Ситуація навколо закону про олігархів є свідченням узурпації влади в Україні, - Климпуш-Цинцадзе
Ситуація навколо голосування у парламенті за законопроєкт про олігархів свідчить про бажання Офісу президента узурпувати владу та перетворити парламент на ручний орган, заявила народна депутатка від "Європейської солідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе в ефірі телеканала "Україна 24".
"Ми бачимо, що вже в певний період часу йде така повзуча узурпація влади президентом [Володимиром] Зеленським усупереч тому, що за Конституцією ми є парламентсько-президентською республікою. Та процедура, згідно з якою було ухвалено закон, свідчить про те, що парламент у розумінні сьогоднішньої влади не є місцем для дискусії. І це дуже тривожні дзвіночки", – вважає політикиня.
За її словами, Офіс президента вже давно в ручному режимі керує урядом і зараз хоче повністю ліквідувати суб'єктність парламенту.
"Підбирають під управління ті навіть органи, які мають бути незалежними, – це надзвичайно тривожні дзвіночки", – додала Климпуш-Цінцадзе.
Верховна Рада 23 вересня ухвалила у другому читанні законопроєкт президента України Володимира Зеленського про олігархів. За документ проголосувало 279 народних депутатів із 226 необхідних. Голосування відбувалося за спеціальною процедурою, без можливості внести додаткові редагування в залі.
Голосуючи за законопроєкт про деолігархізацію у другому читанні, народні депутати врахували три поправки, які суперечать одна одній, заявляв голова фракції "Голос" Ярослав Железняк. Вони стосуються того, який орган має визначати олігархів, казав нардеп. Зокрема, одна з поправок авторства тодішнього спікера Дмитра Разумкова пропонувала, що визначати олігархів має не Рада національної безпеки і оборони України, як це було в запропонованій профільним комітетом редакції, а спецкомісія при Національному агентстві з питань запобігання корупції.
Разумков також стверджує, що Рада ухвалила його поправку до закону.
Новий голова парламенту Руслан Стефанчук назвав два варіанти розв’язання можливої правової колізії в законі про олігархів.
На думку Разумкова, Зеленський має ветувати закон про олігархів та повернути документ до Ради зі своїми пропозиціями або підписати закон і після цього вносити до нього зміни. Він наголосив, що Рада не зможе переголосувати законопроєкт про деолігархізацію.
2 вересня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера з офіційним листом щодо законопроєкту, вона заявила, що документ суперечить Конституції.
Європейська комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) взяла до розгляду звернення Разумкова з проханням оцінити законопроєкт про олігархів.
У комісії заявляли, що підготують висновок щодо законопроєкту Зеленського про олігархів у середині грудня, і закликали не розглядати в Раді законопроєкту про олігархів у другому читанні, поки не буде готовий її висновок, оскільки це буде вкрай негативним сигналом для західних партнерів.
4 жовтня Разумков заявив про спроби фальшування тексту закону про олігархів.
19 жовтня парламент розблокував закон про олігархів, нардепи відхилили 12 постанов, які блокують підписання документа спікером.
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деолігархізаціюузурпацію. Їм потрібен кишеньковий узурпатор, при якому їх статки ростуть в рази.