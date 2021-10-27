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Новини
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Уряд має запровадити заборону на експорт металобрухту якнайшвидше, бо втратимо галузь, - нардеп

Уряд має запровадити заборону на експорт металобрухту якнайшвидше, бо втратимо галузь, - нардеп

Уряд має негайно запровадити заборону на експорт металобрухту, що є стратегічною сировиною для металургів, інакше на галузь очікує колапс.

Про це заявив народний депутат із фракції "Слуга народу" Дмитро Кисилевський.

"Викликає подив неготовність Кабміну приймати рішення тоді, коли для цього є всі підстави. Кабінет міністрів досі не прийняв постанову, яка б обмежувала експорт металобрухту. Виглядає так, що Кабмін імітує якісь дії, а насправді грає на руку тим, хто вивозить з країни цю важливу стратегічну сировину", - сказав Кисилевський.

Він нагадав, що нині металобрухт, який є незамінною сировиною для металургійної галузі, вивозять з України у рекордних обсягах, внаслідок чого вітчизняні підприємства вже відчувають дефіцит і змушені скорочувати виробництво.

"Немає жодної металургійної технології в світі, яка би дозволяла виплавляти сталь без використання металобрухту. Тобто, навіть до появи зеленого курсу, навіть до появи тренду на зниження викидів СО2 без металобрухту ніяка сталь у світі не виплавляється, немає такої технології. Ані в мартені, ані в конверторній технології, ані в електрометалургійній не можна виплавити сталь без металобрухту. Тому металобрухт – це дуже важлива сировина", – наголосив Кисилевський.

За його словами, якщо уряд негайно не введе заборону на експорт брухту, металургійна галузь опиниться на межі колапсу.

"Зараз усі металургійні підприємства готуються до дуже складної ситуації взимку в плані постачання металобрухту. Традиційно заготівля металобрухту з настанням холодів зменшується. І з огляду на той величезний обсяг експорту, який був цього року і має місце цього року, можна очікувати проблем з постачанням цієї сировини на металургійні підприємства от з настанням холодів, які можуть призвести до простоїв або до втрати обсягів виробництва", – пояснив Кисилевський.

Раніше Федерація роботодавців України звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з вимогою ввести до 2024 року заборону на експорт металобрухту, в зв'язку з тим, що зростання світових цін на брухт призвело до різкого зростання його експорту і вітчизняні підприємства відчувають дефіцит сировини. У ФРУ при цьому підкреслили, що металобрухт є критичною сировиною для декарбонізації української металургії.

Пізніше Міністерство економіки підготувало проект постанови про заборону експорту брухту. Проте його прийняття з невідомих причин затягнулося.

Автор: 

металобрухт (416) Кисилевський Дмитро (49)


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Топ коментарі
+10
Ахметову дешевле купить правительство и ввести нужные запреты. Тем более там пакетная цена за их услуги.
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27.10.2021 12:18 Відповісти
+8
Пусть Ахметов поднимет закупочные цены и проблема исчезнет.
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27.10.2021 12:16 Відповісти
+7
А Ренат не может продавить в ВР, чтобы пионеры школьники собирали металлолом и сдавали его на предприятия Ахметова бесплатно.
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27.10.2021 12:30 Відповісти
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теряем рентлеонидыча, теряем! срочно надо что-то делать!
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27.10.2021 12:11 Відповісти
А той металобрухт, що є юридичних та фізичних осіб конфіскувати на користь Ахметова, Пінчука та ін.
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27.10.2021 12:13 Відповісти
А разве эта отрасль - государственная? Ведь заводы давно в собственности так сказать бизнесменов.
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27.10.2021 12:14 Відповісти
что ты такое несешь? ренатлеонидич неотъемлемая часть государства. я бы сказал, он и есть государство!
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27.10.2021 12:39 Відповісти
Я от не розумію, чому власники металобрухту не можуть його продавати за світовими цінами в Україні, а виробники металургії можуть продавати тут свою продукцію за світовими цінами?

