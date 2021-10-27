У Києві встановлено новий трагічний рекорд із добової смертності від COVID-19: померли 54 особи, серед яких однорічне маля. КАРТА

За добу в Києві виявили 1416 нових випадків захворювання на коронавірус (загалом 254 337), померло 54 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Facebook.

Так, за добу захворіли 744 жінки віком від 18 до 100 років, 493 чоловіки віком від 18 до 88 років, 95 дівчаток від 4 днів до 17 років та 84 хлопчики від 2 місяців до 17 років.

Зафіксовано 54 смерті від вірусу (загалом 5991): 23 жінки від 52 до 97 років, 30 чоловіків від 44 до 93 років, 1 хлопчик віком 1 року.

Також за добу госпіталізували 150 хворих на коронавірус та 413 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Також читайте: 30 жовтня Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області переходять до "червоної" зони карантину

Разом з тим, 573 особи подолали коронавірус (усього 227 334).

Найбільше випадків захворювання виявили у таких районах: Дарницькому (247), Деснянському (176) та Святошинському (162).