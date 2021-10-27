Україна – у трійці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 27 жовтня у світі зареєстрували 427 713 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 7 552 особи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 245 287 597 випадків інфікування, з них 427 713 лише минулої доби.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померло вже 4 978 828 осіб, з них 7 552 за минулу добу.

Побороли хворобу та вилікувалися 222,3 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 6-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 4-ту, за летальними випадками – 3-тю та 2-гу позицію відповідно.