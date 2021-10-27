УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6377 відвідувачів онлайн
Новини
9 701 42

Financial Times про шантаж "Газпрому": Росія запропонувала Молдові дешевий газ в обмін на відмову від євроінтеграційних реформ

Financial Times про шантаж

Російський "Газпром" запропонував Молдові скоригувати угоду про вільну торгівлю з ЄС. Росіяни запропонували відкласти узгоджені з Брюсселем реформи енергетичного ринку в обмін на дешевший газ для країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.

"Газпром" сказав, що знизить ціну, якщо країна буде готова внести поправки до своєї угоди про безмитну торгівлю з ЄС. Він також хотів, щоб Молдова відклала імплементацію правил ЄС, які потребують лібералізації газових ринків та посилення конкуренції, наголошується у статті.

Кремль розглядає переговори щодо газу як частину ширшого політичного врегулювання з Молдовою після того, як минулого року до влади прийшла президент Майя Санду. Аналітики у сфері енергетики припускають, що Росія використовує позицію "Газпрому" як єдиного постачальника до Молдови, щоб чинити тиск на уряд країни, який прагне залишити орбіту Москви у напрямку Заходу, пише видання.

"Росіяни б'ють по країні в найслабше місце, у невідповідний момент", - повідомило одне з джерел, яке брало участь у переговорах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеркаль про газовий тиск РФ на Молдову: Там дуже критична ситуація, це перший дзвоник. Україна наступна

Офіційні особи Молдови зустрінуться у середу в Санкт-Петербурзі з головою "Газпрому" Олексієм Міллером, пише FT

Автор: 

газ (10495) Газпром (3395) євроінтеграція (504) Молдова (2088) росія (66080) Євросоюз (13666)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+18
показати весь коментар
27.10.2021 11:37 Відповісти
+17
ЕС просит делать реформы и развиваться, рашка просит отменить реформы и деградировать.
Но для умственно отсталого народа под название сруские, это конечно же одно и тоже)
показати весь коментар
27.10.2021 11:42 Відповісти
+13
А чувствуешь разницу между бандитом и порядочным ?
показати весь коментар
27.10.2021 11:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А что ЕС не так действует? Тоже дают помощь только в обмен на свои условия.
показати весь коментар
27.10.2021 11:26 Відповісти
А чувствуешь разницу между бандитом и порядочным ?
показати весь коментар
27.10.2021 11:27 Відповісти
Не устоят - сдадутся. Очередь за Украиной. Брать пример с прибалтов никто не хочет.
показати весь коментар
27.10.2021 11:34 Відповісти
показати весь коментар
27.10.2021 11:37 Відповісти
ЕС просит делать реформы и развиваться, рашка просит отменить реформы и деградировать.
Но для умственно отсталого народа под название сруские, это конечно же одно и тоже)
показати весь коментар
27.10.2021 11:42 Відповісти
о гебчонок с мантрой "тамтожисамае"
дуня, а ну-ка расскажи нам как ЕС убивает, травит, взрывает на территории рашки
показати весь коментар
27.10.2021 13:53 Відповісти
Знакомая песня )) Не для того президент училась в Америке,чтобы идти на поводу придукуватых лузеров ))
показати весь коментар
27.10.2021 11:26 Відповісти
Ой і ці євроінтеграційні реформи... Дрючать народ зараз, а світле майбутнє обіцяють колись потім, через десятиліття.
показати весь коментар
27.10.2021 11:27 Відповісти
Так нужно дрючить тех кто дрючит ))
показати весь коментар
27.10.2021 11:28 Відповісти
А газпром не дрючить?
Дай рецепт, що реформи спрацювали миттєво.
показати весь коментар
27.10.2021 12:14 Відповісти
ой, ці кцпськи тваринки, все в рашку тягнуть нас. що, дуня, навіть перекладач навчилася використовувати?
показати весь коментар
27.10.2021 13:55 Відповісти
***** так просто газ не дає. На черзі Україна.
показати весь коментар
27.10.2021 11:31 Відповісти
От такі вони партнери-гопники..
показати весь коментар
27.10.2021 11:33 Відповісти
Желаю Молдове выстоять!
показати весь коментар
27.10.2021 11:39 Відповісти
Если молдаване не пойдут на предложения казламордых, тогда стоит ожидать обострения конфликта на границе Молдовы с Приднестровьем
показати весь коментар
27.10.2021 11:40 Відповісти
вряд ли.. приднестровье - кусок между Украиной и Молдовой, если отрезать Украине его от поставок вооружения и подпитки из россии - гнойник сам рассосется
показати весь коментар
27.10.2021 11:45 Відповісти
Приднестровье давно, по крайней мере, с 2014 года отрезано от Украины. Все оружие, которой там есть, осталось от одной из разваленных совковых армий, которая там базировалась. Ельцинская Россия, то что там осталось от совка, объявила российскими войсками и создала там самовольно свою военную группировку, небольшую (с три тысячи человек), но она там не просто бельмо на глазу, Мордор так столбит за собой территорию. И этот сброд давно можно было бы зачморить, если бы Молдова пресекла ротацию российских военнослужащих, которая осуществляется через кишиневский аэропорт.
И потом это Украина предлагает постоянно ужесточить контроль над пересечением людей и товаров на приднестровском участке границы Молдовы, которая просила неоднократно отложить этот процесс, последний раз просила в конце августа, чтобы введение в действие с 1 сентября уже согласованного межправительственного соглашения (в интересах суверенитета Молдовы) опять отложили.
показати весь коментар
27.10.2021 12:07 Відповісти
Ця ротація, здається, є результатом їхніх "мінських" домовленостей 90-х років, щоб встановити мир. І Молдова боїться порушити ці домовленості, бо їй в разі нової війни ніхто не допоможе.
показати весь коментар
27.10.2021 12:18 Відповісти
А каким образом кацапские войска туда попадут ? Если мы их не пропустим, а молдаване тем более.
показати весь коментар
27.10.2021 15:56 Відповісти
Написано ж, вони зараз спокійно здійснюють ротацію через аеропорт Кишинеу.
показати весь коментар
27.10.2021 15:59 Відповісти
Именно так. Молдова дает добро на ротацию войск рфии через свою территорию, а потом не знает что делать со своим куском земли, оторванным у нее силой самой миролюбивой страной в мире. Это все равно что Украина разрешила бы рашке завозить вооружение и технику в ОРДЛО через подконтрольную Украине территорию.
показати весь коментар
27.10.2021 13:45 Відповісти
возвращайтесь в наше стойло и мы вам газочек да по 50 баксов, а если полижете шоколадный глаз нашему ***** то и по 30 отдадим.
показати весь коментар
27.10.2021 11:43 Відповісти
А Косоворотці ще не пропонували? Він із великим задоволенням підпише такий договір, нарід вже до цього довів, щоб об'яснити, що це необхідно - бо замерзнемо. Ось так вирішуюить свої справи і завдання малороси і зрадники. А де його біснес? Так от, це вам не "ліпецька фабрика", яка давно розграбована ворогом і знищена.
показати весь коментар
27.10.2021 11:49 Відповісти
Румыния добывает свой газ , так неужели не могут помочь своим однократным братьям. И тогда Молдова выстоит.
показати весь коментар
27.10.2021 12:03 Відповісти
Румунія добуває плюс-мінус 10 млрд кубів щорічно, їм самим цього не вистачає і вони так само імпортують з кацапстану.
показати весь коментар
27.10.2021 12:23 Відповісти
ти що, не бачиш, що допомогла як змогла. Україна теж
показати весь коментар
27.10.2021 13:56 Відповісти
Румунія продає Молдові 400 мільйонів кубів газу.
Але потрібно ще близько 1 мільярда.
А кацапи вимагають у Кишинева негайно погасити борг (більше 700 млн $), який накопичився за багато років у Придністров'я, - бо молдавські сєпари за газ не платять, але користуються ним.
От такий от фінт ушамі.
показати весь коментар
27.10.2021 14:00 Відповісти
Чуть скинем цену мы на газ
Они все сделают для нас
На молдованах метод отработаем
А после с немцами успешно поработаем ...
показати весь коментар
27.10.2021 12:12 Відповісти
Да, да, никакой политики, СП-2 только экономический проект и совсем не геополитическое оружие. Так нас убеждают фрицы?
показати весь коментар
27.10.2021 12:22 Відповісти
В этой старой песне из-за поребрика поется исключительно про экономику (фрау Меркель знает):

