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За тиждень в Україні буде до 30 тис. нових випадків COVID-19, - прогноз НАН
За тиждень в Україні можуть фіксувати до 30 тисяч нових випадків коронавірусу за добу.
Про це йдеться у прогнозі вчених Національної академії наук (НАН), інформує Цензор.НЕТ.
"Поточна хвиля в Україні, на жаль, і надалі наростатиме", - наголошують вчені.
Середня кількість нових виявлень в Україні збільшилася до 20 411 осіб на день, середня кількість летальних випадків становить 513 смертей на день у середньому за останній тиждень.
Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме:
Топ коментарі
+5 юрий П #410481
показати весь коментар27.10.2021 09:34 Відповісти Посилання
+5 Антип61
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Аби не пережали.
https://moz.gov.ua/article/news/viznacheno-perelik-likaren-dlja-gospitalizacii-pacientiv-z-covid-19
я тебе не собираюсь ничего доказывать,приедь посмотри.
а во вторых если я не знаю за Киев,то я не строю из себя знатока со списками!
https://moz.gov.ua/article/news/viznacheno-perelik-likaren-dlja-gospitalizacii-pacientiv-z-covid-19
А это Вам ещё раз.... А может **житель Борисполя** ...не видящий скорых в своём окне даже не знает... где этот сказочный Борисполь.???))
но для тебя,шизоид,я ещё раз повторю-ковидное отделение у нас есть,а на твой список мне насрать.
Принаймні, з початку осені цього року.
Чіткий взаємозв'язок. І тільки ті, хто ніяк не може шніфти роззути, цього не бачать.
Надурняка хотів закинути, чи сам не догнав?
https://www.newsroom.kh.ua/news/privitye-lyudi-ne-prosto-massovo-boleyut-massovo-umirayut-immunolog
- Покличте лікаря!
Прийшов лікар Той просить:
- Зробіть мені вакцинацію!
- Та Ви що! Яка вакцинація?! Пізно робить її! У вас легені ледь-ледь працюють!
- Лікарю! От 5 штук баксів! Зробіть , що я прошу!
Ну лікар подумав та й погодився Укололи Хворий питає:
- Ну що? Я тепер вакцинований?
- Так! Тільки скажіть - на біса Вам це потрібно?
- А от умру я і на одного вакцинованого стане менше!
"До уваги всіх "антиваксерів"!!!
Христом-богом молимо - продовжуйте відстоювать свою позицію стосовно вакцинації від "КОВІД-19"...
Цим ви врятуєте нашу країну від шаленої кількості дегенератів , що заполонили суспільство!
Нам потрібна здорова в психічному плані нація , що не голосуватиме за естрадних "блазнів"!
Наперед дякуємо! Земля вам пухом... "
Треба взагалі перестати надавати будь які медичні послуги не вакцинованим . Тоді всі швиденько вакцинуються і проблема зникне .
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,173952,27737104,bardzo-krytyczny-wzrost-zakazen-w-listopadzie-dr-cholewinska-szymanska.html
Там же выборы! Поэтому не удивляйтесь, что 1 ноября он окажется в красной зоне, может чуть позже, но не ранее 31 октября.
Победитель уже известен, это Игорь Терехов, что брехал в очи, что Кернес жив, он с ним активно общается, в то время, как тот уже неделю лежал в коме.
Не выбирайте брехунов, украинцы!
Что-то эта таблица прогнозов больше расписание напоминает...
куда их только класть? ведь больницы переполнены (только в телевизоре) в коридорах лежат невидимые пациенты
как боятся, как злятся, как выкручиваются, чтобы не была известна правда
не больница, а змеиное кубло! полупустое кубло
- Та ні. Нехай розносять короновірус у своїх сім'ях.