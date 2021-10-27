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Зґвалтування у відділенні поліції у Кагарлику: з посад звільнили 18 осіб, - заступниця голови МВС Павліченко

Зґвалтування у відділенні поліції у Кагарлику: з посад звільнили 18 осіб, - заступниця голови МВС Павліченко

У справі про зґвалтування дівчини у кагарлицькому відділенні поліції з посад звільнили 18 людей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заступник міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко повідомила в інтерв'ю виданню "Повага. Кампанія проти сексизму в медіа та політиці".

"У вказаному підрозділі провели службове розслідування й переатестацію. У результаті 18 осіб звільнено з посад, близько 15 працівників – зі служби в поліції, а до частини застосували дисциплінарні стягнення", – повідомила Павліченко.

За словами заступниці міністра, ведеться системна робота з виявлення та очищення рядів системи Міністерства внутрішніх справ від людей, які "не гідні називатися поліцейськими".

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"Зараз в МВС розробляють та впроваджують таку систему, як Custody Records. Вона насамперед попереджає будь-які зловживання щодо громадян, які звернулися у відділок поліції або були туди доставлені. Це контроль 24/7", - зауважила Павліченко.

Система Custody Records допоможе зафіксувати всі дії поліцейського із моменту, коли він починає контактувати з будь-якою особою, зокрема у випадку затримання, складання всіх матеріалів тощо.

"Це більше, ніж відеозапис. Відеозапис – це тільки частина. Потім цю інформацію підвантажують у відповідну систему, у якій можна повністю відстежити всі дії із затриманою особою", - пояснює заступник міністра.

За словами Павліченко, резонансна справа в Кагарлику дала зрозуміти, що така система, як Custody Records, однозначно має функціонувати в Україні.

Проєкт уже пілотується в окремих регіонах, зокрема в Харківській та Тернопільській областях.

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"Ця система містить певний замкнений цикл. Він починається з моменту затримання, коли відбувається спілкування поліції з особою, і аж до того часу, коли її доставили в райвідділок чи ізолятор тимчасового тримання", - уточнює заступниця міністра внутрішніх справ.

Очільник МВС Денис Монастирський визначив упровадження проєкту Custody Records одним із пріоритетних напрямків роботи відомства. Систему планують масштабувати по всій території України.

"Це, звісно, потребує значного фінансування. Проте є ще амбітніші плани, щоб ця система запрацювала не тільки в поліції, а й у Нацгвардії та прикордонників", - зауважує Павліченко.

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомила поліцейським про підозру, і за рішенням суду їх заарештували.

Автор: 

зґвалтування (389) Київська область (4094) МВС (3512) Нацполіція (15276) Павліченко Катерина (20)