Если Украина скоро вступит в НАТО
Или вдруг Сердючка запоет про нас
Злится мы не будем
Ссориться не надо
Мы возьмем и перекроем Украине газ!
показати весь коментар
27.10.2021 13:51 Відповісти
Про то, как пыня стал бабушкой и решил заиметь выгоду...

Бабця цапика старого
Волiла продати
Й не могла зложити цiну-
Стала знемагати.
Цапик вiльний скаче мило:
Пережив бабусю,
Тiльки жаль, що ii жаднiсть
Не взяла могила.
ЗЫ... скоро, совсем скоро... Одним словом, хутину пришла трында. Главное, шобы кремлядь заклеймила его позором, как и Сталина, затем шобы перегрызись между собов. Вернем с Молдовой и Приднестровье, и Крым, и Донбасс.
показати весь коментар
27.10.2021 12:34 Відповісти
Газ для кацапов всегда был прежде всего политикой, а не экономикой.
показати весь коментар
27.10.2021 12:39 Відповісти
Завжди, завжди, завжди.
показати весь коментар
27.10.2021 12:48 Відповісти
Никакой политики, только бизнес 😁
показати весь коментар
27.10.2021 12:48 Відповісти
Будем надеяться, что Майя выстоит. Страна граничит с ЕС, имеет соглашение про Ассоциацию. Для Европы сейчас момент истины - выстоять перед газовым шантажом запоребрика.
показати весь коментар
27.10.2021 12:49 Відповісти
Нє, δлядь, газ ніхvя не зброя. Північний потік це економічний проєкт.
показати весь коментар
27.10.2021 12:54 Відповісти
Вообще это смешно. Для Запада вообще вся экономика зброя, для наказания непослушных.
показати весь коментар
27.10.2021 13:27 Відповісти
дунька, какого "запада"? кыш в тундру, корешки щипать
показати весь коментар
27.10.2021 13:58 Відповісти
Засуетились как будто хотят отнять игрушку. Думаю Газпрому нужны более реальные вещи чем их псевдоинтеграции и бессмысленные имплементации.
показати весь коментар
27.10.2021 13:23 Відповісти
дуняша, думать - не твое. швабра твой удел
показати весь коментар
27.10.2021 13:57 Відповісти
Не позорьте этот сайт. У него итак репутация не из лучших.
показати весь коментар
27.10.2021 14:09 Відповісти
 
 