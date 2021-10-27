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Новини Агресія Росії проти України Війна
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З початку доби війська РФ здійснили 4 обстріли на Донбасі: ворог застосовував 122-мм артилерію, 120-мм міномети та скидав невідомі вибухові пристрої

З початку доби війська РФ здійснили 4 обстріли на Донбасі: ворог застосовував 122-мм артилерію, 120-мм міномети та скидав невідомі вибухові пристрої

З початку поточної доби, 27 жовтня, зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, поблизу Гранітного окупанти здійснили два обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

У напрямку Луганського ворог вів вогонь із автоматичних та ручних протитанкових гранатометів.

Крім того, біля Гранітного російські найманці за допомогою безпілотного літального апарату здійснили скидання невідомих вибухових пристроїв.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

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Наші захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться в повідомленні.

"Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними", - додали в пресслужбі Міноборони.

Автор: 

обстріл (29206) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
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Офшорный подельник Каломойши молчит? Боится обидеть кремлёвскую крысу и нарваться на угрозы бородатой свиной жопы кабздыра?
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27.10.2021 13:21 Відповісти
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надо их каждый день байрактарить...
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27.10.2021 13:20 Відповісти
Офшорный подельник Каломойши молчит? Боится обидеть кремлёвскую крысу и нарваться на угрозы бородатой свиной жопы кабздыра?
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27.10.2021 13:21 Відповісти
Наверняка всем понятно, что теперь, после первого удара дрона по артилерии, кацапы будут ставить ловушку - спецом бить из артилерии, а то и Град выкатят, чтоб только заманить дрон под удар из всего что есть.
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27.10.2021 13:24 Відповісти
мальчик, ты каруд? Байрактар не дрон.
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27.10.2021 13:26 Відповісти
Байрактар дрон, просто он не квадрокоптер с алиекспресс
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27.10.2021 14:03 Відповісти
Дрон это вообще не название а слэнг, так же как и "вертушка" для вертолёта. Утверждать что правильное название вертолёта - вертушка есть идиотизм.
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27.10.2021 18:04 Відповісти
Дрон (англ. drone - трутень) - беспилотный летательный аппарат.

Спроси у англичанцев, нафига они самолет летающий без человеческих тел за рулем, называют "самцом пчелы"

Та хрень, которая продается на Алиеекспресс и сбрасывает доработанные гранаты от АГС, назвается тоже дрон, но в связи со своими вертикальными взлетностью и посадочностью, а также со своей четырехвинтовостью, называется квадрокоптер. Ну и изначально, тобишь по задумке производителя, является всего лишь летающим кино-фото аппаратом. Но, как всем известно - голь на выдумки хитра.
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27.10.2021 19:57 Відповісти
тебе надо, ты и спроси. Ты лишь подтвердил, что это слэнг.
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27.10.2021 20:11 Відповісти
Байрактар, як зброя потрібен не для протирання на ньому пилу. Кацапи пугані і не злякались учорашньої демонстрації наших можливостей. Виходить, що тільки мертвий кацап не стріляє з гармати.
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27.10.2021 13:34 Відповісти
Кацапьё напрашивается на боевую ракету вместо вчерашней учебной.
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27.10.2021 13:25 Відповісти
 
 