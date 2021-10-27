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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Або смерть, або свобода: Саакашвілі категорично відмовляється від переведення до тюремної лікарні у Глдані

Або смерть, або свобода: Саакашвілі категорично відмовляється від переведення до тюремної лікарні у Глдані

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який голодує у грузинській в'язниці, категорично відмовляється від переведення до тюремної лікарні. Він написав нового листа, який озвучив адвокат політика Ніка Гварамія.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Грузия.Онлайн".

Гварамія повідомив, що Міхеіл Саакашвілі категорично відмовляється від його переведення до тюремної лікарні у Глдані.

"Яким би не був стан мого здоров'я, я відмовляюся від переведення в лікарню при Глданській в'язниці і волію залишатися там, де я зараз, доки цю ситуацію не завершить або моя смерть, або моє звільнення. У будь-якому випадку, я відмовляюся від мого переведення до Глданської в'язниці", - наголошується у листі Саакашвілі.

"Його тіло помітно ослабло, він насилу прокидається вранці, у нього слабкість у кінцівках, суглобах, проблеми з пересуванням", - заявив Гварамія.

За словами Ніки Гварамії, єдине, що надихає Саакашвілі – це його мотивація до неминучої перемоги.

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"Саакашвілі двічі була потрібна реанімація, і ми кілька разів говорили, що небезпечна кожна хвилина. Бувають піки, провали, раптово йому стає гірше. Тим не менш, можу прямо вам сказати, що політв'язень Міхеіл Саакашвілі не помре", - сказав Ніка Гварамія.

За словами Гварамії, Саакашвілі закликав усіх прийти на виборчі дільниці та привітав кандидатів у мери.

"Йому це дуже подобається, і він щасливий, що політичні партії, які були йому неприйнятні в минулому, змогли консолідуватися. Він вдячний за це", — сказав Гварамія.

Як повідомлялося, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

Автор: 

голодування (426) Грузія (1852) здоров’я (446) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+15
У нього була свобода, молоденька тьолочка і 100%-на інформація, що в Грузії проти нього порушено декілька кримінальних справ. Чому він туди поїхав? Моя версія - під дією психотропних речовин, інших пояснень нема.
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27.10.2021 11:43 Відповісти
+12
Его выбор. Тогда закройте и забудьте. Нефиг на самоубийц время тратить.
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27.10.2021 11:39 Відповісти
+11
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27.10.2021 11:40 Відповісти
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Дайош слабоду Мішіко!
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27.10.2021 11:33 Відповісти
вперёд ногами, шоль?
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27.10.2021 12:24 Відповісти
Да и хрен с ним
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27.10.2021 12:27 Відповісти
Каждому Карлсону по штанам с пропеллером!
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27.10.2021 12:33 Відповісти
А что там Госдеп? Пока еще не время дать команду?!
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27.10.2021 11:34 Відповісти
Саакашвили радикалист по натуре. Не учел,что народ...он и есть народ. Тем более под пропагандой кацапов. Спасать сразу не кинулся.Ему нужна кровь. Чтобы дойти до стадии такого же радикализма.Видимо Михаил пошел в вабанк...
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27.10.2021 11:35 Відповісти
А може причина бвльш проста - наркотики і віскарь в 9:30 ранку?
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27.10.2021 11:38 Відповісти
Грузини писали, що то була їхня спецоперація виманювання Саакашвілі в Грузію. Малювали йому картину, що от приїде і влада впаде ... От він і приїхав і прямому і в переносному значеннях.

