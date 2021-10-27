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Мінестроне, фрітата, чахохбілі, бланманже та вертута: МОЗ опублікувало технологічні картки для страв, які готуватимуть дітям у школах

Мінестроне, фрітата, чахохбілі, бланманже та вертута: МОЗ опублікувало технологічні картки для страв, які готуватимуть дітям у школах

У вільному доступі з'явилися технологічні картки для страв, які будь-яка школа може використовувати у складанні оновленого шкільного меню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Найбільший плюс - те, що їх не потрібно повторно узгоджувати. Страви та вироби з технологічних карток можна вносити в будь-яке сезонне меню, у тому числі й зимове", - повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

Над наповненням матеріалів працював Євген Клопотенко із командою соціального проєкту з покращення культури харчування Cult Food, додають у пресслужбі відомства.

Шаблон технологічних карток розроблявся фахівцями Національного інституту харчових технологій.

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Повідомляється, що всі технологічні картки пройшли експертизу у Державній установі "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України", а Держпродспоживслужба видала на них висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

У документах наведено всі необхідні розрахунки (брутто/нетто, енергетична цінність тощо), процеси приготування та температурні режими. Також є технологічні картки на безглютенові страви та інструкції, як готувати таку їжу, пише пресслужба.

Завантажити техкартки можна тут.

Автор: 

МОЗ (5401) школа (2224) їжа (432)


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Топ коментарі
+16
Дорогая редакция ! Спасибо Вам за рецепт! Авокадо мы заменили отварным картофелем , а креветки-поджареным салом ! Но в целом ваш салат из авокадо с креветками нам очень понравился!
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27.10.2021 11:04 Відповісти
+8
Это из-за вакцинации их там в Минздраве там вштырило? Всю жизнь детвору в школе кормили поддельным сливочным мазлом и сосисками из сои, а теперь про минестроне с бланманже по ушам втирают.
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27.10.2021 11:05 Відповісти
+6
Интересно, сколько стоила бюджету вся эта дуристика и где те блюда, которые действительно нужны школоте, чтобы потом через одного со справками не ходили?
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27.10.2021 11:00 Відповісти
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а шашлыков нима? пачиму?
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27.10.2021 10:57 Відповісти
та да . и черепаховый суп я там тоже не обнаружил
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27.10.2021 11:02 Відповісти
И, конечно, где рататуй?
Хотя новость я лично воспринимаю положительно, а свой и некоторые другие посты - как тупой стеб. Извините, не удержался.
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27.10.2021 11:25 Відповісти
а где рыба фугу?
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27.10.2021 11:19 Відповісти
Это блюдо только для Бубочки
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27.10.2021 11:42 Відповісти
До шашлыка нужны напитки те, что покрепче. А этого в школе ниии-зя.
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27.10.2021 11:24 Відповісти
А що не так? Аргументи є якісь?
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27.10.2021 11:28 Відповісти
Что то заумное..Лучше качественно борщ сварить.Суп. Вторые блюда. Можно пойти по пути американцев - взять лучшее и простое со всего мира. Но хватит ли ресурсов довести до ума ? Мы же не американцы.
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27.10.2021 10:59 Відповісти
так так i зробили. там тiльки назви закручeнi
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27.10.2021 11:12 Відповісти
https://youtu.be/UFrblJzypaI

Вот так и будут готовить эти экзотические блюда.
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27.10.2021 11:30 Відповісти
Интересно, сколько стоила бюджету вся эта дуристика и где те блюда, которые действительно нужны школоте, чтобы потом через одного со справками не ходили?
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27.10.2021 11:00 Відповісти
Если блюдо имеет завумное название и не распространено на обычной украинской кухне, не значит что оно дорогое в приготовлениии или менее полезное стандартных блюд.
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27.10.2021 11:08 Відповісти
Дорогая редакция ! Спасибо Вам за рецепт! Авокадо мы заменили отварным картофелем , а креветки-поджареным салом ! Но в целом ваш салат из авокадо с креветками нам очень понравился!
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27.10.2021 11:04 Відповісти
І вам доброго здоров'я.
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27.10.2021 11:49 Відповісти
Это из-за вакцинации их там в Минздраве там вштырило? Всю жизнь детвору в школе кормили поддельным сливочным мазлом и сосисками из сои, а теперь про минестроне с бланманже по ушам втирают.
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27.10.2021 11:05 Відповісти
Це чергова вистава 95 кварталу.
The show must go on.
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27.10.2021 11:16 Відповісти
"Блюда и изделия из технологических карт можно вносить в любое сезонное меню, в том числе и зимнее"...
Оказывается из технологических карт тоже можно шо то съедобное заделать, если их мелко пoрезать конечно.
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27.10.2021 11:10 Відповісти
Спасибо минздраву! Теперь так будет выглядеть столовка в обычной сельской школе

