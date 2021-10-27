РНБО не можна надавати нових повноважень: у нас будуть ті самі 108 помилок у прізвищах трьох олігархів та торгівля місцями у списку, - Рябошапка
В Україні необхідно переглянути закон про санкції, позбавивши РНБО не властивих їй функцій.
Про це заявив екс-Генеральний прокурор Руслан Рябошапка, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Повний провал санкційної політики президента. Спочатку вся країна дізналася, що санкційна політика президента та ради національної безпеки і оборони формується настільки безалаберно, що у рішеннях РНБО знайшли сотні помилок (а скільки ще не знайшли?). Тепер більше - голова президентської фракції в парламенті публічно припускає, що на рішення РНБО впливали корупційні мотиви. Про можливу торгівлю інсайдерською інформацію при підготовці санкцій РНБО стверджують і журналісти. Це все свідчить, що правоохоронні органи, які подавали інформацію, апарат РНБО та сама рада нацбезпеки вражені некомпетентністю та корупцією, а тому абсолютно очевидно, що не можна надавати цьому органу нові повноваження. Адже матимемо ті самі 108 помилок у написанні прізвищ трьох олігархів та торгівлю місцями у списку", - розповів він.
"Більш того, необхідно переглянути закон про санкції, позбавивши РНБО непритаманних функцій застосовувати репресії за відсутності належних правил та при вкрай корумпованих і некомпетентних суб'єктах застосування санкцій", - резюмував Рябошапка.
Раніше голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що 108 технічних помилок у списку санкцій Ради нацбезпеки та оборони були допущені навмисно, і за таку "помилку" нібито пропонували від $100 000 до $300 000. Крім того, журналісти з'ясували, що фігури санкційних списків Ради нацбезпеки та оборони виходили зі складу засновників та бенефіціарів своїх підприємств перед застосуванням санкцій, що може свідчити про витік інформації на користь цих фігурантів.
Нагадаємо, що 15 жовтня пресслужба РНБО повідомила, що в попередніх рішеннях РНБО допущено помилок щодо 108 осіб, визначених як вори в законі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Беззавітно віддані справі українського народу, абсолютно чесні, кришталево чисті молоді обличчя Слуг Народу... як новітні біблійські безсрібники - недавно щиро розповіли народу про свої досягнення та про свою щоденну турботу про нього...
І народ несамовито зрадів, почувши, з вуст одного із прославлених СЛУГ -товариша Тищенка, що "Ціни на гречку в Україні вже по 12 гривень за кілограм, сало - по 50, яловичина - 50-70 грн, але можна купити і за 20 грн"
Але, керований "піндосами" ворожий Держстат України... вводячи в оману народ України, збурюючи його невдоволення та розпалюючи ворожнечу в суспільстві, - підступно і нагло стверджує, що ніби-то в Україні існує висока інфляція, а ціни на продовольство зросли аж на цілих 30%...
Народ України, на зборах трудових колективів, гнівно засуджує ворожу, нічим не підтверджену, відверту і брудну пропаганду Держстату України і заявляє про беззастережну підтримку "партії і її правітєльства", їх провідної ролі в ЩАСЛИВОМУ житті і радісній трудовій еміграції , а не вимиранні. українського суспільства .
Доярки ферми імені Зеленського справедливо вимагають, щоб влада рішуче очистила не лише гаманці, а й свої ряди. І безжальною, реформаторською рукою розпустила ворожий Держстат України. Його клєрків, як несвідомих шкідників інтересам боротьби з бідністю - "прігвозділа к позорному столбу", а його керівників, - як зрадників безмежних апетитів "гарячо любімого і глубоко уважаємого"товариша Зеленського - розстріляла... кислим молоком на п'ять років
За що ми вам, праволомно хитрому офшорному гангстеру товаришу ЗЕ,- будемо безмежно вдячні. Бо тоді, як економічна, політична, безпекова на вулицях, так і військова обстановки в країні - нарешті стабілізуються !
Запевнюємо вас, що ініціюватимемо референдум про продовження вашого мудрого і безмежно грабіжницького правління ще на чотири наступні каденції.
Бо Україна, врешті, дочекалася на врівноваженого і підступного злодюгу та зрадника, що здатний дати достойну відсіч всім її друзям...
А беззаконню в Україні і її зрадам, що стали системою при мудрому правлінні зелених гадів (пардон - слуг)... слуг і помічників всесвітньо відомого, невтомного трудівника і відданого патріота грошей, слюсаря найвищого гатунку - товариша Коломойського - вже пора рішуче покласти край.
Бо саме він створив партію, навчив її мудрості ... яка вперше в світі реалізувала новаторську програму вирощування найдешевшого сала та якісної яловичини - на "корабельних соснах"...
Он жеш шнырь Андрийка Богдана и больше ничего.
Зато вещает как...
Реформатор без образования и опыта работы в правоприменительной сфере. Тьфу блд