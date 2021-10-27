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Турчинов закликав українців допомогти зі збором коштів на заставу для генерала Павловського: Я вже зробив переказ

Турчинов закликав українців допомогти зі збором коштів на заставу для генерала Павловського: Я вже зробив переказ

"Справа громад" закликає українців допомогти у зборі коштів для внесення застави за бойового генерала Ігоря Павловського.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці розповів виконувач обов’язків Президента України, Голова Верховної Ради України у 2014 році, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов, передає Цензор.НЕТ.

"Громадська організація ГО Справа Громад організувала збір коштів, щоб викупити бойового генерала Ігоря Павловського, який вже четвертий місяць знаходиться в заручниках у "зеленого" режиму", - повідомив він.

"В той час, коли київські суди випускають за копійчані застави або і взагалі без них – корупціонерів, зрадників та заколотників, Ігорю Павловському, який мешкає з родиною в орендованій квартирі, виставили суму застави за сфабрикованою справою пів мільярда, яку "поблажливо" через три місяці зменшили до 18 млн. У ветерана війни, який отримав інвалідність під час бойових дій, немає таких коштів. Але я вірю, що ми можемо їх зібрати. Я вже зробив перерахунок на викуп Павловського і прошу всіх, хто з ним воював, кого він захищав у 2014 році, по можливості, підтримати генерала!" - закликав Турчинов і перепостив оголошення про збирання коштів від "Справи громад".

Автор: 

застава (682) Зеленський Володимир (24358) Порошенко Петро (15193) Турчинов Олександр (1136) Павловський Ігор (109)


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Топ коментарі
+35
"В то время, когда киевские суды выпускают за копеечные залоги или вообще без них - коррупционеров, предателей и мятежников, Игорю Павловскому, проживающему с семьей в арендованной квартире, выставили сумму залога по сфабрикованному делу полмиллиарда, которую "снисходительно" через три месяца уменьшили до 18 млн.

У ветерана войны, получившего инвалидность во время боевых действий, нет таких средств."

Источник:

А в прастого_парня Зєлі, який бігав від повісток, мільярди в офшорах і будинки, квартири в Україні, Британії, Грузії, Ізраілі, Іспанії.
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27.10.2021 09:02 Відповісти
+20
У чехов во взрывах на складах виновата Рашка, у Болгар тоже Рашка и только у тупой безмозглой Зебизяны во взрывах на складах во время войны виноват Порошенко и Турчинов. Шариков ты недоделанный
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27.10.2021 09:17 Відповісти
+19
я конечно не Порох поэтому скинул сколько смог . как бы статус порохобота обязывает
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27.10.2021 09:12 Відповісти
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"В то время, когда киевские суды выпускают за копеечные залоги или вообще без них - коррупционеров, предателей и мятежников, Игорю Павловскому, проживающему с семьей в арендованной квартире, выставили сумму залога по сфабрикованному делу полмиллиарда, которую "снисходительно" через три месяца уменьшили до 18 млн.

У ветерана войны, получившего инвалидность во время боевых действий, нет таких средств."

Источник:

А в прастого_парня Зєлі, який бігав від повісток, мільярди в офшорах і будинки, квартири в Україні, Британії, Грузії, Ізраілі, Іспанії.
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27.10.2021 09:02 Відповісти
Та он у нас не один такой "простой"
Могу фамилии назвать.
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27.10.2021 09:09 Відповісти
А ты гамнюк кто? Уклонист запаса?
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27.10.2021 09:13 Відповісти
Нет.
Я офицер запаса.
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27.10.2021 09:15 Відповісти
Отставной козы барабанщик? Что то я не встречал зеофицера одобряющего предателей
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27.10.2021 09:20 Відповісти
Дай угадаю . Пиджак? Мусор? Пожарник?
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27.10.2021 09:50 Відповісти
Достатньо ознайомитись із списком фракції "слуг" у ВР.
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27.10.2021 09:17 Відповісти
Там еще гелетей с инопланетянами на подходе ))
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27.10.2021 09:03 Відповісти
А Зебизяне главное высраться
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27.10.2021 09:09 Відповісти
Стать генералом для тебя это как на Солнце слетать, а вот дерьмом закидать это тебе по силам
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27.10.2021 09:12 Відповісти
Ну было же такое ! )) Шо не ? Склады инопланетяне подорвали. - Я такого не говорил ))- Это же одна команда ?
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27.10.2021 09:12 Відповісти
Вот такие как ты и просрали и склады и страну

