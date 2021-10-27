Financial Times про шантаж "Газпрому": Росія запропонувала Молдові дешевий газ в обмін на відмову від євроінтеграційних реформ

Російський "Газпром" запропонував Молдові скоригувати угоду про вільну торгівлю з ЄС. Росіяни запропонували відкласти узгоджені з Брюсселем реформи енергетичного ринку в обмін на дешевший газ для країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.

"Газпром" сказав, що знизить ціну, якщо країна буде готова внести поправки до своєї угоди про безмитну торгівлю з ЄС. Він також хотів, щоб Молдова відклала імплементацію правил ЄС, які потребують лібералізації газових ринків та посилення конкуренції, наголошується у статті.

Кремль розглядає переговори щодо газу як частину ширшого політичного врегулювання з Молдовою після того, як минулого року до влади прийшла президент Майя Санду. Аналітики у сфері енергетики припускають, що Росія використовує позицію "Газпрому" як єдиного постачальника до Молдови, щоб чинити тиск на уряд країни, який прагне залишити орбіту Москви у напрямку Заходу, пише видання.

"Росіяни б'ють по країні в найслабше місце, у невідповідний момент", - повідомило одне з джерел, яке брало участь у переговорах.

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Офіційні особи Молдови зустрінуться у середу в Санкт-Петербурзі з головою "Газпрому" Олексієм Міллером, пише FT