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Топ коментарі
+23
Напишіть, скількох посадили!! Уволили - не значит наказали! Безнаказанность порождает вседозволенность! Ганьба!
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27.10.2021 15:03 Відповісти
+18
За изнасилование просто уволили с должности. Ничего нового, все по закону.
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27.10.2021 15:08 Відповісти
+9
Тоесть отделались лёгким испугом...
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27.10.2021 15:05 Відповісти
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Херасе у них там генг-бенг был однако
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27.10.2021 15:02 Відповісти
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27.10.2021 15:05 Відповісти
Звільнені з посад чи звільнені з поліції і віддані під суд з позбавленням звання та пенсії?
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27.10.2021 15:11 Відповісти
Весь райвідділ має бути розформований, всі звільнені без права роботи в органах до кінця життя, в райцентрі мають працювати командировані поліціянти з інших регіонів, наступні 10 років.
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27.10.2021 15:13 Відповісти
І прибиральниця?
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27.10.2021 15:16 Відповісти
Эту в первую очередь, ведь жертва не сбежала, бо как же она по помытому то ?
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27.10.2021 15:18 Відповісти
...оперуполномоченный Сергей Сулима...
Меня терзают смутные сомнонья (с), а не брат это извесного бытанутого Вани Сулимы? Давно Ваня тут не кукарекал за бабу Дулю, аж скучно стало, оказывается Ваню и него брата замели по 🐔 статье, уже наверное и кукарекает из-под шконки.
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27.10.2021 15:38 Відповісти
Сулима это не фамилия, это диагноз
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27.10.2021 15:48 Відповісти
На лінії фронту працює місцева поліція, ті на очах яких це все відбувалось, а ось у глубокому тилу , в Кагарлику вкрай необхідна поліція з інших регіонів. Прикольно. Може ти, засранець, підешь туди у поліцію?
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27.10.2021 15:21 Відповісти
Злочин в Кагарлику це брудна пляма на поліцейському мундирі всієї НПУ, тому реагування на такий бєспрєдєл має бути жорстким. Всі поліціянти знали про злочини які творять перевертні і ніхто їх не зупинив і не повідомив керівництву про повних відморозків в поліцейських погонах! Раз була така кругова порука то й відповідати мають всі без винятку! Всіх звільнити, без пенсії та звання і віддати під суд і призначити реальне покарання! А в Кагарлику будуть на ротаційній основі працювати найкращі працівники поліції, щоб про поліцейські злочини в Кагарлику більше ніхто не чув, щоб Кагарлик був прикладом поліцейської роботи для всієї України! Стару будівлю поліції знести к куям, побудувати новий прозорий офіс райвідділку, щоб всі бачили що там не буде ніякої корупції та криміналу!
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27.10.2021 15:26 Відповісти
"А в Кагарлику будуть на ротаційній основі працювати найкращі працівники поліції, щоб про поліцейські злочини в Кагарлику більше ніхто не чув, щоб Кагарлик був прикладом поліцейської роботи для всієї України! Стару будівлю поліції знести к куям, побудувати новий прозорий офіс райвідділку, щоб всі бачили що там не буде ніякої корупції та криміналу!"
Ось ми і маємо факт осіннього загостриння. Всі вже уявляють скляну будку на місті райвідділу і елітних поліміліцаїв у всьому білому. Нічого крім: данкешон і бітешон. Лєпота. Знашли злочин для "братської могили". Винуватих там один-два, нехай п'ять, а поклали. А потім досвідчених кадрів народу в поліції невистачає.
На прикнці 70-х, початку 80-х у одному містечку на Донбасі діяла міліцейська ОЗГ, яка грабувала і вбивала на пограбуваннях свідків. Вони вбили дільничного старшого лейтнанта Шпіталенка, тіло якого так і незнайшли. А ось пістолет вбитого дільничного і "спалив" цю банду. Фактично її виявили самі міліціонери, яких потім і звільнили за компанію. Резонанс був на роки. У 90-х я мав честь працювати з операми по яких пройшлась ця справа і мені теж часто кричали, що я бандит у формі, хоча коли діяла ця група я був школярем. Оце злочин, а то дурість. .http://www.voskres.ru/literature/prose/kazmin1.htm
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27.10.2021 16:09 Відповісти
На мою думку неможливо в невеликому населеному пункті працювати в поліції поруч з гвалтівниками та відморозками і не бути замазаним в їх злочинах або в покриванні цих злочинів, тому відповідати мають всі без винятку, водії, прибиральниці, завгоспи - всі! Кримінал в поліції вже набув гротескної форми, люди бояться не бандитів а поліцію і така ситуація вже більше 30 років! Тому ситуацію потрібно ламати, а ламати можна тільки радикально, щоб від минулого не лишилось навіть будівлі! Всіх на звільнення і під суд, показовий суд який присудить реальне покарання за все що було зроблено і за бездіяльність також!
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27.10.2021 16:24 Відповісти
Тебе кожанную куртку и маузер подогнать?
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27.10.2021 16:26 Відповісти
Тут навіть одним кулеметом не обійдеться, буде перегріватись.
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27.10.2021 16:31 Відповісти
Крайности это плохо. Система выведенная из равновесия, всегда будет стремиться к устаканиванию, но не сразу. Давайте не усугублять. Результат же есть! Не замяли ведь!
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27.10.2021 17:15 Відповісти
Може ти вже заткнешься, ч.м.о.
Судити воно зібралось. Думку воно має.
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28.10.2021 00:32 Відповісти
російське хамство кацапського бидла в Україні
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28.10.2021 10:21 Відповісти
Знаю про такой случай, получает пенсию 9000 и льготы
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27.10.2021 15:14 Відповісти
Так і міг піти у поліцію. Чи тобі в падлу було?
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27.10.2021 15:22 Відповісти
Интереса ради: что смешного в изнасиловании?
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27.10.2021 16:50 Відповісти
Ти віриш в звалтування? Згвалтувань на 100 може 1. Ну коли дійсно реальне згвалтування, а не просто захист бідної жінки, яка подала заяву.
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28.10.2021 00:37 Відповісти
я знаю, что на планете Земля полным-полно отморозков, которые творят такую дичь, что просто ОХ. Если двоих чертей-полицаев арестовали, значит есть за что.

