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Федоров вигадав покарання для творця фейкової "Дії": "Пропоную направити хлопця на виправні роботи в ІТ"

Федоров вигадав покарання для творця фейкової

Міністр цифрових трансформацій Михайло Федоров запропонував покарати шахрая, який створив фейкову програму "Дія", у незвичайний спосіб.

Про це міністр написав на своїй сторінці в Telegram, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Пам'ятаєте шахрая, який створив фейкову копію програми з документами в дизайн-стилі "Дії"? Кіберполу знадобилося менше дня, щоб його знайти", - написав Федоров.

Міністр нагадав, що у рекламі застосунку шахрай вказував, що він допоможе неповнолітнім купувати алкоголь за допомогою фейкового паспорта. Умільцю загрожує до 6 років позбавлення волі.

"Пропоную хлопця направити на виправні роботи в IT, без персональних даних та інших сенсативних речей. Учора читав, що двом хлопцям, які крали магнітоли, одеський суддя призначив читати книги Марка Твена та Джека Лондона", - написав Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кіберполіція викрила творця фейкової "Дії", ним виявився 21-річний хлопець. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, раніше міністр цифрових трансформацій Михайло Федоров повідомив, що шахраї створили фейкову програму "Дія" для Android, де можна редагувати дані про вакцинацію, вік та іншу інформацію.

Сьогодні, 27 жовтня, кіберполіція прозвітувала, що викрила розробника фейкового застосунку цифрових послуг, який повністю копіював дизайн "Дії". Ним виявився 21-річний хлопець. Правопорушнику може загрожувати до шести років ув'язнення.

Автор: 

фейк (749) додаток (481) Федоров Михайло (887) Мінцифри (1207) Дія (1142)


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Топ коментарі
+11
что федоров, что судья - клоуны...
создать копию программы - это элементарно для любого более-менее разбирающегося в джаве или др.программах.

Не создают массово - потому что понимают весь идиотизм таких действий, как и уголовку за них.
А направить мошенника в АйТи - все равно что отправить домушника на курсы повышения квалификации..
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27.10.2021 12:34 Відповісти
+11
а того шкета на Инфинити, что в Харькове вчера убил человека, отправим в школу экстремальной езды.. пусть учится?

Он еще и стрелял в людей 2 года назад? А курсы обучения снайперской стрельбы - потом прошел? надо направить...
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27.10.2021 12:36 Відповісти
+7
кстати, федоров сам мошенник.

https://politcom.org.ua/diia-papers-zhopni-spravi-mihajla-fedorova Diia papers - жопні справи Михайла Федорова
https://politcom.org.ua/diia-papers-zhopni-spravi-mihajla-fedorova
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27.10.2021 12:38 Відповісти
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Тоже вариант...может толк будет...Но менты галочку себе хотят и повышение....Конфликт интересов..
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27.10.2021 12:30 Відповісти
А є ще закони про які цей Фёдоров мабудь не чув.
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27.10.2021 12:42 Відповісти
На законы они давно положили большой и толстый...
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27.10.2021 13:05 Відповісти
Поки буде Бубочка при владі - доки ми матимемо таких міністрів.
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27.10.2021 12:32 Відповісти
И такие вот поделки от типа "спецов". Класс, правда?

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27.10.2021 12:49 Відповісти
Ода мудрості...

Беззавітно віддані справі українського народу, абсолютно чесні, кришталево чисті молоді обличчя Слуг Народу... як новітні біблійські безсрібники - недавно щиро розповіли народу про свої досягнення та про свою щоденну турботу про нього...

І народ несамовито зрадів, почувши, з вуст одного із прославлених СЛУГ -товариша Тищенка, що "Ціни на гречку в Україні вже по 12 гривень за кілограм, сало - по 50, яловичина - 50-70 грн, але можна купити і за 20 грн"

Але, керований "піндосами" ворожий Держстат України... вводячи в оману народ України, збурюючи його невдоволення та розпалюючи ворожнечу в суспільстві, - підступно і нагло стверджує, що ніби-то в Україні існує висока інфляція, а ціни на продовольство зросли аж на цілих 30%...

Народ України, на зборах трудових колективів, гнівно засуджує ворожу, нічим не підтверджену, відверту і брудну пропаганду Держстату України і заявляє про беззастережну підтримку "партії і її правітєльства", їх провідної ролі в ЩАСЛИВОМУ житті і радісній трудовій еміграції , а не вимиранні. українського суспільства .

