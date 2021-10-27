В Україні за добу від COVID-19 померли 692 особи, зафіксовано 22 574 нові випадки зараження, 11 593 особи одужали

В Україні зафіксовано 22 574 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 27 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"Новий рекорд щеплень: за добу вакциновано понад 291 тис. українців!"

За добу 26 жовтня в Україні:

зафіксовано 22 574 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 532, медпрацівників – 399);

291 293 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 212 013 людей, повністю імунізовані - 79 280 людей.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 5 925 осіб;

летальних випадків – 692;

одужало – 11 593 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 825 733 особи;

одужало – 2 401 705 осіб;

летальних випадків – 65 628;

проведено ПЛР-тестувань – 14 154 508.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 9363493 особи, з них отримали одну дозу - 9363491 особа, повністю імунізовані і отримали дві дози - 7138082 людини (з них дві людини отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 16 501 573 щеплення.

94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані", - розповіли в МОЗ.





