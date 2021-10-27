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Гордона депортують із Грузії: "Міжнародний скандал і ганьба для грузинської влади"

Гордона депортують із Грузії:

Українського журналіста, засновника інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитра Гордона депортують із Грузії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Гордон повідомив у Instagram.

"Годину тому прилетів до Тбілісі і весь цей час чекав на паспортному контролі штамп у паспорті. Щойно мені офіційно оголосили, що в'їзд до Грузії мені заборонено. Причин не назвали. Однозначно пов'язую це з тим, що напередодні МЗС України звернулося до МЗС Грузії з проханням організувати моє відвідування у в'язниці Руставі Міхеіла Саакашвілі", - йдеться у повідомленні.

Гордон назвав подію "міжнародним скандалом і ганьбою для грузинської влади".

За його словами, він зараз вилітає до Києва тим же літаком, на якому прилетів до Тбілісі.

Дружина Гордона, головний редактор видання "Гордон" Алеся Бацман у Facebook повідомила: "Зараз нас депортували з Грузії. Ганебне і боягузливе рішення грузинської влади через наш захист і підтримку Міхеіла Саакашвілі. Ми планували відвідати у в'язниці Міхеіла Саакашвілі, можливо, записати з ним інтерв'ю, про що наше МЗС говорило з відповідними органами Грузії".

Також дивіться: Гордон: Закон про олігархів - це закон проти ЗМІ та свободи слова. ВIДЕО

Автор: 

Грузія (1852) депортація (731) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+60
Один гардон не смог попасть к другому гардону....😀
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27.10.2021 14:28 Відповісти
+57
Лезет и лезет везде ...."и все знающее чучело", но Никогда Ничего не говорящее. Противный персонаж.
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27.10.2021 14:27 Відповісти
+48
гоНдоны не депортируют, а выбрасывают
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27.10.2021 14:27 Відповісти
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Молодці грузини, поставили на місце використаний презерватив зеленої шмарклі.
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27.10.2021 15:59 Відповісти
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27.10.2021 16:00 Відповісти
Яке ж це мурло тошнотворне, якщо за вечір 101 раз не назве свої призвіще та 101 "знаменитість", з якими він знайом - випуск не вдався. Беаа!
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27.10.2021 16:02 Відповісти
а шо этот комсомолец делал в грузии?
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27.10.2021 16:04 Відповісти
Там и своих Г@ндонов хватает.
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27.10.2021 16:05 Відповісти
уважаю грузинов! Так и надо этим обоим презервативам как саакашвили и гондон
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27.10.2021 16:20 Відповісти
На передодні обрання Зе Ґордону підкинули свинячу голову, істерики було через край. Цей механізм вигаданий генералом Першинґом працює і досі))
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27.10.2021 16:26 Відповісти
натягує себе на усе шо шевелиться й не дуже
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27.10.2021 16:35 Відповісти
у меня почемуто есть опасения, что Гордон давно им плодотворно сотрудничает с российскими спецслужбами.
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27.10.2021 16:38 Відповісти
Правильно сделали, что не пустили. Эта мерзкая парочка шляются везде и показывают свою значимость. А сами полный ноль.
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27.10.2021 17:32 Відповісти
Молодці! Хоч хтось дав Гордону міцного копняка
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27.10.2021 17:38 Відповісти
Як на мене то Гордон це і є символ руского міра. Грузини правильно його розкусили та вигнали. Теж мені особа державної ваги, Україну як державу хоче посварити з Грузією.
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27.10.2021 17:41 Відповісти
Гордон прославляет Кучму - в Грузии такие "борцы за правду" не нужны.
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27.10.2021 18:08 Відповісти
А можно его депортировать в РФ?
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27.10.2021 18:46 Відповісти
Вот-вот, вот и займись этим...
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27.10.2021 23:02 Відповісти
массонов не ждут в норм стране..
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27.10.2021 18:58 Відповісти
Грузины правильно сделали
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27.10.2021 19:10 Відповісти
Класс! Гон...ну не дали похайповать на шкуре Сцыкашвили. Дима заранее знал, шо ни его ни Боцмана в Грузию не пустят, но ради хайпу чего не сделаешь..
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27.10.2021 19:57 Відповісти
З Саакашвілі поговорити... Нехай для початку з Чаусов поговорить...
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27.10.2021 20:11 Відповісти
Пирамидками Мишу хотел вылечить?
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27.10.2021 22:37 Відповісти
Хаха. Презервативу не дали хайпануть. Пусть в РФ пашет, там много материала. Вот - Мильчаков, например. Чем не кандидат?
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28.10.2021 14:26 Відповісти
БРАВО - зачем в Грузии очередное дерьмо?
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28.10.2021 17:31 Відповісти
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