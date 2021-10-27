30 жовтня Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області переходять до "червоної" зони карантину
На території Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської областей встановили "червоний" рівень епіднебезпеки.
Про це у Telegram повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.
"Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 30 жовтня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської областей", - йдеться у повідомленні.
Червоний рівень епіднебезпеки передбачає низку обмежень.
Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.
Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів будуть вакциновані.
Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.
Будь ласка, зачекайте...
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