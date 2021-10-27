Україна – у трійці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 27 жовтня у світі зареєстрували 427 713 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 7 552 особи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
За даними центру, у світі зафіксували 245 287 597 випадків інфікування, з них 427 713 лише минулої доби.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померло вже 4 978 828 осіб, з них 7 552 за минулу добу.
Побороли хворобу та вилікувалися 222,3 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.
Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 6-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 4-ту, за летальними випадками – 3-тю та 2-гу позицію відповідно.
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"Более 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине не были вакцинированы"
Всё лето и половину осени можно было свободно вакцинироваться чем хочешь. И кто оленям доктор, что они проволынили с этим делом?
https://hromadske.ua/ru/posts/bolee-98-gospitalizirovannyh-s-covid-19-v-ukraine-nevakcinirovany https://hromadske.ua/ru/posts/bolee-98-gospitalizirovannyh-s-covid-19-v-ukraine-nevakcinirovany
"Более 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине не были вакцинированы"
Эффективность вакцины против варианта «Дельта» составила 93% после первого месяца, снизившись до 53% через четыре месяца. Против других вариантов коронавируса эффективность снизилась до 67% с 97%.
Reuters с ссылкой на Lancet
и это Pfizer, у остальных похуже, я не говорю уже про короноваки...
Стрийський: 64
Бортники - 1, Гніздичів - 1, Жидачів - 4, Іванівці - 1, Млиниська - 1, Піддністряни - 1, Ходорів - 2, Демня - 1, Дроговиж - 3, Миколаїв - 8, Ричагів - 1, Розвадів - 1, Тростянець - 1, Моршин - 1, Стрий -28, Баня Лисовицька - 2, Дашава - 2, Добрівляни - 2, Дуліби - 1, Лисовичі - 1, Угерсько - 1
смотри как интересно, почти везде по 1 человеку, так же как и в моршин который впереди планеты всей вакцинации... так что по статистике которую дают власти хрен ты чего узнаешь. или всех больных везут во львов и тем более не понятно при чем тут вакцинация в моршине. и 98% от 1 человека это сколько )
Щось України в таблиці не бачу на 3 місці.
І шош такоє?
І кто ета здєлал? (с)
Как ты думаешь, свежая мутация ковида обнаружена в Англии потому, что она там возникла или потому, что у них высокий уровень диагностики и медицины в целом?
Де вона в цьому списку??
Где остатки мозга у оставшиеся 25% избирателей афериста Коломойского Зеленского???
Антиваксерьі , ау !!!
Інша справа, що в місцеву лікарню наказали ковідних не приймати, а їздять в Долину, Стрий або до Львова. Кому що по кишені.
У мене одного напрошується висновок, що це все влаштований геноцид у світовому масштабі?
коли читаю Ваші рядки я навіть не бачу логічного звязку між тезами.
каша, повна каша
і дуже велика прогалина в медичних та хімічних знаннях, дуже великий пласт науки пройшов мимо Вас.
нажаль
он позавтора кум сусіди чув в маогазині що гроші відмінять, побіг додому а мимо авто проїхала зі старими номерами, такі уже вілучили в 80му році, тоді Висоцький помер, а в нього була іномарка, Мерседес, кляті німці, до цих пір згадую війну, Гітлер собака здох и так треба, отрава була ціанід, запах на мигдаль похожа, а мигдаль не росте в наших краях....
і так далі по списку.
чилийская хунта, израильская военщина, вашингтонские ястребы, иноагенты, зрада, русофобЪ, русофилЪ, порохоботы, зелень, американские печеньки и так далее по списку
каша, каша, каша в голове.............
Антиваксеры, вы рады такой перспективе?