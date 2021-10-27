Федоров вигадав покарання для творця фейкової "Дії": "Пропоную направити хлопця на виправні роботи в ІТ"

Міністр цифрових трансформацій Михайло Федоров запропонував покарати шахрая, який створив фейкову програму "Дія", у незвичайний спосіб.

Про це міністр написав на своїй сторінці в Telegram, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Пам'ятаєте шахрая, який створив фейкову копію програми з документами в дизайн-стилі "Дії"? Кіберполу знадобилося менше дня, щоб його знайти", - написав Федоров.

Міністр нагадав, що у рекламі застосунку шахрай вказував, що він допоможе неповнолітнім купувати алкоголь за допомогою фейкового паспорта. Умільцю загрожує до 6 років позбавлення волі.

"Пропоную хлопця направити на виправні роботи в IT, без персональних даних та інших сенсативних речей. Учора читав, що двом хлопцям, які крали магнітоли, одеський суддя призначив читати книги Марка Твена та Джека Лондона", - написав Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кіберполіція викрила творця фейкової "Дії", ним виявився 21-річний хлопець. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, раніше міністр цифрових трансформацій Михайло Федоров повідомив, що шахраї створили фейкову програму "Дія" для Android, де можна редагувати дані про вакцинацію, вік та іншу інформацію.

Сьогодні, 27 жовтня, кіберполіція прозвітувала, що викрила розробника фейкового застосунку цифрових послуг, який повністю копіював дизайн "Дії". Ним виявився 21-річний хлопець. Правопорушнику може загрожувати до шести років ув'язнення.