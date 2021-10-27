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Новини Коронавірус і карантин
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У МОЗ розповіли, кого вакцинуватимуть третьою дозою: імунокомпрометовані особи та старші 60 років з двома щепленнями CoronaVac

У МОЗ розповіли, кого вакцинуватимуть третьою дозою: імунокомпрометовані особи та старші 60 років з двома щепленнями CoronaVac

У Міністерстві охорони здоров'я вже готуються до запровадження українцям третьої дози. Минулого тижня оперативний штаб із вакцинокерованих інфекцій рекомендував деяким громадянам отримати додаткове COVID-щеплення або бустерну дозу.

Ці рекомендації набудуть чинності з указом МОЗ, а документ, за словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, підготують приблизно протягом тижня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"У такому разі ми дозволимо введення додаткової дози переважно для імунокомпрометованих осіб. Вона буде рекомендована тим, хто має імуносупресію, тобто пригнічений імунітет на фоні прийому, наприклад, кортикостероїдів, онкотерапії, трансплантації або тим, хто має вроджені імунодефіцитні стани", - розповів Кузін.

Він уточнив, що у пацієнтів із цими станами може не сформуватися адекватна імунна відповідь після базового курсу щеплень.

Крім того, Національна технічна група експертів з імунопрофілактики рекомендувала вводити третю дозу людям віком від 60 років, якщо вони вакцинувалися CoronaVac. Якщо в наявності не буде цього препарату, його можна замінити іншим. Додаткову дозу вводитимуть від 28 днів до 3 місяців після другого щеплення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грип при COVID-19 удвічі збільшує ризик смерті, - імунолог Лапій

Як пояснив член штабу, голова НТГЕІ Федір Лапій, бустерна доза зазвичай вводиться через шість місяців для посилення або відновлення отриманого раніше захисту,

Крім цього, бустерну дозу зможуть отримати ті, хто вирушає до країн, які потребують третього щеплення.

Лапій не виключив, що найближчим часом список людей, кому належить ревакцинація, можуть розширити.

Ревакцинацію краще робити переважно мРНК вакцинами, вважають у НТГЕІ, але необов'язково робити тим самим препаратом, яким робили перші два щеплення.

Якщо повний курс проводився препаратом Moderna, третій укол може бути вакциною Pfizer, і навпаки. Після двох доз AstraZeneca допускається третій укол вакциною мРНК.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) Лапій Федір (22) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
В США ряд госпиталей начинают бить тревогу от числа поступающих пациентов в тяжёлом состоянии, людей, кто нуждается в реанимации... нет, вовсе не из-за Ковид.

Хоть среди них есть и Ковид-пациенты, бОльшая часть этих поступлений - люди, кто весь прошлый год боялся обращаться за помощью в больницы, дабы избежать контакта с ковид-больными, и теперь их хронические болезни зашли в тупиковые фазы... а также, отмечают медсестры - очень много пациентов с тромбами, проблемами с дыханием, миокардитами и после попыток самоубийства.... 🤔🤔🤔

Где-то уже был подобный перечень недугов/осложнений.... нет?
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27.10.2021 09:59 Відповісти
+4
Просто интересно.
Учитывая количество дебилов, не желающих вакцинироваться, остатки не использованных вакцин просто сольют в канализацию, но не дадут сделать бустерную вакцинацию желающим?
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27.10.2021 10:06 Відповісти
+4
Тебе платят не только за продвижение в массы бреда о прививки зло, ковид-простуда, но еще и за обсер короновака? Жаль нет уголовной отвественности за мандешь таких вот диванных инфекцианистов и гениев фармакологии.
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27.10.2021 10:20 Відповісти
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27.10.2021 09:55 Відповісти
А после Коронавака чем можно делать ?
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27.10.2021 09:58 Відповісти
Да чем не делай, все равно хоть что-то.
Короновак такой короновак...
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27.10.2021 10:00 Відповісти
Тебе платят не только за продвижение в массы бреда о прививки зло, ковид-простуда, но еще и за обсер короновака? Жаль нет уголовной отвественности за мандешь таких вот диванных инфекцианистов и гениев фармакологии.
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27.10.2021 10:20 Відповісти
Як народ встане, буде суд лінча!
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27.10.2021 10:38 Відповісти
Это тебе платят за отмазывание ворюги степанова, который заплатил дурные деньги за фуфломицин.
Это заявление минздрава - косвенное тому подтверждение, есть еще и заявление зебильной генпрокурорши, которая при всем желании, не может закрывать на это глаза.
И что взять от проплаченного троля, который расхваливает даже Спутник, эффективность которого мы все наблюдаем в вакцинированной на 50% России.
А мо, ты и есть тот самый степанов?
Куртка не жмет?
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27.10.2021 10:50 Відповісти
Желаю тебе и твоим близким быть здоровыми и не встретиться с ковидом. И дай Бог никто из слабых и доверчивых людей неповедется на твою антивакцинную и антиковидную пропаганду. Нельзя делать зло даже косвенно, может вернуться.
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27.10.2021 11:00 Відповісти
А тебе, платная троляка, желаю вакцинироваться только фуфломицином и лечиться таблетками из мела.
Бо нормальный человек в моем посте получил информацию, что для получения иммунитета, лучше уколоть признанный в мире препарат, что вызывает у тебя приступ эпилепсии.
Имеешь отношение к поставкам разного бесполезного дерьма?
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27.10.2021 11:08 Відповісти
Спасибо на добром слове...и кстати я часто вижу твои посты, так что можешь мне не расказывать о своей позиции. Имеющий глаза да увидит.
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27.10.2021 11:12 Відповісти
Мне насрать на твое мнение.
Я ни разу не призывал отказываться от вакцинации, как ты тут киздишь.
Я, дочь и зять вакцинировались файзером, жена - модерной, и других к этому склоняю.
Щасим - пнх!
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27.10.2021 11:24 Відповісти
навiть пiсля пeршоi дози короновак можeш зробити другу файзром чи модeрною. коли почалися проблeми з зeнeкою i тромбами то навiть Мeркeль укололи другою файзром.
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27.10.2021 10:47 Відповісти
Короновак самая лучшая прививка, любой врач инфекционист скажет, потому что она знакомит организм с целым вирусом, а не только с шипом. Поэтому при разных вариантах штамма может сработать. Но у пожилых и ослабленных может не так хорошо сработать иммунитет на целый вирус. Поскольку на западе в странах золотого милиларда в основном пожилые жители. То они придумали векторные и рнк вакцины, которые прям насильно заставляют ослабленный организм вырабатывать антитела к шипу. Но для молодежи короновак идеальный вариант.
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27.10.2021 14:20 Відповісти
В США ряд госпиталей начинают бить тревогу от числа поступающих пациентов в тяжёлом состоянии, людей, кто нуждается в реанимации... нет, вовсе не из-за Ковид.

