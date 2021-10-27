Ми не хочемо запроваджувати локдаун в Україні, бо наша економіка набирає обертів, - Шмигаль

Кабінет Міністрів не планує запроваджувати локдаун у рамках боротьби з розповсюдженням COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми не плануємо запроваджувати локдаун, або, інакше сформулюю, ми не хочемо вводити локдаун, тому що наша економіка набирає обертів, і локдаун негативно впливає на економічний розвиток", - сказав глава уряду.

Нагадаємо, раніше голова МОЗ Віктор Ляшко заявив, що локдаун запровадять, якщо всі регіони України перейдуть у "червону" зону

Також читайте: Якщо не станеться дива, Київ потрапить до "червоної" зони вже у п'ятницю-суботу, - Поворозник