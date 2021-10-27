Дітей від 12 років можна вакцинувати від COVID-19 за наявності всіх щеплень, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я затвердило своїм наказом рекомендацію Національної технічної групи експертів щодо імунізації. У ній, серед іншого, пропонується дозволити вакцинацію дітей віком від 12 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить наказ на сайті МОЗ.

Так, Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики наголошує на важливості своєчасної вакцинації дітей проти інфекційних хвороб, вакцинація проти яких передбачена Календарем щеплень.

"Клінічні дослідження різних типів вакцин проти COVID-19 для різного віку груп дітей продовжуються", - йдеться в повідомленні.

"Вакцинація від COVID-19 дітей, які не належать до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19 та виникнення ускладнень, що не належать до груп пріоритетної вакцинації може бути проведена за наявності щеплень, які відповідають віку з урахуванням затверджених протипоказань до вакцинації. У разі виникнення дефіциту вакцин проти COVID-19 пріоритетно забезпечити вакцинами від COVID-19 дітей віком від 12 років та дорослих, які віднесені до пріоритетних груп вакцинації, мають високі ризики тяжкого перебігу COVID-19 та серйозних ускладнень від нього", - додали у НТГЕІ.

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Так, МОЗ рекомендують затвердити Позицію НТГЕІ № 27-09/2021-1.

"З огляду на наявні дані з безпеки та ефективності вакцини Comirnaty від Pfizer/BioNTech для дітей віком від 12 років, а також зростання захворюваності SARS-CoV-2 серед дітей, рекомендується проводити вакцинацію осіб віком від 12 до 17 років, незалежно від належності до групи ризику за наявності щеплень, відповідних віку, з урахуванням затверджених протипоказань до вакцинації.

Зазначається, що дітям, які перенесли міокардит або перикардит після першої дози Comirnaty вакцини від Pfizer/BioNTech, необхідно відкласти введення другої дози в серії щеплень Covid-19 до отримання додаткових наукових даних. Особи, у яких в анамнезі був міокардит, не пов'язаний із вакцинацією проти Covid-19 і які більше не перебувають під наглядом кардіолога, повинні бути вакциновані проти Covid-19.

Експерти рекомендують відтермінувати вакцинацію проти Covid-19 дітей, які перенесли дитячий мультисистемний запальний синдром до отримання додаткових наукових даних.