdrava-v-vakcinirovannom-morsine-net-gospitalizirovannyh-s-covid19.html Укринформ.
"По состоянию на сегодня в Моршине всего 22 человека имеют COVID-19 (это не новые случаи, которые фиксируют в сутки, а суммарное количество по состоянию на 26 октября. - Ред.), из них 8 вакцинированных, но ни один человек не находится в больнице. Если летом у нас не было ни одного больного человека, то с появлением "Дельта"-штамма имеем такую тенденцию. Но за весь этот период ни один больной не был госпитализирован. Болеют в легкой и средней форме, поэтому лечатся дома на самоизоляции", - отметил Ильницкий.
Городской голова делится, что ожидания от массовой вакцинации у них были несколько больше: надеялись, что люди вообще не будут болеть. Но, по его словам, во время предыдущей волны коронавируса, которая была в марте, в Моршине госпитализированных в тяжелых состояниях было очень много, случались и летальные случаи.
"Эксперимент удался по разным подходам, поскольку госпитализированных нет. И если говорить об экономическом факторе, потому что это тоже была наша мотивация, когда обращались в Минздрав, то все лето и сейчас у нас есть отдыхающие, санатории работают на полную мощность. По требованиям, предъявляемым в Украине, все работники санаториев вакцинированы на 90-100%, поэтому этот эксперимент нам существенно помог выйти из экономически пандемического кризиса. У нас было выполнение бюджета в апреле 50%, теперь 86-87%", - добавил Ильницкий.
Так что завтра ждем очередной антирекорд.
За Зе, как дела? Зробили це разом?
https://www.medicaldaily.com/we-might-need-annual-covid-19-booster-shots-moderna-chair-says-463123
увы, от этой заразы не бывает 100%-г иммунитета, ни после болезни ни после вакцинации.
Спасибо, производители поставили невысокую цену на вакцины - всего 10 баксов при закупке, и государства закупили за счет бюджета. Вакцины ЕСТЬ. И от того чтобы не загреметь в больницу и тем более умереть - они ЭФФЕКТИВНЫ.
После эксперимента Минздрава по массовой вакцинации в Моршине нет ни одного госпитализированного с COVID-19, - мэр Ильницкий
В курортном Моршине на Львовщине, который весной принял участие в эксперименте Минздрава по массовой вакцинации для выработки коллективного иммунитета, ни один больной коронавирусом не нуждается в госпитализации.
Об этом сообщил городской голова Моршина Руслан Ильницкий, информирует https://www.ukrinform.ru/rubric-regions/3339071-eksperiment-minzdrava-v-vakcinirovannom-morsine-net-gospitalizirovannyh-s-covid19.html Укринформ.
"По состоянию на сегодня в Моршине всего 22 человека имеют COVID-19 (это не новые случаи, которые фиксируют в сутки, а суммарное количество по состоянию на 26 октября. - Ред.), из них 8 вакцинированных, но ни один человек не находится в больнице. Если летом у нас не было ни одного больного человека, то с появлением "Дельта"-штамма имеем такую тенденцию. Но за весь этот период ни один больной не был госпитализирован. Болеют в легкой и средней форме, поэтому лечатся дома на самоизоляции", - отметил Ильницкий.
Городской голова делится, что ожидания от массовой вакцинации у них были несколько больше: надеялись, что люди вообще не будут болеть. Но, по его словам, во время предыдущей волны коронавируса, которая была в марте, в Моршине госпитализированных в тяжелых состояниях было очень много, случались и летальные случаи.
"Эксперимент удался по разным подходам, поскольку госпитализированных нет. И если говорить об экономическом факторе, потому что это тоже была наша мотивация, когда обращались в Минздрав, то все лето и сейчас у нас есть отдыхающие, санатории работают на полную мощность. По требованиям, предъявляемым в Украине, все работники санаториев вакцинированы на 90-100%, поэтому этот эксперимент нам существенно помог выйти из экономически пандемического кризиса. У нас было выполнение бюджета в апреле 50%, теперь 86-87%", - добавил Ильницкий.
https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/consensus-reached-astounding-91-clinical-research-studies-confirmed-natural-immunity-provides-not-better-protection-virus-covid-19-vaccines-infection-rate-rema/
Вы думаете, что Порошенко смог бы лучше убедить людей вакцинироваться? да фиг там. Он не смог даже убедить этих идиотов за него голосовать.
А друге, Бог в поміч тим самогубцям, мені не шкода тих хто зробив свій свідомий вибір.