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27.10.2021 11:11 Відповісти
якщо у тьоток виcтачить мiзкiв на прикрашання i оформлeння. в стандартi можуть бути тi самi кастрюлi. лишe наповнeнi новими рeцeптами. красиво можe нe бути алe як було тeж.
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27.10.2021 11:15 Відповісти
Це не можна культивувати УКРАЇНСЬКУ кухню ? Ще мацу заість хліба давайте. Суспільство деградантів без національної ідентичності
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27.10.2021 11:11 Відповісти
++++++++++++!+!!!!!!!!!
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27.10.2021 11:41 Відповісти
ленка зря в Японию моталась с найвеличнішім? где суши, сашими и мисо суп в меню?)
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27.10.2021 11:16 Відповісти
В Словакии даже делают мясо на гриле .
в карте питания надо учесть - непереносимость некоторых детей молока и глютена.

также обязательна ВЕГАНСКАЯ КУхня
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27.10.2021 11:17 Відповісти
Взалі в дитячих садочках точно є дієти для дітей з індивідуальним раціоном.
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27.10.2021 11:29 Відповісти
Так и в школах надо .
А Вы в курсе , что сейчас взрослые люди делают тесты на аллерген от молока и многие, прекращая употреблять молочные продукты , избавляются от аллергического насморка и кашля.
Тесты и детям можно делать
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27.10.2021 11:47 Відповісти
Ой я вас умоляю. Фасолевый суп, тушеные кусочки курятины- это если расшифровать эти закрученные названия.
А технологические карты- это очень хорошо для школьных столовок. Пусть поварихи соблюдают.
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27.10.2021 11:18 Відповісти
Хоч одна людина написала не якусь агресивну, не аргументовану дурню, а щось по суті.
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27.10.2021 11:31 Відповісти
Значит будут КРАСТИ.
Нєпадецццкі...😁
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27.10.2021 11:27 Відповісти
"Нет никаких блюд! Есть только мясо и майонез!" (с) Дуэт имени Чехова. "Тайная гильдия поваров".
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27.10.2021 11:29 Відповісти
Жричодале , а где это главное современное блюдо ?
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27.10.2021 11:32 Відповісти
А по факту - чай без сахара, потому что сахар вредно
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27.10.2021 11:34 Відповісти
И это только в одной небольшой сельской школе в Конча-Заспе. Что уж говорить об остальных!
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27.10.2021 11:39 Відповісти
Загрузить техкарты можно http://beta.moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8.pdf здесь . Источник:

страница не открывается на
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27.10.2021 11:44 Відповісти
На 🍏
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27.10.2021 11:44 Відповісти
Уже открылось . Дуже цікаво
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27.10.2021 11:56 Відповісти
''Ізбранний народ у владу вибирають, то і блюда інородців в шкільних столових!
А де ж борщ, каші з котлетою, вареники, узвар!
Що поробиш, 73%!
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27.10.2021 11:47 Відповісти
Напишите Клопотенко на ютуб
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27.10.2021 11:48 Відповісти
А открыть техкарты по ссылке?
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27.10.2021 12:36 Відповісти
совсем шизанулись зеленые
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27.10.2021 11:49 Відповісти
Одразу видно, що Лєнка-криворожица до цього приклалась. Вона ж обіцяла, що змінить харчування у школах, от і змінила. До речі, це єдине, що її взагалі турбувало у країні. Мабуть тому, що донька товста, уся у татка Богдана.
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27.10.2021 12:17 Відповісти
А можна одним словом ? " *** " !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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27.10.2021 12:47 Відповісти
можна було ж по людськи написати міністроне-овочевий суп, фрітата-омлет з овочами, чахохбілі - рагу, бланманже-желе чи галаретка, вертута-булочка
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27.10.2021 13:02 Відповісти
Блюдо Миннетстроне старшеклассницы уже успешно освоили.
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27.10.2021 13:06 Відповісти
Жму на "здесь" - и ни хрена, остаюсь на месте.
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27.10.2021 13:36 Відповісти
он не только войну завершил в СВОЕЙ ГОЛОВЕ
но и детей накормил там же
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27.10.2021 17:51 Відповісти
 
 