Мало вас Порох драл, ой мало
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27.10.2021 09:16 Відповісти
Так это гелетей сказал,шо то инопланетяне )) Я тут причем ? А может это ты инопланетянин ? ))
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27.10.2021 09:18 Відповісти
Может
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27.10.2021 09:21 Відповісти
У чехов во взрывах на складах виновата Рашка, у Болгар тоже Рашка и только у тупой безмозглой Зебизяны во взрывах на складах во время войны виноват Порошенко и Турчинов. Шариков ты недоделанный
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27.10.2021 09:17 Відповісти
Молодец )) Ты по сути обвинил названных лиц в предательстве и сотрудничестве с кацапами. Ты прямо указал,что их руками кацапы нам вредили ))
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27.10.2021 09:20 Відповісти
Лечись Имбицил.
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27.10.2021 09:21 Відповісти
Правильно,улыбайся )) Сказать то нечего ))
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27.10.2021 09:23 Відповісти
Сказало Зебилятко у которого главный аргумент по статье: Гелетей с инопланетянами))))
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27.10.2021 09:32 Відповісти
Там много вопросов. Просто явную тупость как не указать ))
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27.10.2021 09:35 Відповісти
Тупость ты свою уже показал, а теперь давай по фактам за что сидит боевой генерал Павловский?
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27.10.2021 09:50 Відповісти
В чем тупость ? Назвать дураком гелетея ? Про Павловского ничего сказать не могу. Просто у меня нет по нем информации. Но ! Есть одно но...)) Его назначал тот же человек,что и гелетея. Так ведь ? И если это так...ТО ! Почему он должен был быть лучше самого гелетея ? Про подвиги Павловского я точно ничего не слышал.
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27.10.2021 10:04 Відповісти
Логика инфузории туфельки.))) А еще он назначал Залужного нынешнего главнокомандующего. А Бубочка назначал Степанова министром здравоохранения, а сейчас ему дело шьют, стало быть остальные назначения Зели для тебя тоже гауно?))))
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27.10.2021 10:10 Відповісти
Самое глупое в тебе - это оправдывать фаворита.И засыпать гавном опонента. Нужно иметь смелость признавать ошибки и делать выводы. А не идиотски выгораживать. Я никогда не защищал Зеленского,если тот совершал кретинские поступки. Это все видели в моих высказываниях. Каждый украинец,должен прямо говорить о том,что на его взгляд мешает развитию страны.
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27.10.2021 10:16 Відповісти
Я руководствуюсь твоей примитивной логикой ты сказал, что если назначил Порох Гелетея все остальные назначения гавно, а я тебе привел пример, в чем проблема? И статья про человека, боевого генерала, который сидит без всяких доказательств вины, просто из за комплексов Бубочки, нахер ты сюда выперся с Гелетеем - тупость свою показать?
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27.10.2021 10:21 Відповісти
Я к гелетею никакого отношения не имею. В отличии от того ,кто его назначал ))
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27.10.2021 10:31 Відповісти
Если мы будем оскорблять друг друга,то Украина от этого сильнее не станет. Нужно трезво разбираться в причинах неудач.
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27.10.2021 09:16 Відповісти
Каких именно? Неудача это такие как ты зедебилы,которые остановили развитие страны.
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27.10.2021 09:20 Відповісти
Взорванные склады...- Это удача ?
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27.10.2021 09:21 Відповісти
Да же зедебильная ген.прокурорша признала что это была диверсия.Что тебе зедебил еще не понятно?
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27.10.2021 09:24 Відповісти
А зачем тогда нужно было про инопланетян плести ? Это же тупость )) Согласен ? ))
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27.10.2021 09:25 Відповісти
Причем гелетей к боевому генералу Павловскому?
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27.10.2021 09:29 Відповісти
Одна же команда. Там все связано.
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27.10.2021 09:34 Відповісти
Ты бы меньше г+Г смотрел и 95 анал,сразу умнее станешь.
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27.10.2021 10:32 Відповісти
Я не смотрю тв. И тем более кварталы )) Это обычная логика.
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27.10.2021 10:33 Відповісти
извини - я думал что ты специально гадости пишешь.
Не мог поверить что человек может не понимать элементарщины, что своих нужно поддерживать.
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27.10.2021 13:06 Відповісти
Говорить нужно правду. Своих поддерживают лишь кацапы. И к чему они пришли ? Правда - это принцип демократии. И способ выявления негативных поступков.
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27.10.2021 13:14 Відповісти
Поки на табуретці ЗЕзрадник, це до сраки.
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27.10.2021 09:08 Відповісти
я конечно не Порох поэтому скинул сколько смог . как бы статус порохобота обязывает
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27.10.2021 09:12 Відповісти
я абсолютно не против сбора средств для защиты генерала... но когда к этому призывает тот, кто... сами понимаете...
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27.10.2021 09:20 Відповісти
тот кто что ? что мне там надо самому понять ?
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27.10.2021 09:24 Відповісти
Тому кто распорядился сложить оружие войскам в Крыму.
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27.10.2021 09:58 Відповісти
я то думал там адмирал Березовский лично обзванивал и объезжал части и приказывал не сопротивляться . а оказывается это все Турчинов делал
с другой стороны как Турчинов мог обороняться если единственный человек который готов был умереть за Крым в это время отплясывал на сцене и готовился к концерту в Горловке
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27.10.2021 10:06 Відповісти
Сидит? Значит, опасен для общества.
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27.10.2021 09:13 Відповісти
А с "Трейд Коммоди" не скинулись ?)
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27.10.2021 09:13 Відповісти
Так а шо .Пеця не викупить?Здається ж обіцяв.
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27.10.2021 09:15 Відповісти
Сколько радостный подолятских ботов.
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27.10.2021 09:18 Відповісти
Читати потрібно навчитись для початку.

