Турчинов закликав українців допомогти зі збором коштів на заставу для генерала Павловського: Я вже зробив переказ
"Справа громад" закликає українців допомогти у зборі коштів для внесення застави за бойового генерала Ігоря Павловського.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці розповів виконувач обов’язків Президента України, Голова Верховної Ради України у 2014 році, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов, передає Цензор.НЕТ.
"Громадська організація ГО Справа Громад організувала збір коштів, щоб викупити бойового генерала Ігоря Павловського, який вже четвертий місяць знаходиться в заручниках у "зеленого" режиму", - повідомив він.
"В той час, коли київські суди випускають за копійчані застави або і взагалі без них – корупціонерів, зрадників та заколотників, Ігорю Павловському, який мешкає з родиною в орендованій квартирі, виставили суму застави за сфабрикованою справою пів мільярда, яку "поблажливо" через три місяці зменшили до 18 млн. У ветерана війни, який отримав інвалідність під час бойових дій, немає таких коштів. Але я вірю, що ми можемо їх зібрати. Я вже зробив перерахунок на викуп Павловського і прошу всіх, хто з ним воював, кого він захищав у 2014 році, по можливості, підтримати генерала!" - закликав Турчинов і перепостив оголошення про збирання коштів від "Справи громад".
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У ветерана войны, получившего инвалидность во время боевых действий, нет таких средств."
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А в прастого_парня Зєлі, який бігав від повісток, мільярди в офшорах і будинки, квартири в Україні, Британії, Грузії, Ізраілі, Іспанії.
Могу фамилии назвать.
Я офицер запаса.
Мало вас Порох драл, ой мало
Не мог поверить что человек может не понимать элементарщины, что своих нужно поддерживать.
с другой стороны как Турчинов мог обороняться если единственный человек который готов был умереть за Крым в это время отплясывал на сцене и готовился к концерту в Горловке
"Ясная вещь свою лепту внесет и Петр Порошенко", - говорится в https://www.facebook.com/sprava.gromad/posts/1337673759983674?__cft__[0]=AZVYiKhNZjB2E064o-yXN7q298nc6WEyEDAvuzP4IaIszvE3j90N4bh-eZBhpVBCpAgv87JTxSZp5_6wtEEcVqlfpOvbLJbfy6xqI1McksEnxJR9xLNSq4JssOVHhNhE8EuNI09P03KGvADlPJnG-Unt&__tn__=%2CO%2CP-R обращении "Справи громад".
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Форумні писаки, типу патріоти, вважають, що нічим не зобов'язані бойовому офіцеру?
А генерал живе на орендованій квартирі.
Нехай кожному наклепнику повернеться його брехня стократно.
Прочитайте врешті-решт його офіційну декларацію, вона у відкритому доступі.
Водотоннажність зросла майже на 40%, швидкість повного ходу впала теж практично на 40% (замість заявлених 45 вузлів не дали й 30!). І тепер для цих двох катерів ніякі "хірургічні" процедури не допоможуть.
https://defence-ua.com/people_and_company/desantno_shturmovi_kateri_kentavr_lk_dlja_zsu_mifi_realnist_ta_mozhlive_majbutnje-4148.html
Правда?
Чи може Янучарій оснащав армію краще за Павловського?
https://spgr.org.ua/nashi-proekti/Pavlovskomu_volyu?fbclid=IwAR2niLPHy37hwpOuI7NT6fFL6nWNBILv6Wn6PW-wlpkElGT2-nvqrr1aAKg