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Сьогодні річниця загибелі капітана СЗГ Дана Колісника (Шамана), який став справжньою легендою за життя. ФОТО

Сьогодні сьома річниця загибелі капітана Сил спеціальних операцій ЗС України Колісника Дана Вікторовича, офіцера, який став справжньою легендою за життя.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав прессекретар InformNapalm Михайло Макарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні річниця як не стало Шамана, офіцера, який став справжньою легендою за життя ... Лицаря ордену "Народний герой України" (посмертно), капітана Сил спеціальних операцій ЗС України, Колісника Дана Вікторовича.

Загинув під час операції по прориву оточення навколо 32-го блок-посту, до останнього виконавши свій обов'язок.

Пам'ятаю, не забуду …", - додав він.

Сьогодні річниця загибелі капітана СЗГ Дана Колісника (Шамана), який став справжньою легендою за життя 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Пам'яти Дана Колісника

Сьогодні річниця загибелі капітана СЗГ Дана Колісника (Шамана), який став справжньою легендою за життя 02
Фото: Макарук/Facebook

"Цензор.НЕТ" встиг записати інтерв'ю з одним із найкращих командирів груп українських спецпризначенців, капітаном Даном Колісником, з яким можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, Колісник загинув 26 жовтня 2014 року під час виконання чергового бойового завдання в районі населеного пункту Софіївка Луганської області. Поховали героя на Львівщині, звідки родом його дружина, на Бендюзькому цвинтарі Червонограда. Залишилася дружина та двоє синів-двійнят.

Сьогодні річниця загибелі капітана СЗГ Дана Колісника (Шамана), який став справжньою легендою за життя 03

Автор: 

смерть (6779) військовослужбовці (4808) втрати (4447) ССО (525)


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Топ коментарі
+30
ВІЧНА ПАМЯТЬ ГЕРОЮ! СЛАВА УКРАЇНІ!
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27.10.2021 09:20 Відповісти
+27
Честь воину!
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27.10.2021 09:18 Відповісти
+16
Покойся с миром брат
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27.10.2021 09:25 Відповісти
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Честь воину!
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27.10.2021 09:18 Відповісти
ВІЧНА ПАМЯТЬ ГЕРОЮ! СЛАВА УКРАЇНІ!
показати весь коментар
27.10.2021 09:20 Відповісти
Покойся с миром брат
показати весь коментар
27.10.2021 09:25 Відповісти
Герою Слава!
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27.10.2021 09:33 Відповісти
Схиляю голову, Воїне! Дякую за мирне життя в Запоріжжі!
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27.10.2021 10:17 Відповісти
ОПа навіть ніколи не згадує про справжніх героїв, але ніколи не забуває про поп-артистів та роздає їм ордена "за весомий и значительний вклад"
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27.10.2021 10:38 Відповісти
Велика шана Герою!

Нещодавно згадували удар Байрактара по сепарах.
Так от досвід 32-го блокпосту якраз свідчить що треба не за блокпости і землю тримати, а вибивати людський ресурс ворога першочергово. Блокпости оточувались, мінувались, і ставали приманкою для тих хто йшов на допомогу.
Французи в Алжирі, та британці в голанськії Індонезії в 50-х років теж програвали поки не стали першою чергою полювати на ворожих вояків, а не тримати блокпости чи знищувати техніку.
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27.10.2021 10:47 Відповісти
 
 