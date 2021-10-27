Пєсков назвав "територіальним претензіями" слова Зеленського про повернення Криму: Можуть бути негативні наслідки
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував слова президента України Володимира Зеленського, який заявив, що поверне окупований Росією Крим після того, як суд у Нідерландах ухвалив передати Україні "скіфське золото".
Подібні заяви він назвав "територіальними претензіями", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".
"Безумовно, заява про повернення Криму є нічим іншим як заявою про територіальні претензії, подібні заяви можуть мати негативні наслідки", - упевнений Пєсков.
Він також прокоментував ситуацію із передачею "скіфського золота" Україні за рішенням нідерландського суду.
"Щодо "скіфського золота" - проаналізувати судові перспективи щодо відстоювання наших інтересів, а потім виконати юридичні процедури для продовження цього процесу", - відповів Пєсков.
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то у пиСЬкова на языке
Интересно о чем наш поц-ЗЕдент хочет с ними разговаривать??
Хотя кому это я советую...