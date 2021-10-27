З початку доби війська РФ здійснили 4 обстріли на Донбасі: ворог застосовував 122-мм артилерію, 120-мм міномети та скидав невідомі вибухові пристрої
З початку поточної доби, 27 жовтня, зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Так, поблизу Гранітного окупанти здійснили два обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
У напрямку Луганського ворог вів вогонь із автоматичних та ручних протитанкових гранатометів.
Крім того, біля Гранітного російські найманці за допомогою безпілотного літального апарату здійснили скидання невідомих вибухових пристроїв.
"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
Наші захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться в повідомленні.
"Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними", - додали в пресслужбі Міноборони.
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Спроси у англичанцев, нафига они самолет летающий без человеческих тел за рулем, называют "самцом пчелы"
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