У МОЗ розповіли, кого вакцинуватимуть третьою дозою: імунокомпрометовані особи та старші 60 років з двома щепленнями CoronaVac
У Міністерстві охорони здоров'я вже готуються до запровадження українцям третьої дози. Минулого тижня оперативний штаб із вакцинокерованих інфекцій рекомендував деяким громадянам отримати додаткове COVID-щеплення або бустерну дозу.
Ці рекомендації набудуть чинності з указом МОЗ, а документ, за словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, підготують приблизно протягом тижня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"У такому разі ми дозволимо введення додаткової дози переважно для імунокомпрометованих осіб. Вона буде рекомендована тим, хто має імуносупресію, тобто пригнічений імунітет на фоні прийому, наприклад, кортикостероїдів, онкотерапії, трансплантації або тим, хто має вроджені імунодефіцитні стани", - розповів Кузін.
Він уточнив, що у пацієнтів із цими станами може не сформуватися адекватна імунна відповідь після базового курсу щеплень.
Крім того, Національна технічна група експертів з імунопрофілактики рекомендувала вводити третю дозу людям віком від 60 років, якщо вони вакцинувалися CoronaVac. Якщо в наявності не буде цього препарату, його можна замінити іншим. Додаткову дозу вводитимуть від 28 днів до 3 місяців після другого щеплення.
Як пояснив член штабу, голова НТГЕІ Федір Лапій, бустерна доза зазвичай вводиться через шість місяців для посилення або відновлення отриманого раніше захисту,
Крім цього, бустерну дозу зможуть отримати ті, хто вирушає до країн, які потребують третього щеплення.
Лапій не виключив, що найближчим часом список людей, кому належить ревакцинація, можуть розширити.
Ревакцинацію краще робити переважно мРНК вакцинами, вважають у НТГЕІ, але необов'язково робити тим самим препаратом, яким робили перші два щеплення.
Якщо повний курс проводився препаратом Moderna, третій укол може бути вакциною Pfizer, і навпаки. Після двох доз AstraZeneca допускається третій укол вакциною мРНК.
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Короновак такой короновак...
Это заявление минздрава - косвенное тому подтверждение, есть еще и заявление зебильной генпрокурорши, которая при всем желании, не может закрывать на это глаза.
И что взять от проплаченного троля, который расхваливает даже Спутник, эффективность которого мы все наблюдаем в вакцинированной на 50% России.
А мо, ты и есть тот самый степанов?
Куртка не жмет?
Бо нормальный человек в моем посте получил информацию, что для получения иммунитета, лучше уколоть признанный в мире препарат, что вызывает у тебя приступ эпилепсии.
Имеешь отношение к поставкам разного бесполезного дерьма?
Я ни разу не призывал отказываться от вакцинации, как ты тут киздишь.
Я, дочь и зять вакцинировались файзером, жена - модерной, и других к этому склоняю.
Щасим - пнх!
Хоть среди них есть и Ковид-пациенты, бОльшая часть этих поступлений - люди, кто весь прошлый год боялся обращаться за помощью в больницы, дабы избежать контакта с ковид-больными, и теперь их хронические болезни зашли в тупиковые фазы... а также, отмечают медсестры - очень много пациентов с тромбами, проблемами с дыханием, миокардитами и после попыток самоубийства.... 🤔🤔🤔
Где-то уже был подобный перечень недугов/осложнений.... нет?
Надзор FDA за безопасностью вакцин против COVID-19:
ПРОЕКТ рабочего списка возможных нежелательных явлений:
Синдром Гийена-Барре
Острый диссеминированный энцефаломиелит
Поперечный миелит
Энцефалит / миелит / энцефаломиелит / менингоэнцефалит / менингит / энцефалопатия
Судороги / припадки
Инсульт
Нарколепсия и катаплексия
Анафилаксия
Острый инфаркт миокарда
Миокардит / перикардит
Аутоиммунное заболевание
Летальные исходы
Исходы беременности и родов
Другие острые демиелинизирующие заболевания
Неанафилактические аллергические реакции
Тромбоцитопения
Диссеминированное внутрисосудистое свертывание
Венозная тромбоэмболия
Артрит и артралгия / боль в суставах
Болезнь Кавасаки
Мультисистемный воспалительный синдром у детей
Болезнь, усиленная вакциной
https://www.fda.gov/media/143557/download
Как раз люди с такими заболеваниями и боялись больше всего ковида, поэтому никуда не выходили, абсолютно логично. Тем у кого например проблемы с суставами чего им паниковать особо, а представь что у тебя итак проблемы с тромбами - то ковид это почти смертный приговор. Я бы тоже на их месте и близко к больницам не подходил.
Учитывая количество дебилов, не желающих вакцинироваться, остатки не использованных вакцин просто сольют в канализацию, но не дадут сделать бустерную вакцинацию желающим?
И еще. Этот указ не закон, а просто подзаконный акт, как и куча нелепых указов, которые будут https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3334288-prikaz-ob-obazatelnoj-vakcinacii-obzalovali-v-oask.html обжалованы и отменены в судах.