Доярки ферми імені Зеленського справедливо вимагають, щоб влада рішуче очистила не лише гаманці, а й свої ряди. І безжальною, реформаторською рукою розпустила ворожий Держстат України. Його клєрків, як несвідомих шкідників інтересам боротьби з бідністю - "прігвозділа к позорному столбу", а його керівників, - як зрадників безмежних апетитів "гарячо любімого і глубоко уважаємого"товариша Зеленського - розстріляла... кислим молоком на п'ять років

За що ми вам, праволомно хитрому офшорному гангстеру товаришу ЗЕ,- будемо безмежно вдячні. Бо тоді, як економічна, політична, безпекова на вулицях, так і військова обстановки в країні - нарешті стабілізуються !

Запевнюємо вас, що ініціюватимемо референдум про продовження вашого мудрого і безмежно грабіжницького правління ще на чотири наступні каденції.
Бо Україна, врешті, дочекалася на врівноваженого і підступного злодюгу та зрадника, що здатний дати достойну відсіч всім її друзям...

А беззаконню в Україні і її зрадам, що стали системою при мудрому правлінні зелених гадів (пардон - слуг)... слуг і помічників всесвітньо відомого, невтомного трудівника і відданого патріота грошей, слюсаря найвищого гатунку - товариша Коломойського - вже пора рішуче покласти край.

Бо саме він створив партію, навчив її мудрості ... яка вперше в світі реалізувала новаторську програму вирощування найдешевшого сала та якісної яловичини - на "корабельних соснах"...
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27.10.2021 12:55 Відповісти
Ну конечно учитывая "качество" Дии, ей очень нехватает нормальных спецов.
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27.10.2021 12:34 Відповісти
А у неё задача другая. Там качество не нужно. Тонны баблоса налогоплательщиков и так исправно пилятся.
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27.10.2021 12:51 Відповісти
что федоров, что судья - клоуны...
создать копию программы - это элементарно для любого более-менее разбирающегося в джаве или др.программах.

Не создают массово - потому что понимают весь идиотизм таких действий, как и уголовку за них.
А направить мошенника в АйТи - все равно что отправить домушника на курсы повышения квалификации..
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27.10.2021 12:34 Відповісти
а того шкета на Инфинити, что в Харькове вчера убил человека, отправим в школу экстремальной езды.. пусть учится?

Он еще и стрелял в людей 2 года назад? А курсы обучения снайперской стрельбы - потом прошел? надо направить...
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27.10.2021 12:36 Відповісти
В тюрьме он точно станет ближе к преступному миру, а с таким нестандартным подходом ещё возможны варианты.
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27.10.2021 14:15 Відповісти
пусть посидит подумает. на зоне найдут применение его талантам. потом с судимостью попробует устроиться в ИТ
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27.10.2021 12:38 Відповісти
кстати, федоров сам мошенник.