"Ясная вещь свою лепту внесет и Петр Порошенко", - говорится в https://www.facebook.com/sprava.gromad/posts/1337673759983674?__cft__[0]=AZVYiKhNZjB2E064o-yXN7q298nc6WEyEDAvuzP4IaIszvE3j90N4bh-eZBhpVBCpAgv87JTxSZp5_6wtEEcVqlfpOvbLJbfy6xqI1McksEnxJR9xLNSq4JssOVHhNhE8EuNI09P03KGvADlPJnG-Unt&__tn__=%2CO%2CP-R обращении "Справи громад".

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Форумні писаки, типу патріоти, вважають, що нічим не зобов'язані бойовому офіцеру?
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27.10.2021 09:23 Відповісти
да это же просто патриотичнаяЗЕгнида
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27.10.2021 09:46 Відповісти
гнида вилізла
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27.10.2021 10:27 Відповісти
зкбіляча х доба відкрила свій смердючий писок..
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27.10.2021 11:35 Відповісти
підвалили відбиті зелеботи, дарма працюєте, це не допоможе клоуну вже.
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27.10.2021 09:18 Відповісти
Пастор пусть себе на залог прибережет. Хотя за сдачу Крыма и двух областных центров на Донбассе залог не положен.
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27.10.2021 09:21 Відповісти
Два года назад выкупили генерала Марченко, теперь Павловского.Это уже становится какой-то мрачной традицией, выкупать боевых офицеров из плена зеленых хотелок и фантазий.
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27.10.2021 09:21 Відповісти
Долларовому миллионеру Турчинову легко скинуть сотню тьісяч зелени на генерала , замешанного в масштабньіх махинациях в закупках вооружений.
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27.10.2021 09:22 Відповісти
Махінатори не платять податки, як ваш Зєля, мають мільярди і купу нерухомості по всьому світу.
А генерал живе на орендованій квартирі.

