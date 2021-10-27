РНБО не можна надавати нових повноважень: у нас будуть ті самі 108 помилок у прізвищах трьох олігархів та торгівля місцями у списку, - Рябошапка

В Україні необхідно переглянути закон про санкції, позбавивши РНБО не властивих їй функцій.

Про це заявив екс-Генеральний прокурор Руслан Рябошапка, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Повний провал санкційної політики президента. Спочатку вся країна дізналася, що санкційна політика президента та ради національної безпеки і оборони формується настільки безалаберно, що у рішеннях РНБО знайшли сотні помилок (а скільки ще не знайшли?). Тепер більше - голова президентської фракції в парламенті публічно припускає, що на рішення РНБО впливали корупційні мотиви. Про можливу торгівлю інсайдерською інформацію при підготовці санкцій РНБО стверджують і журналісти. Це все свідчить, що правоохоронні органи, які подавали інформацію, апарат РНБО та сама рада нацбезпеки вражені некомпетентністю та корупцією, а тому абсолютно очевидно, що не можна надавати цьому органу нові повноваження. Адже матимемо ті самі 108 помилок у написанні прізвищ трьох олігархів та торгівлю місцями у списку", - розповів він.

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"Більш того, необхідно переглянути закон про санкції, позбавивши РНБО непритаманних функцій застосовувати репресії за відсутності належних правил та при вкрай корумпованих і некомпетентних суб'єктах застосування санкцій", - резюмував Рябошапка.

Раніше голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що 108 технічних помилок у списку санкцій Ради нацбезпеки та оборони були допущені навмисно, і за таку "помилку" нібито пропонували від $100 000 до $300 000. Крім того, журналісти з'ясували, що фігури санкційних списків Ради нацбезпеки та оборони виходили зі складу засновників та бенефіціарів своїх підприємств перед застосуванням санкцій, що може свідчити про витік інформації на користь цих фігурантів.

Нагадаємо, що 15 жовтня пресслужба РНБО повідомила, що в попередніх рішеннях РНБО допущено помилок щодо 108 осіб, визначених як вори в законі.