Гордона депортують із Грузії: "Міжнародний скандал і ганьба для грузинської влади"

Українського журналіста, засновника інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитра Гордона депортують із Грузії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Гордон повідомив у Instagram.

"Годину тому прилетів до Тбілісі і весь цей час чекав на паспортному контролі штамп у паспорті. Щойно мені офіційно оголосили, що в'їзд до Грузії мені заборонено. Причин не назвали. Однозначно пов'язую це з тим, що напередодні МЗС України звернулося до МЗС Грузії з проханням організувати моє відвідування у в'язниці Руставі Міхеіла Саакашвілі", - йдеться у повідомленні.

Гордон назвав подію "міжнародним скандалом і ганьбою для грузинської влади".

За його словами, він зараз вилітає до Києва тим же літаком, на якому прилетів до Тбілісі.

Дружина Гордона, головний редактор видання "Гордон" Алеся Бацман у Facebook повідомила: "Зараз нас депортували з Грузії. Ганебне і боягузливе рішення грузинської влади через наш захист і підтримку Міхеіла Саакашвілі. Ми планували відвідати у в'язниці Міхеіла Саакашвілі, можливо, записати з ним інтерв'ю, про що наше МЗС говорило з відповідними органами Грузії".

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