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Данілов про енергобаланс, який розробляє РНБО: Це важливий інструмент для ухвалення управлінських рішень

Данілов про енергобаланс, який розробляє РНБО: Це важливий інструмент для ухвалення управлінських рішень

Енергобаланс, що розробляється Радою національної безпеки і оборони (РНБО) України, використовуватиметься для ухвалення управлінських рішень.

Про це розповів секретар відомства Олексій Данілов журналістам у рамках Українського газового форуму, що проходить у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це не лише вугілля, а й газ, нафта та багато інших складових... Це насамперед важливий аналітично-інформаційний інструмент для ухвалення управлінських рішень", – сказав Данілов.

За його словами, РНБО вже веде відповідну роботу над документом, яку планується завершити за 3-4 місяці.

Раніше, 22 жовтня, Данілов заявив, що олігархічні кола можуть бути причетними до саботажу створення повного енергетичного балансу України.

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"Досі, на жаль, є певний саботаж виконання рішення саме щодо створення енергетичного балансу України. І сьогодні, коли ми маємо розуміння, що певне коло осіб, які в народі звуться олігархами, мають великий вплив у цій галузі – ми вважаємо, що вони можуть бути причетними до того, що досі не з'явився такий фундаментальний документ у нашій країні", – сказав він.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) олігарх (934) РНБО (2294) енергетика (2615)


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Топ коментарі
+8
Даже страшно себе представить что за баланс выйдет от этих недоумков!!!!!!!!!!!!!!!!
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27.10.2021 13:20 Відповісти
+8
Хотите подсказку? Вы вашего "папу" просто отдайте в Америку. И желательно с его куклой президентом. И сразу баланс наладится.
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27.10.2021 13:21 Відповісти
+7
Вугілля нема, газ забере Бєня. Ось і балансуйте на дроті, недоумки.
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27.10.2021 13:23 Відповісти
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Даже страшно себе представить что за баланс выйдет от этих недоумков!!!!!!!!!!!!!!!!
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27.10.2021 13:20 Відповісти
А они там в РНБО ботинки случаем не чистят? Помогает для принятия управленческих решений.
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27.10.2021 13:20 Відповісти
Хотите подсказку? Вы вашего "папу" просто отдайте в Америку. И желательно с его куклой президентом. И сразу баланс наладится.
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27.10.2021 13:21 Відповісти
Вугілля нема, газ забере Бєня. Ось і балансуйте на дроті, недоумки.
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27.10.2021 13:23 Відповісти
план энергобалланса защищающейся от российской *********, воюющей страны должен был быть 6-7 лет назад.... ну или через неделю после прихода власти зелепокемона.... если вдруг Порошенко не разработал, провтыкал.... А сейчас, после проигрыша чуть ли не всех запасов газа коломойскому с правом выемки ... ну что сказать... энергоэффективно и дальновидно! настоящий совет нацбезопасности!
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27.10.2021 13:25 Відповісти
Даже во время активных боевых действий страна выдержала и не было такой жопы... А вы, зеленые бездари , довели страну до полного экономического коллапса...
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27.10.2021 13:25 Відповісти
ПРОТЕСТУЮ!
Они не бездари. Они воры. ДА и ТАК угробить страну за 2,5 года это надо иметь талант!
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27.10.2021 13:29 Відповісти
А ви не підскажете на якому році війни прийняли стратегічний план оборони держави? Не загальна Стратегія національної безпеки чи Воєнна доктрина де, всього по трошку і ні про що. Ну, хоча там є визначення ворога- вже плюс, хоч якийсь. А План, з цілями, термінами, завданнями та виконавцями? Ви хоч по діагоналі знайомилися з цими документами?
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27.10.2021 14:14 Відповісти
Кодлан Коломойского растёт над собой. Если раньше он кукарекал Будет , Может, Станет то теперь кукарекает Мы работаем над. /Украина "колоссально увеличит добычу собственного газа", - Шмыгаль/ Украина планирует к 2070 году отказаться от использования угля, - Шмыгаль./ Шмыгаль : нацелен достичь/ Шмыгаль: имеют перспективы, - Шмыгаль/ Ждем, - Шмыгаль/ будут происходить, - Шмыгаль/ будет найден, - Шмыгаль / Шмыгаль рассчитывает / будет разделено, - Шмыгаль/ могут увеличить, - Шмыгаль/ Шмыгаль: станет /реально ввести, - Шмыгаль/ может появиться, - Шмыгаль.

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27.10.2021 13:27 Відповісти
Я извиняюсь но имею за то спросить, - а вот шо ветеринаров учат разрабатывать энергобаланс страны а не ставить клизмы коровам и лечить заворот кишок у свиней?
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27.10.2021 13:28 Відповісти
Ну, вчасно так, на восьмому році війни. Раніше не було часу.
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27.10.2021 14:01 Відповісти
Не покидає враження, що ця мразота, просто, знущається.
Руйнує, нищить і робить вигляд що "розробляє баланси".



В його кагалу.
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27.10.2021 14:01 Відповісти
Хорошо , что хоть до СНБОУ дошло то , чем Тимошенко занималась давно тому назад. Под улюлюканье предателей рьігов и шароварников "любьіх друзів"...
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27.10.2021 14:13 Відповісти
С-ка ... Нема слів ... А нащо Міністерство енергетики ??
Якщо воно неспроможне, або саботує, як каже сам Данілов, то мабуть же треба приймати кадрові рішення. Як мінімум. Скоріш за все тре* саджати, або хочаб відкривати кримінальні справи.
Нє ???
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27.10.2021 18:40 Відповісти
 
 