С чего пiдлога смеётся - непонятно.
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28.10.2021 01:06 Відповісти
А шо Аваков не наказал тогда этих насильников ?
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27.10.2021 15:03 Відповісти
Он их возглавил!
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27.10.2021 15:12 Відповісти
Напишіть, скількох посадили!! Уволили - не значит наказали! Безнаказанность порождает вседозволенность! Ганьба!
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27.10.2021 15:03 Відповісти
Посадили - це не наші методи))
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27.10.2021 15:33 Відповісти
Тоесть отделались лёгким испугом...
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27.10.2021 15:05 Відповісти
А ПОСАДИЛИ сколько ******???
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27.10.2021 15:05 Відповісти
За изнасилование просто уволили с должности. Ничего нового, все по закону.
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27.10.2021 15:08 Відповісти
Надо было этих 18 ментов сделать🐔, что-бы запомнили на всю жизнь, а они только 15 предъявили.
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27.10.2021 15:40 Відповісти
Іди роби.
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28.10.2021 00:38 Відповісти
Еще и в стаж пойдет бесценный опыт.
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27.10.2021 17:16 Відповісти
Самое большое наказание для госчиновника, госслужащего это"увольнение".
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27.10.2021 15:11 Відповісти
ждем порновидосики с мусарни
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27.10.2021 15:11 Відповісти
и никого не посадили чтоле, как же так, преступление есть, а виновных просто уволили?
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27.10.2021 15:13 Відповісти
Ніхто нікого не звільнив і не звільнить
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27.10.2021 15:14 Відповісти
гвалтівник....поліціянт ...при викронанні службових....- Кримінальний Кодекс просто "згвалтований"...- то що , ідем в ЕС ....
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27.10.2021 15:17 Відповісти
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27.10.2021 15:21 Відповісти
Але не у всіх є своя міліція.
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28.10.2021 00:39 Відповісти
ДИКА в нас держава. Дівчину скоти згвалтували, а інше лайно лише звільнили. ЇХ ВСІХ мали посадити за співучасть в згвалтуванні. Вони що глухі були? Не почули. Чи то не перший раз таке було.
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27.10.2021 15:25 Відповісти
Сначала подчинись, а потом оспаривай!!! (с) Арсен Барисыч
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27.10.2021 15:29 Відповісти
"...близько 15 працівників - зі служби в поліції...". Допоки в поліції працюють люди, які не вміють рахувати до 15, будемо мати ще не один Кагарлик. На жаль.
Хоча, може вона мала на увазі, що зі служби в поліції звільнено 14,8 або 15,1 працівника, чи щось подібне?
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27.10.2021 15:31 Відповісти
а где посадки?
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27.10.2021 15:32 Відповісти
т.е., если венедиктову поиметь группой в присутствии и при попустительстве сотрудников, то их можно просто уволить?
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27.10.2021 15:34 Відповісти
Бенядиктова такая страшная, что на нее даже мухи не садятся, брезгуют, кто-же ее трахнет? Может она только и мечтает об этом.
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27.10.2021 15:43 Відповісти
Русский мир пустил глубокие корни в украинском обществе. Насилие над слабым или подвластным человеком - одна из ключевых скреп русского мира. Надо искоренять.
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27.10.2021 15:38 Відповісти
згвалтування - це злочин. Де суд? Де покарання?
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27.10.2021 16:32 Відповісти
А кого посадили, или мусора только увольнениями отделались.
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27.10.2021 16:42 Відповісти
Что значит уволили 18 человек? Я думал их сначала изнасиловали, а потом посадили в тюрьму. Ужас какой!
Наверное когда начальство увольняло товарищей, то очень так строго-настрого кулаком по столу постучало!!! Мол, А-я-яй!!! Негодяи! Нельзя так поступать с человеками!!!
Дурдом какой то! Куда мы катимся....?
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27.10.2021 18:35 Відповісти
Уволили? Это не интересно. Скольких осудили и скольким реальные сроки дали???
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27.10.2021 18:46 Відповісти
Звільнені як? Тепер же вони поновляться на посадах та компенсують, як це скрізь по Україні. Держава знущається з громадян вводячи їх у оману!
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20.01.2022 21:48 Відповісти
 
 