Хоть среди них есть и Ковид-пациенты, бОльшая часть этих поступлений - люди, кто весь прошлый год боялся обращаться за помощью в больницы, дабы избежать контакта с ковид-больными, и теперь их хронические болезни зашли в тупиковые фазы... а также, отмечают медсестры - очень много пациентов с тромбами, проблемами с дыханием, миокардитами и после попыток самоубийства.... 🤔🤔🤔

Где-то уже был подобный перечень недугов/осложнений.... нет?
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27.10.2021 09:59 Відповісти
PDF-файл с веб-сайта FDA (U.S.Food and Drug Administration) с описанием побочных эффектов стр.16:
Надзор FDA за безопасностью вакцин против COVID-19:
ПРОЕКТ рабочего списка возможных нежелательных явлений:
Синдром Гийена-Барре
Острый диссеминированный энцефаломиелит
Поперечный миелит
Энцефалит / миелит / энцефаломиелит / менингоэнцефалит / менингит / энцефалопатия
Судороги / припадки
Инсульт
Нарколепсия и катаплексия
Анафилаксия
Острый инфаркт миокарда
Миокардит / перикардит
Аутоиммунное заболевание
Летальные исходы
Исходы беременности и родов
Другие острые демиелинизирующие заболевания
Неанафилактические аллергические реакции
Тромбоцитопения
Диссеминированное внутрисосудистое свертывание
Венозная тромбоэмболия
Артрит и артралгия / боль в суставах
Болезнь Кавасаки
Мультисистемный воспалительный синдром у детей
Болезнь, усиленная вакциной
https://www.fda.gov/media/143557/download
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27.10.2021 10:34 Відповісти
Вы идиот или просто притворяетесь?

Как раз люди с такими заболеваниями и боялись больше всего ковида, поэтому никуда не выходили, абсолютно логично. Тем у кого например проблемы с суставами чего им паниковать особо, а представь что у тебя итак проблемы с тромбами - то ковид это почти смертный приговор. Я бы тоже на их месте и близко к больницам не подходил.
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27.10.2021 12:31 Відповісти
Просто интересно.
Учитывая количество дебилов, не желающих вакцинироваться, остатки не использованных вакцин просто сольют в канализацию, но не дадут сделать бустерную вакцинацию желающим?
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27.10.2021 10:06 Відповісти
Та ні введуть дебілам котрі бажають самоліквідуватися!
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27.10.2021 10:40 Відповісти
так дозволили вжe виливати зeнeку. дозволeно вiдкривати флакон коли набрано нa нього лишe 5 бажаючих.
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27.10.2021 10:49 Відповісти
Не вакцинироваться, а вводить в свой организм техническую субстанцию, непонятного состава и назначения, с сомнительной эффективностью и пользой.
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27.10.2021 11:00 Відповісти
Тебе привет из морга. Там все понятно и просто.
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27.10.2021 11:37 Відповісти
Вообще-то за участие в клинических испытаниях принято платить добровольцам большие деньги. Но можешь пойти "бесплатно" влить себе еще три бустера, чтобы "не пропало", меньше будет дебилов.
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27.10.2021 11:21 Відповісти
Согласен.
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27.10.2021 14:22 Відповісти
А кто проверяет пациентов, и кто знает каков иммунный ответ, и кто обследует перед ширянием?
И еще. Этот указ не закон, а просто подзаконный акт, как и куча нелепых указов, которые будут https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3334288-prikaz-ob-obazatelnoj-vakcinacii-obzalovali-v-oask.html обжалованы и отменены в судах.
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27.10.2021 10:56 Відповісти
У тебя есть семейный врач с которым у тебя заключена декларация, что как бы намекает...
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27.10.2021 11:19 Відповісти
Анализ на уровень антител, имуннограмма, тест на аллергию - все, что должно делаться перед введением экспериментальной вацины - за свой счет и за большие деньги.
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27.10.2021 11:23 Відповісти
 
 