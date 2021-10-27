Зґвалтування у відділенні поліції у Кагарлику: з посад звільнили 18 осіб, - заступниця голови МВС Павліченко

У справі про зґвалтування дівчини у кагарлицькому відділенні поліції з посад звільнили 18 людей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заступник міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко повідомила в інтерв'ю виданню "Повага. Кампанія проти сексизму в медіа та політиці".

"У вказаному підрозділі провели службове розслідування й переатестацію. У результаті 18 осіб звільнено з посад, близько 15 працівників – зі служби в поліції, а до частини застосували дисциплінарні стягнення", – повідомила Павліченко.

За словами заступниці міністра, ведеться системна робота з виявлення та очищення рядів системи Міністерства внутрішніх справ від людей, які "не гідні називатися поліцейськими".

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"Зараз в МВС розробляють та впроваджують таку систему, як Custody Records. Вона насамперед попереджає будь-які зловживання щодо громадян, які звернулися у відділок поліції або були туди доставлені. Це контроль 24/7", - зауважила Павліченко.

Система Custody Records допоможе зафіксувати всі дії поліцейського із моменту, коли він починає контактувати з будь-якою особою, зокрема у випадку затримання, складання всіх матеріалів тощо.

"Це більше, ніж відеозапис. Відеозапис – це тільки частина. Потім цю інформацію підвантажують у відповідну систему, у якій можна повністю відстежити всі дії із затриманою особою", - пояснює заступник міністра.

За словами Павліченко, резонансна справа в Кагарлику дала зрозуміти, що така система, як Custody Records, однозначно має функціонувати в Україні.

Проєкт уже пілотується в окремих регіонах, зокрема в Харківській та Тернопільській областях.

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"Ця система містить певний замкнений цикл. Він починається з моменту затримання, коли відбувається спілкування поліції з особою, і аж до того часу, коли її доставили в райвідділок чи ізолятор тимчасового тримання", - уточнює заступниця міністра внутрішніх справ.

Очільник МВС Денис Монастирський визначив упровадження проєкту Custody Records одним із пріоритетних напрямків роботи відомства. Систему планують масштабувати по всій території України.

"Це, звісно, потребує значного фінансування. Проте є ще амбітніші плани, щоб ця система запрацювала не тільки в поліції, а й у Нацгвардії та прикордонників", - зауважує Павліченко.

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомила поліцейським про підозру, і за рішенням суду їх заарештували.