https://politcom.org.ua/diia-papers-zhopni-spravi-mihajla-fedorova Diia papers - жопні справи Михайла Федорова
https://politcom.org.ua/diia-papers-zhopni-spravi-mihajla-fedorova
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27.10.2021 12:38 Відповісти
Да там вся семейка такая.
Некий Федоров из Запорожья в свое время был первопроходцем в вопросе отмывания денег через информационные технологии под крылом у самого Пинчука.
Потом за эти деньги "приватизировали" Укрсоцбанк, Оранту, Галактон и куеву тучу других фирм
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27.10.2021 12:47 Відповісти
Федор и Дубилет -- еще те "красавцы".
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27.10.2021 12:53 Відповісти
Министр такого уровня это "великое" будущее страны...кто таких недоумков утверждает на такие высокие должности.
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27.10.2021 12:39 Відповісти
Лучше санитаром в ковид-отделение Александровской больницы.
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27.10.2021 12:43 Відповісти
А ще краще до Подоляка позитивним блогером або бригадиром зелеботів.
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27.10.2021 12:49 Відповісти
А правильнее было бы заплатить парню за сертификацию "Дії", шоб у него были деньги оплачивать интернет из тюремной камеры. А с разработчиков "Дії" и Федорова - вычесть 90% уплаченных денег и добавить возмещение нанесенного ущерба, с отработкой в соседней камере!
Но это все в другой стране, в другом времени и с другими людьми....
А тут у буратин одна судьба - мотай лапшу на уши, голосуй и зарывай свой золотой сольдо на приусадебном участке барыги!
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27.10.2021 12:43 Відповісти
Федоров расписался в своей некомпетентности. По факту уже на данные с Дії, толи еще будет.
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27.10.2021 12:45 Відповісти
В липні мінцифра запустила конкурс на 1 млн. за злом Дії на півроку. Дайте хлопцю лям і відпустіть )))
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27.10.2021 12:45 Відповісти
Копія - це не злам.
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27.10.2021 14:17 Відповісти
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27.10.2021 12:47 Відповісти
растет второй арахамия
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27.10.2021 12:48 Відповісти
Суперпрагматизм IRL. Еще бы предложил тех, кто ворует из бюджета, отправлять на работы в банковский сектор
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27.10.2021 12:49 Відповісти
Дивна позиція посадових осіб, що вони курять. Так, крадії вожна направляти в податкову, шахраїв в банки, вбивць на бойні, педофілів у школи, маньяків у хірюргічні відділення лікарень. Всі тішатьться осіннім загостринням. Суддя виніс рішення, яке не передбачено КК України, де реакція на це влади?
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27.10.2021 12:50 Відповісти
Меня удивляют до невозможности такие безграмотные люди на таких ответственных должностях - действительно страна деградирует. Ты, Федоров, возьми этого пацана на «исправительные работы» к себе в IT - пусть он тебе вирус напишет, или червя в систему запустит. Вот будем смеяться - это же хайп
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27.10.2021 12:54 Відповісти
Понять и простить... и так 30 лет. Разворовали все.
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27.10.2021 13:05 Відповісти
нeхай фопам за бeсплатно систeму встанавлює
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27.10.2021 13:14 Відповісти
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27.10.2021 13:33 Відповісти
одеський суддя призначив читати книги Марка Твена та Джека Лондона", - написав Федоров
***********
Про Марка Твена, - це він погарячкував. Тепер цього письменника (особливо "Гекльберрі Фінна") у США не рекомендують читати, а з багатьох шкільних бібліотек його взагалі повикидали. Бо, бачте, там вживається слово "негр". А це вже расізЬм.

Цензура - річ смішна. В 19 столітті роман Марка Твена забороняли за створення позитивного образу чорношкірих. У 20 і 21 століттях - за расизм.
1884 рік. Марк Твен завершує роботу над романом «Пригоди Гекльберрі Фінна». Уже через рік книгу заборонили - вперше, але не востаннє.

Якщо за життя Марка Твена «Гекльберрі Фінна» забороняли через толерантність до чорних рабів, то після смерті автора - навпаки. В книзі часто вживається слово «негр», яке за часів створення книги вважалося не більше образливим, ніж сьогодні «афроамериканець».

Слів з пісні не викинеш, а книгу Марка Твена зі шкільних бібліотек - можна. Так в 1982 році вирішили в одній зі шкіл штату Вірджинія. Її директор назвав роман «Найбільш вульгарним проявом расизму з усіх відомих». За його прикладом вчинила низка шкіл США і Великобританії. В деяких інших навчальних закладах «Пригоди» почали викладати лише учням старших класів.

Наступна хвиля заборон пішла після обрання Барака Обами президентом США. Шкільні ради по всій країні вирішили, що готові відмовитися від класичного твору. Так «Пригоди Гекльберрі Фінна» увійшли в топ-5 проблемних книг за версією Американської бібліотечної асоціації.

В 2011 році видавничий дім NewSouth Books замінив всі слова «негр» (nigger) в романі на слова «раб» (slave). В іншій пародійній адаптації слово «негр» замінили на «хіпстер», вважаючи його ******** символом інакшості.

Після обробки текст Марка Твена став виглядати так: «Це був день виборів, і я збирався йти голосувати, хоч і був занадто п'яним для цього. Але коли мені сказали, що в цій країні є штат, де хіпстеру дозволено голосувати, я вирішив, що ніколи більше не проголосую… Я говорив людям, що цих хіпстерів треба продавати на аукціонах».
https://was.media/uk/2017-12-19-istorija-tzenzury-na-prikladi-geklberri-finna/
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27.10.2021 14:32 Відповісти
Если бы всё было так просто,то можно было бы переформатировать голову Холмсу.Из него получился бы отличный вор с его знаниями и талантами.Но всё дело в выборе,который человек для себя делает выбирая сторону добра или зла.Этот малолетка выбрал для себя сторону подделывать вещи.Не производить законно,а именно зарабатывать с подделки
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27.10.2021 15:00 Відповісти
 
 