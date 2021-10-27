УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9832 відвідувача онлайн
Новини
1 238 29

Ситуація навколо закону про олігархів є свідченням узурпації влади в Україні, - Климпуш-Цинцадзе

Ситуація навколо закону про олігархів є свідченням узурпації влади в Україні, - Климпуш-Цинцадзе

Ситуація навколо голосування у парламенті за законопроєкт про олігархів свідчить про бажання Офісу президента узурпувати владу та перетворити парламент на ручний орган, заявила народна депутатка від "Європейської солідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе в ефірі телеканала "Україна 24".

"Ми бачимо, що вже в певний період часу йде така повзуча узурпація влади президентом [Володимиром] Зеленським усупереч тому, що за Конституцією ми є парламентсько-президентською республікою. Та процедура, згідно з якою було ухвалено закон, свідчить про те, що парламент у розумінні сьогоднішньої влади не є місцем для дискусії. І це дуже тривожні дзвіночки", – вважає політикиня.

За її словами, Офіс президента вже давно в ручному режимі керує урядом і зараз хоче повністю ліквідувати суб'єктність парламенту.

"Підбирають під управління ті навіть органи, які мають бути незалежними, – це надзвичайно тривожні дзвіночки", – додала Климпуш-Цінцадзе.

Верховна Рада 23 вересня ухвалила у другому читанні законопроєкт президента України Володимира Зеленського про олігархів. За документ проголосувало 279 народних депутатів із 226 необхідних. Голосування відбувалося за спеціальною процедурою, без можливості внести додаткові редагування в залі.

Голосуючи за законопроєкт про деолігархізацію у другому читанні, народні депутати врахували три поправки, які суперечать одна одній, заявляв голова фракції "Голос" Ярослав Железняк. Вони стосуються того, який орган має визначати олігархів, казав нардеп. Зокрема, одна з поправок авторства тодішнього спікера Дмитра Разумкова пропонувала, що визначати олігархів має не Рада національної безпеки і оборони України, як це було в запропонованій профільним комітетом редакції, а спецкомісія при Національному агентстві з питань запобігання корупції.

Разумков також стверджує, що Рада ухвалила його поправку до закону.

Новий голова парламенту Руслан Стефанчук назвав два варіанти розв’язання можливої правової колізії в законі про олігархів.

На думку Разумкова, Зеленський має ветувати закон про олігархів та повернути документ до Ради зі своїми пропозиціями або підписати закон і після цього вносити до нього зміни. Він наголосив, що Рада не зможе переголосувати законопроєкт про деолігархізацію.

2 вересня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера з офіційним листом щодо законопроєкту, вона заявила, що документ суперечить Конституції.

Європейська комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) взяла до розгляду звернення Разумкова з проханням оцінити законопроєкт про олігархів.

У комісії заявляли, що підготують висновок щодо законопроєкту Зеленського про олігархів у середині грудня, і закликали не розглядати в Раді законопроєкту про олігархів у другому читанні, поки не буде готовий її висновок, оскільки це буде вкрай негативним сигналом для західних партнерів.

4 жовтня Разумков заявив про спроби фальшування тексту закону про олігархів.

19 жовтня парламент розблокував закон про олігархів, нардепи відхилили 12 постанов, які блокують підписання документа спікером.

Автор: 

