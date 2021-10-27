Зеленський звільнив Козиря з посади голови Херсонської ОДА і призначив замість нього Лагуту в обмін на відмову балотуватися в Раду

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Козиря з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ №552/2021 оприлюднено на сайті Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Звільнити Козиря Сергія В'ячеславовича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації на підставі поданої ним заяви", - випливає із документа.

Водночас указом №553/2021 президент призначив Геннадія Лагуту новим головою Херсонської ОДА. Раніше він обіймав посаду заступника голови Херсонської ОДА.

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За даними місцевих ЗМІ, цю посаду Лагуті надали в обмін на обіцянку зняти свою кандидатуру з довиборів до Верховної Ради. Раніше ЦВК зареєструвала Лагуту кандидатом по 184 округу від Партії Ігоря Колихаєва "Нам тут жити".

У вересні поточного року в цьому окрузі "Слуга народу" висунула кандидатом Козиря.

За даними громадської організації "Чесно", Лагута є соратником мера Херсона, який був обраний на місцевих виборах 2020 року депутатом Херсонської обласної ради від партії Колихаєва. 2015 року балотувався до Херсонської міськради від партії "Опозиційний блок".