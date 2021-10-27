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Новини Коронавірус і карантин
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30 жовтня Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області переходять до "червоної" зони карантину

30 жовтня Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області переходять до

На території Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської областей встановили "червоний" рівень епіднебезпеки.

Про це у Telegram повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 30 жовтня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської областей", - йдеться у повідомленні.

Червоний рівень епіднебезпеки передбачає низку обмежень.

Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.

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Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів будуть вакциновані.

Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.

Автор: 

карантин (18172) Київська область (4093) Чернігівщина (1584) Івано-Франківська область (959) COVID-19 (19765) Немчінов Олег (208) коронавірус (19923) Житомирська область (1285) Луганська область (4892) Хмельницька область (982)


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Топ коментарі
+4
осталось каждому клеймо на лоб ставить.
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27.10.2021 10:32 Відповісти
+3
Зато в Харькове Зомбифест и выборы Терехова.....А потом красная зона!
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27.10.2021 10:41 Відповісти
+2
"Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений невакцинированы" - наверное, все-таки "вакцинированы"?
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27.10.2021 10:32 Відповісти
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"Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений невакцинированы" - наверное, все-таки "вакцинированы"?
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27.10.2021 10:32 Відповісти
А почему с 30-го? План по трупам недовыполнен?
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27.10.2021 10:32 Відповісти
осталось каждому клеймо на лоб ставить.
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27.10.2021 10:32 Відповісти
а вiрусу пофiг
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27.10.2021 10:51 Відповісти
Тобі - в першу чергу : "ДЛБЙБ" великими буквами!
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27.10.2021 12:30 Відповісти
в красній зоні зебидлу легше красти.
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27.10.2021 10:35 Відповісти
А маршрутка от Чабанов до Тиримков это межрегиональное сообщение?
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27.10.2021 10:36 Відповісти
Зато в Харькове Зомбифест и выборы Терехова.....А потом красная зона!
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27.10.2021 10:41 Відповісти
Ха вирощує собі мільчакова - https://t.me/hueviykharkov/42095 https://t.me/hueviykharkov/42095

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27.10.2021 10:48 Відповісти
тут что не отпрыск богатеньких родителей так или Лексус или Инфинити. Порше тоже очень хорошо продаются, расходятся как горячие пирожки - завозить не успевают - раскупают на 3 месяца вперед.... Вот такой он блеск и нищета в ХУХА
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27.10.2021 10:52 Відповісти
кстате да, на Туарег в жирной коплектации очередб пол года
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27.10.2021 11:13 Відповісти
вообще можно было в Украине взять базы выданных водительских прав, столбец "возраст" и столбец "марка авто", проверить доходы родителей, за одно и аварийнгость бы уменьшилась и таких даунов на дорогах не было бы.... Но это Украина - страна, в которых олигархи и неприкосновенные депутаны пишут законы, защищающие таких как они сами...
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27.10.2021 10:57 Відповісти
АХ4455ВО
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27.10.2021 11:07 Відповісти
Область краснеет, а Киев - нет.
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27.10.2021 10:46 Відповісти
У нас вже більше тижня червона зона. В транспорті в масках через одного.
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27.10.2021 10:52 Відповісти
как все таки заражают население - с помощью хим трейлов? ( так самолеты не летают). наверное все таки что то распыляют?
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27.10.2021 10:59 Відповісти
А Вы задайтесь вопросом почему летом почти узникают проблемы с гриппом, коронавирусом. Зато с началом обучительного периода болезни массово распространяются по семьям, а потом уже по работам родителей.
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27.10.2021 11:16 Відповісти
Акции на дешовые товары в магазах и бедное население в больничках(это как вариант).Но больше через вакцинированных,они разносят эти боляЧки так новые штамы и появляются
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27.10.2021 23:13 Відповісти
Хоча у країні пандемія, але дітей у школах вона якимось чином не стосується, тож нехай діти переносять заразу по сім'ях - рішення МОЗ України.
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27.10.2021 11:08 Відповісти
Давно это говорю. Пускай 100% привиты сотрудники школы, а сотни детей которые так же могут быть переносчиками ковида? Да к тому же проффэсора вдруг заметили, что и дети уже болеют.
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27.10.2021 12:55 Відповісти
Не все кафешки и магазинчики угробили, в стране не хватает безработных нищих предпринимателей.

Пора ПЕРЕТРАХИВАТЬ
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27.10.2021 12:00 Відповісти
....шо? Метеорологи сказали, что холодушка приходит и пора гнать в шею по домам быдло? Не иначе "реинкарнайия гитлеровцев".
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27.10.2021 13:43 Відповісти
Интересно откуда чмошники из мз монут знать точную дату пика заболеваемости,а то постонно заранее прогнозируют ее.Пододу нас травят под эти график
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27.10.2021 23:10 Відповісти
 
 