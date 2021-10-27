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Пєсков назвав "територіальним претензіями" слова Зеленського про повернення Криму: Можуть бути негативні наслідки

Пєсков назвав

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував слова президента України Володимира Зеленського, який заявив, що поверне окупований Росією Крим після того, як суд у Нідерландах ухвалив передати Україні "скіфське золото".

Подібні заяви він назвав "територіальними претензіями", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".

"Безумовно, заява про повернення Криму є нічим іншим як заявою про територіальні претензії, подібні заяви можуть мати негативні наслідки", - упевнений Пєсков.

Він також прокоментував ситуацію із передачею "скіфського золота" Україні за рішенням нідерландського суду.

"Щодо "скіфського золота" - проаналізувати судові перспективи щодо відстоювання наших інтересів, а потім виконати юридичні процедури для продовження цього процесу", - відповів Пєсков.

Читайте також: Довгоочікувана перемога України. Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим, - Зеленський про рішення Апеляційного суду Амстердама

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) золото (438) Крим (14190) окупація (6751) Пєсков Дмитро (1692) росія (66080)


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Топ коментарі
+22
Невже нарешті заборонять Зєлі та "кварталу" заробляти своїми г-носеріалами на расєє?
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27.10.2021 12:48 Відповісти
+17
Кремлядей трясет , в бессильной злобе . Слава Украине !
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27.10.2021 12:48 Відповісти
+12
Міняємо прах терориста Кузнєцова на труп терориста путіна. Поспішайте скористатись вигідною пропозицією!
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27.10.2021 12:48 Відповісти
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Невже нарешті заборонять Зєлі та "кварталу" заробляти своїми г-носеріалами на расєє?
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27.10.2021 12:48 Відповісти
Наверное кремляди натравят на нашего клоуна Рамзанку Дырова. Ждем новых извинений от ГринПоца ...
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27.10.2021 13:21 Відповісти
Ух ты! ниче скоре Х..ло ваше подохнет от разрыва мошонки столько стараний а Крым взял и утонул... засуньте свою Конституцию ё мое!!!! ******** (идиома)..с" референдумом бандитов и оккупантов" у Крыму-- себе в мошонку или в гальюн Вовы... если получится.... ублюдки
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27.10.2021 14:57 Відповісти
Кремлядей трясет , в бессильной злобе . Слава Украине !
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27.10.2021 12:48 Відповісти
Р.S. прошли те времена , когда в телефонной трубке мурчало :"Жму руку , обнимаю...".
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27.10.2021 12:56 Відповісти
До речі, де ж ті плівки? Деркач в РФ, татом осьо став, а плівок так ніхто й не почув...
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27.10.2021 12:58 Відповісти
Говорять це наодинці, заглядаючи пуйлу в дупла.
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27.10.2021 12:59 Відповісти
Дядя, ви дурак?
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27.10.2021 14:12 Відповісти
Міняємо прах терориста Кузнєцова на труп терориста путіна. Поспішайте скористатись вигідною пропозицією!
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27.10.2021 12:48 Відповісти
у них этих трупов ***** уже полный морг за кремлеской стеной собралось.. они б и рады пристать на такую пропозицию... Здается мне что там даже не он руководит, а более мерзкое существо с усами туалетного ершика с притязаниями на мировое господство
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27.10.2021 12:51 Відповісти
Можна як бонус запропонувати живого Медведчука.
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27.10.2021 12:52 Відповісти
мертветчука тільки мертвого і по частинам.
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27.10.2021 13:12 Відповісти
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27.10.2021 12:48 Відповісти
Смешно наблюдать,когда дурак пытается хитрить ))
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27.10.2021 12:49 Відповісти
Кто этот гопник?Да он никто - швабра Х#йла....
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27.10.2021 12:50 Відповісти
А шо с ****** ?
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27.10.2021 12:50 Відповісти
"Что касается "скифского золота" - предстоит проанализировать судебные перспективы по отстаиванию наших интересов..., где их интересы, а где скифское золото... они просто в разных измерениях...
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27.10.2021 12:51 Відповісти
Если вы еще раз напомните про Крым - то мы еще раз вые@@ем киву в жопу,- добавил песков, загадачно улыбаясь
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27.10.2021 12:51 Відповісти
значит надо напоминать в режиме нон-стоп.
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27.10.2021 12:53 Відповісти
Та кива "за" двумя руками. Или одной.(бывает рука занята)
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27.10.2021 13:09 Відповісти
ГГГ " подобные заявления могут иметь негативные последствия"
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27.10.2021 12:52 Відповісти
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27.10.2021 12:53 Відповісти
О блін! Невже ;Грін Філмз; закриють?
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27.10.2021 12:55 Відповісти
Якщо найвеличніший сказав що забере Крим, то так і буде. Пацан сказал - пацан сделает.
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27.10.2021 12:57 Відповісти
что у ***** в башке
то у пиСЬкова на языке
Интересно о чем наш поц-ЗЕдент хочет с ними разговаривать??
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27.10.2021 13:00 Відповісти
А за "территориальные притязания" можно отпор дать, например написать жалобу в Спортлото или журнал "Мурзилка".
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27.10.2021 13:02 Відповісти
расскажите усатому му-му как работает бумеранг.
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27.10.2021 13:14 Відповісти
Песков **** придурковатая ,а не пошёл-бы ты нах ,вместе со своим ****** ...
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27.10.2021 13:21 Відповісти
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27.10.2021 13:27 Відповісти
Притязания вернуть украденное - действительно, немыслимая наглость со стороны Украины.
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27.10.2021 13:43 Відповісти
Как там, кстати 100500 опреснителей? Крым вернём, они пригодятся...
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27.10.2021 13:44 Відповісти
Кремлёвский петух галантерейный, как криминальный авторитет, берет Зе на понты, но наш крепкий орешек, на мякине не возьмёшь, да ещё пошлёт его нах..
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27.10.2021 13:45 Відповісти
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27.10.2021 13:45 Відповісти
Зеля- ответь достойно. Выстави в окна своей крымской квартиры плакаты "Путин-}{уйло".
Хотя кому это я советую...
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27.10.2021 13:48 Відповісти
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27.10.2021 14:01 Відповісти
Прийдеться все повернути і заплатити репарації......тут і ніякого газу не хватить!Злодіїв людства вішати на стовпах-хай сохнуть!
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27.10.2021 14:08 Відповісти
😁👍🏻
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27.10.2021 14:15 Відповісти
Нет никаких притязаний! Крым это Украина!
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27.10.2021 14:16 Відповісти
Кроме Зеленского Крым частью Украины считает бОльшая часть государств мира. За исключением узкого круга сателлитов России. То есть для них тоже должны быть негативные последствия?
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27.10.2021 14:58 Відповісти
Шо значит могут быть?!Песков если ты не заметил,то Рашка с негативными последствиями в виде санкций и олимпийским флагом страны 404,уже живёт 7ой год
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27.10.2021 15:07 Відповісти
 
 