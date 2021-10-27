Данілов про енергобаланс, який розробляє РНБО: Це важливий інструмент для ухвалення управлінських рішень

Енергобаланс, що розробляється Радою національної безпеки і оборони (РНБО) України, використовуватиметься для ухвалення управлінських рішень.

Про це розповів секретар відомства Олексій Данілов журналістам у рамках Українського газового форуму, що проходить у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це не лише вугілля, а й газ, нафта та багато інших складових... Це насамперед важливий аналітично-інформаційний інструмент для ухвалення управлінських рішень", – сказав Данілов.

За його словами, РНБО вже веде відповідну роботу над документом, яку планується завершити за 3-4 місяці.

Раніше, 22 жовтня, Данілов заявив, що олігархічні кола можуть бути причетними до саботажу створення повного енергетичного балансу України.

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"Досі, на жаль, є певний саботаж виконання рішення саме щодо створення енергетичного балансу України. І сьогодні, коли ми маємо розуміння, що певне коло осіб, які в народі звуться олігархами, мають великий вплив у цій галузі – ми вважаємо, що вони можуть бути причетними до того, що досі не з'явився такий фундаментальний документ у нашій країні", – сказав він.