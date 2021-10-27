Федоров вигадав покарання для творця фейкової "Дії": "Пропоную направити хлопця на виправні роботи в ІТ"
Міністр цифрових трансформацій Михайло Федоров запропонував покарати шахрая, який створив фейкову програму "Дія", у незвичайний спосіб.
Про це міністр написав на своїй сторінці в Telegram, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Пам'ятаєте шахрая, який створив фейкову копію програми з документами в дизайн-стилі "Дії"? Кіберполу знадобилося менше дня, щоб його знайти", - написав Федоров.
Міністр нагадав, що у рекламі застосунку шахрай вказував, що він допоможе неповнолітнім купувати алкоголь за допомогою фейкового паспорта. Умільцю загрожує до 6 років позбавлення волі.
"Пропоную хлопця направити на виправні роботи в IT, без персональних даних та інших сенсативних речей. Учора читав, що двом хлопцям, які крали магнітоли, одеський суддя призначив читати книги Марка Твена та Джека Лондона", - написав Федоров.
Нагадаємо, раніше міністр цифрових трансформацій Михайло Федоров повідомив, що шахраї створили фейкову програму "Дія" для Android, де можна редагувати дані про вакцинацію, вік та іншу інформацію.
Сьогодні, 27 жовтня, кіберполіція прозвітувала, що викрила розробника фейкового застосунку цифрових послуг, який повністю копіював дизайн "Дії". Ним виявився 21-річний хлопець. Правопорушнику може загрожувати до шести років ув'язнення.
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Беззавітно віддані справі українського народу, абсолютно чесні, кришталево чисті молоді обличчя Слуг Народу... як новітні біблійські безсрібники - недавно щиро розповіли народу про свої досягнення та про свою щоденну турботу про нього...
І народ несамовито зрадів, почувши, з вуст одного із прославлених СЛУГ -товариша Тищенка, що "Ціни на гречку в Україні вже по 12 гривень за кілограм, сало - по 50, яловичина - 50-70 грн, але можна купити і за 20 грн"
Але, керований "піндосами" ворожий Держстат України... вводячи в оману народ України, збурюючи його невдоволення та розпалюючи ворожнечу в суспільстві, - підступно і нагло стверджує, що ніби-то в Україні існує висока інфляція, а ціни на продовольство зросли аж на цілих 30%...
Народ України, на зборах трудових колективів, гнівно засуджує ворожу, нічим не підтверджену, відверту і брудну пропаганду Держстату України і заявляє про беззастережну підтримку "партії і її правітєльства", їх провідної ролі в ЩАСЛИВОМУ житті і радісній трудовій еміграції , а не вимиранні. українського суспільства .
Доярки ферми імені Зеленського справедливо вимагають, щоб влада рішуче очистила не лише гаманці, а й свої ряди. І безжальною, реформаторською рукою розпустила ворожий Держстат України. Його клєрків, як несвідомих шкідників інтересам боротьби з бідністю - "прігвозділа к позорному столбу", а його керівників, - як зрадників безмежних апетитів "гарячо любімого і глубоко уважаємого"товариша Зеленського - розстріляла... кислим молоком на п'ять років
За що ми вам, праволомно хитрому офшорному гангстеру товаришу ЗЕ,- будемо безмежно вдячні. Бо тоді, як економічна, політична, безпекова на вулицях, так і військова обстановки в країні - нарешті стабілізуються !
Запевнюємо вас, що ініціюватимемо референдум про продовження вашого мудрого і безмежно грабіжницького правління ще на чотири наступні каденції.
Бо Україна, врешті, дочекалася на врівноваженого і підступного злодюгу та зрадника, що здатний дати достойну відсіч всім її друзям...
А беззаконню в Україні і її зрадам, що стали системою при мудрому правлінні зелених гадів (пардон - слуг)... слуг і помічників всесвітньо відомого, невтомного трудівника і відданого патріота грошей, слюсаря найвищого гатунку - товариша Коломойського - вже пора рішуче покласти край.
Бо саме він створив партію, навчив її мудрості ... яка вперше в світі реалізувала новаторську програму вирощування найдешевшого сала та якісної яловичини - на "корабельних соснах"...
создать копию программы - это элементарно для любого более-менее разбирающегося в джаве или др.программах.
Не создают массово - потому что понимают весь идиотизм таких действий, как и уголовку за них.
А направить мошенника в АйТи - все равно что отправить домушника на курсы повышения квалификации..
Он еще и стрелял в людей 2 года назад? А курсы обучения снайперской стрельбы - потом прошел? надо направить...
https://politcom.org.ua/diia-papers-zhopni-spravi-mihajla-fedorova Diia papers - жопні справи Михайла Федорова
https://politcom.org.ua/diia-papers-zhopni-spravi-mihajla-fedorova
Некий Федоров из Запорожья в свое время был первопроходцем в вопросе отмывания денег через информационные технологии под крылом у самого Пинчука.
Потом за эти деньги "приватизировали" Укрсоцбанк, Оранту, Галактон и куеву тучу других фирм
Но это все в другой стране, в другом времени и с другими людьми....
А тут у буратин одна судьба - мотай лапшу на уши, голосуй и зарывай свой золотой сольдо на приусадебном участке барыги!
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Про Марка Твена, - це він погарячкував. Тепер цього письменника (особливо "Гекльберрі Фінна") у США не рекомендують читати, а з багатьох шкільних бібліотек його взагалі повикидали. Бо, бачте, там вживається слово "негр". А це вже расізЬм.
Цензура - річ смішна. В 19 столітті роман Марка Твена забороняли за створення позитивного образу чорношкірих. У 20 і 21 століттях - за расизм.
1884 рік. Марк Твен завершує роботу над романом «Пригоди Гекльберрі Фінна». Уже через рік книгу заборонили - вперше, але не востаннє.
Якщо за життя Марка Твена «Гекльберрі Фінна» забороняли через толерантність до чорних рабів, то після смерті автора - навпаки. В книзі часто вживається слово «негр», яке за часів створення книги вважалося не більше образливим, ніж сьогодні «афроамериканець».
Слів з пісні не викинеш, а книгу Марка Твена зі шкільних бібліотек - можна. Так в 1982 році вирішили в одній зі шкіл штату Вірджинія. Її директор назвав роман «Найбільш вульгарним проявом расизму з усіх відомих». За його прикладом вчинила низка шкіл США і Великобританії. В деяких інших навчальних закладах «Пригоди» почали викладати лише учням старших класів.
Наступна хвиля заборон пішла після обрання Барака Обами президентом США. Шкільні ради по всій країні вирішили, що готові відмовитися від класичного твору. Так «Пригоди Гекльберрі Фінна» увійшли в топ-5 проблемних книг за версією Американської бібліотечної асоціації.
В 2011 році видавничий дім NewSouth Books замінив всі слова «негр» (nigger) в романі на слова «раб» (slave). В іншій пародійній адаптації слово «негр» замінили на «хіпстер», вважаючи його ******** символом інакшості.
Після обробки текст Марка Твена став виглядати так: «Це був день виборів, і я збирався йти голосувати, хоч і був занадто п'яним для цього. Але коли мені сказали, що в цій країні є штат, де хіпстеру дозволено голосувати, я вирішив, що ніколи більше не проголосую… Я говорив людям, що цих хіпстерів треба продавати на аукціонах».
https://was.media/uk/2017-12-19-istorija-tzenzury-na-prikladi-geklberri-finna/