Климпуш-Цинцадзе Іванна (390) Закон про олігархів (149)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
не кого угодно,а конкретно Порошенко. этот пигмей 2,5 года ведёт борьбу именно с Порошенко,на остальное ему насрать.
показати весь коментар
27.10.2021 10:27 Відповісти
+8
Климпуш-Цинцинадзе права. Принять вместо закона какую-то двусмысленную туфту и потом под эту туфту подгонять кого-угодно, но конечно не олигархов.
показати весь коментар
27.10.2021 10:22 Відповісти
+6
показати весь коментар
27.10.2021 10:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
27.10.2021 10:20 Відповісти
Климпуш-Цинцинадзе права. Принять вместо закона какую-то двусмысленную туфту и потом под эту туфту подгонять кого-угодно, но конечно не олигархов.
показати весь коментар
27.10.2021 10:22 Відповісти
не кого угодно,а конкретно Порошенко. этот пигмей 2,5 года ведёт борьбу именно с Порошенко,на остальное ему насрать.
показати весь коментар
27.10.2021 10:27 Відповісти
В борьбе за СМИ можно подгонять кого-угодно даже редактора Цензор.Нет.
показати весь коментар
27.10.2021 10:34 Відповісти
Та не з фуйлом же йому воювати? Там бізнес. Кому Бубину лайнопродукцію втюхувати, як не мокшанським поствоскам?
показати весь коментар
27.10.2021 10:39 Відповісти
Если в течение месяца после принятия закона за решеткой окажется Фирташ, Бойко, Коломойский, ахметов, Добкин, Герега и прочие прочие кукловоды Зеленского - закон отличный, если нет - все єто профанация
показати весь коментар
27.10.2021 10:25 Відповісти
не стоит ждать так долго. это профанация,ежу понятно.
показати весь коментар
27.10.2021 10:28 Відповісти
Мы уже слишко долго ждали до сих пор. Некоторые ожидали успехов от его Декрета а Мире, потом ждали от декрета о Земле.
показати весь коментар
27.10.2021 10:36 Відповісти
Депутаты, которые кормятся с рук перечисленных тобой олигархов как раз и поддержали этот закон по указке своих хозяев, потому что им этот закон как раз им не угрожает. Мелкий дрыщ бубочка продвигает этот "закон" только с одной целью, забрать у Пороха его телеканалы. Но найвелычнишый и его коМАНДА настолько тупые, что не видят, что Бандюковичу это не помогло. И всему стаду этих ЗЕбанутых шакалов тоже не поможет.
показати весь коментар
27.10.2021 10:50 Відповісти
Ситуация вокруг голосования в парламенте за законопроект об олигархах свидетельствует о желании Ермака узурпировать власть
показати весь коментар
27.10.2021 10:28 Відповісти
Посмотрите просто на эту надменную хвастливую рожу шута-недомерка и его манеры. Тут и физиогномистом не нужно быть чтобы понять, что это потенциальный диктатор с манией величия, злопамятный и подлый. Фу, даже говорить об этом гаденыше не хочется
показати весь коментар
27.10.2021 10:31 Відповісти
Эту ЗЕленую кучку навоза, бубочку оманского в садике и школе все дразнили и пинали за мелкий рост и у него развился комплекс неполноценности, и теперь он пытается отигариться на всех, кто больше его.
показати весь коментар
27.10.2021 10:42 Відповісти
Как некоторьім хочется вернуться в паламентское "болото" времен одиозного Мороза , но Украине єто не нужно.
показати весь коментар
27.10.2021 10:32 Відповісти
Перед тим, як вставляти "розумний" коментар та розписуватись під словесною дриснею за всю Україну, спершу навчися писати без помилок.
показати весь коментар
27.10.2021 12:30 Відповісти
показати весь коментар
27.10.2021 12:46 Відповісти
Олигархи забили тревогу ))
показати весь коментар
27.10.2021 10:35 Відповісти
Олігархи скупають депутатів, щоб пришвидшити прийняття закону про деолігархізацію узурпацію. Їм потрібен кишеньковий узурпатор, при якому їх статки ростуть в рази.
показати весь коментар
27.10.2021 10:41 Відповісти
что проще - проплатить 200 депутатам или брату Ермака?
показати весь коментар
27.10.2021 10:43 Відповісти
Сначала пусть погибнут олигархи одной стороны. Затем другой. И наступит счастье ))
показати весь коментар
27.10.2021 10:36 Відповісти
Від чого воно настане? Конкретніше, будь ласка.
показати весь коментар
27.10.2021 10:42 Відповісти
Ігор примітив.
показати весь коментар
27.10.2021 12:34 Відповісти
а вот при Петре Алексеиче не было никакой узурпации власти)))))))
показати весь коментар
27.10.2021 10:48 Відповісти
Военное положение Порошенко ввел всего на 30 дней... и то Чуть не обосрались,нашел узурпатора...чувак иногода думай не майонезом а умом
показати весь коментар
27.10.2021 10:58 Відповісти
а про Юрика Луценка ты уже забыл...
показати весь коментар
27.10.2021 11:22 Відповісти
Де вас таких ідіотів знаходять?) Порошенко вже як два роки НЕ президент! Він програв вибори. Про яку тоді узурпацію влади ти хрюкаєш, хахол?
показати весь коментар
27.10.2021 12:33 Відповісти
О Порошенковской"узурпации власти"будем вскоре только мечтать
показати весь коментар
27.10.2021 13:31 Відповісти
Хунта Кучмы разрослась и расползлась до полного ОлигарХАТА Зеля его завалил офшорами и Вагнергейтами...,и прочими Прибамбасами типа мильярд деревьев за одну ночь...,чувак круче Черчилля с Рузвельтом...Зуб даю...
показати весь коментар
27.10.2021 10:56 Відповісти
петины песики до сих пор так и не поняли - им и без всякой "узурпации" НИКАКАЯ власть больше не светит!
показати весь коментар
27.10.2021 11:36 Відповісти
та да. прям гулаг. 37 год.
показати весь коментар
27.10.2021 14:52 Відповісти
 
 