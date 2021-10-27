Україна попросить Німеччину більше не ухвалювати квапливих рішень щодо "Північного потоку-2", - Кулеба
Україна донесе до німецьких партнерів свою позицію щодо "Північного потоку-2" і продовжуватиме домагатися застосування Третього енергетичного пакету до його функціонування, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Щодо рішення німецького регулятора, то ми засмучені: вже є позиція "Нафтогазу" з цього питання, тобто безпосередньо компанії, яка залучена до цього процесу. Ми донесемо свою позицію німецьким партнерам і проситимемо їх і працюватимемо з ними над тим, щоб рішення щодо "Північного потоку-2" не ухвалювалися квапливо, швидко, без ретельного аналізу та вивчення", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Міністр наголосив, що якими б швидкими не були дії німецького регулятора, ключовим є залучення Європейської комісії до цього процесу.
"Кінцева мета - це застосування Третього енергетичного пакету до функціонування "Північного потоку-2", - зазначив Кулеба.
Як повідомлялося, міністерство економіки ФРН зробило висновок, що сертифікація газопроводу "Північний потік-2" не ставить під загрозу безпеку постачання газу до Німеччини та ЄС. Мінекономіки направило свої висновки регулятору - Федеральному мережному агентству, яке розглядає заяву оператора проєкту Nord Stream 2 AG про сертифікацію як незалежний мережевий оператор.
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СП начали строить в 2016 г. и должны были закончить за 2 года. Германия (США, европа) дала нам дополнительные 3 года. Т.е. мы 5 лет сопли жевали, а теперь они "торопливо принимают решения" ...?
А что Украина делала все эти 5 лет для компенсации потерь от отсутствия транзита? Вспоминаются две цифры: среднегодовой доход от транзита - 2 млрд.$ и 30 млрд.$ - потери Украины от коррупции.
До немцев начнёт доходить, когда ***** начнёт полномасштабную войну в Украине с бомбёжками, а в Германию хлынут миллионы наших беженцев.
А до тебя и тогда не дойдёт.
Побриться не забудь.
просто потопа сделать каталог тампонированных скважин с именами владельцев
украинцы узнают много цикавого про лидеров, которых годами выбирают 😀😀
а правда совсем иная
взяли бы интервью у нефтяника или газовщика , которые бурят в Украине . Все онизнают что бурят и кому потом дарят . А когда кому-то из лидеров нужны гроши - вскрывают скважину и запускают под видом кацапского.
А украинцы платят за российский газ втридорога
И удивляются откуда у олигархов и президентов яхты и самолеты 😀😀😀
из личной беседы с украинскимнефтяником
...Крім «Укрнафти», у нас багато ліцензій захопили такі ділки, яких я умовно називаю «шуфричі». Перебуваючи при владі, вони за копійки фактично привласнили собі право на розвідку й розробку родовищ. А насправді вони і не приступали до роботи, вони лишень чекають слушного моменту, щоб перепродати свої права. https://zaxid.net/statti_tag50974/