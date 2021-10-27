Financial Times про шантаж "Газпрому": Росія запропонувала Молдові дешевий газ в обмін на відмову від євроінтеграційних реформ
Російський "Газпром" запропонував Молдові скоригувати угоду про вільну торгівлю з ЄС. Росіяни запропонували відкласти узгоджені з Брюсселем реформи енергетичного ринку в обмін на дешевший газ для країни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.
"Газпром" сказав, що знизить ціну, якщо країна буде готова внести поправки до своєї угоди про безмитну торгівлю з ЄС. Він також хотів, щоб Молдова відклала імплементацію правил ЄС, які потребують лібералізації газових ринків та посилення конкуренції, наголошується у статті.
Кремль розглядає переговори щодо газу як частину ширшого політичного врегулювання з Молдовою після того, як минулого року до влади прийшла президент Майя Санду. Аналітики у сфері енергетики припускають, що Росія використовує позицію "Газпрому" як єдиного постачальника до Молдови, щоб чинити тиск на уряд країни, який прагне залишити орбіту Москви у напрямку Заходу, пише видання.
"Росіяни б'ють по країні в найслабше місце, у невідповідний момент", - повідомило одне з джерел, яке брало участь у переговорах.
Офіційні особи Молдови зустрінуться у середу в Санкт-Петербурзі з головою "Газпрому" Олексієм Міллером, пише FT
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Но для умственно отсталого народа под название сруские, это конечно же одно и тоже)
дуня, а ну-ка расскажи нам как ЕС убивает, травит, взрывает на территории рашки
Дай рецепт, що реформи спрацювали миттєво.
И потом это Украина предлагает постоянно ужесточить контроль над пересечением людей и товаров на приднестровском участке границы Молдовы, которая просила неоднократно отложить этот процесс, последний раз просила в конце августа, чтобы введение в действие с 1 сентября уже согласованного межправительственного соглашения (в интересах суверенитета Молдовы) опять отложили.
Але потрібно ще близько 1 мільярда.
А кацапи вимагають у Кишинева негайно погасити борг (більше 700 млн $), який накопичився за багато років у Придністров'я, - бо молдавські сєпари за газ не платять, але користуються ним.
От такий от фінт ушамі.
Они все сделают для нас
На молдованах метод отработаем
А после с немцами успешно поработаем ...
Если Украина скоро вступит в НАТО
Или вдруг Сердючка запоет про нас
Злится мы не будем
Ссориться не надо
Мы возьмем и перекроем Украине газ!
Бабця цапика старого
Волiла продати
Й не могла зложити цiну-
Стала знемагати.
Цапик вiльний скаче мило:
Пережив бабусю,
Тiльки жаль, що ii жаднiсть
Не взяла могила.
ЗЫ... скоро, совсем скоро... Одним словом, хутину пришла трында. Главное, шобы кремлядь заклеймила его позором, как и Сталина, затем шобы перегрызись между собов. Вернем с Молдовой и Приднестровье, и Крым, и Донбасс.