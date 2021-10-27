У Києві встановлено новий трагічний рекорд із добової смертності від COVID-19: померли 54 особи, серед яких однорічне маля. КАРТА
За добу в Києві виявили 1416 нових випадків захворювання на коронавірус (загалом 254 337), померло 54 особи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Facebook.
Так, за добу захворіли 744 жінки віком від 18 до 100 років, 493 чоловіки віком від 18 до 88 років, 95 дівчаток від 4 днів до 17 років та 84 хлопчики від 2 місяців до 17 років.
Зафіксовано 54 смерті від вірусу (загалом 5991): 23 жінки від 52 до 97 років, 30 чоловіків від 44 до 93 років, 1 хлопчик віком 1 року.
Також за добу госпіталізували 150 хворих на коронавірус та 413 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Разом з тим, 573 особи подолали коронавірус (усього 227 334).
Найбільше випадків захворювання виявили у таких районах: Дарницькому (247), Деснянському (176) та Святошинському (162).
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Сколько из умерших было вакцинировано ?
сколько из заболевших вакцинировано?
Дельта и молодых косит - потому в цивилизованных странах уже решились вакцинировать и детей от 5 лет и старше.
В курортном Моршине на Львовщине, который весной принял участие в эксперименте Минздрава по массовой вакцинации для выработки коллективного иммунитета, ни один больной коронавирусом не нуждается в госпитализации.
Об этом сообщил городской голова Моршина Руслан Ильницкий, информирует https://www.ukrinform.ru/rubric-regions/3339071-eksperiment-minzdrava-v-vakcinirovannom-morsine-net-gospitalizirovannyh-s-covid19.html Укринформ.
"По состоянию на сегодня в Моршине всего 22 человека имеют COVID-19 (это не новые случаи, которые фиксируют в сутки, а суммарное количество по состоянию на 26 октября. - Ред.), из них 8 вакцинированных, но ни один человек не находится в больнице. Если летом у нас не было ни одного больного человека, то с появлением "Дельта"-штамма имеем такую тенденцию. Но за весь этот период ни один больной не был госпитализирован. Болеют в легкой и средней форме, поэтому лечатся дома на самоизоляции", - отметил Ильницкий.
Летальных случаев нет ВООБЩЕ.
Якщо дані Києва поділити на 500 (в стільки разів Київ більше Моршина), то отримаєм цифри того же порядку, наприклад, число померлих за добу - 54 /500 = 0,1. Можно вважати, що їх немає взагалі
На замечания все антимасочники реагируют агрессивно. С криками - да ты знаешь кто я такой! это все незаконно!
самое печальное, что судя по амбалам-антимасочникам, они скорее всего выживут..