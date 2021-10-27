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Україна попросить Німеччину більше не ухвалювати квапливих рішень щодо "Північного потоку-2", - Кулеба

Україна попросить Німеччину більше не ухвалювати квапливих рішень щодо

Україна донесе до німецьких партнерів свою позицію щодо "Північного потоку-2" і продовжуватиме домагатися застосування Третього енергетичного пакету до його функціонування, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Щодо рішення німецького регулятора, то ми засмучені: вже є позиція "Нафтогазу" з цього питання, тобто безпосередньо компанії, яка залучена до цього процесу. Ми донесемо свою позицію німецьким партнерам і проситимемо їх і працюватимемо з ними над тим, щоб рішення щодо "Північного потоку-2" не ухвалювалися квапливо, швидко, без ретельного аналізу та вивчення", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр наголосив, що якими б швидкими не були дії німецького регулятора, ключовим є залучення Європейської комісії до цього процесу.

"Кінцева мета - це застосування Третього енергетичного пакету до функціонування "Північного потоку-2", - зазначив Кулеба.

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Як повідомлялося, міністерство економіки ФРН зробило висновок, що сертифікація газопроводу "Північний потік-2" не ставить під загрозу безпеку постачання газу до Німеччини та ЄС. Мінекономіки направило свої висновки регулятору - Федеральному мережному агентству, яке розглядає заяву оператора проєкту Nord Stream 2 AG про сертифікацію як незалежний мережевий оператор.

Автор: 

