Або смерть, або свобода: Саакашвілі категорично відмовляється від переведення до тюремної лікарні у Глдані

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який голодує у грузинській в'язниці, категорично відмовляється від переведення до тюремної лікарні. Він написав нового листа, який озвучив адвокат політика Ніка Гварамія.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Грузия.Онлайн".

Гварамія повідомив, що Міхеіл Саакашвілі категорично відмовляється від його переведення до тюремної лікарні у Глдані.

"Яким би не був стан мого здоров'я, я відмовляюся від переведення в лікарню при Глданській в'язниці і волію залишатися там, де я зараз, доки цю ситуацію не завершить або моя смерть, або моє звільнення. У будь-якому випадку, я відмовляюся від мого переведення до Глданської в'язниці", - наголошується у листі Саакашвілі.

"Його тіло помітно ослабло, він насилу прокидається вранці, у нього слабкість у кінцівках, суглобах, проблеми з пересуванням", - заявив Гварамія.

За словами Ніки Гварамії, єдине, що надихає Саакашвілі – це його мотивація до неминучої перемоги.

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"Саакашвілі двічі була потрібна реанімація, і ми кілька разів говорили, що небезпечна кожна хвилина. Бувають піки, провали, раптово йому стає гірше. Тим не менш, можу прямо вам сказати, що політв'язень Міхеіл Саакашвілі не помре", - сказав Ніка Гварамія.

За словами Гварамії, Саакашвілі закликав усіх прийти на виборчі дільниці та привітав кандидатів у мери.

"Йому це дуже подобається, і він щасливий, що політичні партії, які були йому неприйнятні в минулому, змогли консолідуватися. Він вдячний за це", — сказав Гварамія.

Як повідомлялося, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.