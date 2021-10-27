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Зеленський звільнив Козиря з посади голови Херсонської ОДА і призначив замість нього Лагуту в обмін на відмову балотуватися в Раду

Зеленський звільнив Козиря з посади голови Херсонської ОДА і призначив замість нього Лагуту в обмін на відмову балотуватися в Раду

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Козиря з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ №552/2021 оприлюднено на сайті Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Звільнити Козиря Сергія В'ячеславовича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації на підставі поданої ним заяви", - випливає із документа.

Водночас указом №553/2021 президент призначив Геннадія Лагуту новим головою Херсонської ОДА. Раніше він обіймав посаду заступника голови Херсонської ОДА.

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За даними місцевих ЗМІ, цю посаду Лагуті надали в обмін на обіцянку зняти свою кандидатуру з довиборів до Верховної Ради. Раніше ЦВК зареєструвала Лагуту кандидатом по 184 округу від Партії Ігоря Колихаєва "Нам тут жити".

У вересні поточного року в цьому окрузі "Слуга народу" висунула кандидатом Козиря.

За даними громадської організації "Чесно", Лагута є соратником мера Херсона, який був обраний на місцевих виборах 2020 року депутатом Херсонської обласної ради від партії Колихаєва. 2015 року балотувався до Херсонської міськради від партії "Опозиційний блок". 

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) ОДА (1631) Козир Сергій (14) Лагута Геннадій (25) Херсонська область (5882)


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Топ коментарі
+8
А как хорошо начиналось -Зеленский уволил Козыря... Жаль Козырь не тот, который агент ФСБ
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27.10.2021 12:06 Відповісти
+6
С козырей зашел
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27.10.2021 12:11 Відповісти
+3
Оп-па ! А вот и нарисовалась цена победы Козыря на довыборах. Колыхаев получил свой лакомый кусок. Видимо Бене сильно нужны дополнительные штыки в ВР.
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27.10.2021 12:07 Відповісти
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А как хорошо начиналось -Зеленский уволил Козыря... Жаль Козырь не тот, который агент ФСБ
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27.10.2021 12:06 Відповісти
Скорее тот козырь его " на ноль помножит"(с) Гепа .
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27.10.2021 12:08 Відповісти
Оп-па ! А вот и нарисовалась цена победы Козыря на довыборах. Колыхаев получил свой лакомый кусок. Видимо Бене сильно нужны дополнительные штыки в ВР.
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27.10.2021 12:07 Відповісти
походу у бубы полная рука "козырей" - там козырь, в опе козырь...
хто сдавал?
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27.10.2021 12:11 Відповісти
С козырей зашел
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27.10.2021 12:11 Відповісти
Вчера 88 трупов по Херсонской области.Отсюда оргвыводы.Правильно.
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27.10.2021 12:19 Відповісти
Ага, пошел на повышение в ВР и отдали Бене еще одну целую область. Лагута и Козырь были основными типа "соперниками" на довыборах в Раду.
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27.10.2021 13:35 Відповісти
Возможно,Вы правы.Но меня впечатлили вчерашние 88 трупов на Херсонщине.Рекордсмен.
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27.10.2021 13:46 Відповісти
Какие выводы? А этот, новый, будучи замом как бы нипричем? Гнать надо всех, притом начиная с Киева, потому что "а вы друзья как не садитесь, все в музыканты не годитесь" (с)
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27.10.2021 16:13 Відповісти
не отслюнявил за велике крадівництво)
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27.10.2021 12:24 Відповісти
Наоборот, исправно слюнявил. Идет в Раду на повышение.
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27.10.2021 13:36 Відповісти
А он(Лагута) из какого ТВ-шоу?
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27.10.2021 12:51 Відповісти
Квартальный Клоун жжет...
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27.10.2021 13:01 Відповісти
Не остановил грудью эпидемию?
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27.10.2021 13:08 Відповісти
Та це ж не той Козирь.
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27.10.2021 13:23 Відповісти
Змінив малороського Козиря на малоросійського Джокера? А яка різниця, всеодно виконують вказівки Косоворотки?
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27.10.2021 14:11 Відповісти
Лагута - лох. Через полгода ЗЕ! его уволит и останется он без депутата и без главы.
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27.10.2021 15:22 Відповісти
 
 