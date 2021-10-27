Зеленський вніс низку змін до указу щодо відбору кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ від України

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу "Про конкурс з відбору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України" (ЄСПЛ).

Відповідний указ №550/2021 оприлюднено на сайті Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Внести до Указу Президента України від 19 лютого 2021 року № 63 "Про конкурс із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України" такі зміни", - йдеться у документі.

У документі наголошується, що зміни стосуються ст.2, якою затверджується новий персональний склад конкурсної комісії щодо відбору кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ від України.

Також зміни внесено до ст.4 та Положення про проведення конкурсу з відбору кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ від України.

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Зокрема зазначається, що формою роботи конкурсної комісії є засідання, яке є правомочним за умови присутності на ньому більшості від складу конкурсної комісії.

Крім того, член конкурсної комісії має право брати участь у засіданні та ухваленні рішень конкурсної комісії у віддаленому режимі з використанням електронних засобів відеозв'язку.

Як зазначається, рішення конкурсної комісії ухвалюється шляхом відкритого голосування більшістю голосів від її складу. За рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Згідно з указом, рішення конкурсної комісії оформляє протокол, який підписує голова конкурсної комісії.

Указ набирає чинності з дня опублікування.

Повний текст документа доступний за посиланням.