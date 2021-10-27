УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6345 відвідувачів онлайн
Новини Боротьба з коронавірусом
2 826 38

Дітей від 12 років можна вакцинувати від COVID-19 за наявності всіх щеплень, - МОЗ

Дітей від 12 років можна вакцинувати від COVID-19 за наявності всіх щеплень, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я затвердило своїм наказом рекомендацію Національної технічної групи експертів щодо імунізації. У ній, серед іншого, пропонується дозволити вакцинацію дітей віком від 12 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить наказ на сайті МОЗ.

Так, Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики наголошує на важливості своєчасної вакцинації дітей проти інфекційних хвороб, вакцинація проти яких передбачена Календарем щеплень.

"Клінічні дослідження різних типів вакцин проти COVID-19 для різного віку груп дітей продовжуються", - йдеться в повідомленні.

"Вакцинація від COVID-19 дітей, які не належать до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19 та виникнення ускладнень, що не належать до груп пріоритетної вакцинації може бути проведена за наявності щеплень, які відповідають віку з урахуванням затверджених протипоказань до вакцинації. У разі виникнення дефіциту вакцин проти COVID-19 пріоритетно забезпечити вакцинами від COVID-19 дітей віком від 12 років та дорослих, які віднесені до пріоритетних груп вакцинації, мають високі ризики тяжкого перебігу COVID-19 та серйозних ускладнень від нього", - додали у НТГЕІ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МОЗ розповіли, кого вакцинуватимуть третьою дозою: імунокомпрометовані особи та старші 60 років з двома щепленнями CoronaVac

Так, МОЗ рекомендують затвердити Позицію НТГЕІ № 27-09/2021-1.

"З огляду на наявні дані з безпеки та ефективності вакцини Comirnaty від Pfizer/BioNTech для дітей віком від 12 років, а також зростання захворюваності SARS-CoV-2 серед дітей, рекомендується проводити вакцинацію осіб віком від 12 до 17 років, незалежно від належності до групи ризику за наявності щеплень, відповідних віку, з урахуванням затверджених протипоказань до вакцинації.

Зазначається, що дітям, які перенесли міокардит або перикардит після першої дози Comirnaty вакцини від Pfizer/BioNTech, необхідно відкласти введення другої дози в серії щеплень Covid-19 до отримання додаткових наукових даних. Особи, у яких в анамнезі був міокардит, не пов'язаний із вакцинацією проти Covid-19 і які більше не перебувають під наглядом кардіолога, повинні бути вакциновані проти Covid-19.

Експерти рекомендують відтермінувати вакцинацію проти Covid-19 дітей, які перенесли дитячий мультисистемний запальний синдром до отримання додаткових наукових даних.

Автор: 