Нехай кожному наклепнику повернеться його брехня стократно.
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27.10.2021 09:27 Відповісти
Алла , вьі про Гонтареву написали ?
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27.10.2021 09:31 Відповісти
Про вашого Зєлю.
Прочитайте врешті-решт його офіційну декларацію, вона у відкритому доступі.
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27.10.2021 09:35 Відповісти
Дякую за захист, воїну. Обов'язково допоможу
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27.10.2021 09:40 Відповісти
+
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27.10.2021 10:29 Відповісти
Когда то ворам золото заливали в глотку. Давайте соберем 18млн налом и засунем в жопу ЗЭ команде. Если мелкими купюрамт то хватит всем.
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27.10.2021 09:40 Відповісти
трішки перевів.
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27.10.2021 09:41 Відповісти
Помог бы, но к сожалению мусора ограбили почти в прямом смысле, ещё взятку требуют нести, как то так
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27.10.2021 09:45 Відповісти
У них що грошей не залишилося після проданого кацапам Криму та Донбасу? Нехай Турчинов дурня не вмикає - лохів немає.
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27.10.2021 09:45 Відповісти
Перегляньте декларації поліції або подивіться на їх маєтки і стане зрозуміло хто ворог та навіщо поліція грабує громадян
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27.10.2021 11:16 Відповісти
З мусорами завжди було зрозуміло (як і з політиками та чиновниками)
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27.10.2021 11:36 Відповісти
Україну взяли в кільце, з одного боку московити, з другого поліції даунбаса, ще з одного поліцаї придністров'я і Крима, а з тилу зелені і голубі малороси.
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27.10.2021 09:46 Відповісти
Одне з анонімних джерел повідомило, що аналіз документації, а потім і виготовленої конструкції (до речі, схваленої військовою прийомкою) показав, що ще у 2017 році по документації на стадії технічного проекту (тобто на "паперовій" фазі до складання корпусів) могли бути виявлені всі ці відхилення та помилки."
Водотоннажність зросла майже на 40%, швидкість повного ходу впала теж практично на 40% (замість заявлених 45 вузлів не дали й 30!). І тепер для цих двох катерів ніякі "хірургічні" процедури не допоможуть.
https://defence-ua.com/people_and_company/desantno_shturmovi_kateri_kentavr_lk_dlja_zsu_mifi_realnist_ta_mozhlive_majbutnje-4148.html
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27.10.2021 09:47 Відповісти
Считаю что надо спросить с ответственных за какие барыши этот металлолом принимали
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27.10.2021 09:49 Відповісти
Пусть Турчинов организует сбор средств со своих баботистов. Там деньжищи такие, что еще останется.
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27.10.2021 09:56 Відповісти
У вас є факти, що там не збирали?
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27.10.2021 10:28 Відповісти
Да.
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27.10.2021 12:15 Відповісти
Це виглядає кумедно - доларові мільйонер з мультимільйонером звертаються до пограбованих ними через банківські махінації з курсом звичайних громадян, щоб зібрати певну суму грошей для витягування з буцегарні їхнього подільника, що приймав на озброєнні залізний мотлох, відверте лайне, не годне бо бойового застосування, причому на цих оборудках саме ці мільйонер та мультимільйонер суттєво збільшили власні статки, впихнувши негодне залізяччя в ЗСУ за чималі гроші. Це якийсь сюрреалізм, що нічим не поступається сюрреалізму президента - блазня.
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27.10.2021 09:58 Відповісти
От Грицацуєв з Тимошенко-Григян будували для армії все найвищої якості.
Правда?
Чи може Янучарій оснащав армію краще за Павловського?
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27.10.2021 10:26 Відповісти
Детально про грабунки, будь ласка.
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27.10.2021 10:27 Відповісти
+ І я, трошечки.
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27.10.2021 10:25 Відповісти
Господа админы-модераторы! Через Приват24 платеж на эту карточку не проходит- переадресовывает на страницу платежей на организацию по ****, а по **** не находит организацию. Это штучки Привата, по-моему они блокируют платежи по этим реквизитам.
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27.10.2021 10:26 Відповісти
Звідси спробуйте.

https://spgr.org.ua/nashi-proekti/Pavlovskomu_volyu?fbclid=IwAR2niLPHy37hwpOuI7NT6fFL6nWNBILv6Wn6PW-wlpkElGT2-nvqrr1aAKg
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27.10.2021 10:28 Відповісти
Можуть і блокувати, з них станеться. Тим більше, що в наглядовій раді "Привату" такі надійні люди зЕ-рмака, як супружніца мецгера з "ексімбанку".
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27.10.2021 10:32 Відповісти
У меня тоже перекинуло на ****, но указалась Справа Громад и все прошло.
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27.10.2021 15:30 Відповісти
Удивляет, что Порох до сих пор не внес эту сумму лично за своего соратника, боевого генерала. Явно не обеднел бы, но почему-то этого не сделал!
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27.10.2021 10:33 Відповісти
А ви все чужі кошти в чужих кишенях рахуєте. Порох звісно переведе, як і завжди. А от від вас жодної копійчини не дочекаємося, теж як завжди
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27.10.2021 11:03 Відповісти
на майдан против зе-********* цирка или на штурм на 100% своего, для малороссов банковой, прокурора, скинулся бы, а на мзду криворожскому не потребу, нет!
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27.10.2021 11:02 Відповісти
боевой генерал Павловский .... Хоть кто-нибудь напишет о боевых заслугах генерала? Конкретно. Какие подвиги у генерала? Почему ничего не пишут его побратимы?
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27.10.2021 11:11 Відповісти
У Бирюкова побачив пост і скинув скільки міг.
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27.10.2021 11:32 Відповісти
"заложник" "зеленого" "режима"____________пастор что то покурил??
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27.10.2021 11:46 Відповісти
Пускай Порох за него залог внесет. Это его пацан. И ли пороху бабла наворованого жалко
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27.10.2021 13:05 Відповісти
Так пусть Турчинов возьмет эти деньги у Яценюка с проекта СТЕНА )))
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27.10.2021 13:30 Відповісти
У меня у одного мелькнула мысль, что есть и другие варианты освобождения, без залога, так сказать???
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27.10.2021 14:06 Відповісти
 
 