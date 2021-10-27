Мінестроне, фрітата, чахохбілі, бланманже та вертута: МОЗ опублікувало технологічні картки для страв, які готуватимуть дітям у школах
У вільному доступі з'явилися технологічні картки для страв, які будь-яка школа може використовувати у складанні оновленого шкільного меню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Найбільший плюс - те, що їх не потрібно повторно узгоджувати. Страви та вироби з технологічних карток можна вносити в будь-яке сезонне меню, у тому числі й зимове", - повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я України.
Над наповненням матеріалів працював Євген Клопотенко із командою соціального проєкту з покращення культури харчування Cult Food, додають у пресслужбі відомства.
Шаблон технологічних карток розроблявся фахівцями Національного інституту харчових технологій.
Повідомляється, що всі технологічні картки пройшли експертизу у Державній установі "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України", а Держпродспоживслужба видала на них висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи.
У документах наведено всі необхідні розрахунки (брутто/нетто, енергетична цінність тощо), процеси приготування та температурні режими. Також є технологічні картки на безглютенові страви та інструкції, як готувати таку їжу, пише пресслужба.
Завантажити техкартки можна тут.
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Хотя новость я лично воспринимаю положительно, а свой и некоторые другие посты - как тупой стеб. Извините, не удержался.
Вот так и будут готовить эти экзотические блюда.
The show must go on.
Оказывается из технологических карт тоже можно шо то съедобное заделать, если их мелко пoрезать конечно.
в карте питания надо учесть - непереносимость некоторых детей молока и глютена.
также обязательна ВЕГАНСКАЯ КУхня
А Вы в курсе , что сейчас взрослые люди делают тесты на аллерген от молока и многие, прекращая употреблять молочные продукты , избавляются от аллергического насморка и кашля.
Тесты и детям можно делать
А технологические карты- это очень хорошо для школьных столовок. Пусть поварихи соблюдают.
Нєпадецццкі...😁
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А де ж борщ, каші з котлетою, вареники, узвар!
Що поробиш, 73%!
но и детей накормил там же