вакцина (4419) діти (5152) МОЗ (5401) COVID-19 (19765)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
а что такое,мало дохнет населения,так решили ещё детей травить?
показати весь коментар
27.10.2021 11:56 Відповісти
+7
посетители коментов,не ввязывайтесь в спор с Valery Greff,оно втягивает вас в срач,а потом вас банят.
показати весь коментар
27.10.2021 12:05 Відповісти
+5
3 ноября в Киеве под ВРУ будет митинг против этого ковидлового беспредела. Присоединяйтесь, здравомыслящие. А не здравомыслящим, колитесь колитесь, там уже для вас новый "штамм" подвезли)))) и подвезут и не один))))
показати весь коментар
27.10.2021 12:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а что такое,мало дохнет населения,так решили ещё детей травить?
показати весь коментар
27.10.2021 11:56 Відповісти
Антиваксеров дохнет предостаточно
показати весь коментар
27.10.2021 12:01 Відповісти
коронабес иди уколись еще может вообще мозги откажут
показати весь коментар
27.10.2021 12:14 Відповісти
Истерикой кацапа-антиваксера удовлетворён
показати весь коментар
27.10.2021 12:15 Відповісти
ты на бутылке удовлетворён
ъ-это питух дырявый с кацапии
показати весь коментар
27.10.2021 12:21 Відповісти
Хе-хе. А вот козлорылый прокси-кацап и вспомнил, на чем он сидит!
показати весь коментар
27.10.2021 12:26 Відповісти
коронабес валера бес
показати весь коментар
27.10.2021 12:31 Відповісти
предостаточно для чего? Пока не замечал, чтоб это на что-то влияло.
показати весь коментар
27.10.2021 13:07 Відповісти
Пожалуй, соглашусь. Маловато будет.
показати весь коментар
27.10.2021 13:08 Відповісти
показати весь коментар
27.10.2021 13:05 Відповісти
ну что , добрались до детей.
"Клинические исследования различных типов вакцин против COVID-19 для разных возрастов групп детей продолжаются" Источник:
называеться поколим и посмотрим.
показати весь коментар
27.10.2021 12:02 Відповісти
планомерное уничтожение -скоро и до 5летнего возраста доберутся причём с такими же ограничениями -без аусвайся ни в садик ни в парк хуже чем к животны
показати весь коментар
27.10.2021 12:16 Відповісти
посетители коментов,не ввязывайтесь в спор с Valery Greff,оно втягивает вас в срач,а потом вас банят.
показати весь коментар
27.10.2021 12:05 Відповісти
Хе-хе. Сливаешься, лапоть
показати весь коментар
27.10.2021 12:05 Відповісти
ъ-это питух дырявый с кацапии
показати весь коментар
27.10.2021 12:17 Відповісти
Хе-хе. кацапы палятся на своей исконной мокшанской теме
показати весь коментар
27.10.2021 12:18 Відповісти
бесишья коронабес ? питушок дирявый
показати весь коментар
27.10.2021 12:22 Відповісти
Хе-хе. мокшанский прокси-лапоть заёрзал на бутылке
показати весь коментар
27.10.2021 12:24 Відповісти
не съезжай с бутылки коронабес валера тебе еще перед абреками танец жопы исполнять
показати весь коментар
27.10.2021 12:33 Відповісти
Я предлагаю тупо его высеры игнорить всем и отправлять в спам его коменты. Думаю он долго не протянет при таком подходе.
показати весь коментар
27.10.2021 12:31 Відповісти
3 ноября в Киеве под ВРУ будет митинг против этого ковидлового беспредела. Присоединяйтесь, здравомыслящие. А не здравомыслящим, колитесь колитесь, там уже для вас новый "штамм" подвезли)))) и подвезут и не один))))
показати весь коментар
27.10.2021 12:10 Відповісти
хоть один умный антиваксер попался. Правильно! Собирайтесь все вместе и протестуйте!
показати весь коментар
27.10.2021 13:10 Відповісти
Нужно перед зчатием. Исследования ведутся.
показати весь коментар
27.10.2021 12:14 Відповісти
Так уже так.
показати весь коментар
27.10.2021 12:40 Відповісти
Не знаю, как другие родители, но я за предложение провести медицинский эксперимент над моим ребёнком, как минимум, отправлю в реанимацию...
показати весь коментар
27.10.2021 12:20 Відповісти
Проверяют, уроды реакцию.
показати весь коментар
27.10.2021 12:33 Відповісти
обратите внимание на сайте появился некто или никто -коронабес
нвсех ветках сугубо по коронабесию гадит
показати весь коментар
27.10.2021 12:25 Відповісти
Та он уже давно тут гадит.
показати весь коментар
27.10.2021 12:41 Відповісти
это его профиль ,и судя исключительно веток ковид - оплачиваемый (ну какой вменяемый бесплатно будет такие ахинеи писать).Поэтому совет - все посты его в спам сразу, меньше пишет - меньше зарабатывает.
показати весь коментар
27.10.2021 12:49 Відповісти
Я рекомендую Минздраву обратить внимание на ситуацию с распространением болезни в странах с почти 100% уровнем вакцинации, к примеру Сингапур, сравнить показатели до и после вакцинации и сделать выводы, пока не поздно. Медицинские эксперименты, а также принуждение, над людьми без их согласия, уголовно наказуемо. Согласно приказу Минздрава в Украине разрешено только клинические испытания вакцин от ковид19 и на основании этого по фактам принуждения уже должно быть открыто уголовное производство, а также за открытую дискриминацию невакцинированных граждан. А за попытку втянуть в это детей ВР срочно, в турборежиме, опираясь на Нюрнбергский кодекс, должна рассмотреть и принять закон о смертной казни
показати весь коментар
27.10.2021 13:01 Відповісти
Они "рекомендуют", но прячут свои фамилии и физиономии
за ширмой "группы экспертов"...
Группа экспертов готова пойти в тюрьму случаи негативных последствий?
Выплатить пострадавшим компенсацию в европейских размерах ?
Если нет, то П Н Х такие "эксперты" недоделанные. Моральные уроды.
показати весь коментар
27.10.2021 13:02 Відповісти
вже до дітей, суки добираються! нащо дітям вбивати свій імунітет,якщо цей вірус їх не вражає? коли ж у когось з правителів країн розвинених вже стане розуму припинити цей ковідно- прививочний геноцид?
показати весь коментар
27.10.2021 13:28 Відповісти
Президентов некоторых стран уже убили) Там же МВФ деньги раздает, поэтому пока так.
показати весь коментар
27.10.2021 17:02 Відповісти
Странно, такое недоверие к вакцинации. В Израиле уже 46% детей 12-15лет вакцинированы ДВУМЯ дозами вакцины Pfizer. Рассматривается вопрос вакцинации детей 5-11 лет.. Такова ситуация. Жизнь заставит и антиваксеров избавиться от мусора в голове!
показати весь коментар
27.10.2021 14:58 Відповісти
Вас, терпил, жизнь уже заставила)
показати весь коментар
27.10.2021 17:02 Відповісти
 
 