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Новини Коронавірус і карантин
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Україна – у трійці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Україна – у трійці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 27 жовтня у світі зареєстрували 427 713 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 7 552 особи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 245 287 597 випадків інфікування, з них 427 713 лише минулої доби.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померло вже 4 978 828 осіб, з них 7 552 за минулу добу.

Україна – у трійці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу та вилікувалися 222,3 млн осіб.

Також читайте: Україна - на другому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна – у трійці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 6-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 4-ту, за летальними випадками – 3-тю та 2-гу позицію відповідно.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров
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27.10.2021 08:25 Відповісти
+3
О,дурне зверху уже на зміні)
Щось України в таблиці не бачу на 3 місці.
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27.10.2021 08:29 Відповісти
+3
UK - не сама велика країна, як по території, так і по населенню. Острівок практично. І майже вся вакцинована. І перевакцинована.
І шош такоє?
І кто ета здєлал? (с)
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27.10.2021 08:39 Відповісти
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Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров
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27.10.2021 08:25 Відповісти
Хоть где-то мы первые
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27.10.2021 08:45 Відповісти
Нема коштів на кисень, зате на дорогах відмиємо не хило.
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27.10.2021 09:37 Відповісти
https://hromadske.ua/ru/posts/bolee-98-gospitalizirovannyh-s-covid-19-v-ukraine-nevakcinirovany https://hromadske.ua/ru/posts/bolee-98-gospitalizirovannyh-s-covid-19-v-ukraine-nevakcinirovany


"Более 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине не были вакцинированы"

Всё лето и половину осени можно было свободно вакцинироваться чем хочешь. И кто оленям доктор, что они проволынили с этим делом?
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27.10.2021 10:12 Відповісти
не попади в 2%, или на грязную партию, а то смешно будет
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27.10.2021 10:14 Відповісти
А 2% - это купившие сертификат
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27.10.2021 10:16 Відповісти
Простим людям разрешили вакцинироваться только с конца Июля! Так что большую часть лета вакцина была недоступна...
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27.10.2021 10:55 Відповісти
Уже в ИЮНЕ всем предлагали приехать прямо в офис и без очереди вакцинировать ФАЙЗЕРОМ. Бесплатно.
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27.10.2021 10:57 Відповісти
тока эффективность вакцин в плане госпитализации тоже далеко не 100%, так что смотри чтобы тебе сюрприз не был, бумерангом за твои ёрничия
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27.10.2021 10:13 Відповісти
Да - эффективность 98%
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27.10.2021 10:14 Відповісти
нет
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27.10.2021 10:15 Відповісти
Да
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27.10.2021 10:15 Відповісти
неа
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27.10.2021 10:16 Відповісти
Докажи
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27.10.2021 10:17 Відповісти
читай гугл. также зависит одной или двумя дозами, какой вакциной, сколько прошло времени от вакцинации и тд. так что зря ты себе возомнил что схватил вирус за бороду )
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27.10.2021 10:21 Відповісти
я уже не говорю про новые штаммы
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27.10.2021 10:21 Відповісти
Хе-хе.

https://hromadske.ua/ru/posts/bolee-98-gospitalizirovannyh-s-covid-19-v-ukraine-nevakcinirovany https://hromadske.ua/ru/posts/bolee-98-gospitalizirovannyh-s-covid-19-v-ukraine-nevakcinirovany


"Более 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине не были вакцинированы"
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27.10.2021 10:21 Відповісти
ага, зеленые отчитываются об эффективности своей вакцинации... кому-кому, а им верим ))
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27.10.2021 10:23 Відповісти
Докажи, что не 98%
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27.10.2021 10:29 Відповісти
Анализ показал, что эффективность вакцины в предотвращении госпитализации и смерти оставалась высокой - 90% в течение как минимум шести месяцев, даже против очень заразного «Дельта»-варианта коронавируса.

Эффективность вакцины против варианта «Дельта» составила 93% после первого месяца, снизившись до 53% через четыре месяца. Против других вариантов коронавируса эффективность снизилась до 67% с 97%.

