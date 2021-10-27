Уряд має запровадити заборону на експорт металобрухту якнайшвидше, бо втратимо галузь, - нардеп
Уряд має негайно запровадити заборону на експорт металобрухту, що є стратегічною сировиною для металургів, інакше на галузь очікує колапс.
Про це заявив народний депутат із фракції "Слуга народу" Дмитро Кисилевський.
"Викликає подив неготовність Кабміну приймати рішення тоді, коли для цього є всі підстави. Кабінет міністрів досі не прийняв постанову, яка б обмежувала експорт металобрухту. Виглядає так, що Кабмін імітує якісь дії, а насправді грає на руку тим, хто вивозить з країни цю важливу стратегічну сировину", - сказав Кисилевський.
Він нагадав, що нині металобрухт, який є незамінною сировиною для металургійної галузі, вивозять з України у рекордних обсягах, внаслідок чого вітчизняні підприємства вже відчувають дефіцит і змушені скорочувати виробництво.
"Немає жодної металургійної технології в світі, яка би дозволяла виплавляти сталь без використання металобрухту. Тобто, навіть до появи зеленого курсу, навіть до появи тренду на зниження викидів СО2 без металобрухту ніяка сталь у світі не виплавляється, немає такої технології. Ані в мартені, ані в конверторній технології, ані в електрометалургійній не можна виплавити сталь без металобрухту. Тому металобрухт – це дуже важлива сировина", – наголосив Кисилевський.
За його словами, якщо уряд негайно не введе заборону на експорт брухту, металургійна галузь опиниться на межі колапсу.
"Зараз усі металургійні підприємства готуються до дуже складної ситуації взимку в плані постачання металобрухту. Традиційно заготівля металобрухту з настанням холодів зменшується. І з огляду на той величезний обсяг експорту, який був цього року і має місце цього року, можна очікувати проблем з постачанням цієї сировини на металургійні підприємства от з настанням холодів, які можуть призвести до простоїв або до втрати обсягів виробництва", – пояснив Кисилевський.
Раніше Федерація роботодавців України звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з вимогою ввести до 2024 року заборону на експорт металобрухту, в зв'язку з тим, що зростання світових цін на брухт призвело до різкого зростання його експорту і вітчизняні підприємства відчувають дефіцит сировини. У ФРУ при цьому підкреслили, що металобрухт є критичною сировиною для декарбонізації української металургії.
Пізніше Міністерство економіки підготувало проект постанови про заборону експорту брухту. Проте його прийняття з невідомих причин затягнулося.
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Дискримінація?
пионерышкольники собирали металлолом и сдавали его на предприятия Ахметова бесплатно.
Я от думаю, а що якщо на брухт у нас запровадять світові ціни
Чи не по*издять усе, що можна буде здати на той металобрухт😏
Смотри вылез зебуин, переживает за олигархов. А ты посмотри своей тупорылкой на цены на изделия из метала. А то как киля-бандюк не будешь даже знать цены. Переживатель туев.
ЕСЛИ там за бугром выгодно купить ЛОМ (с доставкой), заплатить ТАМ эвропейские зарплаты, то почему нашим олигофренам все не выгодно? Может дворцы строить не размерами с футбольные поля?
Про цеhttps://glavcom.ua/infonews/uryad-maje-vvesti-zaboronu-na-eksport-metalobruhtu-yakomoga-skorishe-bo-vtratimo-galuz-nardep-794205.html?fbclid=IwAR2onRD7M7Nv2lO5tJylYwIaTL2BNrLnzSdhk68duaSsIGmNkEEinetV1Ss заявив народний депутат із фракції "Слуга народу" Дмитро Кисилевський. Джерело:
для Гудка, нічого не шкода, тим паче якийсь брухт.