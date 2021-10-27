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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві встановлено новий трагічний рекорд із добової смертності від COVID-19: померли 54 особи, серед яких однорічне маля. КАРТА

За добу в Києві виявили 1416 нових випадків захворювання на коронавірус (загалом 254 337), померло 54 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Facebook.

Так, за добу захворіли 744 жінки віком від 18 до 100 років, 493 чоловіки віком від 18 до 88 років, 95 дівчаток від 4 днів до 17 років та 84 хлопчики від 2 місяців до 17 років.

Зафіксовано 54 смерті від вірусу (загалом 5991): 23 жінки від 52 до 97 років, 30 чоловіків від 44 до 93 років, 1 хлопчик віком 1 року.

Також за добу госпіталізували 150 хворих на коронавірус та 413 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

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Разом з тим, 573 особи подолали коронавірус (усього 227 334).

Найбільше випадків захворювання виявили у таких районах: Дарницькому (247), Деснянському (176) та Святошинському (162).

У Києві встановлено новий трагічний рекорд із добової смертності від COVID-19: померли 54 особи, серед яких однорічне маля 01

Автор: 

карантин (18172) Київ (19663) Кличко Віталій (3527) рекорд (184) смертність (195) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Статистика не полная

Сколько из умерших было вакцинировано ?

сколько из заболевших вакцинировано?
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27.10.2021 10:36 Відповісти
+3
Хоч щось треба робити! Самий простий спосіб - перевести учнів та студентів на дистанційне навчання. Діти дуже швидко переносять вірус з тісних класів до дому: до батьків та бабусів і дідусів. Також в транспорті повно молоді, здебільшого без масок. Як канікули закінчились - одразу пішов спалах
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27.10.2021 10:42 Відповісти
+3
у меня за окном что ни вечер - сирены скорых воют, а в маршрутке вчера ПОЛОВИНА без масок. Включая водителя.
На замечания все антимасочники реагируют агрессивно. С криками - да ты знаешь кто я такой! это все незаконно!
самое печальное, что судя по амбалам-антимасочникам, они скорее всего выживут..
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27.10.2021 10:53 Відповісти
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Статистика не полная

Сколько из умерших было вакцинировано ?

сколько из заболевших вакцинировано?
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27.10.2021 10:36 Відповісти
Хоч щось треба робити! Самий простий спосіб - перевести учнів та студентів на дистанційне навчання. Діти дуже швидко переносять вірус з тісних класів до дому: до батьків та бабусів і дідусів. Також в транспорті повно молоді, здебільшого без масок. Як канікули закінчились - одразу пішов спалах
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27.10.2021 10:42 Відповісти
Щеплюватись не хочуть старі пердуни, а страждати повинні діти і студенти?
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27.10.2021 10:52 Відповісти
ну как бы да - ковид не разбирает возраста. Вон, умер младенец, годика не было.
Дельта и молодых косит - потому в цивилизованных странах уже решились вакцинировать и детей от 5 лет и старше.
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27.10.2021 10:54 Відповісти
После эксперимента Минздрава по массовой вакцинации в Моршине нет ни одного госпитализированного с COVID-19, - мэр Ильницкий
В курортном Моршине на Львовщине, который весной принял участие в эксперименте Минздрава по массовой вакцинации для выработки коллективного иммунитета, ни один больной коронавирусом не нуждается в госпитализации.

Об этом сообщил городской голова Моршина Руслан Ильницкий, информирует https://www.ukrinform.ru/rubric-regions/3339071-eksperiment-minzdrava-v-vakcinirovannom-morsine-net-gospitalizirovannyh-s-covid19.html Укринформ.

"По состоянию на сегодня в Моршине всего 22 человека имеют COVID-19 (это не новые случаи, которые фиксируют в сутки, а суммарное количество по состоянию на 26 октября. - Ред.), из них 8 вакцинированных, но ни один человек не находится в больнице. Если летом у нас не было ни одного больного человека, то с появлением "Дельта"-штамма имеем такую ​​тенденцию. Но за весь этот период ни один больной не был госпитализирован. Болеют в легкой и средней форме, поэтому лечатся дома на самоизоляции", - отметил Ильницкий.

Летальных случаев нет ВООБЩЕ.
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27.10.2021 10:51 Відповісти
Вікіпедія говорить: Моршин - курортне містечко в Ліввській області. Населення 5874 людей. Ну яка може бути достовірна статистика від такого мізерного об'єма виборки?

Якщо дані Києва поділити на 500 (в стільки разів Київ більше Моршина), то отримаєм цифри того же порядку, наприклад, число померлих за добу - 54 /500 = 0,1. Можно вважати, що їх немає взагалі
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27.10.2021 11:51 Відповісти
думаю не больше 2х процентов а учитывая покупные сертификаты, может и того меньше....
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27.10.2021 10:38 Відповісти
Главное что Сорос не смог чипировать антиваксеров. И не прекращайте гулять и развлекаться. Да и в маршрутки поплотнее набивайтесь.
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27.10.2021 10:48 Відповісти
очень жаль. А ведь у них был шанс улучшить свой генотип..
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27.10.2021 10:52 Відповісти
у меня за окном что ни вечер - сирены скорых воют, а в маршрутке вчера ПОЛОВИНА без масок. Включая водителя.
На замечания все антимасочники реагируют агрессивно. С криками - да ты знаешь кто я такой! это все незаконно!
самое печальное, что судя по амбалам-антимасочникам, они скорее всего выживут..
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27.10.2021 10:53 Відповісти
 
 