Reuters с ссылкой на Lancet

и это Pfizer, у остальных похуже, я не говорю уже про короноваки...
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27.10.2021 10:36 Відповісти
А реальность показала, что при правильном подходе к вакцинации госпитализированных с КОВИДом вообще может быть НОЛЬ, и это в Украине

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27.10.2021 10:39 Відповісти
кончай постить "доказательства" от действующих властей, они поют что им скажут в рамках вешанья лапши на уши населению
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27.10.2021 10:41 Відповісти
А ты докажи, что они врут Сколько госпитализированных с КОВИДом в Моршине на сегодняшний день?
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27.10.2021 10:42 Відповісти
более свежих данных на их сайтах не нашел, но в марте

Стрийський: 64

Бортники - 1, Гніздичів - 1, Жидачів - 4, Іванівці - 1, Млиниська - 1, Піддністряни - 1, Ходорів - 2, Демня - 1, Дроговиж - 3, Миколаїв - 8, Ричагів - 1, Розвадів - 1, Тростянець - 1, Моршин - 1, Стрий -28, Баня Лисовицька - 2, Дашава - 2, Добрівляни - 2, Дуліби - 1, Лисовичі - 1, Угерсько - 1

смотри как интересно, почти везде по 1 человеку, так же как и в моршин который впереди планеты всей вакцинации... так что по статистике которую дают власти хрен ты чего узнаешь. или всех больных везут во львов и тем более не понятно при чем тут вакцинация в моршине. и 98% от 1 человека это сколько )
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27.10.2021 11:28 Відповісти
Ты сам доказал, что они не врут
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27.10.2021 11:37 Відповісти
это как раз доказывает что они врут, что причиной всему высокая вакцинация якобы в моршине. почему в других пунктах и без вакцинации 1 человек?
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27.10.2021 11:40 Відповісти
Ты ж не дал линков на инфу (кто источник, дата, на которую актуальна информация, и т.п.) - это просто текст, который ты сам накропал. Тебе и отвечать на свой вопрос
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27.10.2021 11:42 Відповісти
и рассуждать можно только имея достоверную информацию что по чем куда и когда... а эти данные что они говорят в новостях - полная туфта чтобы делать какие-то выводы
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27.10.2021 11:42 Відповісти
Ты даже не рассуждаешь, а занимаешься домыслами и конспирологией. "Выковыриваешь факты из носа" и на этом пытаешься строить логические цепочки. Кстати, в медицине довольно хорошо описаны и симптомы, диагнозы и способы лечения пациентов, которые начинают строить свои логические рассуждения на основании мнимых фактов
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27.10.2021 11:57 Відповісти
я то хоть рассуждаю, а ты оперируешь "фактами" которые тебе вложили в/на уши )
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27.10.2021 12:02 Відповісти
Ты выдумываешь и отнекиваешься. Никакими фактами не оперируешь от слова совсем.
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27.10.2021 12:07 Відповісти
а в медицине описаны случат когда человек лезет в каждую ему и первый тулит пост про антиваксеров? )
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27.10.2021 12:03 Відповісти
Можешь пожаловаться в СпортЛотто
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27.10.2021 12:08 Відповісти
тебя забыл спросить )
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27.10.2021 12:09 Відповісти
Как вспомнишь - спрашивай
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27.10.2021 12:09 Відповісти
О,дурне зверху уже на зміні)
Щось України в таблиці не бачу на 3 місці.
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27.10.2021 08:29 Відповісти
Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Источник:
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27.10.2021 08:40 Відповісти
Потому что это не таблица смертоности. а так как за вчера померло 700 человек, то по смертям на 3 месте. Но тебе похер же
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27.10.2021 08:42 Відповісти
Це не мені похєр, а редакторам, які прикріпили табличку,що не відповідає основній тезі статті
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27.10.2021 12:26 Відповісти
9 процентов умерших в мире, в Украине. Зеленые устроили геноцид. Чтобы не платить пенсии. Может программа ермаков и коломойских об истреблении населения. У Бени есть редкие ископаемые ему нах никто не нужен
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27.10.2021 08:39 Відповісти
Завтра утром 26.10.2021 Коломойский может получить решение суда про выемку из Нафтогаза 9 миллиардов кубов газа - половины всего что у нас есть в хранилищах. А если приватовцы дожали нафтогазовцев на подписание нужных им сверок, то Беня заберёт 15 ярдов, а это почти все что есть у Украины на зиму.....
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27.10.2021 09:13 Відповісти
Ничего он не получит , но как не поорать "зрада"!!! с утра ?
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27.10.2021 09:16 Відповісти
UK - не сама велика країна, як по території, так і по населенню. Острівок практично. І майже вся вакцинована. І перевакцинована.
І шош такоє?
І кто ета здєлал? (с)
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27.10.2021 08:39 Відповісти
Какая-нибудь Венесуэла на бумаге имеет неплохие показатели. Ведь если людей не тестировать или в статистику писать что угодно, кроме ковида, то и ковида у них нет, правда?
Как ты думаешь, свежая мутация ковида обнаружена в Англии потому, что она там возникла или потому, что у них высокий уровень диагностики и медицины в целом?
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27.10.2021 11:43 Відповісти
У зе-упырей оказывается хорошо получается одно - истреблять собственный народ
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27.10.2021 08:40 Відповісти
Є й інша країна. Одна з найбільших за територією і найбільша за населенням.
Де вона в цьому списку??
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27.10.2021 08:41 Відповісти
Хуже не будет?! Каждый день около тысячи украинцев отправляются на тот свет.!
Где остатки мозга у оставшиеся 25% избирателей афериста Коломойского Зеленского???
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27.10.2021 08:42 Відповісти
природний відбір у всій красі
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27.10.2021 09:01 Відповісти
Так бубачка ще торік хвастався: "ми чемпіони по коронавірусу"!
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27.10.2021 09:03 Відповісти
Отличньій пример : курортньій городок Моршин , где местньіе власти провели вакцинацию населения на уровне Израиля. Ни одного случая госпитализации с тяжелой формой КОВИД !
Антиваксерьі , ау !!!
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27.10.2021 09:19 Відповісти
В мене у Моршині купа знайомих. Вони всі плюються від того фейку. Бо хворіють і помирають, як всі нормальні люди. Крім того, багато не вакцинувалось і не мають жодного бажання.
Інша справа, що в місцеву лікарню наказали ковідних не приймати, а їздять в Долину, Стрий або до Львова. Кому що по кишені.
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27.10.2021 10:00 Відповісти
- бот-бомжара з паРаші
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27.10.2021 10:42 Відповісти
Вам ідіотам темники пишуть такі самі дебіли, як ви.
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27.10.2021 13:58 Відповісти
Текст по дебильному написан
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27.10.2021 09:21 Відповісти
ну хоть в чём то мы чемпионы
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27.10.2021 09:23 Відповісти
Чомусь виробники вакцин не дають жодних гарантій, чомусь після вакцинацій люди мруть точно так, чомусь на центральних українських каналах - медики, політики та інші відкрито сумніваються в сенсі вакцинації, і ще багато всього подібного.( А захворюваність реально зростає! !)
У мене одного напрошується висновок, що це все влаштований геноцид у світовому масштабі?
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27.10.2021 09:38 Відповісти
хотел конечно пообщаться с Вами но с кашей в Вашей голове уже ничего не сделаешь.
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27.10.2021 09:47 Відповісти
Запитав нещодавно у лікаря, якого особисто знаю багато років з приводу вакцинування, так він мені сказав, що тільки вийшов на роботу - більше місяця хворів. Захворів наступного дня після щеплення (файзер, потім дізнався). Він категорично проти вакцинування. Каша в голові((:
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27.10.2021 10:08 Відповісти
мені не важко сказати ще раз:
коли читаю Ваші рядки я навіть не бачу логічного звязку між тезами.
каша, повна каша

