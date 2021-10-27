Україна попросить Німеччину більше не ухвалювати квапливих рішень щодо "Північного потоку-2", - Кулеба

Україна донесе до німецьких партнерів свою позицію щодо "Північного потоку-2" і продовжуватиме домагатися застосування Третього енергетичного пакету до його функціонування, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Щодо рішення німецького регулятора, то ми засмучені: вже є позиція "Нафтогазу" з цього питання, тобто безпосередньо компанії, яка залучена до цього процесу. Ми донесемо свою позицію німецьким партнерам і проситимемо їх і працюватимемо з ними над тим, щоб рішення щодо "Північного потоку-2" не ухвалювалися квапливо, швидко, без ретельного аналізу та вивчення", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр наголосив, що якими б швидкими не були дії німецького регулятора, ключовим є залучення Європейської комісії до цього процесу.

"Кінцева мета - це застосування Третього енергетичного пакету до функціонування "Північного потоку-2", - зазначив Кулеба.

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Як повідомлялося, міністерство економіки ФРН зробило висновок, що сертифікація газопроводу "Північний потік-2" не ставить під загрозу безпеку постачання газу до Німеччини та ЄС. Мінекономіки направило свої висновки регулятору - Федеральному мережному агентству, яке розглядає заяву оператора проєкту Nord Stream 2 AG про сертифікацію як незалежний мережевий оператор.