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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Саакашвілі слабшає з кожним днем. Сподіваємось, до нього пустять нашого лікаря, - Денісова

Саакашвілі слабшає з кожним днем. Сподіваємось, до нього пустять нашого лікаря, - Денісова

Стан здоров'я експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі у в'язниці погіршився.

Про це заявила в середу журналістам Людмила Денісова, уповноважений Верховної Ради України з прав людини, яка відвідала його, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Саакашвілі слабшає з кожним днем. За час перебування в ув'язненні він мав чотири кризові ситуації. Мінімальна медична допомога в Руставській в'язниці йому надається, але серйозну допомогу пенітенціарний заклад надати не зможе. Саакашвілі проти госпіталізації до тюремної лікарні. Він каже, що це не буде безпечним для нього", - повідомила Денісова.

За її словами, за станом здоров'я Саакашвілі з четверга стежитиме лікар-реаніматолог. "Ми сподіваємося, що нашому лікарю грузинська влада дозволить зустрітися з Саакашвілі", - сказала Денісова.

Також читайте: Або смерть, або свобода: Саакашвілі категорично відмовляється від переведення до тюремної лікарні у Глдані

Автор: 

Грузія (1852) Денісова Людмила (883) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+6
Ти привезла йому банку полуничного варення?
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27.10.2021 13:31 Відповісти
+6
"он улетел, но обещал вернуться.. так выпьем же за то ,что бы не спешил!"
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27.10.2021 13:34 Відповісти
+6
"Коксу" йому , "коксу"!!! І відразу "оживе"! Саме тому і добивається "цивільної" лікарні - туди "ліки" легше пронести
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27.10.2021 13:38 Відповісти
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27.10.2021 13:29 Відповісти
Ти привезла йому банку полуничного варення?
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27.10.2021 13:31 Відповісти
"он улетел, но обещал вернуться.. так выпьем же за то ,что бы не спешил!"
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27.10.2021 13:34 Відповісти
Коли я був в Грузії у відрядженні в Кутаісі, то надебав магазинчик де продавались кинджали, шаблі, ножі. Всі ручної роботи.
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27.10.2021 13:43 Відповісти
Зачем на эти новости?. Судя по просмотрам всем плевать на то что там с ним. Нам тут и так есть за что переживать. У нас своих проблем хватает.
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27.10.2021 13:36 Відповісти
Щоб ми розуміли,хто пріоритет для зелених: придуркуватий наркоша,від якого в України суцільні проблеми,чи триста полонених і заручників в ОРДЛО.
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27.10.2021 14:21 Відповісти
Ещё один менингит на голову Украины... Он знал куда едет и что за этим последует. Пусть разбирается сам со своими соотечественниками.
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27.10.2021 13:37 Відповісти
Хтота его ввел в заблуждение. Он думал что там его ждут и поддержка у него там большая, пабеда как бы должна быть как у Ленина в Разливе, а на деле оказалось вона оно че...
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27.10.2021 13:52 Відповісти
Слабеет!?
А, что Ясько теперь будет делать?
НО слава Богу, что есть средство и его просто нужно передать Михуилу!
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27.10.2021 13:38 Відповісти
Дорого! Простіше примотать "знизу" ложку - "вічний еректор"
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27.10.2021 13:40 Відповісти
Ну, тогда пускай ему выдадут за счёт
пенитенциарного заведения Грузии
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27.10.2021 13:42 Відповісти
как вариант - карандаш, и будет член-корреспондент.
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27.10.2021 13:48 Відповісти
Йому й без Ясько,-норм.
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27.10.2021 14:27 Відповісти
Ясько идёт нахер, вместе со всем кодлом зеплесени.
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27.10.2021 15:09 Відповісти
"Коксу" йому , "коксу"!!! І відразу "оживе"! Саме тому і добивається "цивільної" лікарні - туди "ліки" легше пронести
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27.10.2021 13:38 Відповісти
Замполиту Холодному клизму , ведерную !
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27.10.2021 14:18 Відповісти
Цікаво,чи знає Денисова про вчорашню трагедію в одеській лікарні?Там справді хворі українці були на межі життя і смерті.Не фейково,а справді.Але Денисовій по цимбалах на українців,вона за державний кошт няньчиться з брехливим приблудним Мішико
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27.10.2021 13:39 Відповісти
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27.10.2021 13:41 Відповісти
Михуил, принудительный отказ от кокса благотворно влияет на здоровье, но первое время тебе придётся потерпеть.
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27.10.2021 13:42 Відповісти
Про Савченко тоже так писали, а теперь ее харя в экран не влазит.
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27.10.2021 13:46 Відповісти
пустите ясько к михо, может в последний раз, пусть посексится
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27.10.2021 13:47 Відповісти
И что? Это его выбор, давайте всех выпускать кто начнет голодать в тюрьме.
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27.10.2021 13:48 Відповісти
не не не . он же сказал свобода или смерть . про здоровье он ничего не говорил
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27.10.2021 13:48 Відповісти
Баночку варенья ему!
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27.10.2021 13:52 Відповісти
Так бы Денисова обо всех заботилась. А тут за каким-то полугражданином бегает.
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27.10.2021 13:52 Відповісти
так, бажано Пальчевського, або Степанова. Не побажають ці їхати - тоді Юзіка.
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27.10.2021 14:06 Відповісти
Держитесь , Михеил Николозович ! Украина вас не оставит !
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27.10.2021 14:19 Відповісти
Ехай к михуилу на подселение!
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27.10.2021 14:26 Відповісти
Надеемся, скоро поедим пирожков и порвем два баяна
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27.10.2021 14:25 Відповісти
Сидело здесь хорохолилось, чмо.
Просто быдло зажравшееся.
Сожранного им за счёт украинцев на несколько млн, а то и больше. Понтов несчесть и недвижимости на десятки млн.
Там жира хватит на год. Пусть не притворяется. Ну а с ломкой да, труднее и гордона грузины нах послали, не пустили.
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27.10.2021 15:06 Відповісти
Печалька.
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27.10.2021 15:10 Відповісти
та *** з ним ,заїбали вже ці хворобливі
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27.10.2021 15:12 Відповісти
подкацапники и подбарыжники гыгыкают в комментах.
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27.10.2021 15:18 Відповісти
Яку кнопку натиснути, щоб вимкнути новини про Саакашвілі? Не цікаво, від слова зовсім! Одним клоуном в країні стало менше, а ще ж їх до чорта при владі!
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27.10.2021 16:21 Відповісти
Хворий, а лікуватися не хоче, значить не смертельно хворий. Жде інвалідний візок від однієї дами.
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27.10.2021 16:27 Відповісти
у хлопчика відібрали можливість шкодити, ось він і зачах
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27.10.2021 17:44 Відповісти
 
 