Німеччина (7484) Північний потік (2473) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+7
Поставьте себя на место Германии. Что плохого для неё в СП 2 ? Реально ничего. А хорошего - Германия становится Европейским газовым хабом. Её вес в ЕС возрастает, поступления от операций с газом увеличиваются в разы. Зачем ей всем этим делиться с Украиной. Украине можно просто показать сочувствие, дать печеньку и погладить по головке. Вопросы газа это личное дело Германии. Ведь Германия не лезет в то, где у кого и как покупать Украине газ.
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27.10.2021 11:50 Відповісти
+3
на колени еще встань.... позорище
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27.10.2021 11:18 Відповісти
+3
Просто дурачок,не плохо устроился.
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27.10.2021 11:19 Відповісти
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на колени еще встань.... позорище
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27.10.2021 11:18 Відповісти
Та німецькі буржуї нічим не кращі за українських нуворишів клєптоманів. За 100 євро рідну матір із труни виковиряють. А тут давить дурачок на совість і мораль.
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27.10.2021 11:22 Відповісти
Просить-то они попросят, да кто их послушает. Европа под рашку ложится. Одна Польша крепко стоит - помнит кто и где вторую мировую начал.
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27.10.2021 12:03 Відповісти
а пригрозить немцам судом в Стокгольме как с Рашкой ...что слабо а прямо указать что потери Украиной из -за СП№ 2 прямо будут взысканы со всех стран давших добро на строительство и сертификацию.. также слабо??!! немцы они же национал социалисты в Германии к сожалению так никуда не делись...они просто слегка изменили окрас.... и лозунги....
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27.10.2021 12:35 Відповісти
Омар Хайям, ещё 700 лет назад сказанул. Ничто ни вечно под луной.
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27.10.2021 12:59 Відповісти
Просто дурачок,не плохо устроился.
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27.10.2021 11:19 Відповісти
Смешно, уже понятно что немецкий регулятор уже скоро даст разрешение, а вот в Еврокомиссии еще есть шанс .
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27.10.2021 11:23 Відповісти
Кулеба прав...,скоропалительный братский договор в Москве на 10 лет,типа Молотов-Риббентроп 23 августа 1939 года привел ко 2 Мировой войне...братаны долбанные поделили шарик Земной на двоих,а не толко Польшу...,но тут вмешалась Тушонка Рузвельта....
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27.10.2021 11:23 Відповісти
"пазалуйста больше так не делайте" - это типа "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЗИЦИЯ"?!!!
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27.10.2021 11:26 Відповісти
Предлагаешь бомбить?
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27.10.2021 11:40 Відповісти
Предлагаю на выборах думать МОЗГАМИ, а не тем, чем ты обычно думаешь.
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27.10.2021 12:41 Відповісти
Немцы в разгар холодной войны за газ насрали на США и в условиях эмбарго сделали сделку "газ-трубы".Почему Кулеба думает,что сегодня будет как-то по-другому?
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27.10.2021 11:27 Відповісти
"Торопливо"? Шо оно мелет?
СП начали строить в 2016 г. и должны были закончить за 2 года. Германия (США, европа) дала нам дополнительные 3 года. Т.е. мы 5 лет сопли жевали, а теперь они "торопливо принимают решения" ...?
А что Украина делала все эти 5 лет для компенсации потерь от отсутствия транзита? Вспоминаются две цифры: среднегодовой доход от транзита - 2 млрд.$ и 30 млрд.$ - потери Украины от коррупции.
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27.10.2021 11:28 Відповісти
Что делали 5 лет? Спроси у Пети Шоколадного и его дружков Мертвечука и Свинарского, или как его там?
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27.10.2021 11:42 Відповісти
В точку. А Зе - продолжатель традиций "нихуянеделания"
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27.10.2021 11:56 Відповісти
Дипломатия мировая... штука тонкая и хитрая,и Мавзолейному быдлу ее не понять до сих пор.....иначе не было 22 июня 1941 года внезапного и вероломного......,Гопники долбанные...
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27.10.2021 11:29 Відповісти
Вряд ли Германии интересна позиция Украины по любому вопросу.
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27.10.2021 11:29 Відповісти
РАБссия и Германия это одно целое государство и не могло воевать друг с другом... союзнички сраные...Окно в Европу кто прорубывал? ***** Первый...
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27.10.2021 11:34 Відповісти
Вода камень точит , а позиция Украиньі подкрепляется нерьіночньіми политизированньіми действиями Газпрома. Нужно долбить .
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27.10.2021 11:39 Відповісти
319 лет назад вышел Манифест Петрухи Первого...по факту означающий Германия и РАБссия братские народцы... его даже вкинули в Инет...сегодня..братаны блин...
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27.10.2021 11:40 Відповісти
Польша и Украина развалят этот Северный потоп Путлера...,летом 2022 года...
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27.10.2021 11:44 Відповісти
Польша, Украина и Словакия!
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28.10.2021 21:12 Відповісти
Да срать Германия на вас хотела вместе с казламордыми. Они в 1939 году взасос лизались, а сейчас тем более. Деньги не пахнут
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27.10.2021 11:46 Відповісти
деньги застят здравый смысл у всех народов без исключения..., а очень большие - вообще его выключают...
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27.10.2021 11:48 Відповісти
Поставьте себя на место Германии. Что плохого для неё в СП 2 ? Реально ничего. А хорошего - Германия становится Европейским газовым хабом. Её вес в ЕС возрастает, поступления от операций с газом увеличиваются в разы. Зачем ей всем этим делиться с Украиной. Украине можно просто показать сочувствие, дать печеньку и погладить по головке. Вопросы газа это личное дело Германии. Ведь Германия не лезет в то, где у кого и как покупать Украине газ.
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27.10.2021 11:50 Відповісти
Препятствуя зарабатыванию Германией денег Украина ничего, кроме раздражения, не вызывает у немцев. Я думаю подобная позиция Украины только вредит ей. Уже понятно, что СП 2 будет работать. Так надо просить (а не требовать) оказать Украине реальную помощь.
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27.10.2021 11:54 Відповісти
До немцев (и до тебя) никак не дойдёт. Никакие доводы не действуют на тех, у кого отсутствует совесть и образное мышление.
До немцев начнёт доходить, когда ***** начнёт полномасштабную войну в Украине с бомбёжками, а в Германию хлынут миллионы наших беженцев.
А до тебя и тогда не дойдёт.
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27.10.2021 13:43 Відповісти
Зачем РФ полномасштабная война с Украиной? За что воевать? РФ разве нужен Львов или Киев? Если Украина никого бомбить не будет, или устраивать теракты, то и Украину никто бомбить не будет. У РФ сегодня всё есть, вон продовольствия в 2020 продала на 25 млрд. дол. на внешнем рынке.
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27.10.2021 14:34 Відповісти
Да, расея ваша вся белая и пушистая. Самое время в гроб. И ты вместе с нею.
Побриться не забудь.
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27.10.2021 14:38 Відповісти
Так шкода не тільки Україні, а і Польші, Словаччині іншим членам ЄС. Крім того шкода всьому Євросоюзу, який тупу сідає на газову голку нацистської расєї. Про це говорять Штати, союзник по НАТО. Ну і взагалі, де поділися європейські цінності, коли мова зайшла про вигоду? Шрьодер вам на допомогу
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27.10.2021 12:09 Відповісти
Германия становится европейским хабом и вообще царицой морской.Но в итоге обосрется.У них всегда сомнительные союзы с рашкой оканчивались неудачей.
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27.10.2021 14:36 Відповісти
Норвегия и Польша рулят...,новый газопровод в Европу под названием Baltic Pipe" достиг берегов Польши,олтдельная ветка будет проложена в Украину...смотрите карту
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27.10.2021 11:51 Відповісти
А сколько газа осталось у Норвегии? Норвегия в 2021 году снизила на 15% поставки в ЕС. Газа мало.
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27.10.2021 11:57 Відповісти
Скважины Норвеги возобновили,идет наращивание добычи...
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27.10.2021 12:00 Відповісти
Почему-то даже уверен что они конечно прислушаться к Кулебе и даже выразят какую-то озабоченность, но ***** все равно в дупу расцелуют.
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27.10.2021 11:59 Відповісти
Кстати я вчера рекомендовал тем украинцам которые живут в частных домах каким способом отключится от газового дерьма навсегда и не платить дань этим баранам...
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27.10.2021 11:59 Відповісти
А как же газификация, чем годились ? Отопление дровами и лушпайками это удар по экологии. Уже в частном секторе Николаева противно дышать из-за вони сжигаемой в печках и котлах непонятной гадости, вместо газа.
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27.10.2021 12:08 Відповісти
Вчера на сайте цензор я подробно расписал все...
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27.10.2021 12:11 Відповісти
повтори. что именно? интересно почитать
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27.10.2021 12:14 Відповісти
А Шрьодера вже попросив?
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27.10.2021 12:02 Відповісти
В Украине газовые скважины законсервированы с 1983 года...,расконсервация потребует для запуска их года 3...,по моим подсчетам их 11 штук...
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27.10.2021 12:02 Відповісти
В Украине много скважин газа и нефти тампонировали и дарили лидерам страны на день рождения .
просто потопа сделать каталог тампонированных скважин с именами владельцев
украинцы узнают много цикавого про лидеров, которых годами выбирают 😀😀
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27.10.2021 12:10 Відповісти
Вы как всегда правы Софи.Приветствую Вас!
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27.10.2021 12:12 Відповісти
😀😀😀
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27.10.2021 12:13 Відповісти
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27.10.2021 12:20 Відповісти
Просто некоторые вещи противно читать - пишут явно для уборщиц.

