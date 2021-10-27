"Великий шок для Путіна", - турецькі ЗМІ щодо застосування ЗСУ безпілотників Bayraktar на Донбасі

Українські воїни вперше застосували турецький безпілотник Bayraktar у війні проти російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yeni Akit.

Так ЗМІ називає застосування безпілотників Bayraktar українськими воїнами "великим шоком для Путіна".

"На відео видно, що було знищено одну 122-мм гаубицю Д-30. Повідомляється, що наказ про перше використання Bayraktar TB2 SİHA на Донбасі дав голова Генштабу України Валерій Залужний", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що турецький безпілотник Bayraktar знищив бомбою російську гаубицю, яка обстрілювала захисників України.

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Видання зазначає, що Україна придбає 48 одиниць Bayraktar TB2.