Приїхав, іще і Україну підставив.
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27.10.2021 11:42 Відповісти
«Радикаліст», «зарплата как в рахє»-з тобою все зрозуміло.
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27.10.2021 12:26 Відповісти
Дайте ему борща напоследок
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27.10.2021 11:37 Відповісти
Михуил, свобода возможна. За хорошее поведение по условно досрочному . Лет через 6.
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27.10.2021 11:39 Відповісти
Задолбали, смирительная рубашка и шланг в рот.
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27.10.2021 11:39 Відповісти
Его выбор. Тогда закройте и забудьте. Нефиг на самоубийц время тратить.
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27.10.2021 11:39 Відповісти
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27.10.2021 11:40 Відповісти
ну и чудненько... пожелание учтено
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27.10.2021 11:40 Відповісти
Смерть,Миша,только смерть...свобода тебе не светит лет 6...
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27.10.2021 18:52 Відповісти
У нього була свобода, молоденька тьолочка і 100%-на інформація, що в Грузії проти нього порушено декілька кримінальних справ. Чому він туди поїхав? Моя версія - під дією психотропних речовин, інших пояснень нема.
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27.10.2021 11:43 Відповісти
Юродствуешь? Кроме телок и психотропов больше в голове ничего нет?
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27.10.2021 12:00 Відповісти
Издевается. И совершенно справделиво. Некто решил, чтол у него штаны с пропеллером, и если что, народ вынесет его на руках прямо в президентское кресло. Очень себя любит, но не учел одного. Он нахрен в Грузии не нужен, как и в Украине. Артистов разговорного жанра и без него хватает.
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27.10.2021 12:14 Відповісти
То есть вы беретесь судить о человеке на основании картинок из интернета? Ну-ну...
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27.10.2021 13:10 Відповісти
Можливо і це. Але основне, то операція грузинських спецслужб по виманюванню + допомога наших спецслужб (про це в Грузії теж писали). Як що наші і не допомагали, то, з високою вірогідністю, "не заважали". Адже Саакашвілі незручний союзник для любої влади, він може бути тільки першим. От і спекалися.
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27.10.2021 12:01 Відповісти
ну да. в фуре в вентиляционном отсеке. пару дней как минимум. это ж как вштыриться нужно было?
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27.10.2021 12:27 Відповісти
А других идей нет?
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27.10.2021 14:20 Відповісти
Дамочки бальзаковского возраста аж обмочились.
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27.10.2021 11:46 Відповісти
Він зараз не в тій ситуації, щоб висувати ультиматуми.
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27.10.2021 11:54 Відповісти
карлсон нам будет тебя не хватать ....
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27.10.2021 11:56 Відповісти
где-то такое уже было...

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27.10.2021 11:59 Відповісти
>проблемы с передвижением

все видели как он на решетку залез и сердечки крутил
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27.10.2021 12:06 Відповісти
Ему так хреново..., но он неумрет. Канешна не умрет - жрет по ночам в два горла.
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27.10.2021 12:10 Відповісти
может это передозировка медом
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27.10.2021 12:13 Відповісти
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27.10.2021 12:18 Відповісти
Начхати,що там буде з приблудним боровом з пропеллером.Головне,щоб більше ноги його у нас не було.На утримання того гастролера афериста Україна потратила купу грошей.Для чого?Краще б кисень на ті гроші для лікарень закупили.
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27.10.2021 12:22 Відповісти
...На утримання того гастролера афериста Україна потратила купу грошей... Огромный оклад за ничегонеделание за госсчет!!! это преступление зеленого !!! домик достроил под Обуховом.
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27.10.2021 13:25 Відповісти
Всім відверто насрати
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27.10.2021 12:23 Відповісти
Почему молчит его любовница??
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27.10.2021 12:31 Відповісти
Значит здоровый.
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27.10.2021 12:58 Відповісти
У меня кот такой же отважный - всегда ставит меня перед выбором: или ты дашь мне свежую говяжью вырезку, или я жрать ничего не буду - вот умру, а ты плакать будешь! Это при том, что у него брюхо по земле трется во время ходьбы.
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27.10.2021 12:59 Відповісти
И кто в итоге побеждает??? У меня такой пес!! Я **** жрать не буду тебе на зло, пойду по помойкам, все, ухожу, ушел, в смысле я не вернусь, все это конец, не ждите меня... Выхожу утром - сидит, миской сучит -ЖРАТЬ ДАВАЙ!!! Так шо плавали, знаем!!!
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27.10.2021 13:32 Відповісти
Побеждает, как всегда, голод. У кота эти понты исключительно когда тепло - как дело доходит до ночи - жрет все, что положишь. А так, днем, даже под ноги падает - можно через него перецепиться и упасть - но, эти фокусы не проходят, один шалбан меняет у него настроение моментально. Жалею я его, мудака рыжего, мясом кормлю.
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27.10.2021 15:55 Відповісти
Какие-то упыри, из тех, кто "самые умные", предлагали на полном серьезе назначить это "создание" премьер-министром Украины!
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27.10.2021 13:02 Відповісти
кацапы и подбарыжные боты ликуют.
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27.10.2021 15:06 Відповісти
он продался зеленскому, поэтому украинцам пох на него
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27.10.2021 16:28 Відповісти
 
 