а правда совсем иная
взяли бы интервью у нефтяника или газовщика , которые бурят в Украине . Все онизнают что бурят и кому потом дарят . А когда кому-то из лидеров нужны гроши - вскрывают скважину и запускают под видом кацапского.
А украинцы платят за российский газ втридорога
И удивляются откуда у олигархов и президентов яхты и самолеты 😀😀😀
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27.10.2021 12:17 Відповісти
Круто)))
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27.10.2021 12:18 Відповісти


из личной беседы с украинскимнефтяником
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27.10.2021 12:20 Відповісти
Верю,100 тонн
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27.10.2021 12:21 Відповісти
наприклад, про давно не битого Шуфрича

...Крім «Укрнафти», у нас багато ліцензій захопили такі ділки, яких я умовно називаю «шуфричі». Перебуваючи при владі, вони за копійки фактично привласнили собі право на розвідку й розробку родовищ. А насправді вони і не приступали до роботи, вони лишень чекають слушного моменту, щоб перепродати свої права. https://zaxid.net/statti_tag50974/
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27.10.2021 13:47 Відповісти
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27.10.2021 12:15 Відповісти
зелений кулеба пізно всрався
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27.10.2021 12:42 Відповісти
Кулеба ТУПАЯ! Не правительство, а дурдом.
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27.10.2021 12:58 Відповісти
 
 