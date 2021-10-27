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Новини Коронавірус і карантин
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Ми не хочемо запроваджувати локдаун в Україні, бо наша економіка набирає обертів, - Шмигаль

Ми не хочемо запроваджувати локдаун в Україні, бо наша економіка набирає обертів, - Шмигаль

Кабінет Міністрів не планує запроваджувати локдаун у рамках боротьби з розповсюдженням COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми не плануємо запроваджувати локдаун, або, інакше сформулюю, ми не хочемо вводити локдаун, тому що наша економіка набирає обертів, і локдаун негативно впливає на економічний розвиток", - сказав глава уряду.

Нагадаємо, раніше голова МОЗ Віктор Ляшко заявив, що локдаун запровадять, якщо всі регіони України перейдуть у "червону" зону

Також читайте: Якщо не станеться дива, Київ потрапить до "червоної" зони вже у п'ятницю-суботу, - Поворозник

Автор: 

карантин (18172) Шмигаль Денис (4648) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+18
Их "экономика" и Их "конец эпохи бедности" !
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27.10.2021 14:42 Відповісти
+13
не знаю про обороты, но долги вы точно набираете...
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27.10.2021 14:41 Відповісти
+9
А наша экономика знает что она обороты набирает?
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27.10.2021 14:44 Відповісти
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не знаю про обороты, но долги вы точно набираете...
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27.10.2021 14:41 Відповісти
Не просто набирають, а темпами і об'ємами, якими не набирали ні Юлька, ні овоч. Це саме про таке українці казали: "як ***** бліх", чи "як жаба мулу".
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27.10.2021 14:59 Відповісти
Не треба зупиняти страну. Реклама та примус населення до вакцинації, дистанційне навчання для студентів та школярів. Саме діти та молодь заражають один одного в тісних класах, а потім несуть ковід додому. Особливо небезпечно для їх бабусів та дідусів, які бояться робити вакцинацію, ходять усюди (навіть на вулицях) в масках, але хочуть поцьомкати своїх улюблених онуків. Можливо, в останній раз...
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27.10.2021 15:56 Відповісти
вспомнилось.. на современный мотив:
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов "у зеленского" и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли "у зеленского" и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства "у зеленского" для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! За кредиты вам будут доплачивать! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Великого крадiвництва.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны Веращук. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал презЕдент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами, зарплаты по 4000 евро уже скоро! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок на 100500%!. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Оман и Катар становятся ближе. Отсель БОМБИТЬ мы будем всех! По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
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27.10.2021 15:19 Відповісти
Ой, че то ржу! "Их" экономика набирает обороты! Совсем опнулись зеленожопые твари. Все в большой опе, все страна и вся реальная экономика, а эти обдолбанные тупые твари муровят про какой -то подъем . "Растут" только их барыши от обворовывания людей и государства и расхищения бюджета. Плюс законы, которые принимает этот бл..й цирк могут только приблизить всеобщий пипец экономики и полное обнищание мудрого нарида.