і дуже велика прогалина в медичних та хімічних знаннях, дуже великий пласт науки пройшов мимо Вас.
нажаль
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27.10.2021 13:08 Відповісти
Ваша відповідь дуже схожа на те як розмовляють на зупинках автобусів та балакають між собою і виглядає це так:

он позавтора кум сусіди чув в маогазині що гроші відмінять, побіг додому а мимо авто проїхала зі старими номерами, такі уже вілучили в 80му році, тоді Висоцький помер, а в нього була іномарка, Мерседес, кляті німці, до цих пір згадую війну, Гітлер собака здох и так треба, отрава була ціанід, запах на мигдаль похожа, а мигдаль не росте в наших краях....

і так далі по списку.
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27.10.2021 13:13 Відповісти
ви подумайте на що схожа ваша відповідь - на відповідь людини, що ******** злочинному режиму
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29.10.2021 09:38 Відповісти
знаете на что похож Ваш ответ?
чилийская хунта, израильская военщина, вашингтонские ястребы, иноагенты, зрада, русофобЪ, русофилЪ, порохоботы, зелень, американские печеньки и так далее по списку

каша, каша, каша в голове.............
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31.10.2021 10:49 Відповісти
Полумяний привіт ЗЕйорікам
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27.10.2021 10:01 Відповісти
вообще то. если пересчитать на численность населения, то первое место в мире
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27.10.2021 11:30 Відповісти
В 2019 в Украине в среднем от сердечно-сосудистых заболеваний умирало по 1100 человек. Сейчас от ковида умирает по 700. Это на сегодня вторая по частоте причина смерти украинцев, смертность от всех видов онкологии она обогнала более, чем в 2 раза. При увеличении заболеваемости на 30% медсистема захлебнется полностью и у ковида есть все шансы выйти на первое место.
Антиваксеры, вы рады такой перспективе?
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27.10.2021 11:51 Відповісти
 
 