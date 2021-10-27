Мінестроне, фрітата, чахохбілі, бланманже та вертута: МОЗ опублікувало технологічні картки для страв, які готуватимуть дітям у школах

У вільному доступі з'явилися технологічні картки для страв, які будь-яка школа може використовувати у складанні оновленого шкільного меню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Найбільший плюс - те, що їх не потрібно повторно узгоджувати. Страви та вироби з технологічних карток можна вносити в будь-яке сезонне меню, у тому числі й зимове", - повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

Над наповненням матеріалів працював Євген Клопотенко із командою соціального проєкту з покращення культури харчування Cult Food, додають у пресслужбі відомства.

Шаблон технологічних карток розроблявся фахівцями Національного інституту харчових технологій.

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Повідомляється, що всі технологічні картки пройшли експертизу у Державній установі "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України", а Держпродспоживслужба видала на них висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

У документах наведено всі необхідні розрахунки (брутто/нетто, енергетична цінність тощо), процеси приготування та температурні режими. Також є технологічні картки на безглютенові страви та інструкції, як готувати таку їжу, пише пресслужба.

Завантажити техкартки можна тут.