"Великий шок для Путіна", - турецькі ЗМІ щодо застосування ЗСУ безпілотників Bayraktar на Донбасі
Українські воїни вперше застосували турецький безпілотник Bayraktar у війні проти російсько-окупаційних військ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yeni Akit.
Так ЗМІ називає застосування безпілотників Bayraktar українськими воїнами "великим шоком для Путіна".
"На відео видно, що було знищено одну 122-мм гаубицю Д-30. Повідомляється, що наказ про перше використання Bayraktar TB2 SİHA на Донбасі дав голова Генштабу України Валерій Залужний", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що турецький безпілотник Bayraktar знищив бомбою російську гаубицю, яка обстрілювала захисників України.
Видання зазначає, що Україна придбає 48 одиниць Bayraktar TB2.
Топ коментарі
+104 Стрелок
показати весь коментар27.10.2021 09:28 Відповісти Посилання
+76 Vladimir Longer
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+60 Игорь Бех
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Опыт французов в Алжире в 50-х и голландцев+британцев в Индонезии (в тех же послевоенных годах) показал что уничтожением техники или удержанием территории блокпостами добьешься гораздо меньше. А вот когда начали первым делом охотиться за личным составом врага, то сразу стали в выигрышную позицию. Так и у нас в 14-15 годах- в Луганской области наставили вдоль трасс блокпосты ЗСУ (например 32-й и все что стояло восточнее) которые легко окружались, обстреливались, минировались подходы, и уничтожались, кроме того будучи ловушками для тех кто шел им на помощь - смысла в них было ноль- пока мы удерживали территорию, то сепары охотились на наших воинов и технику (которая стояла без движения).
меня больше волнует, чем закончится эта история для командира, решившегося отдать приказ мочить кацапов? как бы его не прикопали все эти дЕрмаки-шиферы.
Турция технологически вырвалась вперёд.
Задвинув Московию взад.
А "Байрактары" должны применяться только для тех задач, которые не могут выполнить Skyfist или PD2 в комплексе с "Вільха" и "Богдана". Приоритет финансирования должен быть от малого к большему, то есть "Байрактары" на третьем месте. К сожалению финансирование перевернуто с ног на голову и идет на "Байрактары", а командиры рот и батальонов получают дулю.
Да даже если он им на головы насрал с 5 метров....
Результат Вас устраивает???
на турецких байрактарах значит бюджет распилить можно, а своим гражданем хрен с маслом?
Секретарь СНБО Александр Турчинов в тот момент заявил, что именно такое оружие необходимо на передовой. Хотя, по сути, польский дрон камикадзе беспилотник с Warmate был представлен еще в 2016-м году на полигоне Девички.
https://www.depo.ua/rus/war/droni-kamikadze-scho-za-zbroyu-********-kupila-v-polschi-20170908636122
Українська компанія A.Drones провела
льотні випробування дрона камикадзе
«Пілум».
https://mil.in.ua/uk/news/v-********-testuyut-dron-kamikadze-pilum/
турецкий дрон камикадзе - Simsek
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/znischuvatimut_nazemni_ta_nadvodni_tsili_v_turechchini_povitrjanu_mishen_obernuli_na_dron_kamikadze_video-5128.html
Це якесь бюрократичне болото, при якому гинуть і отримують поранення воїни України!