Сьогодні річниця загибелі капітана СЗГ Дана Колісника (Шамана), який став справжньою легендою за життя. ФОТО

Сьогодні сьома річниця загибелі капітана Сил спеціальних операцій ЗС України Колісника Дана Вікторовича, офіцера, який став справжньою легендою за життя.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав прессекретар InformNapalm Михайло Макарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні річниця як не стало Шамана, офіцера, який став справжньою легендою за життя ... Лицаря ордену "Народний герой України" (посмертно), капітана Сил спеціальних операцій ЗС України, Колісника Дана Вікторовича.

Загинув під час операції по прориву оточення навколо 32-го блок-посту, до останнього виконавши свій обов'язок.

Пам'ятаю, не забуду …", - додав він.

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Фото: Макарук/Facebook

"Цензор.НЕТ" встиг записати інтерв'ю з одним із найкращих командирів груп українських спецпризначенців, капітаном Даном Колісником, з яким можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, Колісник загинув 26 жовтня 2014 року під час виконання чергового бойового завдання в районі населеного пункту Софіївка Луганської області. Поховали героя на Львівщині, звідки родом його дружина, на Бендюзькому цвинтарі Червонограда. Залишилася дружина та двоє синів-двійнят.