Я себе даже не представляю, сколько лет будут разгребать этот зелено-бабломойский звездец в стране потом.
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27.10.2021 15:24 Відповісти
Их "экономика" и Их "конец эпохи бедности" !
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27.10.2021 14:42 Відповісти
Який "конєц", така і економіка, якщо вона прив'язана не до економічних законів і здорового глузду, а до "кинца", яким імітували гру на піаніно. От про нашу економіку можна сказати дві речі: стоїть, як "конєц", лежить, як "конєц". І два висловлювання вірні.
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27.10.2021 15:04 Відповісти
Еще одно ЗЕлене ЧМО
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27.10.2021 14:42 Відповісти
"Мы не планируем вводить локдаун, или, по-другому сформулирую, мы не хотим вводить локдаун, потому что наша экономика набирает обороты " - а це значить що треба розвантажити пенсійний фонд.
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27.10.2021 14:42 Відповісти
Хочу нагадати - Україна наближається до 2-х Ілловайськів на добу.
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27.10.2021 14:46 Відповісти
Я в курсі, ЗЄ-кунфуї роблять геноцид.
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27.10.2021 14:54 Відповісти
При введенні локдауну заборонено вибивати борги за компослуги, по кредитах і вводити пеню. Окрім того при локдауну субсидії збільшуються на 50 відсотків. А ще 8000 треба платити за вимушений простій.
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27.10.2021 15:08 Відповісти
походу экономика уже 2 года как в коме.... дефибриляторы вроде есть но врача, который ими умеет пользоваться - нет
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27.10.2021 14:44 Відповісти
Якщо станеться диво, то на кінець каденціїї Буби по росту економіки ми вийдемо на рівень квітня 2019 року. Але це не точно.))
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27.10.2021 14:44 Відповісти
1+40%
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27.10.2021 15:01 Відповісти
Теперь главное покрепче держаться за поручни.
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27.10.2021 14:44 Відповісти
" Нахальный вирус в кепке мял на ней туалет,
и Шмыгаль чуть прибавил обороты..." (с)
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27.10.2021 14:44 Відповісти
А наша экономика знает что она обороты набирает?
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27.10.2021 14:44 Відповісти
да, она уже напевает про себя "нас не догонят!"
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27.10.2021 15:28 Відповісти
Чья экономика?
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27.10.2021 14:45 Відповісти
Их экономика! Их личная экономика. В эпоху Кінця их бідності!
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27.10.2021 15:39 Відповісти
По ходу экономика набирает обороты на электроприводе, что даже не слышно и не видно результатов....
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27.10.2021 14:46 Відповісти
жизни людей не что а экономика зе всё запомните зебилы вы нечего не стоите ваши жизни это топливо для зе тим
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27.10.2021 14:49 Відповісти
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27.10.2021 14:50 Відповісти
действительно набирает, мой чек в магазине уже в 2 раза вырос
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27.10.2021 14:53 Відповісти
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27.10.2021 14:54 Відповісти
"наша экономика набирает обороты"
Забористая шмаль у Шмыгаля ...
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27.10.2021 14:55 Відповісти
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27.10.2021 14:55 Відповісти
Про що воно взагалі меле? Про чергове економічне диво,автором якого є звичайний клоун,якого 73% дебілів привели до влади?

Про що він взагалі меле?
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27.10.2021 14:57 Відповісти
НАБИРАЕМ ОБОРОТЫ - как красиво звучит, вот только непонятно о чём он так выразился.
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27.10.2021 15:01 Відповісти
Он и сам не в курсе. Сказали сказать.
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27.10.2021 15:03 Відповісти
пздц.. экономика набирает обороты в пике !?
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27.10.2021 15:04 Відповісти
У шмыгаля экономика набирает обороты, у коли оболонского греча по 12 и сало по 50, а главный клоун побеждает олигархов.Зебилы превратили страну в шапито
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27.10.2021 15:05 Відповісти
Отправьте детей и студентов учиться по домам , от них экономике пользы нет , а вот инфекцию разносят по школам, транспорту и домам
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27.10.2021 15:05 Відповісти
Пока эпидемия набирает обороты
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27.10.2021 15:05 Відповісти
А я ему таки поверил. Кто еще ему поверил??
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27.10.2021 15:06 Відповісти
это в смысле оборотов....
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27.10.2021 15:08 Відповісти
Як шо в мертве тєло тикать єлектричним дротом, воно теж набирає обороти, але ж не воскресає.
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27.10.2021 15:11 Відповісти
Некрути динаму Шмыгаль.
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27.10.2021 15:11 Відповісти
Какая ваша экономика, откаты!. Конечно они набирают неймоверные обороты. А вот страна где.
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27.10.2021 15:13 Відповісти
Экономика уже в разнос пошла...
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27.10.2021 15:23 Відповісти
Слова идиота ,который по обязанностям своим должен отвечать за здоровье и безопасность граждан.Еще одно подтверждение ,что у этого родина не в Украине.
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27.10.2021 15:23 Відповісти
Шмаргаль!! набирает обороты куда?? Вперёд или назад в 90-е??
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27.10.2021 15:31 Відповісти
правильно.
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27.10.2021 15:31 Відповісти
наша економіка набирає обертів, Джерело:

маховик матеріальних благ, несеться катком радощів....
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27.10.2021 15:37 Відповісти
Причем стремительным домкратом. ******* просто уже не успевают сцать в глаза зебилам.
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27.10.2021 15:59 Відповісти
Найдите 10 отличий от вранья Кремля про полезные санкции.

ЗЕвласть полностью копирует ***********. Даже врут так же откровенно и напрополую.
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27.10.2021 16:00 Відповісти
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27.10.2021 16:14 Відповісти
Этим отбросам пофиг,пускай народ мрет как мухи... А они будут дальше рубить бабло..
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27.10.2021 17:10 Відповісти
 
 