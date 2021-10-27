Саакашвілі слабшає з кожним днем. Сподіваємось, до нього пустять нашого лікаря, - Денісова

Стан здоров'я експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі у в'язниці погіршився.

Про це заявила в середу журналістам Людмила Денісова, уповноважений Верховної Ради України з прав людини, яка відвідала його, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Саакашвілі слабшає з кожним днем. За час перебування в ув'язненні він мав чотири кризові ситуації. Мінімальна медична допомога в Руставській в'язниці йому надається, але серйозну допомогу пенітенціарний заклад надати не зможе. Саакашвілі проти госпіталізації до тюремної лікарні. Він каже, що це не буде безпечним для нього", - повідомила Денісова.

За її словами, за станом здоров'я Саакашвілі з четверга стежитиме лікар-реаніматолог. "Ми сподіваємося, що нашому лікарю грузинська влада дозволить зустрітися з Саакашвілі", - сказала Денісова.

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