Дискримінація?
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27.10.2021 12:16 Відповісти
какие мировые цены? прокат из Китая с доставкой и пошлиной получается дешевле на 70%, чем то же самое здесь по месту у ренатлеонидыча.
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27.10.2021 12:42 Відповісти
И не только из Китая. С той же Польши, Турции и Кореи со всеми пошлинами и доставкой и поборами на таможне все равно прокат дешевле и качественнее чем и Рыната. Просто Рынат никак не может нажраться вот и хочет получать все задурно а продавать втридорога
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27.10.2021 12:44 Відповісти
Тим більше.
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27.10.2021 12:53 Відповісти
Пусть Ахметов поднимет закупочные цены и проблема исчезнет.
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27.10.2021 12:16 Відповісти
Ахметову дешевле купить правительство и ввести нужные запреты. Тем более там пакетная цена за их услуги.
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27.10.2021 12:18 Відповісти
Постоянным клиентам - скидка.
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27.10.2021 13:12 Відповісти
Давайте уже экспорт металлолома и списывание вагонов поставим первой незакрываемой и несдвигаемой новостью на цензоре шоб человек не мучился каждые два часа их втыкивать.
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27.10.2021 12:17 Відповісти
Ахметов продает металл по мировым ценам а лом покупает намного дешевле чем в других странах, потому и вывозят.
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27.10.2021 12:19 Відповісти
А Ренат не может продавить в ВР, чтобы пионеры школьники собирали металлолом и сдавали его на предприятия Ахметова бесплатно.
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27.10.2021 12:30 Відповісти
Треба ахметову по дудіти щоб почули даунбас.
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27.10.2021 12:36 Відповісти
нужно посоветоваться с бородатой ба....тьфу ты с михайл иванычем !
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27.10.2021 12:41 Відповісти
А может лучше запретить Ахметова и его *експердов*?
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27.10.2021 12:42 Відповісти
І дешевше! Для країни в цілому.
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27.10.2021 12:47 Відповісти
Если металлолом такое важное сырье для металлургии, то почему бы Ахметову не платить за него справедливую цену? Шмыгаль провинился перед своим барином?
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27.10.2021 12:45 Відповісти
Дилема
Я от думаю, а що якщо на брухт у нас запровадять світові ціни
Чи не по*издять усе, що можна буде здати на той металобрухт😏
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27.10.2021 13:00 Відповісти
"потеряем отрасль"___________ахметов с пинчуком потеряют награбленное?? в чем "проблема"?? платите рыночную цену и покупайте металлолом!!
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27.10.2021 13:18 Відповісти
"Отрасаль". А почему этот народний дэПУТАН не промурчит с какого перепугу ИЗДЕЛИЯ из метала выросли почти в 2 раза? "ПАТАМУШТА падаражала руда в МИРЕ". Ага. Но лом хотят покупать как прежде. Рыло не рЭпнет?
Смотри вылез зебуин, переживает за олигархов. А ты посмотри своей тупорылкой на цены на изделия из метала. А то как киля-бандюк не будешь даже знать цены. Переживатель туев.
ЕСЛИ там за бугром выгодно купить ЛОМ (с доставкой), заплатить ТАМ эвропейские зарплаты, то почему нашим олигофренам все не выгодно? Может дворцы строить не размерами с футбольные поля?
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27.10.2021 15:20 Відповісти
на галузь очікує колапс.

Про цеhttps://glavcom.ua/infonews/uryad-maje-vvesti-zaboronu-na-eksport-metalobruhtu-yakomoga-skorishe-bo-vtratimo-galuz-nardep-794205.html?fbclid=IwAR2onRD7M7Nv2lO5tJylYwIaTL2BNrLnzSdhk68duaSsIGmNkEEinetV1Ss заявив народний депутат із фракції "Слуга народу" Дмитро Кисилевський. Джерело:

для Гудка, нічого не шкода, тим паче якийсь брухт.
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27.10.2021 15:23 Відповісти
 
 